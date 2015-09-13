Eğlenceli konseptlerle 13 genç odası dekorasyonu

Daha farklı renkleri kendinize tema rengi olarak seçebileceğiniz gibi, mobilya ürünlerinden yatak takımlarına, duvar zeminlerine kadar bir odayı belirlediğiniz palet renklerine boyayabilirsiniz. Mavinin bir yatak odası için dinlendirici ve yatıştırıcı etkilerinin olduğunu söylemeliyiz. Kaliteli bir uyku için mavinin yatıştırıcı tonlarından faydalanabilirsiniz. Hep bilindiği üzere gençlerin capcanlı renkler ya da çarpıcı tonlar kullanacağını düşünmeyin. Göze hitap eden, dingin bir yatak odası arayışı gençleri mavinin sularında buluşturabiliyor. Ranzalı yatak sistemi ile küçük odalar için yer ve alan açma imkanı, eskiden beri işe yarar bir sistemdir. Daha geniş ve daha ferah alanlar yaratmak için renklerin dilini kullanabilir, pratik fikirlerle geniş alanlar açabilirsiniz.