Hem yalın hem gösterişli olmayı başaran tasarım

Ailece televizyon izlenerek keyifli akşamlar geçirilen ve salon kadar gösterişli ve zengin bir tasarıma sahip olmayan oturma odasında daha samimi ve daha sade bir atmosfer yaratılmak istenilerek yola çıkılmış. Beyaz dolaplardan oluşan TV ünitesinin bazı dolap kapaklarında cam kullanılarak mobilyanın tek düze bir görünümden kurtulması sağlanmış. Bol bölmeye sahip olduğunu gördüğümüz bu dolaplı televizyon ünitesi fonksiyonellik açısından da önem taşıyor. Ayrıca üniteni yan tarafında gördüğümüz yine altın kenarlı ve işlemeli berjer de her ne kadar yalın ve samimi bir atmosfer yaratılmış olsa da yine de klasikten vazgeçilmediğinin bir göstergesi.