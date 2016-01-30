Mütevazi ve kullanışlı bir aile evi

Yazılarımızda tanıttığımız evleri gördükten sonra ‘artık bundan iyisi de olmaz’ diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, sitemiz her seferinde sizleri şaşırtmaya devam ediyor ve edecek. Bugünkü yazımızda ele alacağımız ev gözünüze küçük görünebilir ancak hem görüntüsü hem de birçok farklı özelliğiyle gayet etkileyici bir profil sunacağını düşünüyoruz. Hem fonksiyonellikle hem de estetikle ilgili kaygıları karşılayan yapısıyla birarada bulunması zor özellikleri ustalıkla bünyesinde barındıran bir ev.
Alman kökenli +Moeve Architekten BDA firması bu evi iki köpeğiyle birlikte tek başına yaşayacak olan bir kadın müşterisi için tasarlamış. Sonunda da müşterilerinin büyük beğenisini kazanacak bir eser ortaya koydukları açık. Ayrıca sadece yalnız yaşayanlar için değil, belki de bundan daha fazla, çekirdek ailelere de uygun bir yapısı var. Bu tarz tek katlı, kompakt evler basit, şık ve üstelik de oldukça makul fiyatlı olmaları nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale geldiler. Özellikle üzerine inşa edebileceğiniz bir araziniz varsa aklınızın bir köşesine kaydetmeniz gereken bu evi şimdi gelin biraz daha yakından tanıyalım.
Daha ilk bakışta gayet sade ve şaşadan uzak görünüşüyle dikkatimizi çeken evimizde, İskandinav tarzına yaklaşan ahşap kaplamalı dış cephe, özellikle evin bulunduğu ortamla uyumlu olmasıyla güzelliğini bir kat daha fazla sergiliyor. Ahşap malzemenin, cephenin bir kısmında dikey, bir kısmında ise yatay döşenmiş olması her zaman görmeye alışık olmadığımız bir kontrast uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.
Bu fotoğrafta gördüğünüz kısım evin arka tarafıdır. Evin geneline hakim olan sadeliği burada da aynen görmek mümkün. Terasın U şeklinde planlanmış olması aynı zamanda burayı korunaklı kılıyor. Dış cepheyle uyumlu olacak renklerde döşenmiş taşlardan oluşan zeminiyle teras, uygun hava koşullarında masa ve sandalye konulup yemek yenilebilecek veya dinlenilebilecek bir ortam oluşturmaya da uygun.
Ön cephenin sağ tarafında evin giriş kapısı görülüyor. Yanında ise minik yeşil bitkiler ve koyu gri renkte çakıl taşlarından oluşan küçük bir bahçe var. Beyaz kapı ve çerçevelerin ahşap panellerin koyu kahve rengiyle yaptığı başarılı kontrast uygulaması mutlaka dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyoruz.
Evin sahibi olacak kişinin özel isteği üzerine evin içinde herhangi bir kapı öngörülmemiş. Ancak bu, evin iç kısmının büyük açık bir alandan oluştuğu anlamına gelmiyor. Bir koridor ve ince duvarlar yardımıyla ev çeşitli kısımlara ayrılmış. Kullanılan beyaz renk, evin halihazırda mevcut olan minimalist havasını daha üst seviyelere taşıyor.
Mutfak kısmının devamında fotoğrafını gördüğünüz yemek odası var. Evin hemen hemen her yerinde hakim olan geometrik ve keskin, düz çizgiler konusunda burada bir istisnaya gidilmiş ve yemek masası yuvarlak olarak seçilmiş. Ancak bu istisnaya rağmen evin minimalist çizgisinde bir sapma görülmüyor: Sade, huzurlu, dingin bir atmosfer!
Yatak odaları kendimizi en çok rahat hissetmemiz gereken yerler olduğundan buralarda göz yoran, sert, keskin ya da koyu renkleri genellikle tercih etmeyiz. Fotoğrafını gördüğünüz yatak odasında da bu prensibe uygun davranılmış. Pencerelerin ölçüleri doğal ışığın bolca alınabilmesine ugun olarak belirlenmiş. Yine perdelerden tablonun çerçevesine kadar renk uyumunu bozacak herhangi bir unsura yer verilmediğini görüyoruz.
Bu yazımızda yer verdiğimiz tarzda; tek katlı, şık, modern ve mütevazi evlere merakınız halen sürmekteyse, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Küçük ama stil sahibi bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanız sizin için faydalı olabilir diye düşünüyoruz.