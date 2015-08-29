Türkiye'de bir daireden 6 parlak fikir

Sayfalarımızda Türkiye'den örnek tasarım ve dekorasyonlara yer vermeye devam ediyoruz. Bu yazımızda da Sinem Arısoy Keçeci tarafından dizayn edilmiş olan ve dekorasyondaki incelikli şıklığıyla her odasında kendisine hayran bırakan bir evi ziyaret ediyoruz. 500 metrekarelik geniş ve ferah bir alana sahip olan bu dubleks ev, ev sahiplerinin isteklerine, ihtiyaçlarına ve tarzlarına uygun bir yapıda dekore edilmiş. Zaman zaman klasik mobilya ve tasarım unsurlarının kullanıldığı evde modern dokunuşlarla tam anlamıyla kusursuz bir estetik görünüm yaratılmış.
Geniş bir mimariye sahip olan ev metrekare açısından zengin olduğu için istenilen stilde, havadar ve ferah bir görünümde projelendirilmek için yeterli alt yapıyı barındırıyor. Evin girişinde yer alan koridor alanı da arka plandaki niş uygulaması ile dikkat çekiyor. Bir otel lobisini andıracak kadar lüks ve şık görünen bu giriş holünde altın renkli dokunuşlarla zenginleştirilmiş beyaz duvar ve dolaplara sahip. Koridorun uç kısmındaki işlemeli duvar dekorasyonu ise göz dolduruyor.
Evin salonunda da giriş koridorunda gördüğümüz ve evin tamamında hakimiyetini sürdürecek olan lüks ve elegan görünüm kendisini gösteriyor. Oldukça geniş ve ferah olan salonda da iki ayrı oturma grubu kullanılarak iki farklı bölge oluşturulmuş. Salonun girişinde yer alan gri berjerler ve pufla oluşturulan alan manzara seyir köşesi olarak düşünülmüş. Diğer kısımda ise televizyon izleme alanı bulunuyor. İçeri girer girmez sizi etkisi altına alan salonun dekorasyonunda kapitone dikişlere sahip klasik tarzlı koltuklar kullanılsa da diğer aksesuar ve mobilyalarda modern bir tarz benimsenerek büyüleyici bir eklektik yapı ortaya çıkarılmış. Parlak yer döşemeleri ise bu dokuyu kuvvetlendiren önemli tasarım tercihlerinden biri.
Diğer odalar gibi yine oldukça geniş bir alana sahip olan ebeveyn yatak odasında da lüks bir otel şıklığı karşımıza çıkıyor. Ancak yatak odasında tasarımda elbette sağlıklı bir uyku hedefi gözetildiği ve ön planda tutulduğu için evin diğer yaşam alanlarına göre çok daha sade bir dekorasyon tarzı benimsenmiş. Beyaz lakeden oluşturulan iki grup dolap ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda iki farklı kişinin kullanacağı şekilde dizayn edilmiş. Yatağın arkasında kalan duvar yüzeyinin yatak başlığı olacak nitelikte ahşap plakalara deri uygulaması yapılarak dekore edilmesi odada sıra dışı bir atmosfer yaratıyor. (Bu yatak odasındaki dolapları beğendiyseniz Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)
Mutfak dekorasyon ve tasarımı ise yine herkesi hayran bırakacak türden. Hayallerimizi süsleyecek tarzda bir tasarıma sahip olan bu alanda mutfağın yanı sıra bir de yemek alanı bulunuyor. Aydınlatma detaylarının incelikle seçilmesi sayesinde bir hayli aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratılırken gergi tavan sistemindeki altın rengi işlemeler seçkin ve sıra dışı bir uygulama olarak öne çıkıyor.
Çalışma odasının dekorasyonunda ise odaklanmayı sağlayan sessiz, huzurlu, dingin ve konforlu bir yaşam alanı yaratmak öncelikli tasarım tarzı olarak benimsenmiş. Alçıpan yüzeylerin arasına taş yünü kullanılarak duvar yüzeylerinde ses yalıtımını sağlanarak ideal çalışma ortamı oluşturulmuş. Çalışma masasının yanındaki kitap okuma koltuğu da odanın yalnızca çalışma alanı olarak değil kitap okuyarak dinlenme alanı olarak da kullanılmasına olanak veriyor.
Banyoda yine göz kamaştıran büyüleyici bir atmosfer bizi bekliyor. Krem tonlarında şık ve kaliteli seramik malzemenin kullanıldığı duvarlarda süsleme olarak da dore tonlarda ışıltılı dekorlar tercih edilmiş. Geniş ve lüks duşakabin konforlu, keyifli ve sağlıklı banyolara olanak verirken, altın renkli lüks görünümlü lavabo da yaşam alanının en dikkat çekici unsurlarından biri.