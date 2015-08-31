Fulya'da 64 metrekareye sığan mucize

Büyük şehirlerdeki merkezlerde hayat kalabalıklaştıkça buna bağlı olarak konutlar da çoğalmaya ve doğal olarak da metrekare olarak küçülmeye başlıyor. Eskiden güzel evlerin muhakkak büyük ve geniş alanlara sahip olması gerektiği düşüncesi yaygındı; bugünün modern dünyasında ise bu fikir oldukça demode bir hal aldı ve evin estetiğini ve değerini belirleyen şey alan genişliği olmaktan çıktı. Küçük şehir evlerinde ve stüdyo dairelerde de artık şehir dışlarına kayan büyük villaların estetik, zenginlik ve seçkinliği aratmayacak dekorasyon ve tasarımlar uygulanıyor artık. Bu yazımızda da bu tasarımlardan birini inceleyeceğiz. Alanları genişletmeye yönelik mimari ve iç mimari özellikleriyle, ferah dekorasyonuyla ve seçkin ve zengin tasarımıyla, İstanbul, Fulya'da konumlanan ve Udesign Architecture tarafından dizayn edilen bu stüdyo dairenin sadece 64 metrekarelik bir alana sahip olduğuna inanmak güç.
Uzun ve ince bir mimariye sahip olan oturma odası alanı kusursuz bir tasarımla dizayn edilerek hem konfor, hem estetik, hem de ergonomi açısından örnek teşkil eden bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Hem ağırbaşlı hem de lüks bir atmosfer yaratılmak istenen alanda siyah rengin karizmasından yararlanılarak altın rengi ve hareketli duvar dekorasyonu sayesinde ağırbaşlı ve oturaklı atmosfer aynı zamanda hareketli ve ferah bir ortama dönüşüyor. Tavan dekorasyonundaki aynalı tasarım detayı ise odanın alanına olduğundan çok daha büyük bir görünüm kazandırıyor.
Deri ve L şeklindeki köşe koltuk takımı dar alanı genişletirken aynı zamanda da yaşam alanına eşsiz bir estetik katıyor. Odanın girişindeki televizyon koltuğu da klasik tarzı ve tasarımıyla salonun şık ve dikkat çeken öğelerinden biri olma niteliği taşıyor. Mobilyaların deriden yapılmış olması da seçkin ve zengin bir detay olarak öne çıkıyor.
64 metrekareden oluşan evin iç mimari özellikleri de alan kullanımı açısından örnek teşkil edecek nitelikte. Yatak odası ve oturma odası yan yana projelendirmiş ve geniş bir koridor vasıtasıyla birbirine bağlanıyor. Koridorun salonun yan tarafında kalan bölümünde ise mutfak yer alıyor.
Dairenin merkezinde yer alan ve bütün yaşam alanlarını birbirine bağlayan koridor alanı tavandan spot ışıklarla aydınlatılıyor. Duvarlarda açık renk boya tercih edilerek ferah ve geniş bir görünüm yaratılan koridoru hareketlendirmek için de yine duvar dekorasyonu kullanılmış ve beyaz duvarlar şık resimlerle süslenmiş.
U şeklinde yerleştirilen odalar, koridor alanının etrafında toplanıyor. Yatak odasının hemen yanında da yine şık duvar dekorasyonuyla göz dolduran banyo yer alıyor.
Banyoyu çevreleyen hol duvarlarında da tüm koridorda olduğu gibi yine şık nü resimler kullanılarak hareketli, zengin, şık ve seçkin bir ortam yaratılmış. Banyoda ise şeffaf duşakabin kullanıldığını ve böylece banyo alanını da ferahlatan modern bir görünüm yaratıldığını görüyoruz.
Yatak odasında ise yine ilk bakışta büyüleyen modern bir tasarım uygulaması söz konusu. Gri duvarların içindeki çağdaş dizaynlı ışıklandırma öğeleri ve yatağın altındaki yerden aydınlatma üniteleri odanın karakterini belirleyen ve dokusunu kuvvetlendiren tasarım unsurları niteliğinde. Duvara monte yatak başı ve komodinler de dar alanlarda da mükemmel ve seçkin bir şıklık yaratılabileceğinin başarılı birer örneği olan mobilyalar.
Banyodaki şık ve sade tasarım, lavabonun olduğu cephedeki duvarın hareketli dekorasyonuyla çağdaş bir görünüm kazanıyor. Çerçevesiz ve dikdörtgen şeklindeki bir cephe boyunca uzanan lavabo aynası banyonun olduğundan daha geniş ve ferah görünmesine neden oluyor. Aynanın ardına gizlenmiş aydınlatmalar ise büyük ya da küçük tüm yaşam alanlarına eşsiz bir efekt katabilecek bir ayrıntı.