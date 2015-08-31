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Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev

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GC House, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Evler
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Farklı tarzlarda modern müstakil ev modelleri mimari ve tasarımla ilgilenen insanlar tarafından her zaman ilgi görüyor. İncelikle tasarlanmış müstakil evler hem huzurlu bir hayatı, hem de modernizmi temsil eden ve çoğumuzun hayallerini süsleyen yapılar oluyor genellikle. Adeta birer sanat eserini andıran iyi ve sıra dışı tasarımlı müstakil evler hem yaşam kalitelerini arttırıyor hem de estetik açıdan çevresindeki her şeyi güzelleştiren yapılar oluyor. 

Bugünkü yazımızda da dünyanın farklı ülkelerinden modern mimari tarzlarının farklı örneklerini temsil eden müstakil evleri derleyeceğiz.

​Doğayla birleşen bir tasarım

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

İlk sıradaki bu muhteşem eve bakarken doğal hayatla uyum içinde ve doğayla bütünleşen evler üretmeyi amaç edinen “organik mimari”nin ilkelerini ortaya koyan, modern mimarinin en önemli isimlerinden biri Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright'ı hatırlamamak elde değil. Çevresindeki harika doğayla kusursuz bir uyum içinde tasarlanmış olan bu evde ilk dikkat çeken şey evin yapımında kullanılan kaliteli ahşap seçimi. Esasında mütevazi bir yapıya sahip olan bu tek katlı ev, yalnızca dekoratif tasarımıyla değil, yaşam biçimi olarak da doğayla iç içe olmayı sağlayan yaşam alanları üretmiş ve bunun sonucunda da bu harika teras ortaya çıkmış.

​Grinin en doğal hali

дом на склоне, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ukrayna'da bulunan bu evse, alışık olduğumuz gibi çevresini kendine adapte adapte etmek yerine kendisi çevresine adapte olmuş. Yerden yükseltilmiş teras alanı ve yemyeşil çimlerin içine inen merdivenler de bunun bir göstergesi. Evin çevresindeki ağaçlar, çimenler ve hatta çalılar bile el değmemiş güzelliklerini koruyorlar. Gri ahşap ve doğal taşlardan oluşan dış cephe malzemesi de adeta göz kamaştırıyor.

​Ev ve havuz bir arada

ДОМ В ЯЛТЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Sıradaki ev yine göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir güzelliğe sahip. Gizemli yapısıyla dikkat çeken ev oldukça sıra dışı bir mimari tarzla inşa edilmiş. Dik açılı köşegenlerin temel tasarım unsuru olarak kullanıldığı mimaride havuz kısmının evle bütünleşmiş yerleşimi de öne çıkan tasarım fikirlerinden.

​Geniş pencereler

GC House, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Evler
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

GC House

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Evlerin dış cephe dizaynlarında içerideki yaşam alanlarımızdaki hayatımızı en çok etkileyen şeylerden biri de evin odalarının yeterince ve bol ışık almasıdır elbette. Hiçbir aydınlatma unsuru doğal ışığın yerini tutamaz ve belki de bu yüzden, fonksiyonelliğin dışında estetik olarak da mükemmel sonuçlar yaratan bir tasarım tarzını oluşturuyor geniş ve bol pencereli dış cepheler. Portekiz'de bulunan bu muhteşem ev de, ön cephesinin tamamen büyük pencerelerle kaplanmasıyla bunun bir örneğin oluşturuyor.

​İki ev arasında

S･M-home, 一級建築士事務所 想建築工房 一級建築士事務所 想建築工房 Modern Evler
一級建築士事務所　想建築工房

一級建築士事務所　想建築工房
一級建築士事務所　想建築工房
一級建築士事務所　想建築工房

Sıradaki iki katlı müstakil ev modeli Japonya'dan ve bize yalnızca çok geniş oturum alanına ve bahçeye sahip olan müstakil evlerin değil, aynı zamanda küçük alanlara inşa edilmiş mütevazi evlerin de oldukça şık olabileceğini gösteriyor. İki ev arasındaki küçük br araziye yerleştirilmiş bu ev elegan ve estetil mimari yapısıyla göz dolduruyor.

Keskin ve sıra dışı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sıradaki müstakil ev örneği Rusya'dan ve orijinal mimarisiyle daha ilk bakışta herkesi kendine hayran bırakacak bir dış görünüşe sahip. Evi görür görmez -şahane görünen havuzu dışarıda bırakarak- edindiğimiz ilk izlenimle evin mimarisini tanımlamaya çalışsak mutlaka “sıra dışı ve ezber bozan” derdik. Keskin köşeli yapısıyla listemizdeki birbirinden estetik müstakil arasından keskin bir şekilde sıyrılmayı başarıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Kale gibi

Casa Aburto, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos Modern Evler
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

Sıradaki müstakil ev mimarisi ise adeta eski çağlardan kalan güçlü kaleleri andıran kuvvetli bir etkiyle oldukça uzaklardan bile dikkat çekiyor. Meksika'da yer alan bu kale gibi müstakil ev için “müstakil” sözcüğü bile biraz yetersiz ve mütevazi kalıyor aslında. L şeklinde dizayn edilen bu villa projesinde ön tarafı kapatan ve evin yapısını bir kareye dönüştüren uygulama hem gösterişli hem de sıkı bir mahremiyet sağlayan bir görünüm yaratıyor.

​Hayal gibi bir gerçeklik

Dom Własny , autorskie studio architektury autorskie studio architektury Modern Evler
autorskie studio architektury

autorskie studio architektury
autorskie studio architektury
autorskie studio architektury

Şimdi de sizlerle müstakil evden ziyade devasa ve göz alıcı bir sanat eserini andıran, masallardan fırlamış görüntüsüyle büyüleyici ve sıra dışı bir mimariye sahip bir eve konuk oluyoruz. Polonya'da yer alan bu ev görüntüsüyle bizi gerçek dünyadan koparıp bir hayal alemine ışınlıyor. İnsanın yaratıcılığının sınırının olmadığını ve mimari olarak yenilikçiliğin nerelere uzanabileceğinin en başarılı kanıtlarından biri.

​Bu evi sevmemek imkansız

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Modern Evler
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Avusturya'da yer alan ve Al Architekt isimli firma tarafından tasarlanan bu müstakil evse ahşap yapısı, bol pencereli ikinci katı ve bahçeyle aynı seviyede dizayn edilmiş teras alanı ve terastaki oturma gruplarıyla sıcak ve dinlendirici bir atmosfere sahip.

​Amerikan tarzı

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Modern Evler
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Son ziyaret edeceğimiz geniş ve heybetli müstakil villa Arjantin'den. Klasik Amerikan tarzı mimariyle dizayn edilmiş olan ev Hollywood filmlerinden fırlamış gibi bir görünüme sahip. Beyaz dış yüzeyi, tasarımı, havuzu ve biçilmiş yeşil çimleriyle pozitif enerji dolu, mutluluk yuvası bir ev!  

(Türkiye'deki hayalleri süsleyecek tarzda tasarlanmış evleri de görmek isterseniz Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa isimli derlememiz tam aradığınız yazı olabilir.)

Hem yalın hem gösterişli olmayı başaran tasarım
Bu modern müstakil evleri siz nasıl buldunuz?

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