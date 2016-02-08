Evinizi nasıl daha huzurlu bir yere çevirebilirsiniz?

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar evlerin huzur bulmak için ulaşılan kaçış mekanları olduğunu bilirler. Şehir hayatının karmaşası ve yoğun temposundan sonra iyice dinlenebilmek ve huzur bulabilmek için evlerin dekorasyonları daha da önemli hale geliyor. Aslına bakılırsa sadece şehirde yaşayanlar için geçerli değil bu sebep. Örneğin bütün gün tarlada uğraşan emekçi çiftçiler de her ne kadar toprakla, bitki ile iç içe olsalar da, sakin doğanın içinde sessizliğin kucağında çalışsalar da beden yorgunluğunu atabilmek için rahat edebildikleri bir mekana ihtiyaçları vardır. Günümüzde mobilya endüstrisinin seri üretimleri, lojistiğin gelişimi sayesinde gerek internetten gerek çeşitli mağazalardan ulaşılabilirliğin artması, sitemizde yer alan binlerce dekorasyon örneğine kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi bir çok sebep sayesinde rahat ve konforlu bir atmosfer oluşturmanın ip uçlarına ulaşmak mümkün. Tabi bir çok insan yaşam alanını dekore ederken bazı hatalar yapabiliyor. Bunlar içerisinde özellikle bulunduğumuz coğrafyada evlilik hazırlıklarında hızlıca alınan mobilyalar, çok fazla düşünülmeden uygulanan renkler gibi bir çok dekorasyon uygulama detaylarında yanlış yöntemler izlenebiliyor. Bunun sonucunda da ait hissedilmeyen, rahat olunamayan yaşam alanları ortaya çıkıyor ve bir süre sonra da illa ki bir değişim isteği yükselmeye başlıyor. Evleri dekore ederken aslında en çok göz önünde bulundurulması gereken kişisel rahatlık olmalıdır. Sonuçta evde yaşayacak olanlar rahat hissedemedikten sonra iç dekorasyonun rahatsız ama iyi görünen eşyalardan oluşması hiç bir anlam ifade etmez. Evde rahat hissetmek için kullandığınız renklerden aydınlatma sistemine ve mobilyalara her noktanın dikkatle belirlenmesi gerekir. Evinizde huzurlu bir atmosfer istiyorsanız canlı renkler ve sürekli gözünüze takılan geometrik düzenlemelerden kaçınmalısınız mesela. Renklerin dekorasyondaki etkileri nelerdir? başlıklı yazımızda renklerin bir mekana katabileceği etkileri değerlendirmiştik. Bu yazımızı da incelediğinizde renklerin hayatımızdaki belirleyici rolünü daha iyi anlayabilirsiniz. Renklerin psikolojik etkileri rahat ve huzurlu bir yaşam alanının da belirleyici unsurlarından. Renklerin yanı sıra yaşam alanımıza bakış açımız da oldukça önemli. Türk aile yapısının yakın geçmişine baktığımızda geleneksel evlerde salon ve oturma odası ayrı yerler olarak görülür örneğin. Hala bu geleneğin sürdüğü bir çok ev olması da olası. Salonlar sadece misafirlerin kullanımına açık olan özenle seçilen koltukların bulunduğu rahat ve geniş odalar olurdu. Oturma odaları da daha sıradan kanepe ve çekyatların, televizyonun, normal bir sehpanın bulunduğu ve zamanın büyük kısmının geçirildiği odalardı. Günümüzde bu anlayış büyük ölçüde değişti. Bu değişimde küresel iletişim ağlarının ve kültürün farklı kültürler ile teması sonucu deneyimlerinin büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişim de dekorasyonda olumlu sonuçlar ortaya çıkardı. Artık bir çok insan hem rahatlığı ön planda tutuyor hem de evinin güzel görünümünü rahatlık ve huzurundan taviz vermeden sağlayabiliyor. Bu yazımızda da yaşam alanlarımızda rahatlığı ön planda tutarak evimizi nasıl daha huzurlu bir yere çevirebileceğimizi inceledik. Alt başlıklar ve derlediğimiz dekorasyon örnekleriyle yaşayan kişilerin huzuru için evlerde ne tür yöntemler izlememiz gerektiğini belirliyoruz. Dilerseniz daha huzurlu bir yaşam alanı için örneklerimize bakalım. Keyifli okumalar!