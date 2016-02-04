Sıcak, konforlu ve modern!

Evin diğer yaşam alanlarındaki zemini takip eden meşe parke banyo zeminine geçişte ayrılıyor. Banyo zemini kaplaması olarak tercih edilen gri zemin reçine esaslı bir zemin kaplaması olarak tercih ediliyor. Pek çok avantajları olan reçine esaslı zemin kaplamaları işleri kolaylaştıran bazı özellikler taşır:

- Daha büyük ve geniş bir alan etkisi vermesi,

- Temizlik kolaylığı,

- Su geçirmezlik,

- Uzun süreli kullanım kolaylığı ve zemin korunması özelliklerini taşır.

Gri zemin kaplaması sadeliğiyle temiz ve geniş alan algısı yaratır. Ayrıca beyaz mobilyalar ve banyo elemanları ile oldukça uyumlu bir renk tonudur.