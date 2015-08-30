Yatak odalarınız için muhteşem yatak başlığı modelleri

Yatak odası dekorasyonu için kolları sıvadıysanız işe mobilyalarla başlamakta fayda var. Yatak odası mobilyası denince ilk adımınızı da yatak, dolayısıyla yatak başlığı seçerek atabilirsiniz. Yatak odasının odak noktasındaki öge olan yatağın modelini, stilini hatta rengini bile yatak başlığı belirler. Seçeceğiniz yatak başlığının hangi materyalden, ne renk ya da hangi modelde olacağı hem yatak örtüleriniz ve odada kullanacağınız diğer kumaş ögelerin özelliklerini hem de seçeceğiniz diğer mobilyaların renk ve modellerini etkiler. Bu yüzden işe doğru yatak başlığını seçerek başlamanızı tavsiye ederiz. Yatak başlıkları deri, ahşap, metal, ferforje, kumaş kaplama, ayna hatta cam malzemeden üretilmiş veya farklı materyaller kullanılarak tasarlanmış olabilir. Odanızın stiline, zevkinize ve kullanım alışkanlıklarınıza göre hangi model ya da renkte başlık seçeceğinize siz karar vereceksiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu zorlu seçimi yapmanızda size yol gösterecek örnek yatak başlığı modellerini bu yazımızda derledik.
Ev dekorasyonunun diğer zorlu görevleri olan salon, mutfak, banyo gibi odaların dekorasyonları hakkında da sitemizde birçok yazı bulabilirsiniz ama özellikle yatak odası hakkında daha fazla fikre ihtiyacınız varsa “Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Dekorasyon tamamlandığında, ortaya çıkan alan ile bütün uykularınızı paylaşacağınız düşünülünce, verdiğiniz emeğe değeceğini kabul edersiniz.
Klasik stilin avangart bir yorumu olan bu mükemmel tasarımda kullanılan yatak başlığı dekor için seçilebilecek en iyi başlık olmuş. Hem altın varakları ile, stilde var olan renk dengesine hareketlilik katmış hem de modeliyle odanın klasik duruşuna ihtişam eklemiş. Beyaz chesterfield tipi kumaş kaplaması, odanın diğer kumaş detayları ile gayet uyumlu. Siz de klasik bir yatak odası dekorasyonu planlıyorsanız bu tarz altın varaklı başlıkları tercih edebilirsiniz. Üstelik, ağır bir stili olduğundan diğer mobilyalarla takım kullanılabildiği gibi tek de uygulanabilir.
Bu tasarımda, ara duvar uygulaması nedeni ile yatak başlığı oldukça büyük ve perdeli gibi görünüyor ama bu sizi yanıltmasın aslında bu yatağın başlığı son derece küçük, sade ve şık. Beyaz yatak başlığı ara duvar uygulamasına bitişik konumlanmış, komidinler de yine duvar uygulaması ile entegre düşünülmüş. Modern stilde çalışılmış son derece yaratıcı ve kullanışlı bu tasarım Eke Mimarlık imzası taşıyor. Siz de odanızda bu tarz yaratıcı uygulamalar arıyorsanız bu tasarım size ilham verecek birçok detayla dolu.
Beton duvarlar, farklı aydınlatma ögeleri ve daha birçok detayla göz dolduran bu tasarımda kullanılan yatak için cam başlık seçilmiş. Şeffaf görüntüsüyle bütün desen ve renkleri yatağın diğer kısımlarına bırakan bu başlık önüne yerleştirilen büyük yastıklar için mükemmel bir dayanak olmuş. Büyük yastıkların en büyük avantajı rahatlık ve konfor sağlamasıdır ama bunun yanında stile ve tasarımın özgünlüğüne de katkısı oldukça fazla gibi görünüyor.
Tavan uygulamasından perdelerine, aydınlatmasından mobilyalarına kadar son derece ince düşünülmüş bu çalışmada yatak başlığı olarak geniş açılı ve kumaş kaplama bir model seçilmiş. Rengi ve dokusu odanın kumaş ögelerine mükemmel uyan bu başlık aynı zamanda rahat bir kullanım da sunuyor. Modern çizgisi, ve sıra dışı modeliyle de uzun süre modası geçmeden kullanabileceğiniz bir yatak başlığı.
Bu tasarımda da yine modern stilde dekor edilmiş ve zekice detaylar barındıran bir dekora ahşabın kattığı doğallığı görüyoruz. Her stille ve her renkle rahatlıkla kullanılabilen ve sadece kullanıcıların değil üreticilerin de favorisi olan ahşap başlık son derece akıllıca bir seçim olabilir. Sade ve kullanışlı mobilyalardan yanaysanız bu tarz yatak ve başlıkları değerlendirebilirsiniz.
Chesterfield tipi kumaş kaplama başlıklar hemen her stil için oldukça popüler üstelik modası da hiç geçmiyor. Bu modelin belki de en sade kullanımlarından biri olan bu başlık, örnek tasarımdaki odaya son derece iyi uyum sağlamış. Duvar kağıtları ve yatak tasarımın odak noktasını oluştururken kullanılan aksesuarlar da stili başarılı bir şekilde tamamlamış. Eğer aklınızda kumaş kaplama ve sade görünümlü ama bir yandan da şık ve stil sahibi bir yatak başlığı varsa bu tasarımdan ilham alabilirsiniz.
Klasik ögelerden tamamen uzak son derece modern ve yenilikçi bir çizgiye sahip bu dekorda kullanılan yatak başlığı stilin her özelliğini taşıyor. Renkleri ve desensiz, sade görüntüsü ile modern duruşunu koruyan ve yumuşak örtüsüyle konforlu bir detay kazanan başlığın, odanın diğer ögeleriyle uyumu da oldukça başarılı.
Öyle bir yatak başlığı düşünün ki geniş yapısıyla hem yatağınıza hem komidinlerinize sırt olsun. İşte bu tam öyle bir model. Bu yapının avantajı komidinlerle başlığın mükemmel bir takım oluşturmasıdır. Simetri konusunda takıntılı insanlardansanız bu kullanım hoşunuza gidebilir. Ayrıca odada kullanılan diğer ögelere de bir göz atmadan geçmeyin. Parkeler, duvar kağıtları, aksesuarları ve duvar boyu aynası bu yatak odasını ilham alınacaklar listesine koyuyor.
Tasarıma özel olarak, duvar boyu uygulanan ve yüksek, geniş yapısıyla dikkat çeken bu tip başlıklar başlı başına bir aksesuardır. Dekorda kullanılan diğer bütün ögelerin renk ve stil özellikleri sanki bu başlığı tamamlamaya yönelik dizayn edilmiş gibi duruyor. Bu, başlığın, odanın odağına yerleştiği anlamına gelir. Halı ve parkeler, beyaz ağırlıklı dekor ile oldukça uyumlu bir çizgi yakalamış, duvar kağıtları da stili tamamlayan son nokta olmuş.
Klasik şıklıktan vazgeçemiyorsanız ve altın varaklar gönlünüzde özel bir yere sahipse sizin için bir örnek tasarımımız daha var. Bu dizaynı bu kadar gösterişli yapan şey, ögelerinden herhangi birinin veya tek tek hepsinin tasarımları değil de bütün bu ögelerin takım olarak kullanılmasındaki uyum olsa gerek. Ayrıca bu tarz bir yatak başlığını tamamen farklı bir dekorda tek olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Dekorun iki farklı grubu arasında paravan özelliği gören bir platformla birlikte uygulanan bu yatak dekora özgün bir hava kattığı gibi yatak başlığını özel bir aksesuar gibi kullanmanın formülünü de sunmuş. Farklı ve ilham veren bir tasarım.
Yatak başlığı deyince hep parlak yüzeyli, modern görünümlü veya görkemli modeller gelmesin aklınıza belki de aradığınız şey kırsal stilin çizgisini taşıyan, mütevazi bir dizayndır. Bu stilin en önemli özelliği “eski ev” diye tanımlayabileceğimiz bütün ögeleri talıyor olmasıdır. Üstelik bunu yaparken şıklığından ve konforundan da ödün vermiyor.