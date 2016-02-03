​Küçük ama güzel bir ev

İnsanlar çoğunlukla 30 metrekarede iyi bir yaşam alanı sağlanamayacağını düşünür. Aşağıda görebileceğiniz gibi küçük bir alanda da muhteşem ve son derece işlevsel bir mekan oluşturulabilir.

Milano merkezinde buluna bu 30 metrekarelik daire büyük şehirlerde yaşamanın gerektirdiği kaçınılmaz olan küçük alanlarda yaşamayı mecburi kılıyor. Ancak bu bir sorun değil. Çünkü ev son derece konforlu ve estetik. Fonksiyonel, rahat, modern ve pratik bir ev meydana getiren Cristina Meschi Mimarlık'ın ne kadar başarılı olduğunu birazdan evi yakından inceleyerek daha da iyi anlayacağız.