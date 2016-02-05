Yemek ve pişirme alanını bir araya getiren şık detaylar

Benzer stil ve tarzları kullanmak ya da farklı stil öğeleri bir araya getirmek mutfağınızda ve yemek odanızda bir ahenk yaratacaktır. Son dönemlerde eklektik stil mutfak dekorasyonu ile farklı stilleri bir araya getiren örnekler uygulanıyor. Modern stil mutfaklarda kullanılan farklı dolap yüzeyleri, yemek masası ile ilişkilendirilen renk ve dokular, pop-art içeren örnekler, farklı geometrik şekiller değerlendirilebilir. Yemek alanı ile pişirme alanı dizayn edilirken kullanılan formlar, geometrik şekiller simetri ya da asimetri taşıyabilir. Nostaljik bir atmosfer yakalamak istiyorsanız, retro ürünleri değerlendirebilir, country stil, rustik stil mutfak modellerinde bulunan ahşap dokusu ve renklerinin sıcaklığından faydalanabilirsiniz. Beyazdan vazgeçmek istemeyenler sadelik ve dinginlik yaratan bir atmosfer kazandırmak isteyebilir, minimalist bir çizgi takip edebilirler. Çok fazla sayıda renk ve dokunun kullanımının yanı sıra, huzur veren aydınlık ve geniş bir mekan anlayışı tercih edilebilir.

Tarz ve stile göre renk ve dokuların değerlendirilmesinin yanı sıra, benzer özellikler taşıyan materyaller, seçilen ton ve dokularda ahşap yüzeylerle mutfak ve yemek alanı dekore edilebilir, bütünlük sağlayabilir. Son dönemlerde oldukça tercih edilen İskandinav stil mutfak dekorasyonu, yemek ve pişirme alanı dahilinde organize edilebilir. Endüstriyel stil ile harmanlanmış, açık renk tonları ve ahşabın kullanıldığı İskandinav stil bir mutfak göz alıcı bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. Minimal stil ve modern stili bir araya getiren unsurlar içeren İskandinav stil, sadelik ve iç açan bir atmosfer oluşturmanızı sağlayabilir.