Evinizi nasıl daha huzurlu bir yere çevirebilirsiniz?

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar evlerin huzur bulmak için ulaşılan kaçış mekanları olduğunu bilirler. Şehir hayatının karmaşası ve yoğun temposundan sonra iyice dinlenebilmek ve huzur bulabilmek için evlerin dekorasyonları daha da önemli hale geliyor. Aslına bakılırsa sadece şehirde yaşayanlar için geçerli değil bu sebep. Örneğin bütün gün tarlada uğraşan emekçi çiftçiler de her ne kadar toprakla, bitki ile iç içe olsalar da, sakin doğanın içinde sessizliğin kucağında çalışsalar da beden yorgunluğunu atabilmek için rahat edebildikleri bir mekana ihtiyaçları vardır. Günümüzde mobilya endüstrisinin seri üretimleri, lojistiğin gelişimi sayesinde gerek internetten gerek çeşitli mağazalardan ulaşılabilirliğin artması, sitemizde yer alan binlerce dekorasyon örneğine kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi bir çok sebep sayesinde rahat ve konforlu bir atmosfer oluşturmanın ip uçlarına ulaşmak mümkün. Tabi bir çok insan yaşam alanını dekore ederken bazı hatalar yapabiliyor. Bunlar içerisinde özellikle bulunduğumuz coğrafyada evlilik hazırlıklarında hızlıca alınan mobilyalar, çok fazla düşünülmeden uygulanan renkler gibi bir çok dekorasyon uygulama detaylarında yanlış yöntemler izlenebiliyor. Bunun sonucunda da ait hissedilmeyen, rahat olunamayan yaşam alanları ortaya çıkıyor ve bir süre sonra da illa ki bir değişim isteği yükselmeye başlıyor. Evleri dekore ederken aslında en çok göz önünde bulundurulması gereken kişisel rahatlık olmalıdır. Sonuçta evde yaşayacak olanlar rahat hissedemedikten sonra iç dekorasyonun rahatsız ama iyi görünen eşyalardan oluşması hiç bir anlam ifade etmez. Evde rahat hissetmek için kullandığınız renklerden aydınlatma sistemine ve mobilyalara her noktanın dikkatle belirlenmesi gerekir. Evinizde huzurlu bir atmosfer istiyorsanız canlı renkler ve sürekli gözünüze takılan geometrik düzenlemelerden kaçınmalısınız mesela. Renklerin dekorasyondaki etkileri nelerdir? başlıklı yazımızda renklerin bir mekana katabileceği etkileri değerlendirmiştik. Bu yazımızı da incelediğinizde renklerin hayatımızdaki belirleyici rolünü daha iyi anlayabilirsiniz. Renklerin psikolojik etkileri rahat ve huzurlu bir yaşam alanının da belirleyici unsurlarından. Renklerin yanı sıra yaşam alanımıza bakış açımız da oldukça önemli. Türk aile yapısının yakın geçmişine baktığımızda geleneksel evlerde salon ve oturma odası ayrı yerler olarak görülür örneğin. Hala bu geleneğin sürdüğü bir çok ev olması da olası. Salonlar sadece misafirlerin kullanımına açık olan özenle seçilen koltukların bulunduğu rahat ve geniş odalar olurdu. Oturma odaları da daha sıradan kanepe ve çekyatların, televizyonun, normal bir sehpanın bulunduğu ve zamanın büyük kısmının geçirildiği odalardı. Günümüzde bu anlayış büyük ölçüde değişti. Bu değişimde küresel iletişim ağlarının ve kültürün farklı kültürler ile teması sonucu deneyimlerinin büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişim de dekorasyonda olumlu sonuçlar ortaya çıkardı. Artık bir çok insan hem rahatlığı ön planda tutuyor hem de evinin güzel görünümünü rahatlık ve huzurundan taviz vermeden sağlayabiliyor. Bu yazımızda da yaşam alanlarımızda rahatlığı ön planda tutarak evimizi nasıl daha huzurlu bir yere çevirebileceğimizi inceledik. Alt başlıklar ve derlediğimiz dekorasyon örnekleriyle yaşayan kişilerin huzuru için evlerde ne tür yöntemler izlememiz gerektiğini belirliyoruz. Dilerseniz daha huzurlu bir yaşam alanı için örneklerimize bakalım. Keyifli okumalar!
Evinizde huzuru yakalamak için en çok vakit geçirilen yerlerin başında gelen oturma odanızdaki kanepelerin rahatlığı oldukça önemli. Günümüzde bir çok farklı markanın ürettiği bin bir çeşit kanepe örneği bulunuyor. Kanepenizi seçerken deneyimlemeniz görerek, dokunarak almanız önemli. Rahatlığı sağlamak için kanepenin tasarımının olduğu kadar koltuğun yüzeyinde kullanılan tekstil de dikkat edilmesi gereken kriterlerden. Kanepenizin kumaşı temas ettiğinizde sizi rahatlatacak türden olmalı. Bunun yanı sıra kolayca temizlenebilen kumaştan imal edilmesi de rahatlık için önemli. Oturup film izlediğinizde atıştırırken koltukta leke kalacak endişesiyle rahat etmeniz mümkün değil. Koltuğun tasarımına gelirsek; bu örnekte İstanbul'dan Koltuk Home isimli profesyonel firmamızın tasarladığı takım oldukça ideal yapıda. Bu koltuğun rahatlığı konusunda şüpheye düşmemize gerek yok, çünkü yıllardır üretilen ve klasikleşmiş formuyla bir çestır koltuk takımı görüyoruz. Çestır koltuklar sitemizde hakkında yazılar bulabileceğiniz rahat ve şık tasarımlardan. Koltuk Home firması ikili ve köşe takım olarak farklı bir çestır yorumu katmış. Böylelikle koltuklar hem oturma odası dekorasyonunda bütünsel bir etki bırakıyor hem de pratik bir kullanım imkanı sunuyor. Konforlu kanepeler ile rahatlığın getireceği keyif, mabediniz olan evinizde daha huzurlu hissedeceğinizin garantisi.
Uykunun ruh halimizdeki etkisini yadsımamız mümkün değil. Rahat ve konforlu uyku uyuyan biri ertesi gün yaşayacağı tüm stresle olumsuzluklarla daha iyi mücadele edebilir, zinde ve neşeli olur. Öyle ki bilimsel araştırmalar da insanın bir çok sorununu uyku esnasında çözümlediğini ortaya koyuyor. Uyku kalitenizi yükseltmek ve güzel bir uyku çekebilmeniz için yatağınızın da güzel, kaliteli, ergonomik olması gerekmez mi? Bilindiği gibi yatak tasarımları oldukça ciddiye alınan bir iş ve artık tüketiciler de yatak seçerken daha dikkatli davranıyorlar. Huzurlu kalabilmek için yatağınızı özenle seçmelisiniz. Bunun yanı sıra yatak odası dekorasyonuna da aynı ölçüde dikkat edin. Bu örnek yatak odası dekorasyonunda uygulanması gereken uyumlu açık ve pastel tonlarla oluşturulan armoni açısından dikkate değer bir uygulama.
Evinizi daha huzurlu bir yere çevirirken yatak odasının ve uyku kalitesinin önemine değindikten sonra küçük şekerleme alanları yaratmanın da gerekliliğini vurgulayalım biraz. Her insan evde olduğu günlerde küçük şekerlemeler yapma ihtiyacı duyar. Hatta öğlen yarım saat uyumanın verimliliği arttırdığı yönünde çalışmalar mevcut. Evinizde şekerlemeler yapabileceğiniz ya da biraz uzanabileceğiniz bir oda, sizin huzur bulduğunuz bir mekana dönüşebilir. Bunun için çekyat tarzı koltuklar ya da bu örnekte görüldüğü gibi yastıkları kaldırdığınızda tek kişilik bir yatağa dönüşen tasarımlara yönelebilirsiniz. Çalışma odanız için ideal bir koltuk olabilir mesela.
Banyolar evlerin rahatlama mekanıdır diyebiliriz. Su ile temas etmek insana huzur verir ve dinlendirir her zaman. Banyoyu daha da keyifli hale getirmek için bir spa küvetinizin olması harika sonuçlar doğuracaktır. Suyun vücudunuza yapacağı masaj ile tüm yorgunluğunuz giderken dingin ve rahatlamış olacaksınız. Banyonuzu dekore etme arifesindeyseniz ve yeterli alanınız varsa spa küvetini mutlaka düşünün.
Evde dinginliği sağlamanın bir başka yolu da mumlar kuşkusuz. Sitemizde bulabileceğiniz mum tasarımcıları size bu konuda katkı sağlayabilir. Mumlar, sukulentler ve yumuşak tonlarda objeler ile evinize huzur katacak detaylarla yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.
Ev dekorasyonunuza sıcaklık duygusunu katmak için açık tonlarda sıcak renkler kullanabilir ve ahşap gibi doğal malzemeleri mekana dahil edebilirsiniz. Bu örnekte görülen asyatik stildeki dekorasyon uzak doğu imgeleriyle oluşturulan sıcak atmosferin göstergesi.
Evinizde huzurlu kalabilmek için kişisel ve rahatlatıcı bir köşe oluşturmalısınız. Burada görüldüğü gibi az eşyanın olduğu, açık tonlarla ferahlık katılan sade ve zarif çizgilere sahip bir köşe kendinize ayırdığınız zamanlar için ideal bir alan. Kitap ile kahve saatlerini huzurla yaşayabilirsiniz bu köşede.