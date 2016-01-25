İç açıcı bir kış bahçesinin püf noktaları

Evlerimizi daha güzel gösteren, doğa le iç içe yaşama imkanı veren ve yeşilden uzak kalmadan çocuklarımızı büyütmemize olanak sağlayan bahçeler kış aylarında genellikle yaz aylarındaki canlılığını yitirir ve şairlerin hazan olarak isimlendirdiği karamsar bir havaya bürünür. Bahçenizin bu hale gelmesinde kış aylarının sert havalara sahip olması, güneşin kendisini, yeterli süreler göstermemesi ve bahçenizde yer alan bitkilerin soğuk kış günlerine uyumlu olmaması önemli rol oynar. Bu sebeplerden dolayı kış aylarında ve soğuk günlerde bahçe keyfi yerine parklara gitmek zorunda kalabilir veya evinizin bir köşesine kış bahçesi yaparak kış aylarında uygun koşullarda canlı ve ferah bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Evinizde kış bahçesi yapmak için sağlamanız gereken bir çok şart vardır. Bu şartların başında, uygun iklimsel özellikler gelir. Bir bahçenin yeşil olarak canlı kalabilmesi, insanın içini açabilmesi ve bitkilerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için uygun sıcaklığın ve yeterli oksijenin sağlanması gereklidir.Kapalı bir alanda veya üzeri açık küçük bir alanda yapacağınız kış bahçesinin aynı zamanda yeterli güneş ışığını alması gereklidir. Eğer kış bahçesini evinizin bir bölümü olarak inşa etmeyi düşünüyorsanız, şeffaf silikon tabakaları ile etrafını ve üzerini çevirerek hem soğuktan koruyarak uygun sıcaklık koşullarını sağlamış olursunuz hem de güneş almasını sağlayarak bahçenin ihtiyaç duyduğu güneşi sağlamış olursunuz. Eğer şeffaf silikon malzemeler estetik değil diyorsanız, büyüm cam panelleri birleştirerek aynı görevi gören özel bir kış bahçesi alanı oluşturabilirsiniz. Bu yöntemde kullanılan alüminyum ve cam malzemeler maliyet olarak biraz daha maliyetli olacaktır.
Soğuk kış aylarında bahçe keyfi yapmak, hobi olarak bahçe ile uğraşmak, yeşil bir bahçe sahibi olarak misafirlerinizi bahçe kenarında yer alan yemek salonlarında ağırlayabilir ve misafirlerinizin hayranlığını kazanabilirsiniz. Böyle şahane bir kış bahçesine sahip olmak için bitki seçimlerini çok doğru ve titiz bir şekilde yapmalısınız. Seçim yapacağınız bitkiler kış aylarında yeşil kalabilen, soğuk hava şartlarına dayanıklı ve kapalı ortamlarda yetişebilen bitkiler seçilmelidir. Özellikle soğuk bölgelerde kendiliğinden yetişen ve yılın büyük çoğunluğu yeşil kalan bodur veya çok büyümeyen bitkiler tercih ederek bahçenizin daime yeşil kalmasını sağlayabilirsiniz. Kış bahçesi oluşturmak için dikkat etmeniz gereken bir diğer sistem de sulama sistemidir. Bitkilerin ve yıllık otsu bitkilerin yeşil ve canlı kalmasını sağlamak için yeterli ve düzenli sulama yapmanız gereklidir. Bunun için sürekli ve düzenli bir şekilde kendiniz sulayabilir veya daha düzenli bir otomatik sulama sistemi kurarak kış bahçenizde yer alan bitkilerin su ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bitkilerin yeşil kalarak estetik ve görsel bir bahçe oluşturulmasına yönelik sağlanması gereken koşullar bunlardır. Bu koşulların dışında bahçenin zemininin, etrafının bahçe dekorasyonu içerisinde estetik ve şık bir şekilde dekore edilmesi gereklidir. Bunun için bahçe zeminini ahşap parkeler ile kaplayabilir ve sade, uzun ömürlü bir zemin oluşturabilir veya normal bir bahçe de olması gereken taşlar, çakıllar, kaya parçaları, çimler, küçük renkli bitkilerin ekili olduğu toprak alanlar oluşturarak doğal bir bahçe havası oluşturabilirsiniz. Kış bahçesi içinde kullanacağınız bahçe mobilyalarının seçimi de çok önemlidir. Bahçe mobilyaları seçerken, kış bahçesi için oluşturduğunuz alanın büyüklüğü, genişliği, bahçe içerisindeki bitkilerin kapladığı alan gibi ölçülerin net olarak bilinmesi, seçilecek olan bahçe mobilyalarının büyüklüğüne ve fonksiyonelliğine doğrudan etki eden etkenlerdir. Bu nedenle bahçe mobilyası tercihi yapmadan mutlaka bahçenizi ölçmelisiniz. Bahçe mobilyalarının yapıldığı malzemeler kapalı alanlarda kullanılacağı için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Bahçeyi sürekli olarak sulayacağınız ve yeterli güneş almayacağından dolayı doğal olarak bir rutubet oluşacaktır. Bu rutubet metal malzemelerin paslanmasına ve hem çirkin görünmesine hem de ömrünün kısa olmasına neden olacağından plastik, ahşap krom gibi malzemelerden yapılmış bahçe mobilyaları tercih edilmelidir. Maliyet açısından bakıldığında uygun maliyete sahip ahşap malzemelerden yapılmış olan bahçe mobilyaları avantajlı olmaktadır. Evinizin bir köşesinde veya etrafında kış bahçesi oluşturmak istiyorsanız örnek kış bahçesi uygulamalarının yer aldığı homify kış bahçesi dekorasyonlarının yer aldığı sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Örnek uygulamalardan tarzınıza uygun, eviniz ile uyumlu kış bahçesinin benzerini evinize yapabilirsiniz.
Kış bahçesi yapabilmek için öncelikle yer seçimi yapmanız gereklidir. Yer seçimi yaparken güneşi en iyi alan, evin bir köşesinde bulunan boş alanları değerlendirmeli, açılır kapanır sürgülü kapı yapabileceğiniz ve bu sayede salonunuz ile istediğinizde iç içe olacak bir alan seçmelisiniz. Bu şekilde yapacağınız yer seçimi kış bahçesinin sağlıklı, ferah ve estetik olmasını sağlayacak, salonunuzun istediğinizde doğal bir salon olmasını sağlayacaktır. Örnek resimde yer alan kış bahçesi gibi evinizin dışında bir alan belirleyerek kış bahçesi yapabilirsiniz. Ancak bu durumda kış bahçesi evinizin dışında olacak ve salonunuzu süslemeyecektir.
Bir kış bahçesi yapmak istiyor ve bahçenizin doğal olmasını arzuluyorsanız zeminin toprak ve doğal taşlar ile kaplı olmasına özen göstermelisiniz. Kış bahçesi için seçtiğiniz yer salonunuzda dahi olsa mutlaka toprak alan oluşturmalı ve bahçenize doğallık kazandırmalısınız. Toprak bahçe içinde yer alan nemi ve rutubeti düzenleyeceğinden evinizin içindeki nem oranı da doğal bir şekilde düzenlenmiş olacaktır. Örnek resim yer alan kış bahçesi bir büyük saksı ile yapılmış ve estetik görünüm çok yapmacık olmuştur Bu alanı zemini toprak olacak şekilde yapıp, taşlar ile doğal bir bahçe haline getirerek muhteşem bir kış bahçesi oluşturabilirsiniz.
Evinize bir kış bahçesi alanı oluşturmak istiyorsanız yaz aylarında kışlık otsu bitkilerin ve kışlık çiçeklerin tohumlarını sipariş ederek hazır hale getirmelisiniz. Kış aylarında istenilen tohumun bulunması hem zor hem de maliyetli olacağı için mutlaka öncesinde bahar ve yaz aylarında tedarik işlemleri tamamlanmalıdır. Sonrasında bu tohumları ekeceğiniz saksılar ve toprak kış için işlenmeli ve hazır hale getirilmelidir.
Kış bahçeleri için bitki seçimleri çok önemlidir. Bir kış bahçesi için seçilecek bitkiler; kış aylarının soğuk şartlarına dayanıklı olacak, kış aylarında yaprak dökmeyecek ve uygun şartlarda 24 saat yeşil ve canlı kalacak bitkiler olmalıdır. Bu özelliklere sahip bitkiler seçilerek kış bahçesi oluşturulduğunda kapalı olan havalarda dahi uzun süre yeşil ve canlı bir bahçe içinde yaşayabilirsiniz.
Bahçenizde yer alan bitkilerin sulanması çok önemlidir. Bitkiler kapalı bir alanda olduklarında doğadan doğal yollar ile su elde edemezler ve kısa sürede kururlar. Bu durumun oluşmaması için kış bahçesi yaptığınız alana otomatik sulama sistemi kurmalı veya düzenli olarak sulamalısınız. Bu şekilde yapacağınız sulama işlemi ile kış bahçenizin yeşil ve canlı kalmasını sağlayabilirsiniz.
Kış bahçesi için yapacağınız tasarım içerisinde yer alan mobilyalar neme ve rutubete dayanıklı olmalıdır. Aksi durumda kısa sürede çürüyen mobilyalar kullanılmaz hale gelecek canlı görünümünü kaybederek bahçenin görselliğini de ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle mobilya seçimlerinde zarif estetik ve şık görünümleri olan, uzun ömürlü ve dayanıklı mobilyalar tercih edilmeli, ferah ve havadar bahçenin keyfi yaşanmalıdır.