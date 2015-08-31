Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev

İlk sıradaki bu muhteşem eve bakarken doğal hayatla uyum içinde ve doğayla bütünleşen evler üretmeyi amaç edinen “organik mimari”nin ilkelerini ortaya koyan, modern mimarinin en önemli isimlerinden biri Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright'ı hatırlamamak elde değil. Çevresindeki harika doğayla kusursuz bir uyum içinde tasarlanmış olan bu evde ilk dikkat çeken şey evin yapımında kullanılan kaliteli ahşap seçimi. Esasında mütevazi bir yapıya sahip olan bu tek katlı ev, yalnızca dekoratif tasarımıyla değil, yaşam biçimi olarak da doğayla iç içe olmayı sağlayan yaşam alanları üretmiş ve bunun sonucunda da bu harika teras ortaya çıkmış.