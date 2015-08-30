Hem yalın hem gösterişli olmayı başaran tasarım

Modern ve çağdaş tasarım anlayışı her geçen gün biraz daha yaygınlaşsa ve gelişse de, klasik tarzlı mobilya ve dekorasyonların yerinin de her zaman ayrı olacağı da hepimizin bildiği bir gerçek. Modern tasarımlar her gün değişir ve sürprizlerle kendisini dönüştürürken, klasik tasarımlar sürprizden uzak, gösterişli ve değişmez yapısıyla büyülemeye devam ediyor, görünüşe göre uzun yıllar da devam edecek. Bugün yine sizlerle klasik tarzlı bir evi ziyaret edeceğiz. Bu göz alıcı örnek ev Mimark Tasarım tarafından dizayn edilmiş.
Bembeyaz ama hareketli bir yapıya sahip duvarlar, mermer yer karoları, tavana gömülü aydınlatma ve yukarıdan usulca süzülen sarı ışık… Tüm bunlar bir giriş koridoruna mükemmel bir görünüm kazandırmak için bir araya gelen şık, estetik, gösterişli ama geniş ve ferah alan kullanımıyla da aynı zamanda sadelik ve yalınlık yaratan unsurlar. (Hollerin tasarımlarıyla ilgili ipuçları veren Koridor dekorasyonu üzerine yaratıcı fikirler isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)
Asla eskimeyen klasik tasarımların olmazsa olmazlarından biri de pek tabii ki altın rengi işlemelerdir. Geleneksel çizgiler taşıyan gösterişli mobilyalarla döşenmiş olan bu salonda da koltuk kenarlarındaki altın rengi ayrıntılar odanın genelindeki karakteri kuvvetlendiriyor ve odaya eşsiz bir doku katıyor. Her ne kadar klasik oturma odası tasarımlarında genellikle tek tip bir oturma grubu kullanılıyor olsa da bu örnekte klasik tarzda ezber bozan bir bakış açısı yaratılmış ve farklı tipte klasik koltuklardan bir kombinasyon oluşturulmuş. Ahşap rengi pencereler ve yer döşemesinin deseni ve dokusu da odanın geneline hakim olan tarz ile ahenk içinde.
Salonun devamında yer alan yemek alanında da asla eskimeyecek bir yemek odası grubu ile karşılaşıyoruz. Klasik tarzda mobilyaların en büyük özellikleri fabrikasyon mallar olmamaları ve üzerilerinde oldukça kıymetli oyma desenler taşımalarıdır. İşçiliği ile göz dolduran bu yemek masası da ayaklarındaki gösterişli ve karakterli altın varaklı işlemelerle kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Sandalyeler de pek tabii ki masayla son derece uyumlu bir tasarıma sahip. Sağ taraftaki geniş ve büyük ayna da hem odanın zaten geniş olan alanını daha da genişleterek alana eşsiz bir ferahlık katıyor, hem de yine altın oymalı işlemeli çerçevesiyle odanın tasarımına dekoratif anlamda da büyüleyici bir katkıda bulunuyor.
Yatak odasındaki klasik tarz, küçük dokunuşlar ve ayrıntılarla odanın tümüne yayılmış durumda. Sakin ve huzurlu bir ortam yaratmak için aşırı gösterişten kaçınılan bu yaşam alanında işlemeli yatak başı ünitesi yine de odaya girer girmez ilk dikkat çeken tasarım unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Ailece televizyon izlenerek keyifli akşamlar geçirilen ve salon kadar gösterişli ve zengin bir tasarıma sahip olmayan oturma odasında daha samimi ve daha sade bir atmosfer yaratılmak istenilerek yola çıkılmış. Beyaz dolaplardan oluşan TV ünitesinin bazı dolap kapaklarında cam kullanılarak mobilyanın tek düze bir görünümden kurtulması sağlanmış. Bol bölmeye sahip olduğunu gördüğümüz bu dolaplı televizyon ünitesi fonksiyonellik açısından da önem taşıyor. Ayrıca üniteni yan tarafında gördüğümüz yine altın kenarlı ve işlemeli berjer de her ne kadar yalın ve samimi bir atmosfer yaratılmış olsa da yine de klasikten vazgeçilmediğinin bir göstergesi.
Banyoda yine yalın ve klasiğin birleşimi bir dekorasyon ve tasarımla karşılaşıyoruz. Gösterişten uzak ve sade, düzenli, temiz ve ferah bir görünüme odaklanılmış dekorasyon aynı zamanda ağırbaşlı ve karakteristik yapısını koruyor. Beyaz banyo dolapları ve şeffaf duşakabin alanı genişletip ferahlatırken geniş ayna da bu ferahlığa önemli katkılar sunuyor. Aynanın kenarındaki altın rengi işlemeler, evin tamamında vazgeçilemeyen tasarım detaylarından.
Mutfak tasarımı da tıpkı banyo tasarımı gibi renk tercihleri ve ferahlık ve sadeliğe odaklanışı bakımından modern mutfakları andırsa da, model ve yerleşimiyle gerçek bir klasik anlayışı yansıtıyor. Böylece ortaya hem şık, hem ferah, hem beyaz mutfakların büyüsünü taşıyan kuğu gibi bir zarafete sahip, hem de kullanışlı bir mutfak alanı çıkıyor.