Türkiye'de bir evden kopya çekebileceğin 5 fikir

Evlerimizin dekorasyon ve tasarımlarını oluştururken beğendiğimiz mobilyaları rastgele bir düzen içinde satın almak ve yaşam alanlarına yerleştirmek yerine öncelikli olarak yaşam tarzımıza uyumlu bir tasarım modeli seçip, dekorasyonun stilini belirlememiz ve bu doğrultuda mobilya seçmemiz gerekir. Mesela ağırbaşlı, gösterişli ve belirli bir düzene ve simetriye sahip bir atmosfer yaratmak istiyorsanız klasik tarzlı mobilyaları; canlı renklerle hareketli ve sıra dışı bir etki yaratmak istiyorsanız modern tasarımlı mobilya ve aksesuarları tercih etmelisiniz. Ama elbette tasarım sınırları her geçen gün biraz daha genişliyor ve esniyor, dolayısıyla dekorasyon tarzları da giderek daha da birbirinin içine geçerek zenginleşiyor. Yani modern bir tarzda dizayn ettiğiniz evinizi klasik dokunuşlarla hareketlendirebilir ve eşsiz bir atmosfer ortaya çıkarabilirsiniz. Bugün sizlerle tam da bunun örneği olan bir eve konuk olacağız. Canan Delevi tarafından dizayn edilmiş olan bu örnek evin, modern bir tarza sahip olan ve yaşam alanlarında canlandırıcı ve enerjik mobilyalar kullanan okurlarımıza evlerini klasik dokunuşlarla nasıl farklılaştırabilecekleri konusunda ilham vereceğine eminiz.
Oturma odasında ise tam anlamıyla eklektik bir dekorasyon tarzıyla karşılaşıyoruz. Gri tonlarının canlı turkuaz renkleriyle bir arada kullanılması odanın modern tarzını yansıtan etkilerden yalnızca biri. Parlak renkli perde ve yastıklar ise yaşam alanına klasik birer dokunuş niteliğindeki özel ayrıntılar. Koltukların modelinde de yine klasik görünümlü ama renk ve dokularıyla modern çağrışımları olan modeller seçilmiş. Beyaz ve ünite arkasına gizlenmiş aydınlatmalarla ışıklandırılmış şık ve sıra dışı televizyon ünitesi de odanın tasarım yıldızı olarak ferah ve estetik bir görünüm sağlıyor.
Işıklandırma ve renk seçimi elbette her yaşam alanı için oldukça önemli tasarım unsurlarıdır. Ama özellikle yatak odası dekorasyonlarında çok daha ayrı bir öneme sahipler çünkü yatak odalarında sağlıklı bir uyku tasarımda ana odak noktası olmalı. Bu yüzden de renk seçimi ve aydınlatma tercihleri yatak odalarının karakterini ve konforunu belirlemede baş rolü oynayan unsurlar. Bu yatak odasında da yumuşak ve dinlendirici renkler farklı tonlarda hoş ve sağlıklı geçişlerle kullanılarak ideal dinlenme ve uyku alanı ortaya çıkarıyor. Aydınlatmada tercih edilen loş ve sarı ışık da yine aynı şekilde rahatlatıcı bir etki yaratıyor.
Bu şık yatak odasında konfor ve sağlık kadar fonksiyonellik de ön planda tutulmuş. Aslında yatak odaları için zaten konfor ve fonksiyonellik birbirinden ayrı özellikler sayılmazlar, zira düzenli ve tertipli bir görünüm sağlayan fonksiyonel aksesuar ve dolaplar aynı zamanda sakin ve dingin bir atmosfer de yaratmaya yarıyorlar. Bu örnekte de klasik makyaj masalarından oldukça farklı bir tasarımla karşı karşıyayız. Duvara monte makyaj masası ayaklarının olmamasıyla hantal bir görünümden kurtuluyor ve çekmeceleri ile oldukça kullanışlı bir mobilya haline geliyor.
Sarı ışıklı duvara monte abajurlar ve aynanın ardında gizlenmiş aydınlatmalarla yoğun ama yumuşak ışıklandırma uygulamasıyla dikkat çeken banyoda ışıklarla da uyumlu bir şekilde klasik bakır renkleri ve tonları modern tasarım ve yerleşimle kombinlenerek iki tarzın da etkili özellikleri göz önüne çıkartılıyor.
Salonun uzantısında yer alan Amerikan mutfak ve yemek alanı da salonda kullanılan turkuaz ve gri kombinasyonunu bütünleyen bir tasarımla donatılmış. Canlı ve ortama neşe ve pozitif enerji katan turkuaz renginin, zarafet sağlayan beyaz masayla ve estetik ve modern bir şıklığın temsili olan ve mutfak dolaplarında kullanılan gri tonlarıyla birleşimi mutfak ve yemek alanını üç renkli bir cazibeyle dolduruyor.