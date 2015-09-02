Odanızı kişiselleştirecek yatak başlık modelleri

Yatak odalarında kullanılan mobilyaların gerek takım olarak gerekse eklektik bir çözümlemeyle birbirleriyle uyumu içerisinde ayrı bir önemi vardır yatak başlarının. Uyuduğunuz zamanlarda en çok temas ettiğiniz alandır. Yatak odasının dekorasyonu içinde de kütle olarak gardıroptan sonra en büyük alanı kaplayan elemanlardan biri olan yatak başlarının, sizin konforunuza ve beğeninize karşılık gelen özellikleri barındırması gerekir. Günümüzde oldukça farklı tasarımlarla öne çıkıyor yatak başları.
Sizler için yaptığımız bu derlemede de klasik, modern stillerin yanı sıra malzeme olarak da farklılaşan öneriler bulunuyor. Yatak odasında tercih edilen renklere, zemin ve duvar yüzeylerinde kullanılan malzemelere göre yatak odasındaki dekorasyonun uyumunu arttıracak ve mekanın daha da kişiselleşmesini sağlayacak motiflerde ve geri dönüşüm fikirleri çerçevesinde öne çıkan tasarımlar oldukça çeşitlilik gösteriyor. Siz de bu yazıda yatağınız için uygun bir örneğe kavuşabilirsiniz.
Yatay ahşaplarla oluşan tasarımlar uzak doğu kültürünü andıran minimalist etkiyi getirir hep. Buradaki yatak odası takımı da ahşabın doğası gereği estetiği yükseltiyor. Retro ayaklara sahip karyolanın yatak başı komidinleri de içine alacak bir ünite şeklinde tasarlanmış. Bu tasarım yatak odasındaki görünümü daha derli toplu bir hale getirirken, komidinlerde ayak kullanılmasını gerektirmemesi sebebiyle odanın boşluk ve hafiflik hissini yükseltiyor. Kimyasal bulunmayan doğal malzemelerle koruması sağlanan bu tür yatak başları ahşaba temas etmenin hissini yatak odanızda kalıcı hale getiriyor. Siz de sadeliği sevenlerdenseniz bu tasarımlar tam sizin stilinizi yansıtıyor.
Dijital baskının farklı yüzeyler üzerinde uygulanabilirliği teknolojik gelişmelerin sayesinde günden güne ilerliyor. Burada örnekte görülen yatak başı, modern stilde tasarlanmış dekorasyon içerisinde mekanı farklılaştıran güzel bir örnek. Güneşin dünyanın bir yerinde doğuşunun uzaydan çekilmiş fotoğrafının birimlere ayrılarak uygulanması, özellikle yatak odası ve güneşin doğuşu bağlantısı üzerine esprili bir yaklaşımı da getiriyor. Yatak başının sağ üst tarafı ve üstte soldaki parçanın üst kısmı dünyanın eğimine göre kesilmiş ve böylelikle fotoğrafın gerçeklik duygusu arttırılmış. ÖMS ÖZEL MOBİLYA DEKORASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ yatak başları konusunda oldukça iyi seçenekler sunuyor. Böylesi bir görselin kullanımı hem yatak başını hem de yatağın arkasındaki duvarı değerlendirmesi açısından oldukça mantıklı, esprili ve cezbedici bir taraf barındırıyor.
Akdeniz ya da kırsal tarza dair çizgilerden hoşlanıyorsanız bu yatak başlığı tam size göre. Yapının mimari parametreleri ve modern görünümlü olsa da detaylarıyla ayrılan mobilyaların seçimi klasik ögeler barındırıyor. Yatak başı da bu dekorasyonun tarzını tamamlayan en önemli unsur. Tek kapitone ile yatak başının ahşabını üst kısmına doğru narince saran bu yatak başı mekanın zarif ve samimi görünümüne oldukça katkıda bulunuyor. Dokulu ve gri tonlardaki tasarım hem ahşabın rengiyle hem de arkasındaki tuğla duvarın dokusuyla tamamlanıyor. Böylesi bir odada size kalan bu yumuşak, konforlu yatak başına yaslanıp keyif sürmek…
Günümüzde küresel ticaretin gelişimi çok kere kullanılmayan bir çok lojistik gereci beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu çok az kullanılan malzemelerin de yepyeni fikirler ile hem geri dönüştürülmüş oluyor hem de harika tasarımlara dönüşüyor. Konteynerler, paletler de bu global akım içerisinde tasarlanmaya en müsait olanları. Burada gördüğümüz yatak odası enerjisi yüksek bir dekorasyon çözümü. Paletlerin tasarımından yola çıkılarak yapılmış bir yatak ve onu tamamlayan yatak başı. Dilerseniz daha renkli seçenekleri de tercih edebilirsiniz ancak bu mekanda koyu duvarlar önünde ahşabın dokusunu gösteren beyaz yatak başı tercihi dekorasyondaki kontrast uyumu getiriyor. Endüstriyel ögelerin taşındığı bu yatak başını dünyadaki ülkelerin yer aldığı duvardaki görsel de tamamlıyor.
Burada oldukça işlevsel bir biçimde çözülmüş modern bir yatak odası görülüyor. Yatağın bulunduğu duvar tamamen dolaplarla düzenlenerek giysiler ve diğer ihtiyaçlar için alanlar pratik bir yolla sağlanmış. Dolapların arasında mekanın genel monokrom etkisi içinde yatak başı öne çıkıyor. Yatak başının aralara renklilerinden serpiştirilen kare formlu deseni yatak odasının genel geometrik yapısıyla uyum içinde. Bununla birlikte yatak başının renkli ve grafik etkisi çocukların daha kolay ilişki kurarak benimseyeceği bir dekorasyon çözümü.
Yaşam alanınız ile uyuma alanınız aynı mekanı paylaşıyorsa bir takım mobilyaları kullanarak işlevselliği de barındıran bir yatak başına sahip olabilirsiniz. Bu örnekte eşit kare bölmelerden oluşan çok amaçlı raf sistemi mekanda hem yatak başı hem de seperatör işlevi görüyor. Modalyonun iki yüzü gibi… Yatak tarafından bakıldığında baş ucu kitaplarınızı, özel anlarınızın fotoğraflarını koyabileceğiniz raflara sahip bir yatak başı; oturma kısmından bakıldığında da kanepe ardında objelerinizi ve diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz bir raf ünitesi görülecektir. Kullanabileceğiniz alanlar kısıtlıysa, o alanı en pratik ve işlevsel biçimde çözebilmeniz için harika bir dekorasyon önerisi…
Rustik stili barındıran bu yatak odasında genellikle İngiliz estetiğine addedilen çiçek desenleri göze çarpıyor. Duvar kağıtları, zeminde kullanılan motifler, perdeler, gardıropta ve komidinlerde kullanılan çapraz parçalar bu çiçek desenleriyle bütünsel bir estetiğe hizmet ediyor. Yatak başı odanın genel çizgilerini yansıtmakta. Beyaz ahşap yatak başı en üst noktasında bir taç ile tamamlanmış, bu anlamda klasik yaklaşım odaya taşınmış. Bu tür dekorasyonu yatak odanızda tercih ederseniz, kırsaldaki küçük bir sarayın içinde olduğunuz hissi yaşamınıza tesir edecektir.
Bu örnekte oldukça yüksek bir tarzın yansıması görülüyor. Rahat ve karizmatik kişiliklerin tercih edeceği türden renk ve mobilya seçimleriyle bezeli bir yatak odası. Yatağın karyolası ve yatak başı da minder benzeri bir yapıyla çözülmüş. Mekanın genel gri ve siyah armonisine uyumlu koyu gri renklerdeki bu çözümleme oldukça konforlu bir yapıda. Yatak başı da yastıklarınızı koymadığınızda da rahatça başınızı yaslayabileceğiniz bir rahatlığa sahip. Özellikle yatak başı yüksekliğinin tam da bu konfora hizmet edecek yükseklikte tasarlanması dikkat çeken önemli bir detay. Oldukça konforlu ve işlevsel bir çözüm değil mi?
Yatak başınız odadaki duvarların yüzeyine etki edecek dokulara ve neredeyse tavana kadar yüksekliğe sahip olmaması için bir neden var mı? Bu örnekte farklı boyutlardaki birimler ile girintili çıkıntılı bir yüzeye dönüşen oldukça ilgi çekici bir yatak başı çözümü görülüyor. Odanın genel huzurlu beyaz atmosferine malzemenin kendi dokularıyla soyut bir resme benzer bir alan oluşturulmuş. Siz de yatak odanızda ahşap veya doğal taşlar kullanarak böyle bir dekorasyon çözümüne gidebilirsiniz. Yatak başları için farklı seçenekler görebileceğiniz Çarpıcı bir yatak odası dizaynı için 10 parlak fikir başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Bu örnekte görülen yatak başı iki duvar arasını ve dolayısıyla yatağın yanı sıra komidinleri de içine alarak uyuma alanını kapsayan boyutuyla mekan algısını belirliyor. Yatak başının üçgen formları da mekandaki genel modern yansımayı geometrik yapısıyla desteklemekte. Yatak başının üzerine konmuş çerçeveli grafik işler de yatak başının işlevselliğinin göstergesi. Evinizin ya da işletmenizin yatak odaları için yüzlerce farklı seçeneği görebileceğiniz yatak odası sayfamıza da göz atabilir yeni fikirlerden ilham alabilirsiniz.