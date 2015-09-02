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En güzel ev dekorasyonu resimleri

Özlem K. Özlem K.
ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
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Evlerimizi gönlümüze göre dekore etmek için maddi manevi çaba harcıyor, içinde huzur içinde yaşayabileceğimiz yuvalar yaratmak için didinip duruyoruz. Nihayetinde evlerimiz hayatta en sevdiğimiz, vaktimizin büyük bir kısmını geçirdiğimiz, yorucu bir iş gününden sonra kendimizi atmak için sabırsızlandığımız biricik yuvalarımızdan ibaret. Her birimiz farklı ihtiyaçlara ve farklı zevklere sahip olabiliriz ancak evimizde aradığımız özellik hep aynı: İyi hisler uyandırmak. Hem kendimiz ve aile fertlerimiz için hem de konuklarımız için iyi hisler uyandıran huzur dolu bir yuva, zevklerimiz ve maddi olanaklarımız her nasıl olursa olsun ulaşmak istediğimiz sonuç.

homify sayfalarında dünyanın dört bir yanından en güzel ev dekorasyonu fikirlerini ilham vermesi adına sizler için derliyoruz. Bu sayfamızda da birbirinden farklı zevklere hitap eden oturma odası, yatak odası, banyo ve mutfak dekorasyon örneklerinden bir seçki hazırladık. Umarız sizler de hoşunuza giden ve ufkunuzu açan örnekler bulabilirsiniz.

İyi aydınlatılmış, beyaz ve sade bir mutfak

Lavinya Apartmanı yücel partners
yücel partners

Lavinya Apartmanı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Birçoğumuzun mutfağı maalesef doğal ışık alan bir pencereye sahip değil. Ya da bazı durumlarda pencere olsa dahi aldığı ışık yeterli değil. Üstelik akşam yemeği faslımız da genelde hava karardıktan sonrasına tekabül ediyor. Oysaki yemek hazırlığı ve sonrasındaki temizlik faslı için aydınlık bir ortama ihtiyaç duyarız. Bu hem hijyenik nedenler hem de güvenli çalışma ortamı için zaruridir. Bu nedenle mutfak aydınlatması çok önemlidir. Çalışırken gölgenizin tezgaha düşüp çalıştığınız alanı kararmaması için tek noktadan değil, çok noktadan kuvvetli bir aydınlatma gerekmektedir. Bu fotoğraftaki örneği seçme nedenim de tam olarak bu. Mükemmel bir tezgah aydınlatmasına sahip bu mutfak, mekan hiç doğal ışık almasa dahi içeriyi gün ışığı gibi aydınlatacak ve çalışmanızı oldukça kolaylaştıracaktır.

Sadeliği hayat tarzı olarak benimseyenler için

Residência Paraíso do Mar, Pinheiro Martinez Arquitetura Pinheiro Martinez Arquitetura Modern Oturma Odası Beyaz
Pinheiro Martinez Arquitetura

Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura

İlk örneğimiz Brezilya'dan. Pinheiro Martinez Mimarlık tarafından dekorasyonu yapılmış bu oturma odası hayat tazrı olarak sadeliği benimsemiş, değişiklikleri ayrıntılara saklamayı sevenler için ideal bir çalışma. İskandinav bir koltuk, keskin hatlar sahip orta sehpa ve modern bir televizyon ünitesi barındıran bu odada duvarlara farklı kültürlerin dekoratif objelerin sergilendiği basit raflar yerleştirilmiş. Bize ev sahibinin zevkleri, hatta kişiliği hakkında fikirler veren bu dekorasyon ülkemizin ya da dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları biblo vs. gibi kültürel objeleri oturma odalarında sergilemek isteyen okuyucularımız için güzel bir örnek.

Kıpkırmızı bir duvar

Rancho El Colomo // 2014., TocoMadera TocoMadera Modern Oturma Odası
TocoMadera

TocoMadera
TocoMadera
TocoMadera

Kırmızı dekorasyondaki belki de en zor renktir. Kırmızı rengini güzel bir şekilde kullanabilmek iyi bir göz ve dekorasyon konusunda sağlam bir altyapı gerektirir. Odayı boğucu ve göz yorucu hale getirmeden kırmızı rengi cesurca kullanabilmek için odadaki diğer renk ve desenleri dikkatlice seçmek zaruridir. Bu fotoğraf, kırmızı rengin doğru kullanımına çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Füme renkli kanepe, antrasit renkli iki tekli koltuk, grafik desenli halı ve cam tablalı modern bir sehpa ile kullanılmış olan kırmızı duvarın üzerine retro posterler asılmış. Yalnızca bir duvar kırmızıya boyanarak hem dikkatler o bölgeye çekilmiş hem de odanın boğucu olmaması sağlanmış.

Modern mobilyalar ile geleneksel halı

Wohnung D., schröckenfuchs∞architektur schröckenfuchs∞architektur Eklektik Oturma Odası
schröckenfuchs∞architektur

schröckenfuchs∞architektur
schröckenfuchs∞architektur
schröckenfuchs∞architektur

Dev tavan pencereleri, perdesiz camları, keskin hatlara sahip köşe koltuğu, cam orta sehpası ve modern aydınlatma elemanı ile tipik bir modern tasarım ürünü olan bu oturma odasında kullanılan geleneksel motifli halı odayı yeni bir düzeye taşımış: Eklektik dekorasyon 

Son birkaç yıldır tekrar dekorasyon dünyası dönen klasik desenli halılar eskisi gibi klasik tasarımlara sahip mobilyalarla değil, modern çizgilere sahip mobilyalar ile kullanılıyor ve bulundukları odaya antika bir ürünmüş gibi eklektik bir hava veriyor.

İyon sütunları evimizde

Ristrutturazione Soggiorno in Stile Vittoriano, Arch. Sara Pizzo – Studio 1881 Arch. Sara Pizzo – Studio 1881 Klasik Oturma Odası Beyaz
Arch. Sara Pizzo – Studio 1881

Arch. Sara Pizzo – Studio 1881
Arch. Sara Pizzo – Studio 1881
Arch. Sara Pizzo – Studio 1881

Klasik ve modern mobilya parçalarının bir arada kullanıldığı bu dekorasyonda ise klasikte oldukça geriye gidilmiş ve oturma odasının girişine İyon tarzı iki sütun oturtulmuş. İtalyan tasarımcı Sara Pizzo taraımdan dekorasyonu yapılan bu dairede kütüphane ile giriş sütunlarla bir bütün haline getirilmiş. Kolonyal tarz bir ayna çerçevesi ve dresuar ile tamamlanan dekor ile şık ve zarif bir oturma odası yaratılmış.

Sayvanlı karyolalar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Dört köşesinde yüksek sütunların bulunduğu sayvanlı karyolalar eskiden yalnızca aristokrat evlerinde görülen bir yatak modeliydi. Bu dört sütun fotoğraftaki gibi bazı modellerde ray görevi gören yatay bir parça ile birleştirilerek cibinlikli karyola olarak da tasarlanabiliyor. Kolonyal bir tasarıma sahip bu yatak odası dekorasyonu Engel & Voelkers Bodrum firmasına ait. 

(Farklı zevklere hitap eden, değişik tarzlara sahip ve her biri bir diğerinden güzel sayvanlı karyola resimlerini Sayvanlı Karyola Modelleri sayfamızda görebilirsiniz.)

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Yatak odasında mavi renginin yarattığı dinginlik hissi

Pure Yatak Odasi / Ozel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Modern Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Pure Yatak Odasi / Ozel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Mavi renginin insanda yarattığı his çoğumuzun bildiği üzere dinginlik ve huzurdur. Gökyüzünün rengi mavi, yatak odası dekorasyonu için de oldukça uygun bir renktir zira günümüzün ortalama sekiz saatini geçirdiğimizi bu odada en çok ihtiyacımız olan şey rahat ve huzurlu bir uykudan başka bir şey değildir. Çektiğimiz uyku günümüzün kalan kısmını da etkiler. Mavi tonlarında bir renk skalasına sahip yatak odası ise bize ihtiyacımız olan huzur ve dinginliği sağlamak içe bire bir.

Klasik ve sade bir yatak odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Klasik dekorasyon denince şatafatlı mobilyalar, koyu renkli desenli döşemeler, dev boyutlu karmaşık desenli halılar, altın varaklar, gümüş payetler, oymalar ve bunların bir arada kullanımı gelir aklımıza. Halbuki hiç de öyle olmak zorunda değil. İşin duayenlerinden Kerim Çarmıklı tarafından dekore edilmiş Çubuklu Vadi Villalarındaki bu evin yatak odası klasik tasarıma sahip mobilya ve aksesuarlarla zarafet içinde döşenmiş; sade, dingin, huzurlu bir mekan yaratılmış.

Country tarzı bir mutfak

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Kırsal Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Country tarzına sahip beyaz mutfaklar yükselişte. Fransa'nın Provence bölgesinin tasarım özelliklerine sahip bu mutfak üniteleri her dönemin tarzı diyebileceğimiz, modası asla geçmeyecek bir çizgiye sahip. 

Fotoğrafta gördüğümüz örnek de Fransız kırsalına özgü çizgilere sahip country tarzda bir mutfak. Ünitelerine uygun davlumbaz modeli, koyu ahşap cilalı, mermer tezgahlı ada ünitesi, ada ünite üzerindeki ikili avizesi ile insanda çeşit çeşit yemek yapma istediği uyandıran mükemmel bir tasarım.

Lake mutfak üniteleri

Mono Çatalçeşme, MONO MİMARLIK İNŞAAT MONO MİMARLIK İNŞAAT Modern Mutfak
MONO MİMARLIK İNŞAAT

Mono Çatalçeşme

MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT

Lake cilalar, parlaklığı sayesinden insanda uyandırdığı tertemizlik hissi sonucu mutfak ünitelerinde sıkça kullanılıyor. Modern tasarımlara sahip mutfaklar için güzel bir seçenek olan lake ünitelerin onlarca renk seçeneği mevcut. Gelişen teknoloji sayesinde artık eskisi kadar kolay deforme olmayan ve hatta parmak izi dahi bırakmayan lake cilalı mutfak üniteleri evlerimiz için güzel bir seçenek.

Tuvalette altın varaklı dresuar şeklinde lavabo tezgahı

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin tasarımını bir bütünlük içinde yapmak işe ustaca yapılmış profesyonel bir görüntü verecektir. Eğer oturma odanızın ve yatak odalarınızın tasarımı klasik ve şatafatlı ise banyoya girdiğinizde modern bir çalışma ile karşılaşmak istemezsiniz, değil mi? Günümüzde olabilecek her zevke ve her tasarım türüne uygun banyo ve mutfak üniteleri bulmak mümkün. Bu sayede, bu mekanları da evin bütünü ile uyum içerisinde döşeyebilir, zevkinizi her odaya yansıtabilirsiniz.

Odanızı kişiselleştirecek yatak başlık modelleri
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