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Düzenli, konforlu ve şık bir ev projesi

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CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Evler
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Arjantinli mimarlık firması Estudio Geya tarafından dizayn edilen ferah ve konforlu bir ev projesine gidiyoruz bugün. Proje 2006'da inşa edilmeye başlanmış ve ev 220 metrekare üzerine bina edilmiş. Binanın mimari dili dış cephesi oluşturulurken geometrik şekiller kullanılarak oluşturulmuş ve bu genel olarak evin hem iç hem de dış mekanlarının karakterini belirleyen tasarım hamlesi olma niteliği taşıyor. Genel olarak minimal ve modern bir tasarım ve dekorasyon anlayışının hakim olduğu evde, düzenli ve konforlu bir atmosfer yaratmak amaçlanmış. Bina L şeklinde konumlanan iki kattan oluşuyor. Zemin kat sosyal alanlar için ayrılmış ve düzenlenmiş; yemek odası, mutfak ve oturma odasını içinde barındırıyor. Birinci katta ise yatak odaları ve banyo bulunuyor. Girizgahı daha fazla uzatmadan evi gezmeye başlayalım isterseniz.

Dış cephe

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Evler
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Geometrik şekillerle oluşturulan keskin tarz, binanın dış cephesinde sade ve doğal bir yüzey kullanılarak yumuşatılmış ve modern bir görünüm yaratılmış. Dış cephe yüzeyinde gri, krem rengi ve bordo renkler kullanılarak ağırbaşlı bir etki sağlanmış. Mermer malzeme ise bu ağırbaşlı karakteri kuvvetlendiriyor. Evin bahçesini çevreleyen duvarlar pürüzsüz yapılarıyla dikkat çekerken bahçenin içinde arabanın konumlanabileceği bir garaj alanı da bulunuyor.

Oturma odası

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Minimalist Oturma Odası
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Evin içine girdiğimizde sol tarafta mutfak ve yemek alanının, sağ tarafta ise oturma odasının konumlandığını görüyoruz. Bu üç ayrı alan duvarlar olmadan tek bir alana dağılmış şekilde yerleştirilmiş ve böylece evin zemin katında inanılmaz ferah ve konforlu bir bölge oluşturulmuş. Ayrıca bu üç alan da sosyal alanlar olduğu için duvarları araya sokmadan gerçek anlamda bir sosyalleşme ortamı inşa edilmiş. Yalnızca mobilyalarla ayrılan alanlardan oturma odasının modern ve yalın görünüşünü fotoğrafta görüyoruz.

Mutfak ve yemek alanı

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Mutfak
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Modern bir yemek alanı, mutfak adası ile fonksiyonel ve şık bir mutfak dizilimi ve birinci kata açılan metalik merdivenler geniş, havadar ve şık bir atmosfer oluşturuyor. Kaydırmalı sistemli geniş pencereler iç mekan tasarımını bütünleştiriyor ve dışarıyla estetik bir bağ kurarak evin dış yüzeyinde de fark ettiğimiz akıcı tarzı sürdürüyor.

Işık küpü

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Evler
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Merdivenlerin yanındaki geniş pencereden, binanın L şeklindeki yapısının ortasında kalan kare şeklinde bahçe görünüyor ve bu üst kata çıkarken alana hacim kazandırıyor. Üst katta sol tarafta ebeveyn yatak odası, sağ tarafta da diğer odalar bulunuyor. Resimde de gördüğümüz üzere, bahçeden üst kata kadar uzanan huş ağacı L şeklindeki binayı ikiye bölüyor.

Kristal koridor

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Üst katta geniş camlardan oluşan uzun bir koridor bulunuyor ve bu koridor banyoyo yatak odalarıyla birleştiriyor. Koridorun buzlu camlı cephesi sayesinde üst katın her bölümü doğal ışık alıyor. (Evinizde bunun gibi farklı ve sıra dışı bir koridor alanı yaratmak istiyorsanız Farklı hol dekorasyonu seçenekleri isimli derleme yazımıza da göz gezdirerek fikir sahibi olabilirsiniz.) 

Ebeveyn yatak odası

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Balkon, Veranda & Teras
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Ebeveyn yatak odası da evin genelinde hakim olan modern dekorasyon tarzını sürdürüyor. Yatak odasının en dikkat çeken özelliği ise geniş bir terasa açılıyor oluşu. Geniş teras ahşap yer döşemeleriyle binanın yapımında kullanılan malzemelerle de uyum içinde.

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Geniş veranda ve havuz

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Minimalist Havuz
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Zemin katın arka tarafındaki verandada sosyal alanlar devam ediyor ve karşımıza yazın yemek alanı olarak da kullanılan geniş bir havuz bölgesi çıkıyor. Binanın yapısı sayesinde bir hayli mahrem ve kapalı bir bölge olan havuz alanı, yaz günlerini keyifle geçirmek için ideal.

Sosyallik sağlayan dış mekan

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Bahçe
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Havuzun etrafındaki geniş alan yalnızca aile arasındaki yemekler için değil, büyük arkadaş toplantıları ve partiler için gerekli alana ve atmosfere sahip. Mermer yerlerin pürüzsüz yapısı da binanın dış cephesiyle uyum içinde.

Teras kapatma modelleri
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