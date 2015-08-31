Fulya'da 64 metrekareye sığan mucize

Büyük şehirlerdeki merkezlerde hayat kalabalıklaştıkça buna bağlı olarak konutlar da çoğalmaya ve doğal olarak da metrekare olarak küçülmeye başlıyor. Eskiden güzel evlerin muhakkak büyük ve geniş alanlara sahip olması gerektiği düşüncesi yaygındı; bugünün modern dünyasında ise bu fikir oldukça demode bir hal aldı ve evin estetiğini ve değerini belirleyen şey alan genişliği olmaktan çıktı. Küçük şehir evlerinde ve stüdyo dairelerde de artık şehir dışlarına kayan büyük villaların estetik, zenginlik ve seçkinliği aratmayacak dekorasyon ve tasarımlar uygulanıyor artık. Bu yazımızda da bu tasarımlardan birini inceleyeceğiz. Alanları genişletmeye yönelik mimari ve iç mimari özellikleriyle, ferah dekorasyonuyla ve seçkin ve zengin tasarımıyla, İstanbul, Fulya'da konumlanan ve Udesign Architecture tarafından dizayn edilen bu stüdyo dairenin sadece 64 metrekarelik bir alana sahip olduğuna inanmak güç.