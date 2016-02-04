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Işıl ışıl zarif bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
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Homify, bu gün sizleri Madrid'e yıldızlar ile dolu bir eve götürüyor. Işıl ışıl olan bu ev; zemin parkeleri döşemeleri, parlayan zemin kaplamaları konusunda Madrid'in en büyük şirketi olan Tarimas Deautor tarafından projelendirilmiş ve hayal gücünün sınırsız olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir.  Hayalinizde canlandırdığınız tüm olasılıkları yer verildiği bu harika evi görmek için mutlaka ziyaret etmeli ve zarafeti, görselliği canlı gözler ile görmelisiniz.

Dış cephe

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Evler
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin ön ve arka cephesi simetrik bir geometride tasarlanmış, alt kat ve üst kat aynı geometride inşa edilerek cepheler estetik ve simetrik bir görünüme kavuşturulmuş. Her iki katta da yatak odası, banyo, geniş bir yürüme alanı, büyük bir dolap ve okul, işi için çalışma alanları inşa edilmiş. Mutfak ise evin yıldızı şeklinde tasarlanmış, ayrı bir özen gösterilerek dekore edilmiş.

Yaşam alanı

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Yaşam alanları evin her iki katında da oturma odası, yemek odası birlikte olacak şekilde  yapılmış. Misafirlerin rahat bir şekilde gezinmeleri için geniş boşluklar bırakılmış, canlı ve parlak renkler kullanılarak ışıl şıl bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Geniş pencereler ile gün ışığından daha fazla faydanılmış, yaşam alanından bahçe güzelliğinin daha rahat görülmesi sağlanmış. Sonuç olarak misafirperver, zarif, şık bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış.

Merdivenler

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Üst kata  ulaşımı sağlayan merdivenler meşe rengi döşemeler ile estetik bir görünüme kavuşturulmuş, doğal taş ile kaplanarak led aydınlatmaların verdiği ışığın yayılması sağlanarak aydınlık bir merdiven alanı oluşturulmuş. Ayrıca zemin yüksekliğinde duvar içine yapılan led aydınlatmalar ile romantik bir merdiven oluşturulmuş.

Banyo

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Banyo
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin ana banyosu olarak tasarlanan ve inşa edilen banyo; beyaz rengin hakimiyetinde  şeffaf ve şık bir banyo olarak dekore edilmiş. Geniş bir banyo olarak geniş bir pencere ile huzur ve ferahlık veren, duş kabini ve küvet ile istediğiniz şekilde duş alma imkanı sağlayan, fonksiyonel, işlevsel bir banyo olarak hayal ettiğiniz  bir banyonun gerçekleştirilmiş halidir.

Yatak odası

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Yatak Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Yatak odası, geniş, büyük, parlak renklerde dekore edilmiş, geniş pencereleri ile doğal gün ışığını alması ve kolay bir şekilde havalandırılması düşünülmüş. Sade ve minimalist düşünceye göre dekore edilmiş olan yatak odası, halı ve dinlenme mobilyaları dışında geniş bir boşluk kalması sağlanarak yatak odasının boğucu bir dekorasyona sahip olması önlenmiş.

Fonksiyonellik

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Yatak Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin bu bölümü,hanımların giyinme odası ve makyaj odası olarak düşünülmüş,  banyo ile birlikte dekore edilerek fonksiyonel ve işlevsel bir alan olması sağlanmış. Giyinme bölümünde yer alan dolaplar, çekmeceler elbiselerin, ayakkabıların muhafaza edileceği alan olarak düşünülmüş. Makyaj alanı ise giyinme odasının yanında düşünülerek fonksiyonel bir alan oluşturulmuş. Bu haliyle bayanların hayalini kurduğu bir yatak odası şeklinde dekore edilmiş olan bu alan açık renklerde dekore edilerek, zemin kaplamaları ile muhteşem ve zarif  bir alan olmuş.

Çalışma alanı

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Okula gidenler için ve çalışanlar için özel bir çalışma alanı oluşturulmuş, çatı katı bir çalışma ofisi olarak dekore edilmiş. Çalışma masasının arkasına konulan koltuk ve orta masa ile çalışma saatleri dışında dinlenme alanı olarak da kullanılan bu bölün yine fonksiyonel bir şekilde dekore edilmiş.Orta masa olarak kullanılan cam sehpa odanın beyaz renklerinin yansımasını sağlayarak zarafetini artırmış ve görsellik oluşturmuş.

Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim ?
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