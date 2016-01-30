Mütevazi ve kullanışlı bir aile evi

Yazılarımızda tanıttığımız evleri gördükten sonra ‘artık bundan iyisi de olmaz’ diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, sitemiz her seferinde sizleri şaşırtmaya devam ediyor ve edecek. Bugünkü yazımızda ele alacağımız ev gözünüze küçük görünebilir ancak hem görüntüsü hem de birçok farklı özelliğiyle gayet etkileyici bir profil sunacağını düşünüyoruz. Hem fonksiyonellikle hem de estetikle ilgili kaygıları karşılayan yapısıyla birarada bulunması zor özellikleri ustalıkla bünyesinde barındıran bir ev.

Alman kökenli +Moeve Architekten BDA firması bu evi iki köpeğiyle birlikte tek başına yaşayacak olan bir kadın müşterisi için tasarlamış. Sonunda da müşterilerinin büyük beğenisini kazanacak bir eser ortaya koydukları açık. Ayrıca sadece yalnız yaşayanlar için değil, belki de bundan daha fazla, çekirdek ailelere de uygun bir yapısı var. Bu tarz tek katlı, kompakt evler basit, şık ve üstelik de oldukça makul fiyatlı olmaları nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale geldiler. Özellikle üzerine inşa edebileceğiniz bir araziniz varsa aklınızın bir köşesine kaydetmeniz gereken bu evi şimdi gelin biraz daha yakından tanıyalım.