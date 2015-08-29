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Farklı coğrafyalardan estetik yemek masası modelleri

Murat Aksoy Murat Aksoy
YEMEK ODASI TAKIMLARI, ERONUR MOBİLYA ERONUR MOBİLYA Yemek OdasıMasalar
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Ulaşım ve iletişim alanlarındaki gelişim ve hızlanmanın etkisiyle, insanlar eskisinden daha fazla seyahat etmeye, daha fazla ve farklı kültürden insanla tanışmaya, paylaşmaya, bilgi ve zevklerini arttırıp çeşitlendirmeye başladılar. Yeni kültürler tanırken ilk merak edilenler arasında kuşkusuz o ülkenin mutfağı da var hele de bizim gibi damak tadına düşkün toplumlar için. Tüm bunlar özellikle belli bir kültür ve gelir seviyesine sahip şehirli gruplar arasında gastronomiye olan ilgiyi hatırı sayılır derecede arttırdı. Değişik mutfak kültürlerine sahip ülkelerin restoranları açıldı, yurtdışından gelen aşçıların sayısı arttı, televizyonlarımız gurme programlarıyla dolup taştı, gastronomi workshop’ları düzenlenir oldu ya da bunlardan hiçbirisi yoksa bile arkadaş arasında yenilen yemeklerde alternatif tabaklar hazırlayabilenler popülerliklerini bir hayli arttırdılar. 

Bir yemeğin lezzeti kadar sunumu da önemlidir denilir hep, dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı, insanları etkileyebilmek için sunum da büyük önem kazandı. Aynı insan aynı yemeği farklı ortamlarda yediğinde farklı tatlar alabilir, olumlu ya da olumsuz anlamda farklı tatmin düzeylerine erişebilir. Bu yüzden de artık bir yemekte sadece yemeğin tadı, tabağın süslenişi ya da göz doldurması değil, masadan sandalyeye, peçeteden tuzluğa kadar yemek yenilen ortamdaki tüm ayrıntılar çok önemli. Biz de bugünkü yazımızda bu önemli  faktörlerden bir tanesi, yani yemek masaları üzerinde durmak istiyoruz.

Yemek masası alınırken elbette ilk olarak göz önünde bulundurması gereken, masanın yerleştirileceği mutfak veya yemek odasının büyüklüğü olacaktır. Yemek odası servis yapılmasını da içerdiğinden hareket alanının çok fazla kısıtlanmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir, dolayısıyla yemek masasının ölçüleri de buna uygun seçilmelidir. Çekirdek ailelere hitap eden yemek masaları çoğu zaman mutfakta yer aldığından, mutfağın genel kompozisyonunu bozmayan hatta mümkünse buna uygun modeller seçilmelidir, aynı nokta yemek ya da misafir odalarında bulunan daha büyük kapasiteli masalar için de aynen geçerlidir.

Şimdi gelin, ülkemizin de dahil olduğu farklı coğrafyalardan seçtiğimiz yemek masası modellerine fotoğraflar eşliğinde bir göz atıp sizlere yeni ilhamlar vermeye çalışalım.

Modern yemek masaları

Dining, Temahome Temahome Yemek OdasıMasalar
Temahome

Temahome
Temahome
Temahome

Sizin için Portekiz’den seçtğimiz bu tasarım tipik modern bir yemek masasının çizgilerini taşıyor. Ahşapı iki farklı renkte kullanarak güzel bir kontrast örneği sunan bu masada geniş yüzeyiyle işlevsel kaygıları da karşılıyor. Ağırlama kapasitesi 10 kişiye kadar çıkartılabilecek olan bu masa, çevresindeki beyaz fonla uyumlu da olduğundan iç ferahlatan bir görüntüye sahip, fotoğrafta gördüğünüze benzer şekilde ekleyebileceğiniz aksesuarlarla masanın görüntü estetğini daha üst boyutlara taşıyabilirsiniz, renk uyumuna dikkat etmek kaydıyla elbette.

Farklı ama estetik seçenekler

Pera Mozza dİzayn Yemek OdasıMasalar
Mozza dİzayn

Pera

Mozza dİzayn
Mozza dİzayn
Mozza dİzayn

Sıradaki örneğimiz ülkemizden, Konya kökenli Mozza Mobilya firmasına ait. Kafes şeklinde tasarlanan kaidesi dışında en çok dikkati çeken nokta hiç şüphesiz masanın ortasına yerleştirilen dört köşe cam. Cam estetiğine düşkünler için mükemmel bir çözüm. Koyu renk ahşap severlere de seslenen modelimizde cam kısımdan masanın kenarlarına doğru uzanan iki pembe şerit de ayrı bir göz alıcılık sağlamış. Tarzı sevenlerin 6 kişiye kadarki devetleri için kaçırmamaları gereken bir tasarım.

Ahşap sevenler kaçırmasın

Çalışmalarımız II, Ado Concept Ado Concept Yemek OdasıMasalar
Ado Concept

Çalışmalarımız II

Ado Concept
Ado Concept
Ado Concept

Yine ülkemizden ve yine ahşap bir tasarımla devam ediyoruz ancak bu kez ölçülerimiz biraz daha büyük. Ado Concept’in masif ahşaptan tasarladığı bu yemek masası ahşap modası rüzgarına kapılanlar için iyi bir seçenek. En çok dikkat çeken ve masaya bir sıradışılık kazandıran taht bacaklar ve aksama sahip şeffaf sandalyeler olmuş. Ahşap yüzeyi nedeniyle biraz özenli bakım isteyen bu modelimiz ahşaptan vazgeçemeyen ama biraz da farklılık yaratmak isteyenlere sesleniyor.

Minimalist yemek masaları

Einfamilienhaus Neubau, schulz.rooms schulz.rooms Yemek OdasıMasalar
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

Almanya’dan karşınıza getirdiğimiz bu örnek modelimiz minimalist çizgileriyle dikkat çekiyor. Siyah kaidesiyle başarılı ve şık bir kontrast oluşturacak şekilde seçilmiş olan masanın oturma kısmının duvara denk gelmesi gerekiyor, dolayısıyla dekorasyonda bunun gözden kaçmaması gerekir. Pürüzsüz ve laminant benzeri yüzeyi estetikliği arttırırken, masanın geniş yüzeyi işlevsel kaygıları karşılıyor. Masanızın görüntüsünü fotoğrafta gördüğünüz şekilde farklı aksesuarlar yardımıyla ve renk ve stil uyumunu gözeterek daha da zenginleştirmek tamamen size kalmış.

Metalik yemek masası örnekleri

Draenert, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Yemek OdasıMasalar
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Yine Almanya’dan bir örnekle devam etmek istiyoruz. Zemin, duvar ve mutfağın geri kalan unsurlarıyla uyum sağlanınca özellikle modern modelleri sevenler için fevkalade bir tasarım ortaya çıkmış, her bir parçanın diğerleriyle uyumu gerçekten göz dolduruyor. Yuvarlak hatlara sahip konforlu sandalyelerin metal bacakları yine masanın metal kaidesini başarıyla tamamlarken, ince kesilmiş mermerden masanın yüzeyinin kattığı sıradışı estetik, yediğiniz yemekten aldığınız zevki daha da arttıracaktır. Bize sadece afiyet olsun demek düşüyor.

İspanya’dan serin rüzgarlar!

homify Yemek OdasıMasalar
homify

homify
homify
homify

İspanya’da tasarlanmakla birlikte İskandinav tarzına sahip bu örneğimiz 6’dan 8 kişiye kadarki yapısıyla geniş bir kullanım kapasitesi sağlıyor. Ahşabın en orta tonlarının kullanıldığı masada ve sandalyelerde hem köşeli hem de yuvarlak hatlar göze çarpıyor. Ayrıca masada kalın sandalyelerde ince ahşap kullanılması şekil açısından bir kontrast sağlamış. Özellikle görece geniş ölçülerde odanız ya da mutfağınız varsa düşünebileceğiniz bir tasarım.

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Yemek masasında ince çizgiler

Ali Sticotti Dinning Table, The Natural Furniture Company Ltd The Natural Furniture Company Ltd Yemek OdasıMasalar
The Natural Furniture Company Ltd

Ali Sticotti Dinning Table

The Natural Furniture Company Ltd
The Natural Furniture Company Ltd
The Natural Furniture Company Ltd

Britanya’da tasarlanan bu model incecik ve kibar çizgileriyle dikkat çekiyor. Camın estetiği, minimalist metal tasarımın şıklığı ve ahşabın gösterişliliği, hepsi bu örnekte toplanmış adeta, her birinin en seçkin örneğini burada görebilmek mümkün. Ahşap zeminle de uyumlu olan masa ve sandalylerin görüntüsü yine ahşap bir aksesuarla güçlendirilmiş. Modern ve minimalist dekorasyonlarla güçlü bir har moni oluşturabilecek olan masa 6 kişiyi misafir etme kapastesine sahip.

İtalyan estetiği

virtual set liam riva 1920 table, studioviro studioviro Yemek OdasıMasalar
studioviro

studioviro
studioviro
studioviro

Studioviro isimli İtalyan firması tarafından hayırlanan bu tasarım daha önce Almanya’dan aldığımız örnekle benzerlik taşımakla birlikte sandalye seçimiyle daha farklı bir karakter ortaya koyuyor. Geniş yüzeyiyle büyük bir kullanım alanı sağlayan masada fotoğrafta da görüleceği üzere sandalye çeşitliliği sağlanarak daha estetik görüntülerin yanında işlevselliğe de katkı sağlanabilir. Geniş bir salonunuz ve ahşapla modernist çizgileri birlieştiren tasarımlara ilginiz varsa kaçırmayın deriz.

Yemek masasında Fransız tasarımı

EMMA, Racine2 Racine2 Yemek OdasıMasalar
Racine2

Racine2
Racine2
Racine2

Yemek kültüründen, yemek masalarından hele de dekorasyondan bahsedip de Fransa’ya uğramamak olmazdı doğrusu. Emma adı verilmiş olan bu tasarım da yine önceki örneklerimiz gibi modern öğeler içeriyor. Turkuaz mat cam yüzeyin ayrı bir güzellik katmış. Geometrik hatlarıyla meknın geri kalan kompozisyonuna iyi uyum sağlamış. Sizin de bunun gibi ayrıntı sayılamayacak derecede önemli unsruları mutlaka hesaba katmanızı öneririz. Mütevazi ölçüleri elverdiği için bahçe ya da genişçe bir balkona da taşıyabilir, böylece yemek zevkinizi açık alanlarda da yaşayabilirsiniz.

Klasikçileri unutmadık

şehrazat yemek odası takımı ERONUR MOBİLYA Yemek OdasıMasalar
ERONUR MOBİLYA

şehrazat yemek odası takımı

ERONUR MOBİLYA
ERONUR MOBİLYA
ERONUR MOBİLYA

Yine ülkemizden ancak yukarıdaki dokuz örneğimizden tamamen farklı, yani klasik bir modelle yazımızı sonlandırıyoruz, zira klasikçilerin de gönlünü almak istedik. Artık modern tasarımlar ağırlığını tamamen koymuş olsa da klasik takımların da hala azımsanmayacak sayıda takipçisi olduğunu biliyoruz. Eronur Mobilya’nın  tasarladığı ve klasik mobilya düşkünlerinin her aradığını bulabilecekleri bu yemek masası ve odada beyazın ağırlığı ve iç açıcılığı dikkati çekiyor. Dört kişilik yapısıyla çekirdek aileler için de ideal, elbette klasik seviyorlarsa.

Bu yazı ilginizi çektiyse daha yeni ve değişik fikirleri de görmek amacıyla sitemizde yer alan ‘Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı’ başlıklı yazıya da bir göz atabilirsiniz.

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