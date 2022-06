Hem yalın hem gösterişli olmayı başaran tasarım

Modern ve çağdaş tasarım anlayışı her geçen gün biraz daha yaygınlaşsa ve gelişse de, klasik tarzlı mobilya ve dekorasyonların yerinin de her zaman ayrı olacağı da hepimizin bildiği bir gerçek. Modern tasarımlar her gün değişir ve sürprizlerle kendisini dönüştürürken, klasik tasarımlar sürprizden uzak, gösterişli ve değişmez yapısıyla büyülemeye devam ediyor, görünüşe göre uzun yıllar da devam edecek. Bugün yine sizlerle klasik tarzlı bir evi ziyaret edeceğiz. Bu göz alıcı örnek ev Mimark Tasarım tarafından dizayn edilmiş.