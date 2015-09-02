Odanızı kişiselleştirecek yatak başlık modelleri

Yatak odalarında kullanılan mobilyaların gerek takım olarak gerekse eklektik bir çözümlemeyle birbirleriyle uyumu içerisinde ayrı bir önemi vardır yatak başlarının. Uyuduğunuz zamanlarda en çok temas ettiğiniz alandır. Yatak odasının dekorasyonu içinde de kütle olarak gardıroptan sonra en büyük alanı kaplayan elemanlardan biri olan yatak başlarının, sizin konforunuza ve beğeninize karşılık gelen özellikleri barındırması gerekir. Günümüzde oldukça farklı tasarımlarla öne çıkıyor yatak başları.

Sizler için yaptığımız bu derlemede de klasik, modern stillerin yanı sıra malzeme olarak da farklılaşan öneriler bulunuyor. Yatak odasında tercih edilen renklere, zemin ve duvar yüzeylerinde kullanılan malzemelere göre yatak odasındaki dekorasyonun uyumunu arttıracak ve mekanın daha da kişiselleşmesini sağlayacak motiflerde ve geri dönüşüm fikirleri çerçevesinde öne çıkan tasarımlar oldukça çeşitlilik gösteriyor. Siz de bu yazıda yatağınız için uygun bir örneğe kavuşabilirsiniz.