Işıl ışıl zarif bir ev

Homify, bu gün sizleri Madrid'e yıldızlar ile dolu bir eve götürüyor. Işıl ışıl olan bu ev; zemin parkeleri döşemeleri, parlayan zemin kaplamaları konusunda Madrid'in en büyük şirketi olan Tarimas Deautor tarafından projelendirilmiş ve hayal gücünün sınırsız olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Hayalinizde canlandırdığınız tüm olasılıkları yer verildiği bu harika evi görmek için mutlaka ziyaret etmeli ve zarafeti, görselliği canlı gözler ile görmelisiniz.
Evin ön ve arka cephesi simetrik bir geometride tasarlanmış, alt kat ve üst kat aynı geometride inşa edilerek cepheler estetik ve simetrik bir görünüme kavuşturulmuş. Her iki katta da yatak odası, banyo, geniş bir yürüme alanı, büyük bir dolap ve okul, işi için çalışma alanları inşa edilmiş. Mutfak ise evin yıldızı şeklinde tasarlanmış, ayrı bir özen gösterilerek dekore edilmiş.
Yaşam alanları evin her iki katında da oturma odası, yemek odası birlikte olacak şekilde yapılmış. Misafirlerin rahat bir şekilde gezinmeleri için geniş boşluklar bırakılmış, canlı ve parlak renkler kullanılarak ışıl şıl bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Geniş pencereler ile gün ışığından daha fazla faydanılmış, yaşam alanından bahçe güzelliğinin daha rahat görülmesi sağlanmış. Sonuç olarak misafirperver, zarif, şık bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış.
Üst kata ulaşımı sağlayan merdivenler meşe rengi döşemeler ile estetik bir görünüme kavuşturulmuş, doğal taş ile kaplanarak led aydınlatmaların verdiği ışığın yayılması sağlanarak aydınlık bir merdiven alanı oluşturulmuş. Ayrıca zemin yüksekliğinde duvar içine yapılan led aydınlatmalar ile romantik bir merdiven oluşturulmuş.
Evin ana banyosu olarak tasarlanan ve inşa edilen banyo; beyaz rengin hakimiyetinde şeffaf ve şık bir banyo olarak dekore edilmiş. Geniş bir banyo olarak geniş bir pencere ile huzur ve ferahlık veren, duş kabini ve küvet ile istediğiniz şekilde duş alma imkanı sağlayan, fonksiyonel, işlevsel bir banyo olarak hayal ettiğiniz bir banyonun gerçekleştirilmiş halidir.
Yatak odası, geniş, büyük, parlak renklerde dekore edilmiş, geniş pencereleri ile doğal gün ışığını alması ve kolay bir şekilde havalandırılması düşünülmüş. Sade ve minimalist düşünceye göre dekore edilmiş olan yatak odası, halı ve dinlenme mobilyaları dışında geniş bir boşluk kalması sağlanarak yatak odasının boğucu bir dekorasyona sahip olması önlenmiş.
Evin bu bölümü,hanımların giyinme odası ve makyaj odası olarak düşünülmüş, banyo ile birlikte dekore edilerek fonksiyonel ve işlevsel bir alan olması sağlanmış. Giyinme bölümünde yer alan dolaplar, çekmeceler elbiselerin, ayakkabıların muhafaza edileceği alan olarak düşünülmüş. Makyaj alanı ise giyinme odasının yanında düşünülerek fonksiyonel bir alan oluşturulmuş. Bu haliyle bayanların hayalini kurduğu bir yatak odası şeklinde dekore edilmiş olan bu alan açık renklerde dekore edilerek, zemin kaplamaları ile muhteşem ve zarif bir alan olmuş.
Okula gidenler için ve çalışanlar için özel bir çalışma alanı oluşturulmuş, çatı katı bir çalışma ofisi olarak dekore edilmiş. Çalışma masasının arkasına konulan koltuk ve orta masa ile çalışma saatleri dışında dinlenme alanı olarak da kullanılan bu bölün yine fonksiyonel bir şekilde dekore edilmiş.Orta masa olarak kullanılan cam sehpa odanın beyaz renklerinin yansımasını sağlayarak zarafetini artırmış ve görsellik oluşturmuş.