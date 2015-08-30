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Levent'te modern doğallığıyla büyüleyen bir villa

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Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Oturma Odası
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İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki bütün şehirlerde villa denildiğinde gözümüzde canlanan binalar genellikle birbirine benzer yapılar oluyordu. Elbette lüks ve estetik bir yapıya sahip olan villaların çehreleri de, her geçen gün gelişen ve değişen tasarım, mimari ve dekorasyon anlayışları sayesinde farklılaşmaya ve birbirlerine benzemeyen yenilikçi, yaratıcı ve modern yapılara dönüşmeye başladı. Mimari özelliklerinden iç mekan dekorasyonlarına kadar her şeyleriyle ezber bozan villa ve ev projelerine homify sayfalarında sıklıkla yer veriyoruz. Bugün de İstanbul, Levent'te yer alan göz kamaştırıcı ve doğal yapısıyla büyüleyen bir villaya konuk oluyoruz.

Şatoyu andıran dış cephe

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Bahçe
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Bu muhteşem villanın dış görünüşü İstanbul'da ya da Türkiye'deki diğer şehirlerde görmeye alışık olduğumuz sıradan villalara hiç benzemiyor. Sıra dışı dış cephesi tuğla görünümlü yapısıyla ve düzenli ve şık peyzajlı bahçesiyle göz dolduran bu şahane evin iç mekan tasarımları Udesign Architecture tarafından dizayn edilmiş.

Doğal atmosfer

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Oturma Odası
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

İçeriye girdiğimizde de evin dış cephesini gördüğümüzde hissettiğimiz etki devam ediyor.  Binanın dış cephesinde kullanılan ham tuğla görüntüsü oturma odasının duvarlarında da uygulanarak evin dışıyla içinin bir bütünlük içinde olması sağlanmış. Mobilyalar da tuğla duvarların yarattığı doğal atmosfere uyumlu bir tarzda seçilerek son derece modern ve dikkat çekici bir yaşam alanı oluşturulmuş.

Endüstriyel mutfak estetiği

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Mutfak
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Salonun oturma alanından iki basamaklı küçük bir merdivenle mutfağa bağlanan koridora çıkılıyor. Koridorun sağ tarafında yer alan geniş mutfak alanı ise endüstriyel mutfakları andıran bir stilde, karizmatik, fonksiyonel ve konforlu olarak dizayn edilmiş. Her detayıyla ayrı ayrı göz dolduran mutfağın karakterini belirleyen en önemli özelliği metal kullanımının yoğunlukta olması.

Ağırbaşlı çalışma odası

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Çalışma Odası
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Zemin katta güzel bahçe manzarasına bakan bir de çalışma odası bulunuyor. Ağırbaşlı ve yaloın bir tarzda dizayn edilen bu çalışma odasında konfor ve sakinlik ön planda tutulmuş. Siyah ve uzun çalışma masası klasik tarzıyla göz doldururken, çekmeceli ön paneli de fonksiyonellik ve ergonomi sağlıyor.

Seçkin ve eşsiz bir giyinme odası

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Giyinme Odası
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Ev metrekare açısından geniş ve bol odaya sahip olduğundan, ev sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı odalar yaratma imkanına da mimari olarak sahip. Bu oda da, her ne kadar bir terapi odasını andıran rahatlatıcı, samimi ve konforlu bir görünüme sahip olsa da aslında bir giyinme odası. Evin genelinde kullanılan tuğla duvarlar, ahşap rabıta yer dölşemeleri, seçkin bir tasarıma sahip mobilya tercihleri ve diyah derinin doğal ahşapla birleşimi bir araya geldiğinde ortaya eşsiz bir giyinme odası çıkmış pek tabii ki.

Farklı koridor dekorasyonu

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Yatak Odası
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

İkinci kattaki modern, sade ve şık koridor alanı evin odalarını ve alt katla üst katı birbirine bağlayan yaşam alanı olarak işlevini yerine getirirken bütün odalarla dekoratif açıdan da bağlantılı bir çizgide dizayn edilmiş. Üst kattaki odaya açılan kapının ve odanın duvarlarının boydan boya ve yerden tavana kadar camdan yapılmış olması koridor alanının en dikkat çekici ve farklı tasarım ayrıntılarından biri.

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Retro modernlik

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Banyo
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Evin banyosunda ise büyüleyici bir estetikle modern bir dekorasyon ve tasarımla karşılaşıyoruz. Bembeyaz yer fayansları, tuğla duvarlar, gri kapı, tamamı şeffaf duşakabin ve duşakabinden bağımsız küvet retro bir modernlik sunuyor.

Konforlu ve şık

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Yatak Odası
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Tek kişilik yatak odasında da sade ve konforlu bir modern dekorasyon tarzı görüyoruz. Yormayan ve kalabalık yaratmayan şık ve sıra dışı aksesuarlarla süslenen yatak odasında yumuşak ve dinlendirici renkler tercih edilerek sakin, dingin ve yumuşak bir atmosfer yaratılmış.

Evdeki bütün yaşam alanlarında kullanılan tuğla duvar dekorasyonu bu odada da kullanılmış. Tuğla duvarların yaşam alanlarına kattığı benzersiz ve kuvvetli etkiyi sevenlerdenseniz Ateş tuğla evler isimli yazımızın da ilginizi çekeceğine eminiz. 

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