Dönüşümleriyle göz alan mutfaklar

Dünyada insanı yeni bir mutfak kadar mutlu eden çok az şey vardır herhalde. Fotoğraftaki iki farklı yenilenmiş mutfak modeli de evlerinize mutluluk katacak şık ve kullanışlı modelleri oluşturuyor. Birinde alan genişliğinden faydalanarak bordo ve uçuk pembe tonları kombinlenmiş ve hareketli ve neşeli bir görüntü yaratılmış, diğerinde ise son tasarım trendlerinden olan üst ve alt mutfaklarının farklı renklerde kullanılması uygulanmış.

Siz de mutfağınızı yenilemek istiyorsanız Mutfak sırları isimli yazımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.