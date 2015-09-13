Eğlenceli konseptlerle 13 genç odası dekorasyonu

Bireysel yaşam alanlarının çoğalmasıyla birlikte yatak odaları artık kişisel zevkler doğrultusunda dekore ediliyor, biricik yaşam alanları haline geliyor. Bunlardan biri de tamamiyle gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen genç odaları. Aslında bir bakışta farkını hissedeceğiniz yetişkin odaları ile genç odaları, mobilya sektöründe de ayrı konseptlerle tanınmaya başlandı ve “genç odası” kisvesi altında ayrılıyor. Dinamik formlarıyla, capcanlı renkleriyle, enerjisini genç ruhtan alan yatak odası tasarımları. Günümüzde gençlerin ihtiyaçlarını muntazaman karşılayacak mobilya ürünleri, yatak takımları ve aksesuarlar oldukça fazla sayıda mevcut. Tarzlarıyla genç zevklere hitap eden dekor ürünleri, pratik kullanım olanaklarıyla mobilya gereçleri yeni tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil tek kişilik yatak bazaları, çok yönlü kullanım olanakları sunan dolap modelleri gibi ürünlere yönelirken, hangi stil dizayn edeceğinize dair fikirler edinilmeli. Bu fikirlerden bazıları için Yepyeni genç odası modelleri yazımızı inceleyebilirsiniz. İlham veren yatak odası fikirleri ile elde edeceğiniz pek çok veri ile, donanımlı, işlevsel ve estetik sonuçlara erişebilirsiniz. Genç ruhları etkileyecek genç odası tasarımlarıyla ilgili derlediğimiz dekorasyon örneklerini birlikte incelemeye başlayabiliriz.
Gençlere eğlenceli fikirler verecek yatak odası tasarımları oldukça fazla sayıda değişkenlik gösteriyor. Bunlardan biri de Cuckooland tarafından dizayn edilen şahane genç ve çocuk odası modelleri. Aslında klasik dokular olarak bilinen kırmızı tuğla duvar ve ahşap materyali, günümüz dekorasyon modellerinde modern stil yeniden dizayn ediliyor. Örneğin ahşap ev modülünün beyaza boyanması, görsel açıdan klasik havasını tamamen değiştiriyor. Mavi beyaz renklerinin modern stil mobilya tercihleriyle yorumu gözlere şenlik bir atmosfer yaratıyor. Genç odası dekorasyonu ile uyumlu aksesuarlar, tablolar ve modern lambalar tercih edilmiş. Gençlerin kıpır kıpır enerjisiyle uyumlu bir oda tasarımı.
Gençlerin hayal dünyalarının sınırsız olduğunu varsayarsak, oda içinde kendilerine ait bir dünya yaratmalarına fırsat vermeliyiz. Yaratıcı fikirlerle yatak modeli bir çadır modelinden esinlenilerek tasarlanmış. Dinlendirici atmosferin sağlanması için sade ve açık renkli model tercih edilmiş. Yer kaplaması olarak gri ahşap parke kullanıldığını görüyoruz. Kırmızı tuğla duvar dokusunun da mekanı ısıtan ve ayrı bir hava veren unsurlardan biri olduğunu da söylemeliyiz.
İstanbul'lu gençler ve İstanbul severler buraya. Yatak odası dekorasyonunda kullanılan mobilya öğelerinde, sevdiğiniz şehrin simgelerini ve yansımalarını taşımak isteyenlere. İstanbul silueti işlenen yatak başlığı modeli, uyumlu renklerle dizayn edilmiş odaya başka bir hava katıyor. Konseptle uyumlu gardrop aynasındaki siluetler, halı dizaynı ve dekoratif tabloda da İstanbul temalı unsurlara rastlıyoruz. Gönlünden İstanbul geçenler için, şık bir genç odası dekorasyonu.
Şehir temalı genç odası dekorasyonu örneklerinden sayabileceğimiz, özellikle duvar dekorunda detaylandırılmış bir örnek. Mekanda öne çıkan New York temalı duvar dekoru. Gençlerin kendi zevkleriyle ve tercihleriyle duvar resimleri, mümkün olmadığında posterler ya da dekoratif ürünlerle süslenebilir. Bunun için yeterli açık renk duvar zeminine yer bırakmanız gerekebilir. Öte yandan küçük alanda dekorasyon yapıyorsanız, duvar hizasına dolap ve yatakları yerleştirebilir, kullanım amaçlı orta alanı açabilirsiniz.
Orjinal aksesuar fikirlerini de beraberinde getiren korsan teması gençlerin ve çocukların oldukça ilgisini çekiyor. İlginç ve eğlenceli örneklerini bulabileceğiniz gibi siluetlerde kendi yatak odanızın duvarını tematik dizayn edebilirsiniz. Gençlerin yaş aralıklarına göre yatak boyu ve çift yatak modelleriyle ihtiyaca göre destekleyebilirsiniz. Eskilerin gaz lambası görünümünü veren lantem ve tematik aksesuar yaklaşımları oldukça ilham veren fikirler sunuyor.
Yatak modellerinin ve boyutlarının değiştirilebileceği dizaynda kardeşler için de naif seçenekler mevcut. Özellikle ikizlerin odalarını ayırmama tercihleri olabiliyor. Böylesi bir platformda, gençlerin zevkleri doğrultusunda dinlendirici atmosfer oluşturulabilir. Özellikle pastel renklerin ve pudra beyaz renklerinin yatıştırıcı ve dinlendirici bir hava katacağını söyleyebiliriz. Özellikle canlı ve çarpıcı renk kullanımlarından kaçınmak isteyenler için; pastel renkler, pudra rengi, pastel mavi tonları ve beyaz, kaliteli bir uyku çekmenizi sağlıyor.
Küçük dokunuşlarla hem tematik oda dekorasyonu oluşturabilir, hem de odaya bambaşka bir hava katabilirsiniz. Pekala hem işlevsel hem de estetik nevresim takımlarıyla yepyeni bir oda konsepti mümkün. Gençlere ve çocuklara ilham verecek parlak fikirlerle, geleceğe dair meslek seçimlerini etkileyebilecek kararlar olabilir. Neden olmasın!
Saymakla bitmeyecek yaratıcı fikirlerle oda içinde bir karakter yaratan örnek de genç beylere. Uyumak istemeyen gençler için yatak ve nevresim dizaynlarını ilginç hale getirmek, en azından onları mutlu edebilir. Büründükleri karakter ve odayı eğlenceli hale getiren unsurları öne çıkarmalıyız. Gördüğünüz örnekte genç bireyin dekoratif tavan aynasında kendisini astronot kimliğiyle görmesini düşünün. Belki de sandığınızdan daha etkileyici ve akıllarına kazıyacakları birer anı olarak kalacak.
Pekala gençlerin arasında süslenmeyi çok sevenlerin olduklarını biliyoruz. Elbette odaları da süslü olacak. Renkli atmosferler, gümüş dokular, fuşya tonları, peluş dokular ve diğerleri. Eğer görsel etkileri biraz daha arttırmak, renk ve dokuları öne çıkarmak istiyorsanız, bu yatak odası arayışlarınıza hitap ediyor olabilir.
Daha farklı renkleri kendinize tema rengi olarak seçebileceğiniz gibi, mobilya ürünlerinden yatak takımlarına, duvar zeminlerine kadar bir odayı belirlediğiniz palet renklerine boyayabilirsiniz. Mavinin bir yatak odası için dinlendirici ve yatıştırıcı etkilerinin olduğunu söylemeliyiz. Kaliteli bir uyku için mavinin yatıştırıcı tonlarından faydalanabilirsiniz. Hep bilindiği üzere gençlerin capcanlı renkler ya da çarpıcı tonlar kullanacağını düşünmeyin. Göze hitap eden, dingin bir yatak odası arayışı gençleri mavinin sularında buluşturabiliyor. Ranzalı yatak sistemi ile küçük odalar için yer ve alan açma imkanı, eskiden beri işe yarar bir sistemdir. Daha geniş ve daha ferah alanlar yaratmak için renklerin dilini kullanabilir, pratik fikirlerle geniş alanlar açabilirsiniz.
Yaratıcı fikirlerle duvar dekorunu ve kitaplığı birlikte dizayn edebilir, daha eğlenceli bir yatak odası haline getirebilirsiniz. Gençlerin çok seveceğini düşündüğümüz bu yaklaşım, diğer mobilya ürünlerinde, aksesuarlarda, raf ve çekmece sistemlerinde duvar dekoru ile birlikte tasarlanabilir. Tavan ve yer zeminini de dahil edebileceğiniz gibi, dekorasyon dünyası büyük ve ilham verecek fikirler sandığınızdan daha fazla olabilir. Gençlerin keyfili saatler geçireceği alanları daha renkli ve yaratıcı fikirlerle daha eğlenceli hale getiren yaklaşımlar edinin. Dekoratif özellikleriyle kırmızı kitaplık sıradan bir kitaplık olma özelliğinden tamamen çıkıyor. Öyle ki sadece küçük dokunuşlarla ya da ilham veren detay fikirlerini değerlendirmekle, bir yatak odasının havası tamamen değiştirilebilir. Canlı renklerin mobilya ve kitaplıkta kullanıldığı genç odası dekorasyonunda, duvar zemini ve yer döşemesi pastel pembe ve mavi renkleriyle tercih edilmiş.
Gökyüzünde bulutların arasında mis gibi bir uyku çekmeyi kim ister? Gri bulutlardan arta kalan mavi göğün arasında, gökyüzünü seyrederken düşlere dalmak. Niyazi Özçakar tarafından E.K. Evi kapsamında tasarlanan yatak odası fantastik düşlere kapılarını aralıyor. Etkileyici atmosferinde tematik öğelerin yanı sıra, doğu ışıklandırma ve kontrollü renk tercihlerine de yer verilmiş. Gökkuşağı, bulutlar ve güneş doğru ışıklandırma sistemleri ile adeta düşlerinizden çıkmış gibi.
Genç kullanıcıların oldukça eğlenceli buldukları temalardan biri daha. Maviler, griler, beyazlar dans ediyor. Dalgaların üzerinde bir gemideymişcesine uykuya yola çıkan bir gemideyse gençler. Gece olduğunda geminin yanan ışıkları daha da gerçekçi bir havaya bürünebilir. Gece okyanuslar üzerinde ilerleyen bir gemi gibi bir atmosfer yansıtırken, gençleri eğlenceli bir atmosfere bırakıyor. Hem çocukların hem gençlerin ilgiyle karşılayacakları bu tasarım, belki de aradığınız genç odası olabilir.