Düzenli, konforlu ve şık bir ev projesi

Arjantinli mimarlık firması Estudio Geya tarafından dizayn edilen ferah ve konforlu bir ev projesine gidiyoruz bugün. Proje 2006'da inşa edilmeye başlanmış ve ev 220 metrekare üzerine bina edilmiş. Binanın mimari dili dış cephesi oluşturulurken geometrik şekiller kullanılarak oluşturulmuş ve bu genel olarak evin hem iç hem de dış mekanlarının karakterini belirleyen tasarım hamlesi olma niteliği taşıyor. Genel olarak minimal ve modern bir tasarım ve dekorasyon anlayışının hakim olduğu evde, düzenli ve konforlu bir atmosfer yaratmak amaçlanmış. Bina L şeklinde konumlanan iki kattan oluşuyor. Zemin kat sosyal alanlar için ayrılmış ve düzenlenmiş; yemek odası, mutfak ve oturma odasını içinde barındırıyor. Birinci katta ise yatak odaları ve banyo bulunuyor. Girizgahı daha fazla uzatmadan evi gezmeye başlayalım isterseniz.