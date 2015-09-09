En güzel mutfak modelleri ve esinleyici fikirler

Mutfakların yalnızca yemek hazırlanan alan olmadığını hatırlatan, yaşanılası mekanlar olduklarını gösteren en güzel örneklerle bu yazımızda sizlerleyiz. Karakteristik yansımalarla, fonksiyonel tasarımlarıyla göz alıcı mutfaklara sahip olmak sanıldığı kadar zor değil. Biraz üzerine ehemmiyet verildiği takdirde sahip olduğunuz en güzel mutfağı yeniden tasarlayabilirsiniz. Bir mutfağın temel ihtiyaçları nelerdir? Bireyin ve kullanıcı kişilerin yaşamsal fonksiyonları nasıl ele alınmalı? Kişilere özel mutfaklar tasarlamak temel nitelikler üzerinden mümkün mü? Birlikte irdeleyeceğimiz göz alıcı mutfak örnekleriyle aklınızdaki sorulara cevaplar bulabilir, yeni fikirler edinebiliriz. İlham veren tasarımlarla belli bir disiplinde mutfak dekorasyonu sağlayabilir, en iyi sonuçlardan birini alabiliriz. Konforlu bir yaşam kalitesi edinmek için, yaşam alanlarımızı olabildiğince işlevsel dizayn etmeli, ruhumuza hitap edecek görselliği yakalamalıyız. Aksi takdirde yaşam zaten belli bir düzey monoton temposuyla devam ediyor. Mutfak modelleri ile ilgileniyor ya da yeni bir dizayn oluşturmak üzere olabilirsiniz. Sizler için alternatif bilgiler oluşturabilecek En güzel mutfak dolapları yazımıza da ayrıca göz atabilirsiniz. Farklı zevklere hitap eden seçkilerden derlediğimiz mutfak tasarımı örneklerini birlikte incelemeye başlayabiliriz.
Mutfağınızda ahengi sürdürmek istiyorsanız, görsellik katan unsurları her zaman göz önüne almalısınız. Gözleri kamaştıran mutfak fayansları ile bir mutfağın tüm havasını değiştirebilirsiniz. Yepyeni bir mutfak sahibi olmanıza gerek kalmadan. Gördüğünüz örnekte şık dizayn edilmiş işlevsel bir mutfak adası da mevcut. Özellikle geniş mutfak alanlarına sahip evlerde, çok yönlü kullanım olanaklarına yer açmak ilham veren fikirler sunuyor. Fransa'da bulunan Ateliers Poivre D’ane tarafından dizayn edilen mutfak modeli, göz alıcı fayansları ile her zevke hitap ediyor.
Hayalleri süsleyebilecek Rustik stil mutfak modeli, yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek düzeyde bir örnek. Evlerini yeniden yapmak isteyenler, farklı stillerle mutfak örnekleri üzerinden yeni fikirleri değerlendirebilir. Mutfak tezgahının bulunduğu duvar boyunca tek aksta hareketlilik sürdürülüyor. Mutfak adası görevi gören işlevsel beyaz ayaklı tezgah ise oldukça kullanışlı görünüyor. Sıcak atmosferin dokusuyla uyumlu yeşil mutfak dolabı kapakları doğanın renklerini barındıran tasarımda yerini buluyor. İçinizi ısıtacak gördüğünüz şahane mutfak modeli, İtalya'da bulunan Perimetro Cucine tarafından dizayn edilmiş.
Mutfaktaki fonksiyonları temizleme ve yıkama alanı, hazırlık ve pişirme alanı, yeme alanı olarak üçe ayırabilirsiniz. Bu sıralamaya dikkat ederek, öncelikle temizlik ve yıkama alanı duvar hizasından başlatılabilir. Özellikle su tesisatının kolay dizayn edilmesi açısından pratik bir yöntemdir. Pişirme ve hazırlama alanı olarak mutfak adası değerlendirilir. Yemek alanı ise tamamiyle sahip olduğunuz mutfağın alanına göre şeklini alacaktır. Gördüğünüz örnek Londra'da bulunan Staffan Tollgard Design Group tarafından muntazam şekilde dizayn edilmiş. Aksesuarlarla kırmızının büyüsü, iç açıcı bir mutfak göze hitap ediyor. Tezgah için işlevsel ve estetik ışıklandırma detayları da unutulmamış. Kırmızı ve beyaz severlerin gönlünü çalabilecek rüya gibi bir mutfak modeli.
Mutfağında uzun ve keyifli vakitler geçirmek isteyenlere Türkiye'den enfes bir örnek. Mat pvc kapak kullanılan mutfakta zıt renkli uyumlu enerjisi sıcak bir atmosfer yaratmış. Modern stilde dizayn edilen renkli mutfak, Muğla'da bulunan Ada Ahşap imzası taşıyor. Koyu renk tonlarının kullanıldığı tezgahın bittiği yerden, 90 derece dik devam eden ahşap yemek masası hem işlevsel hem de estetik sunumuyla göz dolduruyor. Mutfaktaki fonksiyonların birbirini takip ettiği dizaynda, pratik şekilde sunumu hızlandıran detaylar mevcut. Açık raf dizaynı ve şık aydınlatma detaylarıyla görselleştirilen duvar, aynı zamanda dekoratif unsurlar içeriyor.
Nötr renklerin, grilerin soğuk etkisine parlak yüzeylerle derinlik katmak önemli püf noktalarından biri. Gümüşleriyle de estetik açıdan görselleştirilen mutfakta aynı dili kullanan aksesuarlar ve ürünler kullanılmış. Teknolojik imkanların estetik sunumlarıyla beraber, geniş alanlarda enfes bir mutfak tasarlamak herkesin hayali. Özellikle böylesi işlevsel bir mutfakta şehir manzarasına karşı oturup keyifli saatler geçirebilme imkanınız var ise. Londra'da bulunan bu lüks daire, Porcel-Thin tarafından parlak zemin dokularıyla derinlik kazanması esas alınarak dizayn edilmiş.
Doğayla iç içe olmaktan zevk alanlar için rüya gibi bir mutfak modeli. Ahşap yer zemini kaplamasıyla sıcak dokusunu sürdüren mutfak, bahçeye açılan geniş kapı boşluklarıyla özel bir mutfak olma niteliği taşıyor. Mutfak tezgahının pencere bitişiğinde olması, doğal ışıktan maksimum derece faydalanma olanağı sunuyor. Dikdörtgen planlı mutfaklara iç açıcı atmosferiyle şahane örnek teşkil edebilecek mutfak, Güney Afrika'nın muazzam doğasını gözler önüne seriyor.
Yeni bir eve geçmek isteyenler için geniş mutfak alanlarını değerlendirebilecekleri modern mutfak adalarından görkemli bir örnek ile devam ediyoruz. Beyaz kütleler, ahşap mutfak tezgahı ve nötr renkleri barındıran tasarımda çok yönlü işlevsellik söz konusu. Bembeyaz ve geniş bir mutfak tüm çözümleri geniş bir alana yayma olanağı tanırken, geometrik öğelerle görselleştirebileceğiniz mutfak adası dizayn etmenize de olanak sağlıyor.
Açık rafların kullanımıyla çok yönlü işlevi olan dolap ve duvarlar, mutfağa estetik görünüm kazandırıyor. Askılık formatıyla dekoratif olarak tasarlanan duvarda süzgeç, tava ve cezve gibi mutfak gereçlerini asabilirsiniz. Eski usül sistemin şimdiki dekoratif değerini en güzel yansıtan örneklerden birini görüyoruz. Hande Köksal Interiors imzası taşıyan tasarım, açık raflar ve çekmecelerle dizayn edilmiş mutfak dolapları ile hem geniş alanlar açıyor, hem de estetik öğeler barındırıyor. Beyaz ve siyah mutfak fayansı ve aydınlatma detaylarının duvar dekoruna kattığı estetik unsurları unutmayalım.
Ocak, eviye ve yemek masasını bünyesinde barındıran çok yönlü bir mutfak tezgahı modeli görüyoruz. Minimal değerlerle işlevselliğin öne çıktığı bir tasarım, özellikle küçük alanlı mutfaklarda pratik çözüm olarak değerlendirilebilir. Estetik unsurları da katarsak, mutfağınızda beyaz dalgalar oluşturmak gözlere de hitap ediyor. Çok yönlü mutfak tezgahı modelleri ile ilgileniyorsanız, Pedini Surrey Limited'in diğer tasarımlarına da bir göz atabilirsiniz.
Hem duvar dekoru görevi görüp, hem de işlevsel öğelerle tasarlayabileceğiniz olağanüstü çizgilerle bir mutfak modeli. Tekdüzelikten hoşlanmayanlar için ilham veren fikirlerle donatılmış mutfak nötr renklerle bezenmiş. Oval çizgisiyle modern duruşunu pratik bir duvar dekoru bünyesinde barındıran tasarım, farklı zevklere hitap ediyor.
Zıt renklerin yarattığı kontrast değerler göz alıcı bir mutfak dizaynında buluşuyor. Eğer soğuk renklerin yoğunlukla kullanıldığı bir mutfak dizayn ediyorsanız, kırmızı tuğla duvar kaplaması gibi sıcak dokularla tamamlayabilirsiniz. Sıcak tonlarla soğuk renklerin bir arada kullanılması daima zıtların tamamlayıcı unsurlarını içerir. Modern stil dizayn edilmiş yemek masasının sandalyelerinde yine siyah ve beyaz dil devam ediyor. Genel olarak mutfağın ahengiyle uyum renklerin mutfak dolapları, mutfak tezgahı, siyah beyaz jaluzilerde ve hatta tavan dekoru aydınlatma unsurlarında kullanıldığına dikkat edelim. Tezgah duvarı fayansında da estetik değerlerin yakalandığı bu güzel mutfak, Bursa'da bulunan Point Dizayn imzası taşıyor.