Köşe takımları için alternatif öneriler

Her tasarımcı, pratikliği ve estetiği aynı dekorasyonda buluşturmanın hayalini kurar. Bu açıdan baktıklarında haksız da sayılmazlar. Çünkü oldukça şık olmasına rağmen evinizi kullanılmaz hale getiren bir dekorasyonun pek bir değeri yoktur. Diğer yandan, size büyük ölçüde pratik bir hayat sunan fakat estetik kaygıdan da yoksun olan bir dekorasyonun göze hitap etmeyeceği de açıktır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, bir dekorasyonu mükemmel kılacak şeyin işlevselliği ve görselliği belli ölçülerde kendi içinde birleştirmesi gerektiği söylenebilir.
Peki bu mükemmelliğe nasıl ulaşılabilir ? Aslında her türlü dekoratif aracın ve aksesuarın doğru biçimde kullanılması, bu mükemmel dekorasyona ulaşılması yolunda doğru bir adımdır. Fakat biz bu yazımızda sizlerle, evinizde hem alandan tasarruf etmenizi sağlayacak hem de sahip olduğu estetik yapısı sayesinde gözünüze de hitap edecek olan köşe mobilyaları örnekleri paylaşacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, profesyoneller tarafından seçilmiş yüzlerce şık köşe mobilyası örneği için ilgili kategoriyi ziyaret edebilirler…
Oturma odası ve köşe mobilyası denilince, insanların aklına direkt olarak köşe koltuk takımları gelse de, oturma odasında farklı şekilde alan tasarrufu sağlamak mümkün. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, oturma odasında kullanacağınız yerleşim planı, oturma odanızın fiziksel özellikleri ile doğrudan ilintili. Daha açık söylemek gerekirse, dar bir oturma odasında ve geniş bir oturma odasında aynı oturma düzenini kullanmanız yerinde olmaz. Diğer yandan oturma odanızdaki pencerelerinde konumu, kapının yeri, yapısal özellikleri vs. de oturma odanızda kullanacağınız yerleşim planını yakından etkileyecektir. Bu açıdan düşünüldüğünde, her tür oturma odasında rahatlıkla kullanabileceğiniz tek dekoratif ürün, köşe mobilyalarıdır. Çünkü bu tarz köşe mobilyaları, gerek geniş gerekse dar oturma odalarında, alandan tasarruf sağlar. Aga Studio imzalı bu oturma odası dekorasyonunda ise, köşeye yerleştirilen ve adeta komidin görevi gören mobilyalar, alandan tasarrufun kilit anahtarı konumunda…
Köşe takımları, sağladıkları alan avantajı sebebi ile oldukça sık biçimde tercih edilen mobilya türleridir. Az alandan maksimum verim almak amacı ile tasarlanan bu mobilyaları, her türlü ebata uygun olarak temin etmek mümkün. Bu sayede gerek dar gerek geniş yaşam alanlarında, alandan tasarruf edebilme imkanına sahipsiniz. Peki ama bu köşe mobilyalarından yatak odasında nasıl faydalanabilirsiniz ? Aslında en çok tercih edilen yöntem, uygun bir yatak modeli seçerek bu yatağı köşe kısma yerleştirmektir. Bu sayede, günün yalnızca bir bölümünü geçirdiğiniz yatağı, odanın pasif alanı haline getirirken bu alanı minimum tutmuş olursunuz. Diğer yandan, eğer yatak odanızda elbise dolapları bulunuyorsa, bu elbise dolaplarını L biçiminde tercih ederek yatak odanızda size daha fazla yaşama alanı kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sıradışı örnekte ise, bir çatı katında bulunan yatak odası dekorasyonunu görebilirsiniz. Alanın sıradışılığı, çatı katında bulunmasının yanı sıra, köşe mobilyası olarak yuvarlak bir yatak tercih edilmesinden de ileri geliyor. Fakat şunu kesin biçimde söylemek mümkün; köşe kısma yerleştirilen yatak, yatak odasına çok daha fazla yaşama alanı bırakmış durumda…
Banyoda köşe mobilyalarının nasıl kullanılacağına dair enfes bir örnekle karşınızdayız. Beck Architekten imzalı bu banyo dekorasyonu, görece küçük bir banyoda her türlü imkana olanak vermiş. Öncelikle sol kısımda bulunan duşakabin, banyoda köşe mobilyası kullanımının klasik bir örneği. Diğer yandan, klasik dahi olsa bu tekniğin oldukça kullanışlı olduğunu belirtmek gerek. Ayrıca, sağ kısımda bulunan ve alışılagelen küvet tasarımlarından bir tık farklı olan küvet modeli, banyoda köşe mobilyası kullanımının bir diğer örneği. Bu küvet modeli, iki tarafını köşeye dayadığı ve bir yay şekli çizdiği için, sıradan küvetlere nazaran çok daha geniş bir yapıya sahip. Ayrıca, standart küvetlere göre -stratejik açıdan- çok daha az alan kapladığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca yine sağ kısımda bulunan masa da banyoda köşe mobilyası kullanımına dair çok hoş bir detay. Bu şık banyo dekorasyonunun, banyolarda köşe takımı kullanılmasına dair size faydalı bir rehber olacağı kesin…
Oturma odasında ya da yatak odasında köşe takımı kullanmak son derece sık rastlanan bir durum iken, peki ama mutfakta bir köşe takımına yer vermek mümkün mü ? Neden olmasın… Köşe takımı denilince aklınıza direkt olarak koltuk veya yatak takımı gelmemeli. Çünkü alandan tasarruf etmeyi ya da pratiklik sağlamayı amaçlayan ve köşelere yerleştirilen her türlü mobilyanın bu kategoriye girmesi pekala mümkün. Mutfakta sık sık rastlanan köşe mobilyalarının başında mutfak tezgahı gelmekte. Mutfağa adeta L biçiminde yerleştirilen mutfak tezgahı, mutfağınıza pratiklik katacaktır. Üstelik, mutfakta zaman geçirmeyi seven bir okurumuz iseniz bu tarz bir mutfak tezgahının mutfak işlerini nasıl da kolaylaştırdığını kolaylıkla fark edebilirsiniz. Ayrıca bu tarz bir mutfak tezgahı, mutfağınızı karmaşadan kurtararak oldukça ferah bir ortam sağlar. Bununla birlikte, mutfağınızın köşe kısımlarından, bu şekilde tezgah kullanarak faydalanmanız aynı zamanda mutfak dolaplarınızı da bu alanlara yerleştirmeniz için size olanak verecektir. Ayrıca, bu tarz bir mutfak tezgahı, ocağı köşeye yerleştirmeniz halinde davlumbazınızı da köşeye yerleştirme fırsatı sunacaktır…
Evinizde sık sık zaman geçirdiğiniz alanlardan biri de hiç şüphesiz yemek odalarıdır. Özellikle akşamları işten yorgun argın geldikten sonra ailenizle veya dostlarınızla keyifli bir akşam yemeğinin yerini ne tutabilir ? İşte bu sebepten ötürü yemek odası dekorasyonu da oldukça önemlidir. Peki yemek odasında köşe takımları nasıl kullanılabilir ? Öncelikle, en temel olarak yemek masanızı köşe kısma yerleştirerek alandan tasarruf edebilirsiniz. Fakat bu pratik çözüm, masanızın yarısını kullanılmaz hale getirecektir. Bu yüzden, eğer çok misafir ağırlamayı seven bir okurumuz iseniz, bu çözüm sizin için kullanışlı olmayabilir. Diğer yandan, yemek odanızda bir tezgaha sahipseniz, bu tezgahı yine yemek odanızın köşesine yerleştirerek alandan tasarruf etmeniz mümkün. Yemek masasını duvara dayadığınız çözümün aksine, tezgah ile ilgili çözümün çok daha işlevsel olduğunu söylemek mümkün. Çünkü standart tip bir tezgaha nazaran, bu tarz bir köşe-tezgahta çalışmanın çok daha kolay olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Ayrıca, tıpkı mutfağınızda bulunan dolaplar gibi, yemek odanızdaki dolapları da köşelere monte ederek hem alandan tasarruf sağlayabilir, hem dekorasyonunuza şıklık katabilir hem de yemek odanızın köşe kısımlarının boş kalmamasını sağlayabilirsiniz… Logos Mimarlık'a ait bu yemek odası dekorasyonu, dolapların köşe kısımlara monte edilmesi sayesinde alandan tasarruf edilmesinin güzel bir örneği…
Kimi zaman da -ki özellikle de geniş bir eviniz varsa- koridorları dekore etmek sizin için içinden çıkılmayacak bir hal alabilir. Koridorlar, evin ana arterleridir. Evinizin adeta omurgasını oluştururlar. Odalarınıza açılan her kapı, aynı zamanda koridordan geçiş sağlar. Bu açıdan bakarsanız, koridorların ne derece işlevsel bir alan olduğunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, koridorların dekorasyonu da oldukça önemlidir. Peki koridorları dekore ederken ne gibi aksesuarlardan faydalanabilirsiniz ? Aslında bakacak olursanız, uzun duvarlara yerleştireceğiniz yağlı boya tablolar koridora renk katabilir. Diğer yandan koyu renkli, sabit desenli duvar kağıdı tercih ederek evinize gotik bir hava da kazandırabilirsiniz. Diğer yandan -konumuzla ilişkili olmaz üzere- çeşitli köşe mobilyaları da sizin için güzel bir alternatif olabilir. Peki ama evinizdeki koridoru dekore ederken hangi köşe takımlarından faydalanabilirsiniz ? Yücel Partners imzalı bu dekorasyonda da göreceğiniz üzere, koridorunuz için küçük bir masa güzel bir alternatif olabilir. Diğer yandan, eğer koridorunuz tıpkı bir hol gibi kapının hemen önünde uzanıyorsa, küçük bir köşe vestiyeri de dekorasyonunuza oldukça hoş bir hava katabilir.