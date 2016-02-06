Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev

Bugünkü yazımızda sizlere her zaman olduğu gibi yine hayallerinizi süsleyecek bir evi tanıtmaya çalışacağız. Tanıtacağımız bu harikulade ev Portekiz’in şirin liman kenti Aveiro’da inşa edilmiş. Projeyi; 2011 yılında yine Portekiz’de kurulan, başında genç mimar Maria Fradinho bulunan ve stüdyo mimari, şehircilik, araştırma, mühendislik ve iç mimari gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren, FRARI ismi altında kümelenen multidisipliner bir ekip geliştirmiş. Sitemizden bu ekibin yaptığı işleri takip eden okuyucularımız, ortaya çıkan işlerin ne kadar özgün olduklarını kendi gözleriyle göreceklerdir. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan örnek evimizi fotoğrafların yardımıyla daha yakından inceleyelim.