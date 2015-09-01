Unutulmaz davetleriniz için birbirinden şık yemek masası modelleri

İnsanlar evlerini dekor ederken genelde misafirlerini ağırlayacakları oda ve alanlara daha çok özen gösteriyorlar. Bu gerçekten yola çıkarak ev dekorasyonunda en çok emeği salon, mutfak veya yemek odası gibi alanlara harcadıklarını söyleyebiliriz. Peki üzerine bu kadar düşündüğünüz salon veya yemek odanızın dekorasyonu sırasında sizi en çok düşündüren şey nasıl bir yemek masası seçeceğiniz veya seçerken nelere dikkat edeceğiniz mi? O halde bu yazı size rehberlik edebilir. Birbirinden şık ve modern yemek masalarını ve hatta bulundukları dekor içerisinde nasıl kullanıklarını uzman tasarımcılardan başarılı örneklerle sunuyoruz. Mutfak içerisinde kullanılan, salonlarda kullanılan veya ayrı bir yemek odası alanında kullanılan farklı renk, model ve stillerde yemek masaları, ev dekorasyonunuz için size ilham verecek. Misafirlerinizle geçireceğiniz unutulmaz yemek saatleri, dekorasyon için harcadığınız emeğin karşılığını fazlaca verecektir.

Tabii yemek masası ihtiyacınız yemek odası veya mutfak için olmak zorunda değil. Kış bahçeniz, bahçeniz hatta terasınız için de yemek masası bakıyor olabilirsiniz. Bu konuda Homify profesyoneller ekibi tarafından hazırlanmış, kış bahçesi, teras ve bahçe dekorasyon fikirleri içeren yazılara da göz atabilirsiniz. Biz “Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları” başlıklı yazıyı örnek olarak tavsiye edebiliriz daha fazlası için sitemizde arama yapabilirsiniz.