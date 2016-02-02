Profesyonel boya yapmanın ipuçları

Ev dekorasyonu uzmanları için bir evde en sıkıntılı düzenleme boya yapmaktır. Boya yapmak; boya seçimleri, evin yapısı, doğru boya ekipmanları, usta işçilik, profesyonel bir boyama işlemi gibi çok özen gösterilmesi gereken etkenlerin bulunduğu bir işlemdir. Bu nedenle her boyama tekniği her eve, her yüzeye uygulanmaz. Boyama teknikleri duvar yüzeylerine estetik ve modern bir görünüm kazandıran , eve zarifliğini veren en önemli etkendir. Evlerimizde yapacağımız dekorasyonlara duvar renklerini baz alarak karar verip uygulamaya geçeriz. Bu nedenle yapacağımız boya çok önemlidir. Evimizin inşasında kullanılan yapı malzemelerine ve kalitelerine göre boya seçimleri yapılmalı ve yine boya teknikleri kullanılmalıdır. Boya çeşitleri arasında ahşap yüzeyler, beton yüzeyler, plastik yüzeyler, metal yüzeyler için ayrı ayrı boya çeşitleri olduğu gibi her yüzey çeşidi için farklı boya uygulamaları yapılmalı ve boya işlemi bitirilmelidir. Profesyonel bir boya yapabilmek için öncelikle boya yapacağınız yüzeyi temizlemeli ve boyaya hazır hale getirmelisiniz. Yüzey üzerinde bulunan eski boyaları temizlemeli, yüzey üzerinde bulunan çıkıntıları düzleyerek boya ekipmanlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamalısınız. Bu şekilde boya yapılan yüzey estetik ve pürüzsüz bir görünüme kavuşacaktır. Boya yapılacak olan alan iç cephe ise duvar yüzeyi temizlendikten sonra öncelikle titiz bir şekilde astar boyası ile boyama yapılmalı, astar boyasının yüzeyde oluşturacağı dalgalanma durumuna karşı bir kat daha astar boya vurulması gerekebilir. astar işleminden sonra asıl boya işlemi için gerekli olan boya karışımları yapılmalı, boyanın koyuluğu ve açıklığı kişisel zevkinize uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Karışım yapılan boya; uygun ekipmanlar aracılığı ile duvara uygulanmalı ve boyama işlemi yapılmalıdır. Boya işleminde uygulanacak teknikler boya yapılacak alana göre farklılık gösterir. Klasik boyama yöntemi ile fırça veya ruloyu boya yapılacak alana sürerek boya yapabilirsiniz. Ancak bu işlemde boya yapılan alanda portakallanma ve dalgalanma adı verilen boya yüzeyinin dalgalı olması, yüzeyin kabarması durumu söz konusudur. Bu durumda duvar yüzeyi çok çirkin görünecek ve dekorasyonunuzun zarifliği gölgelenecektir. Bu nedenle klasik yöntemle yüzey boyama işlemi yapıyorsanız mutlaka titiz bir işçilik çıkarmalı ve ustaca bir boyama ile yüzeyi zarif hale getirmelisiniz. Klasik yöntemin dışında uygulanan bir diğer yöntem de modern boyama yöntemidir. Modern boyama yönteminde rulo ile boya yüzeyi bir kaç kat boyanarak net ve pürüzsüz bir yüzey ortaya çıkarılır. Bu yöntemde boya zayiatı daha az, harcanan emek ve zaman daha az olduğundan daha tercih edilen bir yöntemdir. Modern boyama yönteminde bir boya ustasına ihtiyaç duymadan evinizi kendiniz de boyayabilir ve zarif bir dekorasyonun ilk aşamasını tamamlamış olursunuz.
Beton yüzeylerin boyama işlemleri için dikkat etmeniz gereken noktalar bunlarken, ahşap ve metal yüzeyler için dikkat etmeniz gereken noktalar farklıdır. Bu noktaların başında boya yapılacak yüzeyin boyayı tutması ve kolay boyanması için özellikle temizlemesi, yüzeyin bir zımpara yardımıyla temizlenmesi, metal yüzeylerin paslı ve kararmış alanları iyice temizlenerek metalik bir yüzey oluşması sağlanmalıdır. Ahşap ve metal yüzeyler düz olduğunda kolaylıkla temizlenerek boyanabilirler, ancak oval veya farklı bir geometrik şekle sahip ise temizlenmesi ve boyanması daha zordur. Bu nedenle boyama işlemi rulo veya fırça yerine havalı tabancalar kullanılmalıdır. Belirli bir mesafeden yapılan püskürtme boyama işlemleri ile metal ve ahşap yüzeyin her alanı aynı boya kalınlığında ve kolayca boyanabilir. Ahşap ve metal yüzeyleri püskürtme boya ile boyamak daha mantıklı ve işlevsel olacaktır. Evlerinizde yapacağınız boya işlemlerini kolayca yapabilmek, profesyonel bir boya işlemi yaparak estetik ve zarif yüzeyler elde etmek, farklı yüzeylerin nasıl boyanması gerektiği konularında örnek uygulamaları incelemek, evlerinizi ustaya ihtiyaç duymadan kolayca boyayabilmek için homify yüzey boyama örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret etmelisiniz. Sayfamızda yer alan örnekleri inceleyerek boya işlemleri ile ilgili fikir sahibi olarak evlerinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
Profesyonel bir boya yapmak için birinci şart doğru araç ve gereç kullanmaktır. Boya yaparken kullanacağınız fırça ve ruloları uygun numaralarda seçmeli, yüksek alanları kolayca boyayabilmeniz için uygun yükseklik araçları kullanmalı doğru boyayı seçmeli, farklı yüzeyler için farklı boya araçları kullanarak boya işleminizi tamamlamalısınız. Bu şekilde estetik ve zarif bir şekilde boyanmış yüzeyler elde edebilirsiniz. Örnek resimde yer alan evin dış cephesi özel bir boyama işlemi ile boyanmış, doğru ekipmanlar kullanılarak görsel bir dış cephe oluşturulmuştur.
Evin boyanacak alanına göre boyama tekniği kullanmalı, boya için klasik, modern tekniklerden yararlanmalısınız. Özellikle evin iç cephesinde köşe, kolon, çıkıntı, ahşap yüzey gibi alanlar olduğu için klasik yöntem boyama tekniklerini kullanmalı, dış cepheler için ise düz yüzeyler oldukları için modern boyama teknikleri kullanmalısınız. Bu şekilde istediğiniz görsel yüzeyleri elde edebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi geometrik yğzey farklılıkları bulunan iç cephelerde modern teknikler fazla verimli olmadığından klasik yöntemler tercih edilmelidir.
Boyama yöntemlerinden biri olan klasik boyama yöntemi ile yapacağınız boyama işlemi için fırça, rulo gibi araçları kullanmalısınız. Klasik boya yönteminde düz yüzeylere bir kaç kat boya sürerek istediğiniz düz ve dalgasız yüzeyi elde edebilirsiniz. Burada harcayacağınız emek ve zaman modern yöntemlere göre daha fazladır. Ayrıca boyama işlemi sırasında daha fazla boya kullanacağınız için daha maliyetli olacaktır. Bu nedenle imkanlar dahilinde modern yöntemler kullanılmalı ve istenilen modern yüzeyler daha az maliyet ve emekle elde edilmelidir.
Evlerimizde dekorasyonu daha zarif bir hale getirmesi ve evimize doğallık kazandırması için kullandığımız ahşaplar zamanı geldiğinde boyanmaya ihtiyaç duyar. Boyama işlemini yapmadığımızda ahşap yüzeyler kötü ve çirkin görünecek ve evimizin güzelliğini gölgeleyecektir. Bu nedenle ahşapları da evimiz duvarları gibi düzenli bir şekilde boyamalıyız. Ahşap boyaması yaparken dikkat edeceğimiz en önemli nokta; ahşapların boyayı emmesi ve boyayı göstermemesidir. Bu nedenle önce özenli bir yüzey temizliği yapılması ve dikkatli seçilen bir boya ile boyama işlemi yapılması gereklidir.
Boya yapacağımız yüzeylerde boyama işlemi öncesi yüzey temizliği yapılmalıdır. Yüzey temizliği ile yüzeyde bulunan çapaklar temizlenmeli, yüzeyde bulunan eski boyalar temizlenerek yüzeyin boyayı tutması sağlanmalıdır. Bu şekilde yapılacak yüzey temizliğinden sonra boyama işlemi yapılarak istenilen modern ve estetik yüzey elde edilebilir. Örnek resimde yer alan evin dış cephesinin saf beyaz renkte görünmesi yapılan yüzey temizliği ile sağlanmış, zarif bir görünüm elde edilmiştir.
Ev içerisinde boya yapılacak alanların en zor bölümü tavanlardır. Tavanlarda yapılacak boya işlemlerinde yer çekimi nedeniyle boy yer damlayacak ve damlama notasında boya birikip kuruyacağından tavada çeşitli yerlerde kötü görünümler oluşacaktır. Bu nedenle tavan boyama işlemine başlamadan ıslak bir fırça ile tavan yüzeyi nemlendirilmeli, sonrasında koyu bir astar boya ile tavan boyanmalı ve esas boyaya hazır hale getirilmelidir. En son aşama da tavan ana boya ile en az iki kat boyanarak tavan boyası bitirilmelidir. Boya kuruduktan sonra çıplak göz ile tavan incelemesi yapılmalı ve tavanda boya birikmesi olmuş alanlar yeniden boyanarak resimdeki gibi görsel ve zarif bir tavan elde edilmelidir.