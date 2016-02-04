Işıl ışıl zarif bir ev

Homify, bu gün sizleri Madrid'e yıldızlar ile dolu bir eve götürüyor. Işıl ışıl olan bu ev; zemin parkeleri döşemeleri, parlayan zemin kaplamaları konusunda Madrid'in en büyük şirketi olan Tarimas Deautor tarafından projelendirilmiş ve hayal gücünün sınırsız olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Hayalinizde canlandırdığınız tüm olasılıkları yer verildiği bu harika evi görmek için mutlaka ziyaret etmeli ve zarafeti, görselliği canlı gözler ile görmelisiniz.