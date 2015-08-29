Türkiye'de bir daireden 6 parlak fikir

Evin salonunda da giriş koridorunda gördüğümüz ve evin tamamında hakimiyetini sürdürecek olan lüks ve elegan görünüm kendisini gösteriyor. Oldukça geniş ve ferah olan salonda da iki ayrı oturma grubu kullanılarak iki farklı bölge oluşturulmuş. Salonun girişinde yer alan gri berjerler ve pufla oluşturulan alan manzara seyir köşesi olarak düşünülmüş. Diğer kısımda ise televizyon izleme alanı bulunuyor. İçeri girer girmez sizi etkisi altına alan salonun dekorasyonunda kapitone dikişlere sahip klasik tarzlı koltuklar kullanılsa da diğer aksesuar ve mobilyalarda modern bir tarz benimsenerek büyüleyici bir eklektik yapı ortaya çıkarılmış. Parlak yer döşemeleri ise bu dokuyu kuvvetlendiren önemli tasarım tercihlerinden biri.