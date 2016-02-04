Sıcak, konforlu ve modern!

Açık meşe parkelerle sımsıcak bir atmosfer yaratan modern bir ev projesine sizleri davet ediyoruz. TARİMAS DE AUTOR imzası taşıyan proje, doğal materyallerin modernize edilişini göreceğiniz. Firmanın bulunduğu konum Madrid ve şehrin döşeme zemini kaplamaları çalışmalarını yapan büyük fuarlarından birine sahip. Açık renk tonlarıyla meşe parke döşeme zeminin hakim olduğu proje, modern bir yaklaşımla dizayn edilmiş, dilerseniz enfes projenin iç mekan görsellerine geçebiliriz.
Büyük bir açık alana yerleşen modern mobilya ve objelerle dizayn bir yemek alanı görüyoruz. Yemek alanında 8 kişilik modern stil dizayn edilen yemek masası bulunuyor. Kırmızı lake sandalyeler ve cam yemek masasını buluşturan modern çizgiler, iç mekanla oldukça uyumlu. Yemek masası aksını takip eden, iki adet sarkan lamba aksesuarı dekorasyonlar bütünleşiyor ve karakteristik bir hava katıyor. Yer döşemesi zemini için kullanılan kaplamada, parkelerin daha sıcak ve konuksever bir atmosfere eşlik ettiği söylenebilir.
Yemek alanını takip eden aksta, oturma odası alanı bulunuyor. İç mekana derinlik katan açık alanlar, hem konforlu hem de ferah bir yaşam alanı sunuyor. Yemek alanı ile oturma alanının birbirini takip etmesi, ayrıca misafirperver bir hava yaratıyor. Oldukça fonksiyonel dizayn edilen alanda, konfor ve pratik çözümler unutulmuyor. Duvar zemini renkleri, iki alanda da tek ve sade renkle sürdürülürken, iç mekanda bütünlük kaybedilmiyor. Keyifli bir ev hayatı için rahat bir köşe, işlevsel koltuk takımları ve iyi organize edilmiş alanlar yeterlidir. Ferforje taşıyıcı iskeleti bulunan cam tablalı sehpa ise orta sehpa olarak şık bir alternatif olarak değerlendirilmiş.
Farklı kotları bağlayan merdiven tasarımı, benzer mimari dil sürdürülerek ev dekorasyonu ile bütünleşen ve devamlılık sağlayan bir anlayışla dizayn edilmiş. Modern çizgisiyle çok fazla zemin kaplaması değişkenliği göstermeden meşe parke zemin kaplaması kullanılmış. Doğal bir malzeme olan ahşap dokularının ve sıcak tonlarının değerlendirilmesi etkileyici bir atmosfer yaratıyor.
Yalın ve sade çizgileri ile modern bir yatak odası dekorasyonu görüyoruz. Sakin ve rahatlatan atmosferi ile, yatak odası için dingin bir alan oluşuyor. Temiz bir uyku çekmek için göz yormayan ve dinlendiren bir yaklaşım yakalanıyor. Minimal detaylarla sade ve konforlu mobilya alternatifleri, yatak karyolası değerlendirilmiş. Uyku alanından giyinme odasına geçildiğinde düzenli ve fonksiyonel bir depolama alanı görülüyor.
Evin diğer yaşam alanlarındaki zemini takip eden meşe parke banyo zeminine geçişte ayrılıyor. Banyo zemini kaplaması olarak tercih edilen gri zemin reçine esaslı bir zemin kaplaması olarak tercih ediliyor. Pek çok avantajları olan reçine esaslı zemin kaplamaları işleri kolaylaştıran bazı özellikler taşır:
- Daha büyük ve geniş bir alan etkisi vermesi,
- Temizlik kolaylığı,
- Su geçirmezlik,
- Uzun süreli kullanım kolaylığı ve zemin korunması özelliklerini taşır.
Gri zemin kaplaması sadeliğiyle temiz ve geniş alan algısı yaratır. Ayrıca beyaz mobilyalar ve banyo elemanları ile oldukça uyumlu bir renk tonudur.
Son olarak genç yatak odalarına geçiyoruz. İki genç yatak odasında dizayn olarak birbirinin aynası gibi duruyor. İç mekanlarda sürdürülen meşe parke kaplaması genç odalarında da devam ediyor. Doğal ışığı muntazam alan genç odaları, modern çizgileriyle yalın ve sade bir atmosfer yakalıyor.
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