Profesyonel boya yapmanın ipuçları

Ev dekorasyonu uzmanları için bir evde en sıkıntılı düzenleme boya yapmaktır. Boya yapmak; boya seçimleri, evin yapısı, doğru boya ekipmanları, usta işçilik, profesyonel bir boyama işlemi gibi çok özen gösterilmesi gereken etkenlerin bulunduğu bir işlemdir. Bu nedenle her boyama tekniği her eve, her yüzeye uygulanmaz. Boyama teknikleri duvar yüzeylerine estetik ve modern bir görünüm kazandıran , eve zarifliğini veren en önemli etkendir. Evlerimizde yapacağımız dekorasyonlara duvar renklerini baz alarak karar verip uygulamaya geçeriz. Bu nedenle yapacağımız boya çok önemlidir. Evimizin inşasında kullanılan yapı malzemelerine ve kalitelerine göre boya seçimleri yapılmalı ve yine boya teknikleri kullanılmalıdır. Boya çeşitleri arasında ahşap yüzeyler, beton yüzeyler, plastik yüzeyler, metal yüzeyler için ayrı ayrı boya çeşitleri olduğu gibi her yüzey çeşidi için farklı boya uygulamaları yapılmalı ve boya işlemi bitirilmelidir. Profesyonel bir boya yapabilmek için öncelikle boya yapacağınız yüzeyi temizlemeli ve boyaya hazır hale getirmelisiniz. Yüzey üzerinde bulunan eski boyaları temizlemeli, yüzey üzerinde bulunan çıkıntıları düzleyerek boya ekipmanlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamalısınız. Bu şekilde boya yapılan yüzey estetik ve pürüzsüz bir görünüme kavuşacaktır. Boya yapılacak olan alan iç cephe ise duvar yüzeyi temizlendikten sonra öncelikle titiz bir şekilde astar boyası ile boyama yapılmalı, astar boyasının yüzeyde oluşturacağı dalgalanma durumuna karşı bir kat daha astar boya vurulması gerekebilir. astar işleminden sonra asıl boya işlemi için gerekli olan boya karışımları yapılmalı, boyanın koyuluğu ve açıklığı kişisel zevkinize uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Karışım yapılan boya; uygun ekipmanlar aracılığı ile duvara uygulanmalı ve boyama işlemi yapılmalıdır. Boya işleminde uygulanacak teknikler boya yapılacak alana göre farklılık gösterir. Klasik boyama yöntemi ile fırça veya ruloyu boya yapılacak alana sürerek boya yapabilirsiniz. Ancak bu işlemde boya yapılan alanda portakallanma ve dalgalanma adı verilen boya yüzeyinin dalgalı olması, yüzeyin kabarması durumu söz konusudur. Bu durumda duvar yüzeyi çok çirkin görünecek ve dekorasyonunuzun zarifliği gölgelenecektir. Bu nedenle klasik yöntemle yüzey boyama işlemi yapıyorsanız mutlaka titiz bir işçilik çıkarmalı ve ustaca bir boyama ile yüzeyi zarif hale getirmelisiniz. Klasik yöntemin dışında uygulanan bir diğer yöntem de modern boyama yöntemidir. Modern boyama yönteminde rulo ile boya yüzeyi bir kaç kat boyanarak net ve pürüzsüz bir yüzey ortaya çıkarılır. Bu yöntemde boya zayiatı daha az, harcanan emek ve zaman daha az olduğundan daha tercih edilen bir yöntemdir. Modern boyama yönteminde bir boya ustasına ihtiyaç duymadan evinizi kendiniz de boyayabilir ve zarif bir dekorasyonun ilk aşamasını tamamlamış olursunuz.

Beton yüzeylerin boyama işlemleri için dikkat etmeniz gereken noktalar bunlarken, ahşap ve metal yüzeyler için dikkat etmeniz gereken noktalar farklıdır. Bu noktaların başında boya yapılacak yüzeyin boyayı tutması ve kolay boyanması için özellikle temizlemesi, yüzeyin bir zımpara yardımıyla temizlenmesi, metal yüzeylerin paslı ve kararmış alanları iyice temizlenerek metalik bir yüzey oluşması sağlanmalıdır. Ahşap ve metal yüzeyler düz olduğunda kolaylıkla temizlenerek boyanabilirler, ancak oval veya farklı bir geometrik şekle sahip ise temizlenmesi ve boyanması daha zordur. Bu nedenle boyama işlemi rulo veya fırça yerine havalı tabancalar kullanılmalıdır. Belirli bir mesafeden yapılan püskürtme boyama işlemleri ile metal ve ahşap yüzeyin her alanı aynı boya kalınlığında ve kolayca boyanabilir. Ahşap ve metal yüzeyleri püskürtme boya ile boyamak daha mantıklı ve işlevsel olacaktır. Evlerinizde yapacağınız boya işlemlerini kolayca yapabilmek, profesyonel bir boya işlemi yaparak estetik ve zarif yüzeyler elde etmek, farklı yüzeylerin nasıl boyanması gerektiği konularında örnek uygulamaları incelemek, evlerinizi ustaya ihtiyaç duymadan kolayca boyayabilmek için homify yüzey boyama örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret etmelisiniz. Sayfamızda yer alan örnekleri inceleyerek boya işlemleri ile ilgili fikir sahibi olarak evlerinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz.