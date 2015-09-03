Farklı ve kullanışlı yatak odası dolapları

Yatak odası dekorasyonunda kişisel beğeni ve tercihlerinize göre çeşitli mobilyalar kullanabilirsiniz. Ancak her yatak odasında bulunan belli başlı eşyalar vardır. Bunlar başta yatak olmak üzere komodin ve yatak odası dolapları olmak üzere devam eder. Yatak odası dolapları, yatak odası dekorasyonun olmazsa olmazı denebilecek mobilyalardandır. Zira giysilerinizi yerleştirmek için dolaba ihtiyaç duyarsınız. Yalnızca giysi değil, kişisel eşyalardan tutun da yatak çarşaflarına dek çeşitli malzemeleri muhafaza edecek bir dolap her zaman lazım olacaktır.
Yatak odası dolapları yatak odasının boyutuna göre seçilmeli, lüzumsuz yer kaplayarak alanı kısıtlamamalıdır. Dolayısıyla dolap satın alırken odanızın alanını mutlaka dikkate almalısınız. İkinci özellik olarak kullanışlı olması mühimdir. Gösterişli ancak saklama alanları az olan bir dolap işinizi görmez. Üçüncü olarak da tasarım olarak yatak odası dekorasyonuna uyan bir model tercih etmelisiniz ki yatak odasının bütününde sırıtmasın. Yatak odası dizaynını doğru planlayabilirseniz eğer dolaplarınızı da ona göre seçer, böylece ileride ek dolap almak zorunda kalmazsınız. Bu kısmı iyi ayarladığınız zaman geriye kalan iş uygun renk ve stilde yatak odası dolabı seçmek olacaktır. Yatak odalarınızı dekore ederken fikir vermesi amacıyla sizin için seçtiğimiz yatak odası dolaplarına bir göz gezdirelim.
Ne küçük ne büyük, orta halli bir yatak odasına sahipseniz ve geniş bir yatak odası dolabı istiyorsanız bir duvarı tamamen dolaba ayırmak iyi bir fikir olabilir. Örnekteki yatak odası modern stilde dizayn edilmiş bir tasarım ve mobilyalarında da bunu hissettiriyor. Geniş hacimli dolapta kapak kullanmak yerine orta kısım açıkta bırakılarak adeta dolap değil, giysi odası işlevi görmüş. Her iki tarafta bulunan kapaklar ise işlevsel hale getirilerek; birine resim asılmış, diğerine ise iki adet ahşap raf eklenerek fonksiyonelliği arttırılmış. Böylece kullanışlı olduğu kadar estetik de duran bir yatak odası dolabına imza atılmış.
Bazı yatak odalarının tasarımı belli renkleri ön plana çıkarır. Dekorasyon sadece renk üzerine kurulmamıştır elbette ancak canlı renk kullanımı tasarıma dinamizm kazandırır. Ribardiere Creations imzalı bu yatak odası da bu duruma örnek. Bordo renginin hakimiyeti tüm yatak odasında kendini hissettirmiş. Ancak dediğimiz gibi sadece rengiyle değil kullandığı malzeme ve tasarım çizgisiyle de dikkat çekiyor. Örnekteki yatak odasının dolabı da bordodan nasibini almış. Kenarları koyu deri renginde orta kısmı karelere bölünmüş yatak dolabı odanıza şıklık getirecek.
Eklektik stil yatak odasının tasarımı bir hayli ilgi çekici görünüyor. Soğuk renklerin hakim olduğu odada kapakları olmayan açık bir yatak dolabı tercih edilmiş. Orta boyutlu yatak odasının her bir duvarı kullanıldığından kapının olduğu duvar da boş bırakılmamış. Duvarı boydan boya kaplayan metalik raflar yalnızca giysi değil her türlü eşyanızı saklamanız için imkan sunuyor. Yatak odası dolapları içerisinde en trend görünenlerden birisi bu model.
Osmanoğulları Design tasarımı yatak odasında ahşap şıklığı göz alıcı duruyor. Hem yatakta hem yatak odası dolabında damarlı ahşap kullanılarak klasik ahşaba da hareket katılmış. Giysi dolabı, yatak ve mini komodin benzer dokudayken, büyük dolabın yanına konulmuş gri dolap rengiyle silikleşerek odanın yıldızının giysi dolabı olduğunun altını çiziyor. Devasa aynasıyla ayrıca ayna almanıza da gerek bırakmayan yatak odası dolabı sofistike bir şıklık arayanlara önerilir.
Çoğumuzun evinde giysi odası yok ancak giysilerimiz dolaptan taşıyor. Özellikle alışverişi seven hanımlar beyler için daha çok askı seçeneği sunan yatak odası dolapları büyük avantaj sağlıyor. Zira pek çok dolapta elbise asabileceğiniz alan kısıtlı. Uzun dolaplarda ise askı asacağınız bölümün alt kısmı boşta kalıyor. Tüm bu artıları eksileri düşündüğümüzde pratik bir yatak odası dolabının önemini idrak ediyoruz. Resimdeki örnekte ise bu sıkıntılara cevap veren bir dolap görüyorsunuz. Uzun boylu dolabın iç kısmı ikiye bölünerek hem üstte hem altta askı imkanı sunuyor. Tabii bunu yalnızca çok uzun boylu insanların kullanımına sunmuyor. Esnek ve fonksiyonel askı sistemi sayesinde hem sıkıntı çekmiyorsunuz hem de giysi asacak daha çok yeriniz oluyor.
Modern yatak odalarında beyaz kullanımı oldukça revaçta. Yalnız sadece duvarları boyamak değil kast ettiğimiz, tamamen beyazlara bürünmek. Örnekteki yatak odası dolabı duvara gömülmüş durumda ve tamamen beyaz olduğu için son derece estetik görünüyor. Ancak sırf renginden dolayı değil, bizzat dolabın tasarımı bir hayli modern. Orta kısmında açılan kapakları sayesinde iç kısmındaki askılıkları ve çekmeceleri görüyorsunuz. Sadece şekliyle dahi odanın tüm havasını değiştirebilecek bir yatak odası dolabı.
Resimde bir duvarı boydan boya kaplayan yatak odası dolapları görüyorsunuz. Aslında görünümlü itibariyle oldukça klasik tasarımlı dolaplar. Ancak oda kapsının her iki tarafına yerleştirildiği için alışılmadık bir yatak odası dizaynı elde edilmiş. Herhangi bir süsleme veya ilginçliğe sahip olmayan yatak odası dolapları, yatak odasının kendisi gibi gri ve sade bir çizgiye sahip. Ortasındaki beyaz kapı ile birleşince kendine has bir tasarım elde edildiği söylenebilir.
Küçük yatak odası tasarımlarında hem az yer kaplamak hem de alan açmak kapının etrafına monte edilmiş yatak dolabı örneklerini görmüştük. Bu durumun yatağın etrafına yerleştirilmiş örneği de var. Resimde yatağı çerçeveleyen dolaplar küçük daireler için elverişli. Geniş yatak başlığına yer açan yatak dolabı, size herhangi bir rahatsızlık vermediği gibi son derece işlevsel görünüyor.
Bir başka duvara monte yatak dolabı örneği karşımızda. Ancak bu defa ne kapı ne de yatak, pencere etrafına yosun gibi sarılmış yatak dolapları görüyorsunuz. Herkes tercih etmeyebilir ancak küçük apartman daireleri için bir hayli kullanışlı görünüyor. Pencereyi sarmalayan yatak odası dolabı aynı zamanda masa işlevi de görerek ekstra mobilya derdinden sizi kurtarıyor. Aynı zamanda doğal gün ışından da yararlanabilirsiniz.
Beyazlar içinde kaybolmuş yatak odası dolabı silik görünümüyle odaya modern bir hava katmış. Oda girişinin hemen yan kısmını kaplayan yatak odası dolabı ne çok büyük ne de küçük. İki bölmeden oluşan dolabın askı kısımları uzun, üst kısmında da ikili rafı bulunmakta. Bir yaz evi dekorasyonunu andıran örnek için başarılı bir yatak odası dolabı.
Şimdiye dek yatak odası dolabı modelleri içinde hep giysi dolaplarını inceledik. Oysa klasik anlamda gardırop yerine daha irili ufaklı yatak odası dolapları bulabilmek de mümkün. Bu tür dolapları mutlaka giysi için kullanacaksınız diye bir kaide yok. Farklı eşyalarınızı muhafaza etmek için de kullanışlı modeller. Mesela resimdeki yatak odası dolabı ağırlıklı olarak çekmeceden oluşmaktan. Bir tarafı ise ince ve uzun girişli. Bu yatak odasının boyu kısa tutularak üst kısmını masa olarak kullanmaya imkan sağlanmış. Bir duvar köşesine yerleştirilen yatak odası dolabının üst ahşap tabakasına paralel aynı malzemeden yapılmış ahşap raf güzel bir uyum yakalamış.
Yatak odası tasarımı ile daha fazla fikir edinmek için “Yatak odası dekorasyon örnekleri” yazımıza bakabilirsiniz.