Levent'te modern doğallığıyla büyüleyen bir villa

Tek kişilik yatak odasında da sade ve konforlu bir modern dekorasyon tarzı görüyoruz. Yormayan ve kalabalık yaratmayan şık ve sıra dışı aksesuarlarla süslenen yatak odasında yumuşak ve dinlendirici renkler tercih edilerek sakin, dingin ve yumuşak bir atmosfer yaratılmış.

Evdeki bütün yaşam alanlarında kullanılan tuğla duvar dekorasyonu bu odada da kullanılmış. Tuğla duvarların yaşam alanlarına kattığı benzersiz ve kuvvetli etkiyi sevenlerdenseniz Ateş tuğla evler isimli yazımızın da ilginizi çekeceğine eminiz.