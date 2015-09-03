Farklı ve kullanışlı yatak odası dolapları

Yatak odası dekorasyonunda kişisel beğeni ve tercihlerinize göre çeşitli mobilyalar kullanabilirsiniz. Ancak her yatak odasında bulunan belli başlı eşyalar vardır. Bunlar başta yatak olmak üzere komodin ve yatak odası dolapları olmak üzere devam eder. Yatak odası dolapları, yatak odası dekorasyonun olmazsa olmazı denebilecek mobilyalardandır. Zira giysilerinizi yerleştirmek için dolaba ihtiyaç duyarsınız. Yalnızca giysi değil, kişisel eşyalardan tutun da yatak çarşaflarına dek çeşitli malzemeleri muhafaza edecek bir dolap her zaman lazım olacaktır.

Yatak odası dolapları yatak odasının boyutuna göre seçilmeli, lüzumsuz yer kaplayarak alanı kısıtlamamalıdır. Dolayısıyla dolap satın alırken odanızın alanını mutlaka dikkate almalısınız. İkinci özellik olarak kullanışlı olması mühimdir. Gösterişli ancak saklama alanları az olan bir dolap işinizi görmez. Üçüncü olarak da tasarım olarak yatak odası dekorasyonuna uyan bir model tercih etmelisiniz ki yatak odasının bütününde sırıtmasın. Yatak odası dizaynını doğru planlayabilirseniz eğer dolaplarınızı da ona göre seçer, böylece ileride ek dolap almak zorunda kalmazsınız. Bu kısmı iyi ayarladığınız zaman geriye kalan iş uygun renk ve stilde yatak odası dolabı seçmek olacaktır. Yatak odalarınızı dekore ederken fikir vermesi amacıyla sizin için seçtiğimiz yatak odası dolaplarına bir göz gezdirelim.