Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev

Bugünkü yazımızda sizlere her zaman olduğu gibi yine hayallerinizi süsleyecek bir evi tanıtmaya çalışacağız. Tanıtacağımız bu harikulade ev Portekiz’in şirin liman kenti Aveiro’da inşa edilmiş. Projeyi; 2011 yılında yine Portekiz’de kurulan, başında genç mimar Maria Fradinho bulunan ve stüdyo mimari, şehircilik, araştırma, mühendislik ve iç mimari gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren, FRARI ismi altında kümelenen multidisipliner bir ekip geliştirmiş. Sitemizden bu ekibin yaptığı işleri takip eden okuyucularımız, ortaya çıkan işlerin ne kadar özgün olduklarını kendi gözleriyle göreceklerdir. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan örnek evimizi fotoğrafların yardımıyla daha yakından inceleyelim.
Tek katlı olarak inşa edilip geniş yüzeyden faydalanma adına horizontal düzlemde projelendirilen ev beyaz ve parlak ama en önemlisi Portekiz’in sahip olduğu coğrafi konumdan kaynaklanan keskin güneş ışınlarından başta olmak üzere yağmur ve rüzgardan da bir nebze koruyan dış cephesiyle dikkatleri çekiyor. Cephenin güneye baktığını da parantez içinde belirtelim.
Belki de bu projedeki en enteresan mekanlardan biri banyo desek sanırız çok da abartmış olmayız. Kim böyle bir yerde uyandıktan sonra doğal ışık ve mükemmel bir bitki örtüsünün şenlendirdiği bu banyoda rahatlatıcı bir duş almak istemez ki! Banyoda kullanılan malzemeler de banyonun doğal ışık kaynaklı aydınlık ve parlaklığına katkıda bulunmak adına özenle seçilmiş. Arka tarafta görünen birbirine açılan avlular ise evin en önemli karakteristik özelliklerinden biri.
Düz bir alanda geniş yüzeyden istifade edilerek inşa edildiğini daha önce belirttiğimiz evimiz; sessiz, sakin, huzur dolu zamanlar vaad etmeye aday gibi görünüyor. Teras kısmındaki ahşap kaplamanın şıklığı ışıklandırmanın başarısıyla taçlandırılmış. Yan tarafta görülen kum zeminin de bakımı ve peyzajı tamamlandığında mükemmele yakın bir görüntünün ortaya çıkacağı şimdiden belli oluyor.
Cavalum Vadisi’ni ayaklarının altında gösteren konumu şehre bir miktar uzak olsa da düzgün inşa edilmiş yollarla şehire bağlanan evimizde giriş kapısı da evin cephesi gibi sade ama asil bir görüntü taşıyor. Öndeki açık renk taşlardan olulşan zemin ve kapının üzerindeki cam panel, evin dış cephesiyle olan uyumu bozmamak adına özenle ve ustalıkla seçilmiş.
Evin içine girdiğinizde sizi eşsiz manzarası ve usta işi mimari çizgisiyle geniş bir veranda karşılıyor. Evin konumu öyle bir tasarlanmış ki, kuşbakışı uzak olunsa bile verandadan bakıldığında adeta vadinin içindeymiş izlenimi veriliyor. Cam panellerle yağmur ve dış etkilere kapatılan roof kısmı, evin doğal ışıkla aydınlanmasını sağlıyor. Ancak elbette en büyük avantajı, verandanın geniş cam panelleri sunuyor.
Zarif bir ahşapla zemini kaplanmış geniş iç mekan kabaca iki kısma ayrılmış: Mutfak ve salon gibi sosyalleşilebilecek alanla, özel alanlar. Bu iki mekan grubunu bir orta avlu birbirlerinden ayırmaktadır. Yukarıdaki veranda fotoğrafında da gördüğümüz üzere dış mekanla iç mekan, geniş paneller sayesinde adeta iç içe gibi.
Yazımızın sonuna gelmeden önce mutfağa da bir uğramazsak olmaz. Şaşırtıcı olmayacak şekilde mutfak da baştan aşağıya beyaz olarak dizayn edilmiş. Fotoğraf da farkedilmese de mutfak da vadi manzarasına açılıyor. Hemen her ayrıntının beyaz oarak düşünüldüğü mutfak, aldığı bolca doğal ışık sayesinde de evin geneli gibi aydınlık bir ortama sahip.
Evin genel mimari çizgisinden sapmayan koridorlarda da aydınlık ve parlaklığa öncelik verilmiş ve beyaz renk ve ahşabın hakimiyetine olanak sağlanmış.
Değişik tarzlarda projelendirilen evlere merakınız varsa ve başkaca örnekleri de incelemek istiyorsanız sitemizde daha önce yayınlanan ve ‘Çağdaş ve konforlu bir yaz evi’ başlığını taşıyan yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.