Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev

Farklı tarzlarda modern müstakil ev modelleri mimari ve tasarımla ilgilenen insanlar tarafından her zaman ilgi görüyor. İncelikle tasarlanmış müstakil evler hem huzurlu bir hayatı, hem de modernizmi temsil eden ve çoğumuzun hayallerini süsleyen yapılar oluyor genellikle. Adeta birer sanat eserini andıran iyi ve sıra dışı tasarımlı müstakil evler hem yaşam kalitelerini arttırıyor hem de estetik açıdan çevresindeki her şeyi güzelleştiren yapılar oluyor.
Bugünkü yazımızda da dünyanın farklı ülkelerinden modern mimari tarzlarının farklı örneklerini temsil eden müstakil evleri derleyeceğiz.
İlk sıradaki bu muhteşem eve bakarken doğal hayatla uyum içinde ve doğayla bütünleşen evler üretmeyi amaç edinen “organik mimari”nin ilkelerini ortaya koyan, modern mimarinin en önemli isimlerinden biri Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright'ı hatırlamamak elde değil. Çevresindeki harika doğayla kusursuz bir uyum içinde tasarlanmış olan bu evde ilk dikkat çeken şey evin yapımında kullanılan kaliteli ahşap seçimi. Esasında mütevazi bir yapıya sahip olan bu tek katlı ev, yalnızca dekoratif tasarımıyla değil, yaşam biçimi olarak da doğayla iç içe olmayı sağlayan yaşam alanları üretmiş ve bunun sonucunda da bu harika teras ortaya çıkmış.
Ukrayna'da bulunan bu evse, alışık olduğumuz gibi çevresini kendine adapte adapte etmek yerine kendisi çevresine adapte olmuş. Yerden yükseltilmiş teras alanı ve yemyeşil çimlerin içine inen merdivenler de bunun bir göstergesi. Evin çevresindeki ağaçlar, çimenler ve hatta çalılar bile el değmemiş güzelliklerini koruyorlar. Gri ahşap ve doğal taşlardan oluşan dış cephe malzemesi de adeta göz kamaştırıyor.
Sıradaki ev yine göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir güzelliğe sahip. Gizemli yapısıyla dikkat çeken ev oldukça sıra dışı bir mimari tarzla inşa edilmiş. Dik açılı köşegenlerin temel tasarım unsuru olarak kullanıldığı mimaride havuz kısmının evle bütünleşmiş yerleşimi de öne çıkan tasarım fikirlerinden.
Evlerin dış cephe dizaynlarında içerideki yaşam alanlarımızdaki hayatımızı en çok etkileyen şeylerden biri de evin odalarının yeterince ve bol ışık almasıdır elbette. Hiçbir aydınlatma unsuru doğal ışığın yerini tutamaz ve belki de bu yüzden, fonksiyonelliğin dışında estetik olarak da mükemmel sonuçlar yaratan bir tasarım tarzını oluşturuyor geniş ve bol pencereli dış cepheler. Portekiz'de bulunan bu muhteşem ev de, ön cephesinin tamamen büyük pencerelerle kaplanmasıyla bunun bir örneğin oluşturuyor.
Sıradaki iki katlı müstakil ev modeli Japonya'dan ve bize yalnızca çok geniş oturum alanına ve bahçeye sahip olan müstakil evlerin değil, aynı zamanda küçük alanlara inşa edilmiş mütevazi evlerin de oldukça şık olabileceğini gösteriyor. İki ev arasındaki küçük br araziye yerleştirilmiş bu ev elegan ve estetil mimari yapısıyla göz dolduruyor.
Sıradaki müstakil ev örneği Rusya'dan ve orijinal mimarisiyle daha ilk bakışta herkesi kendine hayran bırakacak bir dış görünüşe sahip. Evi görür görmez -şahane görünen havuzu dışarıda bırakarak- edindiğimiz ilk izlenimle evin mimarisini tanımlamaya çalışsak mutlaka “sıra dışı ve ezber bozan” derdik. Keskin köşeli yapısıyla listemizdeki birbirinden estetik müstakil arasından keskin bir şekilde sıyrılmayı başarıyor.
Sıradaki müstakil ev mimarisi ise adeta eski çağlardan kalan güçlü kaleleri andıran kuvvetli bir etkiyle oldukça uzaklardan bile dikkat çekiyor. Meksika'da yer alan bu kale gibi müstakil ev için “müstakil” sözcüğü bile biraz yetersiz ve mütevazi kalıyor aslında. L şeklinde dizayn edilen bu villa projesinde ön tarafı kapatan ve evin yapısını bir kareye dönüştüren uygulama hem gösterişli hem de sıkı bir mahremiyet sağlayan bir görünüm yaratıyor.
Şimdi de sizlerle müstakil evden ziyade devasa ve göz alıcı bir sanat eserini andıran, masallardan fırlamış görüntüsüyle büyüleyici ve sıra dışı bir mimariye sahip bir eve konuk oluyoruz. Polonya'da yer alan bu ev görüntüsüyle bizi gerçek dünyadan koparıp bir hayal alemine ışınlıyor. İnsanın yaratıcılığının sınırının olmadığını ve mimari olarak yenilikçiliğin nerelere uzanabileceğinin en başarılı kanıtlarından biri.
Avusturya'da yer alan ve Al Architekt isimli firma tarafından tasarlanan bu müstakil evse ahşap yapısı, bol pencereli ikinci katı ve bahçeyle aynı seviyede dizayn edilmiş teras alanı ve terastaki oturma gruplarıyla sıcak ve dinlendirici bir atmosfere sahip.
Son ziyaret edeceğimiz geniş ve heybetli müstakil villa Arjantin'den. Klasik Amerikan tarzı mimariyle dizayn edilmiş olan ev Hollywood filmlerinden fırlamış gibi bir görünüme sahip. Beyaz dış yüzeyi, tasarımı, havuzu ve biçilmiş yeşil çimleriyle pozitif enerji dolu, mutluluk yuvası bir ev!
(Türkiye'deki hayalleri süsleyecek tarzda tasarlanmış evleri de görmek isterseniz Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa isimli derlememiz tam aradığınız yazı olabilir.)