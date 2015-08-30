Yatak odalarınız için muhteşem yatak başlığı modelleri

Yatak odası dekorasyonu için kolları sıvadıysanız işe mobilyalarla başlamakta fayda var. Yatak odası mobilyası denince ilk adımınızı da yatak, dolayısıyla yatak başlığı seçerek atabilirsiniz. Yatak odasının odak noktasındaki öge olan yatağın modelini, stilini hatta rengini bile yatak başlığı belirler. Seçeceğiniz yatak başlığının hangi materyalden, ne renk ya da hangi modelde olacağı hem yatak örtüleriniz ve odada kullanacağınız diğer kumaş ögelerin özelliklerini hem de seçeceğiniz diğer mobilyaların renk ve modellerini etkiler. Bu yüzden işe doğru yatak başlığını seçerek başlamanızı tavsiye ederiz. Yatak başlıkları deri, ahşap, metal, ferforje, kumaş kaplama, ayna hatta cam malzemeden üretilmiş veya farklı materyaller kullanılarak tasarlanmış olabilir. Odanızın stiline, zevkinize ve kullanım alışkanlıklarınıza göre hangi model ya da renkte başlık seçeceğinize siz karar vereceksiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu zorlu seçimi yapmanızda size yol gösterecek örnek yatak başlığı modellerini bu yazımızda derledik.

Ev dekorasyonunun diğer zorlu görevleri olan salon, mutfak, banyo gibi odaların dekorasyonları hakkında da sitemizde birçok yazı bulabilirsiniz ama özellikle yatak odası hakkında daha fazla fikre ihtiyacınız varsa “Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Dekorasyon tamamlandığında, ortaya çıkan alan ile bütün uykularınızı paylaşacağınız düşünülünce, verdiğiniz emeğe değeceğini kabul edersiniz.