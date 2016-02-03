​Küçük ama güzel bir ev

İnsanlar çoğunlukla 30 metrekarede iyi bir yaşam alanı sağlanamayacağını düşünür. Aşağıda görebileceğiniz gibi küçük bir alanda da muhteşem ve son derece işlevsel bir mekan oluşturulabilir.
Milano merkezinde buluna bu 30 metrekarelik daire büyük şehirlerde yaşamanın gerektirdiği kaçınılmaz olan küçük alanlarda yaşamayı mecburi kılıyor. Ancak bu bir sorun değil. Çünkü ev son derece konforlu ve estetik. Fonksiyonel, rahat, modern ve pratik bir ev meydana getiren Cristina Meschi Mimarlık'ın ne kadar başarılı olduğunu birazdan evi yakından inceleyerek daha da iyi anlayacağız.
Bu tuğla duvar yenilenmekle birlikte rustik görünümü koruyup mekan içerisinde odaları birbirinden ayıran bir dağıtım unsuru olarak işlev görüyor. Odalar arasındaki duvar mekanı tamamen kapatmayarak kendi sınırlarını çiziyor. Bunun için tercih edilen kalın ve parlak kırmızı duvar mekana dekor açısından büyük zenginlik katıyor. Aynı zamanda odaları tamamen bölmediği için şeffaflık etkisi de sağlıyor. Gayet havadar görünüyor değil mi?
Bu açıdan bakıldığında mutfak çok küçük değil mi? Aslında evet, ancak dar alan mümkün olduğunca doğru değerlendirilmiş. Mutfağın dayandığı kırmızı duvar yeterince renk kattığından mutfak genelinde aksesuar dışında renk patlamaları yaşanmıyor. İlk olarak ahşap yemek masasının beyaz ve ahşap sandalyelerini fark ediyoruz. Farklı renklerde sandalye kullanarak dekorasyondaki ince yaratıcılığın altı çizilmiş. Aynı zamanda masayı tamamlayan beyaz lamba son dere çağdaş bir stile sahip. Küçük bir mutfak olmasına rağmen son derece yüksek bir penceresi bulunuyor. Bu sayede mutfak bol bol aydınlanarak olduğundan daha ferah görünüyor. Mutfak dolaplarında ise paslanmaz çelik kullanılarak şıklık arttırılmış. Üst dolapların kulpsuz oluşu dikkat çekici.
Küçük boyutları olan bir evde iyi bir yaşam alanı sağlamanın yolu doğru dağıtımdan geçer. Bu proje bu tanıma son derece uyan bir örnek. Bu fotoğrafta hem yatak odasını hem de çalışma alanını görüyoruz. Yatak alışmadık bir biçimde yüksekte duracak şekilde tasarlanmış. Evin küçük olduğunu hesaba katarsak akıllıca bir çözüm olduğunu teslim ederiz. Dekorasyonun yıldızı kırmızı tuğla duvar bu fotoğrafta da kadraja girmiş. Diğer duvar ise dumanlı bir gri rengine sahip. Yatak ise ahşaptan yapılma. Mobilyalara gelince tuğla duvarla uyumlu olacak şekilde kırmızı rengi kullanılmış. Eşyaların genelinde ise ahşap hakimiyeti var.
Açıdan bakıldığından ince uzun bir koridor görmekteyiz. Çamaşır odasına giden koridorun sonuna bakalım.
Kompakt bir şekilde dizayn edilmesi çamaşır odasında çamaşır makine ve kurutma makinesi bulunuyor.
Banyo tasarımı harika. Beyaz, gri ve siyah arasında renkler koyulaşır ve birlikte büyük bir fotoğrafın pikselli halini yansıtır. Bu açıdan düşünüldüğünde fayans tasarımının hakkını vermelisiniz. Son olarak minimalist bir dekorasyon, süssüz bir ayna ve evin diğer bölümlerinde olduğu gibi burada da mizahi bir mesaj yazan aksesuar örneği gibi dekorasyon son derece eğlenceli.
Küçük dairede yaptığımız turun sonuna geldik. Bir başucu lambası ve saat gördüğümüz yatak kısmında yine modern bir dekor hakim.
Bu projeyi beğendiyseniz ’Harabe bir evin rüya gibi dönüşümü’ başlığına göz atabilirsiniz.