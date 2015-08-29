Farklı coğrafyalardan estetik yemek masası modelleri

Ulaşım ve iletişim alanlarındaki gelişim ve hızlanmanın etkisiyle, insanlar eskisinden daha fazla seyahat etmeye, daha fazla ve farklı kültürden insanla tanışmaya, paylaşmaya, bilgi ve zevklerini arttırıp çeşitlendirmeye başladılar. Yeni kültürler tanırken ilk merak edilenler arasında kuşkusuz o ülkenin mutfağı da var hele de bizim gibi damak tadına düşkün toplumlar için. Tüm bunlar özellikle belli bir kültür ve gelir seviyesine sahip şehirli gruplar arasında gastronomiye olan ilgiyi hatırı sayılır derecede arttırdı. Değişik mutfak kültürlerine sahip ülkelerin restoranları açıldı, yurtdışından gelen aşçıların sayısı arttı, televizyonlarımız gurme programlarıyla dolup taştı, gastronomi workshop’ları düzenlenir oldu ya da bunlardan hiçbirisi yoksa bile arkadaş arasında yenilen yemeklerde alternatif tabaklar hazırlayabilenler popülerliklerini bir hayli arttırdılar.

Bir yemeğin lezzeti kadar sunumu da önemlidir denilir hep, dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı, insanları etkileyebilmek için sunum da büyük önem kazandı. Aynı insan aynı yemeği farklı ortamlarda yediğinde farklı tatlar alabilir, olumlu ya da olumsuz anlamda farklı tatmin düzeylerine erişebilir. Bu yüzden de artık bir yemekte sadece yemeğin tadı, tabağın süslenişi ya da göz doldurması değil, masadan sandalyeye, peçeteden tuzluğa kadar yemek yenilen ortamdaki tüm ayrıntılar çok önemli. Biz de bugünkü yazımızda bu önemli faktörlerden bir tanesi, yani yemek masaları üzerinde durmak istiyoruz.

Yemek masası alınırken elbette ilk olarak göz önünde bulundurması gereken, masanın yerleştirileceği mutfak veya yemek odasının büyüklüğü olacaktır. Yemek odası servis yapılmasını da içerdiğinden hareket alanının çok fazla kısıtlanmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir, dolayısıyla yemek masasının ölçüleri de buna uygun seçilmelidir. Çekirdek ailelere hitap eden yemek masaları çoğu zaman mutfakta yer aldığından, mutfağın genel kompozisyonunu bozmayan hatta mümkünse buna uygun modeller seçilmelidir, aynı nokta yemek ya da misafir odalarında bulunan daha büyük kapasiteli masalar için de aynen geçerlidir.

Şimdi gelin, ülkemizin de dahil olduğu farklı coğrafyalardan seçtiğimiz yemek masası modellerine fotoğraflar eşliğinde bir göz atıp sizlere yeni ilhamlar vermeye çalışalım.