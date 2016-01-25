İç açıcı bir kış bahçesinin püf noktaları

Evlerimizi daha güzel gösteren, doğa le iç içe yaşama imkanı veren ve yeşilden uzak kalmadan çocuklarımızı büyütmemize olanak sağlayan bahçeler kış aylarında genellikle yaz aylarındaki canlılığını yitirir ve şairlerin hazan olarak isimlendirdiği karamsar bir havaya bürünür. Bahçenizin bu hale gelmesinde kış aylarının sert havalara sahip olması, güneşin kendisini, yeterli süreler göstermemesi ve bahçenizde yer alan bitkilerin soğuk kış günlerine uyumlu olmaması önemli rol oynar. Bu sebeplerden dolayı kış aylarında ve soğuk günlerde bahçe keyfi yerine parklara gitmek zorunda kalabilir veya evinizin bir köşesine kış bahçesi yaparak kış aylarında uygun koşullarda canlı ve ferah bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Evinizde kış bahçesi yapmak için sağlamanız gereken bir çok şart vardır. Bu şartların başında, uygun iklimsel özellikler gelir. Bir bahçenin yeşil olarak canlı kalabilmesi, insanın içini açabilmesi ve bitkilerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için uygun sıcaklığın ve yeterli oksijenin sağlanması gereklidir.Kapalı bir alanda veya üzeri açık küçük bir alanda yapacağınız kış bahçesinin aynı zamanda yeterli güneş ışığını alması gereklidir. Eğer kış bahçesini evinizin bir bölümü olarak inşa etmeyi düşünüyorsanız, şeffaf silikon tabakaları ile etrafını ve üzerini çevirerek hem soğuktan koruyarak uygun sıcaklık koşullarını sağlamış olursunuz hem de güneş almasını sağlayarak bahçenin ihtiyaç duyduğu güneşi sağlamış olursunuz. Eğer şeffaf silikon malzemeler estetik değil diyorsanız, büyüm cam panelleri birleştirerek aynı görevi gören özel bir kış bahçesi alanı oluşturabilirsiniz. Bu yöntemde kullanılan alüminyum ve cam malzemeler maliyet olarak biraz daha maliyetli olacaktır.

Soğuk kış aylarında bahçe keyfi yapmak, hobi olarak bahçe ile uğraşmak, yeşil bir bahçe sahibi olarak misafirlerinizi bahçe kenarında yer alan yemek salonlarında ağırlayabilir ve misafirlerinizin hayranlığını kazanabilirsiniz. Böyle şahane bir kış bahçesine sahip olmak için bitki seçimlerini çok doğru ve titiz bir şekilde yapmalısınız. Seçim yapacağınız bitkiler kış aylarında yeşil kalabilen, soğuk hava şartlarına dayanıklı ve kapalı ortamlarda yetişebilen bitkiler seçilmelidir. Özellikle soğuk bölgelerde kendiliğinden yetişen ve yılın büyük çoğunluğu yeşil kalan bodur veya çok büyümeyen bitkiler tercih ederek bahçenizin daime yeşil kalmasını sağlayabilirsiniz. Kış bahçesi oluşturmak için dikkat etmeniz gereken bir diğer sistem de sulama sistemidir. Bitkilerin ve yıllık otsu bitkilerin yeşil ve canlı kalmasını sağlamak için yeterli ve düzenli sulama yapmanız gereklidir. Bunun için sürekli ve düzenli bir şekilde kendiniz sulayabilir veya daha düzenli bir otomatik sulama sistemi kurarak kış bahçenizde yer alan bitkilerin su ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bitkilerin yeşil kalarak estetik ve görsel bir bahçe oluşturulmasına yönelik sağlanması gereken koşullar bunlardır. Bu koşulların dışında bahçenin zemininin, etrafının bahçe dekorasyonu içerisinde estetik ve şık bir şekilde dekore edilmesi gereklidir. Bunun için bahçe zeminini ahşap parkeler ile kaplayabilir ve sade, uzun ömürlü bir zemin oluşturabilir veya normal bir bahçe de olması gereken taşlar, çakıllar, kaya parçaları, çimler, küçük renkli bitkilerin ekili olduğu toprak alanlar oluşturarak doğal bir bahçe havası oluşturabilirsiniz. Kış bahçesi içinde kullanacağınız bahçe mobilyalarının seçimi de çok önemlidir. Bahçe mobilyaları seçerken, kış bahçesi için oluşturduğunuz alanın büyüklüğü, genişliği, bahçe içerisindeki bitkilerin kapladığı alan gibi ölçülerin net olarak bilinmesi, seçilecek olan bahçe mobilyalarının büyüklüğüne ve fonksiyonelliğine doğrudan etki eden etkenlerdir. Bu nedenle bahçe mobilyası tercihi yapmadan mutlaka bahçenizi ölçmelisiniz. Bahçe mobilyalarının yapıldığı malzemeler kapalı alanlarda kullanılacağı için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Bahçeyi sürekli olarak sulayacağınız ve yeterli güneş almayacağından dolayı doğal olarak bir rutubet oluşacaktır. Bu rutubet metal malzemelerin paslanmasına ve hem çirkin görünmesine hem de ömrünün kısa olmasına neden olacağından plastik, ahşap krom gibi malzemelerden yapılmış bahçe mobilyaları tercih edilmelidir. Maliyet açısından bakıldığında uygun maliyete sahip ahşap malzemelerden yapılmış olan bahçe mobilyaları avantajlı olmaktadır. Evinizin bir köşesinde veya etrafında kış bahçesi oluşturmak istiyorsanız örnek kış bahçesi uygulamalarının yer aldığı homify kış bahçesi dekorasyonlarının yer aldığı sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Örnek uygulamalardan tarzınıza uygun, eviniz ile uyumlu kış bahçesinin benzerini evinize yapabilirsiniz.



