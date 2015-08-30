Türkiye'de bir evden kopya çekebileceğin 5 fikir

Evlerimizin dekorasyon ve tasarımlarını oluştururken beğendiğimiz mobilyaları rastgele bir düzen içinde satın almak ve yaşam alanlarına yerleştirmek yerine öncelikli olarak yaşam tarzımıza uyumlu bir tasarım modeli seçip, dekorasyonun stilini belirlememiz ve bu doğrultuda mobilya seçmemiz gerekir. Mesela ağırbaşlı, gösterişli ve belirli bir düzene ve simetriye sahip bir atmosfer yaratmak istiyorsanız klasik tarzlı mobilyaları; canlı renklerle hareketli ve sıra dışı bir etki yaratmak istiyorsanız modern tasarımlı mobilya ve aksesuarları tercih etmelisiniz. Ama elbette tasarım sınırları her geçen gün biraz daha genişliyor ve esniyor, dolayısıyla dekorasyon tarzları da giderek daha da birbirinin içine geçerek zenginleşiyor. Yani modern bir tarzda dizayn ettiğiniz evinizi klasik dokunuşlarla hareketlendirebilir ve eşsiz bir atmosfer ortaya çıkarabilirsiniz. Bugün sizlerle tam da bunun örneği olan bir eve konuk olacağız. Canan Delevi tarafından dizayn edilmiş olan bu örnek evin, modern bir tarza sahip olan ve yaşam alanlarında canlandırıcı ve enerjik mobilyalar kullanan okurlarımıza evlerini klasik dokunuşlarla nasıl farklılaştırabilecekleri konusunda ilham vereceğine eminiz.