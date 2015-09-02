En güzel ev dekorasyonu resimleri

Evlerimizi gönlümüze göre dekore etmek için maddi manevi çaba harcıyor, içinde huzur içinde yaşayabileceğimiz yuvalar yaratmak için didinip duruyoruz. Nihayetinde evlerimiz hayatta en sevdiğimiz, vaktimizin büyük bir kısmını geçirdiğimiz, yorucu bir iş gününden sonra kendimizi atmak için sabırsızlandığımız biricik yuvalarımızdan ibaret. Her birimiz farklı ihtiyaçlara ve farklı zevklere sahip olabiliriz ancak evimizde aradığımız özellik hep aynı: İyi hisler uyandırmak. Hem kendimiz ve aile fertlerimiz için hem de konuklarımız için iyi hisler uyandıran huzur dolu bir yuva, zevklerimiz ve maddi olanaklarımız her nasıl olursa olsun ulaşmak istediğimiz sonuç.
homify sayfalarında dünyanın dört bir yanından en güzel ev dekorasyonu fikirlerini ilham vermesi adına sizler için derliyoruz. Bu sayfamızda da birbirinden farklı zevklere hitap eden oturma odası, yatak odası, banyo ve mutfak dekorasyon örneklerinden bir seçki hazırladık. Umarız sizler de hoşunuza giden ve ufkunuzu açan örnekler bulabilirsiniz.
Birçoğumuzun mutfağı maalesef doğal ışık alan bir pencereye sahip değil. Ya da bazı durumlarda pencere olsa dahi aldığı ışık yeterli değil. Üstelik akşam yemeği faslımız da genelde hava karardıktan sonrasına tekabül ediyor. Oysaki yemek hazırlığı ve sonrasındaki temizlik faslı için aydınlık bir ortama ihtiyaç duyarız. Bu hem hijyenik nedenler hem de güvenli çalışma ortamı için zaruridir. Bu nedenle mutfak aydınlatması çok önemlidir. Çalışırken gölgenizin tezgaha düşüp çalıştığınız alanı kararmaması için tek noktadan değil, çok noktadan kuvvetli bir aydınlatma gerekmektedir. Bu fotoğraftaki örneği seçme nedenim de tam olarak bu. Mükemmel bir tezgah aydınlatmasına sahip bu mutfak, mekan hiç doğal ışık almasa dahi içeriyi gün ışığı gibi aydınlatacak ve çalışmanızı oldukça kolaylaştıracaktır.
İlk örneğimiz Brezilya'dan. Pinheiro Martinez Mimarlık tarafından dekorasyonu yapılmış bu oturma odası hayat tazrı olarak sadeliği benimsemiş, değişiklikleri ayrıntılara saklamayı sevenler için ideal bir çalışma. İskandinav bir koltuk, keskin hatlar sahip orta sehpa ve modern bir televizyon ünitesi barındıran bu odada duvarlara farklı kültürlerin dekoratif objelerin sergilendiği basit raflar yerleştirilmiş. Bize ev sahibinin zevkleri, hatta kişiliği hakkında fikirler veren bu dekorasyon ülkemizin ya da dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları biblo vs. gibi kültürel objeleri oturma odalarında sergilemek isteyen okuyucularımız için güzel bir örnek.
Kırmızı dekorasyondaki belki de en zor renktir. Kırmızı rengini güzel bir şekilde kullanabilmek iyi bir göz ve dekorasyon konusunda sağlam bir altyapı gerektirir. Odayı boğucu ve göz yorucu hale getirmeden kırmızı rengi cesurca kullanabilmek için odadaki diğer renk ve desenleri dikkatlice seçmek zaruridir. Bu fotoğraf, kırmızı rengin doğru kullanımına çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Füme renkli kanepe, antrasit renkli iki tekli koltuk, grafik desenli halı ve cam tablalı modern bir sehpa ile kullanılmış olan kırmızı duvarın üzerine retro posterler asılmış. Yalnızca bir duvar kırmızıya boyanarak hem dikkatler o bölgeye çekilmiş hem de odanın boğucu olmaması sağlanmış.
Dev tavan pencereleri, perdesiz camları, keskin hatlara sahip köşe koltuğu, cam orta sehpası ve modern aydınlatma elemanı ile tipik bir modern tasarım ürünü olan bu oturma odasında kullanılan geleneksel motifli halı odayı yeni bir düzeye taşımış: Eklektik dekorasyon
Son birkaç yıldır tekrar dekorasyon dünyası dönen klasik desenli halılar eskisi gibi klasik tasarımlara sahip mobilyalarla değil, modern çizgilere sahip mobilyalar ile kullanılıyor ve bulundukları odaya antika bir ürünmüş gibi eklektik bir hava veriyor.
Klasik ve modern mobilya parçalarının bir arada kullanıldığı bu dekorasyonda ise klasikte oldukça geriye gidilmiş ve oturma odasının girişine İyon tarzı iki sütun oturtulmuş. İtalyan tasarımcı Sara Pizzo taraımdan dekorasyonu yapılan bu dairede kütüphane ile giriş sütunlarla bir bütün haline getirilmiş. Kolonyal tarz bir ayna çerçevesi ve dresuar ile tamamlanan dekor ile şık ve zarif bir oturma odası yaratılmış.
Dört köşesinde yüksek sütunların bulunduğu sayvanlı karyolalar eskiden yalnızca aristokrat evlerinde görülen bir yatak modeliydi. Bu dört sütun fotoğraftaki gibi bazı modellerde ray görevi gören yatay bir parça ile birleştirilerek cibinlikli karyola olarak da tasarlanabiliyor. Kolonyal bir tasarıma sahip bu yatak odası dekorasyonu Engel & Voelkers Bodrum firmasına ait.
(Farklı zevklere hitap eden, değişik tarzlara sahip ve her biri bir diğerinden güzel sayvanlı karyola resimlerini Sayvanlı Karyola Modelleri sayfamızda görebilirsiniz.)
Mavi renginin insanda yarattığı his çoğumuzun bildiği üzere dinginlik ve huzurdur. Gökyüzünün rengi mavi, yatak odası dekorasyonu için de oldukça uygun bir renktir zira günümüzün ortalama sekiz saatini geçirdiğimizi bu odada en çok ihtiyacımız olan şey rahat ve huzurlu bir uykudan başka bir şey değildir. Çektiğimiz uyku günümüzün kalan kısmını da etkiler. Mavi tonlarında bir renk skalasına sahip yatak odası ise bize ihtiyacımız olan huzur ve dinginliği sağlamak içe bire bir.
Klasik dekorasyon denince şatafatlı mobilyalar, koyu renkli desenli döşemeler, dev boyutlu karmaşık desenli halılar, altın varaklar, gümüş payetler, oymalar ve bunların bir arada kullanımı gelir aklımıza. Halbuki hiç de öyle olmak zorunda değil. İşin duayenlerinden Kerim Çarmıklı tarafından dekore edilmiş Çubuklu Vadi Villalarındaki bu evin yatak odası klasik tasarıma sahip mobilya ve aksesuarlarla zarafet içinde döşenmiş; sade, dingin, huzurlu bir mekan yaratılmış.
Country tarzına sahip beyaz mutfaklar yükselişte. Fransa'nın Provence bölgesinin tasarım özelliklerine sahip bu mutfak üniteleri her dönemin tarzı diyebileceğimiz, modası asla geçmeyecek bir çizgiye sahip.
Fotoğrafta gördüğümüz örnek de Fransız kırsalına özgü çizgilere sahip country tarzda bir mutfak. Ünitelerine uygun davlumbaz modeli, koyu ahşap cilalı, mermer tezgahlı ada ünitesi, ada ünite üzerindeki ikili avizesi ile insanda çeşit çeşit yemek yapma istediği uyandıran mükemmel bir tasarım.
Lake cilalar, parlaklığı sayesinden insanda uyandırdığı tertemizlik hissi sonucu mutfak ünitelerinde sıkça kullanılıyor. Modern tasarımlara sahip mutfaklar için güzel bir seçenek olan lake ünitelerin onlarca renk seçeneği mevcut. Gelişen teknoloji sayesinde artık eskisi kadar kolay deforme olmayan ve hatta parmak izi dahi bırakmayan lake cilalı mutfak üniteleri evlerimiz için güzel bir seçenek.
Evin tasarımını bir bütünlük içinde yapmak işe ustaca yapılmış profesyonel bir görüntü verecektir. Eğer oturma odanızın ve yatak odalarınızın tasarımı klasik ve şatafatlı ise banyoya girdiğinizde modern bir çalışma ile karşılaşmak istemezsiniz, değil mi? Günümüzde olabilecek her zevke ve her tasarım türüne uygun banyo ve mutfak üniteleri bulmak mümkün. Bu sayede, bu mekanları da evin bütünü ile uyum içerisinde döşeyebilir, zevkinizi her odaya yansıtabilirsiniz.