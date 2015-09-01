Unutulmaz davetleriniz için birbirinden şık yemek masası modelleri

İnsanlar evlerini dekor ederken genelde misafirlerini ağırlayacakları oda ve alanlara daha çok özen gösteriyorlar. Bu gerçekten yola çıkarak ev dekorasyonunda en çok emeği salon, mutfak veya yemek odası gibi alanlara harcadıklarını söyleyebiliriz. Peki üzerine bu kadar düşündüğünüz salon veya yemek odanızın dekorasyonu sırasında sizi en çok düşündüren şey nasıl bir yemek masası seçeceğiniz veya seçerken nelere dikkat edeceğiniz mi? O halde bu yazı size rehberlik edebilir. Birbirinden şık ve modern yemek masalarını ve hatta bulundukları dekor içerisinde nasıl kullanıklarını uzman tasarımcılardan başarılı örneklerle sunuyoruz. Mutfak içerisinde kullanılan, salonlarda kullanılan veya ayrı bir yemek odası alanında kullanılan farklı renk, model ve stillerde yemek masaları, ev dekorasyonunuz için size ilham verecek. Misafirlerinizle geçireceğiniz unutulmaz yemek saatleri, dekorasyon için harcadığınız emeğin karşılığını fazlaca verecektir.
Tabii yemek masası ihtiyacınız yemek odası veya mutfak için olmak zorunda değil. Kış bahçeniz, bahçeniz hatta terasınız için de yemek masası bakıyor olabilirsiniz. Bu konuda Homify profesyoneller ekibi tarafından hazırlanmış, kış bahçesi, teras ve bahçe dekorasyon fikirleri içeren yazılara da göz atabilirsiniz. Biz “Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları” başlıklı yazıyı örnek olarak tavsiye edebiliriz daha fazlası için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Salon ve yemek odası söz konusu olunca klasik stil vazgeçilmezler arasındadır. Altın işlemeli varaklı mobilyalar, özel dokulu kumaşlarla kaplanan, düğmeli sandalyeler, desenli halı, perde, duvar kağıdı gibi fonlar bu stilin ölmemesini sağlayan detaylardır. Hangi renk ya da desende uygulanırsa uygulansın, görkemli ve dikkat çeken bir tasarım yaratan güçlü bir stil. Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko tarafından çalışılmış bu dev klasik ile konuklarınıza saraylara layık bir ziyafet sunabilirsiniz.
Uygulandığı evin genel dekorasyon stili ile birebir uyan bu yemek odası, birçok ince detayın ustaca düşünüldüğü özel bir tasarım. Kullanılan renklerin odaya dengeli dağılımı ve objelerin bu dengeye uyumu tasarıma modern bir dinginlik kazandırmış. Ahşap masa ve sandalyelerin kullanıldığı ve aslında son derece sıradan görünen mobilya grubu, renk ve materyal seçimi ile kendini ayrı bir noktada konumlandırmış. Yücel Partners imzalı bu çalışma, eve, kullanışlı, şık ve rahat bir yemek odası kazandırmış.
Beyaz fon ve ahşap zemin üzerine çalışılmış modern bir yemek odasında, stile, hem klasik hem de geleneksel bir renk katan yuvarlak masa, en çok tercih edilen masa modellerindendir. Konforlu ve her zaman daha ağır bir görüntüye sahip olan yuvarlak masalar kumaş kaplama sandalyeler ile dekorun odağı olmuş. Üstelik şekli ile, hem yer kullanımı konusunda daha pratik hem de kullanıcıları için daha ergonomik bir yapıya sahipler. Eğer sizin de bir yemek masasından bekledikleriniz bunlarsa yuvarlak masaları değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
Mutfakta ya da birçok başka alanda bulunabilen tabureler, genelde karşımıza yemek masasında takım olarak değil de tek tek kullanımı ile çıkıyor. Oysa ki yemek masasında da son derece şık ve kullanışlı olabilen hatta örnekteki gibi dekora uygun kullanıldığında büyüleyici bir stil yaratan taburelere daha çok şans vermeliyiz. Bu dizaynın ahşap masası, aydınlatma öğeleri ve tabureleri adeta birbirleri için tasarlanmış gibiler.
Yine klasik ve modern çizgiler taşıyan bir yuvarlak masa ile karşı karşıyayız. Bu sefer 4 kişilik modeli ve siyah deri kaplama koltukları ile çıkıyor karşımıza. Küçük alanlar ve kalabalık olmayan ev sahipleri için ideal bu yemek masası takımı, alanın stiline de son dereye iyi uyum sağlamış gibi görünüyor. Ayrıca bir detaya daha dikkat çekmek isteriz, masa ve sandalye takımı ne renk ve stilde olursa olsun onu gösteren üzerindeki aksesuar veya yemek takımı oluyor öyle değil mi? Bu dekorda kullanılan yemek takımı gerçekten göz doldurmuş.
Yine beyaz fon ve ahşap zemin üzerine uygulanmış, masa ve sandalye takımı ile göz dolduran bir dekor var önümüzde. Dekorda kullanılan aydınlatma öğeleri ve yan koltuklar stile muazzam bir detay eklemiş ancak biz daha çok sandalyelerden bahsetmek istiyoruz. Kumaş kaplama sandalyelerin en büyük artısı tabii ki konforudur, renk ve modeli ile tasarımı da tamamlıyor ise yapılabilecek en doğru seçim olabilir.
Cam ve metal malzemeden üretilen ve uygulandığı dekora anında endüstriyel bir hava kazandıran bu sandalyeler görüntüsünün aksine en az ahşaplar kadar sağlam ve konforlu. Siz de yemek masanızda farklı ve az renkli sandalyeler kullanmak istiyorsanız cam olanları değerlendirmenizde fayda var. Ayrıca beyaz masa ve beyaz ağırlıklı dekorlar ile yarattığı uyumu söylememize gerek yok sanırız.
Yemek masalarıyla ilgili yaşanabilecek yegane sorun kalabalık yemek toplantılarında masanın küçük gelmesidir. Bunun çözümünü açılır kapanır modellerde bulan mobilya sektörü 10 kişilik büyük masalar üretmeyi de ihmal etmiyor neyse ki. Bahçe sandalyelerini andıran sade görünümü ve odanın stiline uygun renk ve modeliyle sandalyeler bu beyaz ve büyük masaya çok iyi uyum sağlamış. Size de kalabalık ziyafetleriniz için böyle bir masa seçmek kalıyor.
Cam masalar sleek görümüyle her zaman şıklığın sembolü olmuştur. Özellikle salonlarda kullanılan yemek masaları için son derece uygun bir materyal. Ayrıca kumaş kaplama ve ahşap ayaklı sandalyelerle de uyumlu. Aksesuar çiçekler ve gösterişli avizelerle ışıltılı bir köşe yaratan cam masaları salonunuzda kullanmaktan pişman olmazsınız.
Ne köşeli masalar ne de yuvarlaklar size hitap etmiyorsa tercihinizi oval masalardan yana kullanabilirsiniz. Dikdörtgen masa gibi yerleşme planında kolaylık sunan ve köşesiz, oval masalar oldukça konforlu. Bu dekorda beyaz rengin hakim olduğu odaya kumaş kaplama rahat sandalyelerle birlikte yerleştirilen beyaz oval masa mükemmel bir yemek odası konsepti oluşturmuş.
Yemek masanızı mutfağa yerleştirmek istiyorsanız mutfak dekorunuza uygun bir masa seçmeniz gerekecektir. Bunun yanında en uygun masa ahşap veya cam gibi kolay temizlenen ve kullanışlı masalar olacaktır. Ayrıca sandalye seçerken de kumaş kaplama gibi yağı tutacak modeller yerine yıkanabilen plastik ve benzeri malzemeden üretilmiş sandalyeler seçmenizde yarar var.
Yine mutfakta kullanım için son derece uygun tasarlanan bu eski usul tahta masalar geleneksel çizgilerden vazgeçemeyenler için ideal. Kullanımı oldukça kolay ve hemen her dekora uyabilen bu tarz masalar fiyat olarak da sizi mutlu edecek aralıkta bulunabilir.
Özellikle son yıllarda beyaz mobilyaların popüler olmasıyla birlikte mutfaklar ve yemek odaları da beyaz tutkusundan payını aldı. Beyaz renk, genelde temizlik ve hijyen ile bağdaştırıldığından mutfak ve yemek odası için son derece akıllıca bir seçimdir. Bu dekorda kullanılan masa, ayakları, oval şekli ve beyaz rengi ile hem çok farklı hem de son derece şık.