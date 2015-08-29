Dönüşümleriyle göz alan mutfaklar

homify sayfalarında sizlere farklı yaşam alanlarının farklı ve ilgi çekici dekorasyon örneklerini sunarken en çok ilgi gören yaşam alanlarından biri de pek tabii ki mutfaklar oluyor. Bunun böyle olması elbette şaşırtıcı değil çünkü mutfakların kadın ya da erkek tüm aile bireyleri için ne kadar önemli yaşam alanları olduğu aşikâr. Evlerimizin bereket kaynağı, sosyal olarak tüm ev ahalisini birleştiren yemeklerin piştiği, keyif kahvelerinin yapıldığı mutfakların diğer yaşam alanlarından daha çok ilgi görmesi ve tasarım ve dekorasyonlarına daha çok özen gösterilmesi de bu yüzden bir hayli anlaşılır. Sizlerle sık sık farklı ve göz alıcı mutfakları ziyaret etmemizin sebebi de zaten bu. Ancak homify sayfalarındaki farklı tasarımlı mutfaklarda çoğunlukla söz konusu örnek mutfakların eski hallerini, projelendirilmeden önceki boş mutfak alanlarını görmüyoruz tabii ki. İşte bu yazımızda, göz kamaştıran mutfak modellerini daha farklı bir açıdan ele alacağız ve Di&AR İç Mimarlık tarafından yenilenen ve adeta baştan yaratılan mutfakları önceki halleriyle birlikte inceleyeceğiz.
Uzun ve ince bir koridor şeklinde uzanan bir mimariye sahip olan bu mutfak, eskiden demode bir tezgah modeline ve yine eski moda, koyu renk bordo mutfak dolaplarına sahipmiş. Kapının girişindeki büyük kombi, alanı daralttığı gibi aynı zamanda da nahoş bir görüntü oluşturuyor. Mutfağın yenilenmiş halinde ise modern ve çok daha kullanışlı bir tezgah ve dolap yerleşimi uygulanmış. Dar alanlarda baskın olarak kullanılan koyu renkler odayı olduğundan daha dar ve basık gösterir ve bunaltıcı bir atmosfer yaratır. Bu yüzden dolap renkleri açık ve yumuşak olarak seçilmiş. Böylece hem mutfak alanı ferahlıyor, hem de mutluluk veren huzurlu bir ortam yaratılıyor.
Evlerimizin iç mekan tasarımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli özellik tasarımın bir bütün olmasıdır. Yani estetik kadar kullanıcının ihtiyaçları ve fonksiyonellik de ön planda tutulmalı, hatta bu ikisi birbirleriyle kol kola ilerleyen iki önemli tasarım unsuru olmalıdır. Özellikle mutfaklarda fonksiyonellik oldukça büyük bir önem taşıyor. Fotoğrafta gördüğümüz bu örnek mutfak modeli ise hem şıklığıyla göz kamaştırıyor hem de fonksiyonel açıdan oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. Mutfak alanının boş ve tasarımsız halini de yandaki resimde görebiliyoruz. Bu boş alan mimarlar tarafından oldukça kullanışlı bir şekilde değerlendirilerek projelendirilmiş ve ortaya bu mükemmel görünümlü mutfak çıkmış. Dolapların ve tezgahın çift cepheli yerleşimi de kullanışlılık açısından oldukça başarılı bir uygulama.
Mutfağın önceki halinde sıradan bir mutfak dizilimi mevcutmuş ve dar alan bir tarafı tezgah ve mutfak dolaplarıyla kaplanırken diğer cephesi eski tip, demode beyaz fayanslarla kaplanmış. Ancak mutfağın yeni görünümü oluşturulurken iki cepheye de modern mutfak dolapları yerleştirilmiş ve böylece hem daha kullanışlı bir mutfak modeli oluşturulmuş hem de depolama alanları genişletilmiş.
Alanın boş halinden de görüldüğü gibi mutfakta eskiden bir de balkon alanı bulunuyormuş. Yenilenmiş halinde ise balkon mutfağın içine dahil edilerek hem yazın hem de kışın kullanılabilecek bir yemek alanı yaratılmış ve mutfak genişletilmiş.
Dünyada insanı yeni bir mutfak kadar mutlu eden çok az şey vardır herhalde. Fotoğraftaki iki farklı yenilenmiş mutfak modeli de evlerinize mutluluk katacak şık ve kullanışlı modelleri oluşturuyor. Birinde alan genişliğinden faydalanarak bordo ve uçuk pembe tonları kombinlenmiş ve hareketli ve neşeli bir görüntü yaratılmış, diğerinde ise son tasarım trendlerinden olan üst ve alt mutfaklarının farklı renklerde kullanılması uygulanmış.
Siz de mutfağınızı yenilemek istiyorsanız Mutfak sırları isimli yazımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.