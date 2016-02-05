Yemek ve pişirme alanını bir araya getiren şık detaylar

Mutfak ve yemek alanını bir araya getiren faktörler, fonksiyon, erişim kolaylığı ve konfor açısından önemlidir. Pişirme alanı ile yemek alanı arasında kolay erişim ve ideal yemek alanı konforunun sağlanması gerekir. Koku ve ses geçirmezliğinin ön plana alındığı alanlarda, bölücü duvar, panel, paravan kullanılırken; çok fonksiyonlu çözümler için alternatif yöntemler değerlendirilmiştir. Açık plan oturma alanı, mutfak ve yemek alanını bir araya getiren detaylar, kullanışlı ve estetik çözümlerle alan kazandırabilir. Yemek odası ve mutfak için ayrı bir mekan alanı açmak zorunda kalmadan, hem alan kazanmak hem de kullanışlı bir çözüm bulmak mümkün. Mutfak ve yemek odası arasında erişim mesafesi ne kadar önemliyse, açık mutfak ve yemek alanı arası geçişin fonksiyonelliği de o derece önemli olacaktır. Pişirme alanı ile oturma alanını bir arada çözerken, alanları zemin dokusu üzerinden ayırmak mümkün. Tüm bunların yanı sıra yemek masası alanı ile pişirme alanı arasındaki fark yaratmak için, ışık kullanımı, aydınlatma sistemleri, paravan bölücü duvarlar, portatif mobilya ürünleri, pratik kullanım olanakları sunan gömme dolaplar ve dekoratif raflar değerlendirilebilir. Estetik unsurları göz ardı etmeden fonksiyonel bir yerleşim planı oluşturabilirsiniz. Yemek ve pişirme alanını bir araya getiren şık detayları sizin için 6 başlıkta topladık.
Ortak yaşam alanlarını bir araya getiren yerleşim planı, yapı elemanları, yüzeyler, doku ve renk farkları ve mobilya düzeninden oluşur. Bölücü duvar gerekmiyorsa sadece döşeme yüzeyi farkını kullanarak mekanları görevlerine göre ayırabilirsiniz. Pişirme ve yemek alanını ayıran unsurlar geniş duvar yüzeyinden oluşmayabilir. Sadece farklı döşeme yüzeyi ile hem estetik, hem de fonksiyonel sonuç elde edilebilir. Fonksiyonel bir sonuç elde etmek için, ıslak zeminlerin su geçirmez fayans ve benzeri döşeme kaplama materyalleri ile kaplanması gerekir. Yemek alanına geçiş için, lamine parke kullanımı hem estetik hem de kullanışlı bir tercih olacaktır. Farklı döşeme yüzeylerini değerlendirirken, ıslak hacimler için tercih edilen fayans modellerinin yanı sıra, renk ve doku farkları da mobilya düzeni, duvar yüzeyleri ve tavan ile ilişkilendirilebilir. Yemek alanı için uyum ve ahenk içeren ahşap parke modelleri ile göze hitap eden ıslak döşeme zemini fayans modelleri, mozaik modelleri, seramik kaplamalar estetik birer unsur olarak değerlendirilebilir.
Pratik ve kullanım kolaylığı sunan bir başka çözüm paravan duvarlar. Bölücü duvar özellikleri taşıyan panel ve paravanlar, aynı mekanda yemek ve pişirme alanını bir arada çözmenizi sağlayacaktır. Eğer yemek alanı için özel bir oda ayırmak istemiyorsanız, açık mutfak alanına yakın bir alanı oturma alanına ayırabilir, paravan duvarlar aracılığıyla yemek ve pişirme ihtiyacını tek mekanda çözebilirsiniz. Paravanların kullanım kolaylığının yanı sıra, farklı doku, desen ve renklerle iç mekanda estetik birer unsur olarak değerlendirilmesi de mümkündür. İşlevsel açıdan portatif olarak sökülebilen, taşınabilen ya da sabit modelleri mevcuttur. İstenilen ölçü ve boyutlarda tasarlanabilme olanakları tanıyan paravanlar, farklı stil ve tarzlara uygun saydam yüzeyler, metal, cam ya da alçı panellerden üretilebilir.
Pişirme alanı ile yemek masası alanını bir arada tasarlarken, koku ve ses geçişkenliğini de unutmamak gerekir. Havalandırma sistemlerinin yanı sıra, geniş pencere açıklıkları ve doğal ışık da mutfak için ideal araçlardan biridir.Mutfakta kullanılan temizlik ürünlerinde limon kokuları hoş bir koku geçmesini sağlarken, doğal temizleme ürünlerinden sirke de sıklıkla kullanılan ürünlerdendir. Yemek pişirirken mutfak araçları yağdan ve kirden dolayı leke tutabilir ve bu da kokunun yayılmasına sebep olabilir. Karbonat, yemek tuzu ve su ile oluşan bir karışım ile sıvanan mutfak gereçleri bekletildikten sonra yıkanıp kurulanabilir. Sıklıkla kullanılan kimyasal temizleyici ürünlerin yanı sıra karbonat, sirke ve limon kullanarak doğal yollarla kir ve yağı temizleyebilir, kokunun yayılmasını önleyebilirsiniz.
Benzer stil ve tarzları kullanmak ya da farklı stil öğeleri bir araya getirmek mutfağınızda ve yemek odanızda bir ahenk yaratacaktır. Son dönemlerde eklektik stil mutfak dekorasyonu ile farklı stilleri bir araya getiren örnekler uygulanıyor. Modern stil mutfaklarda kullanılan farklı dolap yüzeyleri, yemek masası ile ilişkilendirilen renk ve dokular, pop-art içeren örnekler, farklı geometrik şekiller değerlendirilebilir. Yemek alanı ile pişirme alanı dizayn edilirken kullanılan formlar, geometrik şekiller simetri ya da asimetri taşıyabilir. Nostaljik bir atmosfer yakalamak istiyorsanız, retro ürünleri değerlendirebilir, country stil, rustik stil mutfak modellerinde bulunan ahşap dokusu ve renklerinin sıcaklığından faydalanabilirsiniz. Beyazdan vazgeçmek istemeyenler sadelik ve dinginlik yaratan bir atmosfer kazandırmak isteyebilir, minimalist bir çizgi takip edebilirler. Çok fazla sayıda renk ve dokunun kullanımının yanı sıra, huzur veren aydınlık ve geniş bir mekan anlayışı tercih edilebilir.
Tarz ve stile göre renk ve dokuların değerlendirilmesinin yanı sıra, benzer özellikler taşıyan materyaller, seçilen ton ve dokularda ahşap yüzeylerle mutfak ve yemek alanı dekore edilebilir, bütünlük sağlayabilir. Son dönemlerde oldukça tercih edilen İskandinav stil mutfak dekorasyonu, yemek ve pişirme alanı dahilinde organize edilebilir. Endüstriyel stil ile harmanlanmış, açık renk tonları ve ahşabın kullanıldığı İskandinav stil bir mutfak göz alıcı bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. Minimal stil ve modern stili bir araya getiren unsurlar içeren İskandinav stil, sadelik ve iç açan bir atmosfer oluşturmanızı sağlayabilir.
İşlevsel mobilya ürünlerinin bulunduğu alanın şeklini alması, portatif kullanım özellikleri ve yerden alan kazandıran formları oldukça avantajlı olacaktır. Dekorasyonda iç sirkülasyonu etkileyen, yönelimi ve akışı kontrol eden ana mekanizmalardan biri de mobilyalar ve mobilya düzenidir. Pişirme alanı ile yemek alanı arasındaki geçişi sağlayan mesafe, minimum 70 cm. alınır. Bir yetişkinin geçiş mesafesi göz önüne alınarak, geçiş mesafesinde kullanılacak mobilya ürünleri portatif kullanım kolaylıkları sağlayan türde tercih edilebilir. Çok fonksiyonlu mobilya ürünleri, oturma alanı ve mutfak adasını bir araya getiren, aynı zamanda yer kazandıran yemek masası bankları tercih edilebilir. Mutfak dolabı içine çok fonksiyonlu raflar, gömme dolaplar, pişirme aletlerinin asıldığı dekoratif askılık ve raflar alandan yer kazandıran ürünler olarak değerlendirilebilir. Örnek görsel görülen modern stil mutfak, Paulinho Peres Group imzası taşıyor.
Askılı sistem mutfak lambaları, spotlar, avize modelleri ve aydınlatıcılar farklı açılarda ve ihtiyaca göre düzenlenmelidir. Sarkıt lambalar estetik birer obje olarak değerlendirilebileceği gibi, yemek masası alanını muntazam şekilde aydınlatabilir. Pişirme alanı aynı zamanda çalışma alanı kapsamında değerlendirileceği için, ihtiyaca göre mutfak dolapları, mutfak tezgahları, ocak ve mutfak adası alanında spotlar, askılı sistem lamba aksesuarları ile dekore edilebilir. Yemek alanı ile pişirme alanı mesafesinde, dekorasyon öğeleri mobilya ürünleri ve düzeni kadar aydınlatma unsurları da oldukça etkilidir. Tavan dekoruna önem verenler için yemek alanı ve pişirme alanını farklı doku yüzeyleri ile değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla farklı aydınlatma sistemleri tavan dekoru esas alınarak dizayn edilebilir. Aydınlatılacak alan ve ihtiyaca göre belirlenen sarkıt lambalar, spotlar, duvara monte aydınlatma aksesuarları dekoratif ve fonksiyonel amaçlı değerlendirilebilir.
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