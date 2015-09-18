Yatak odanızı düzenlerken kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Yatak odaları, pek belli etmeseler de, zamanımızın çok büyük kısmını geçirdiğimiz mekanlardan biridir. Bir yatak odasının işlevini yalnızca uyumak için bir mekan olarak görmek, büyük bir hatadır. Yatak odanız sadece uyumanız için bir mekan değildir. Kimi zaman sahip olduğu dinlendirici ve huzur verici hava sayesinde ruhunuzu dinlendirmenize ve arındırmanıza yardımcı olur. Fakat bunun için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey, yatak odanızın doğru biçimde dekore edilmesidir.
Yatak odası dekorasyonu konusunda birkaç önemli husus vardır. Biz bu yazımızda elimizden geldiği kadar sizlerle bu hususları ve bu hususlarda dikkat edilmesi gereken konuları paylaşmaya çalışacağız. Bu hususların en başında yatak odanızın havası gelmektedir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, yatak odanız size dinlenmek ve ruhunuzu arındırmak için bir hava sunar. Bu açıdan, yatak odanızı dekore ederken bu konsepte bağlı kalmanız gereklidir. Öte yandan yatak odası dekorasyonu konusunda belli çizgilere bağlı kalmaz zorunda değilsiniz. Hatta yatak odanızı dekore ederken bir çizgiye bile bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Çünkü yatak odanızda rahat etmek ve yatak odanızı bu koşula bağlı olarak dekore etmek sizin en büyük hakkınızdır.Yatak odanızı dekore ederken bir stil ve bir alt tema seçmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Örnek vermek gerekirse, yatak odanızı sadece uyumak için istemiyorsanız, işlevsel dizaynlara göz gezdirebilirsiniz. Ya da depolayacak alana ihtiyacınız varsa, bu konuda tasarlanmış modeller üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
Söz konusu yatak odası dekorasyonu olunca en kritik konuların başında renk seçimi gelir. Doğru bir renk seçmek yatak odanız için hayati bir öneme sahiptir. Bu konuda size rehberlik edecek en önemli kişi, sizin karakterinizdir. Ama yine de yatak odasında renk seçimi konusunda size birkaç küçük tavsiye verebiliriz. Öncelikle, renk seçimi-özellikle de yatak odası için-psikolojinizi oldukça yakından etkileyen bir konudur. Koyu ve karanlık renkler kullanmak içinizin kapanmasına ve sıkıntılı hissetmenize sebep olabilir. Bu sebepten ötürü elinizden geldiğince koyu renk kullanımından kaçının. Yatak odası konusunda en çok tercih edilen renk beyazdır. Gerek temizliği temsil etmesi ve gerekse psikoloji üzerinde olumlu etkilere sahip olmasıyla beyaz sizin için güzel bir tercih olabilir. Yatak odanızda kullanacağınız boya için mavi ve yeşil tonlarını da tercih edebilirsiniz. Mavi suyu ve ferahlığı çağrıştırırken yeşil de akla doğayı ve doğallığı getirmektedir.
Diğer bir önemli konu ise aksesuarlar. Aksesuarlar yatak odanıza kişiliğinizi yansıtmanız için en büyük yardımcınızdır. Bu açıdan aksesuar seçerken zevklerinize, ilgi alanlarınıza ve zevklerinize bağlı kalmalısınız. Kimi zaman yatak odanızdaki küçük bir aksesuarı değiştirmek yatak odanızın havası baştan sona etkileyebilir. Bu sebepten ötürü, yatak odanız için aksesuar seçerken oldukça dikkatli olun. Öte yandan kişiliğinize ve zevklerinize uygun aksesuarlar seçmek yatak odanızı daha fazla benimsemenizi ve yatak odanızda daha rahat etmenizi sağlayabilir.
Yatak odası dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da aydınlatma konusudur. Doğal aydınlatmaya sahip olacak kadar şanslı olsanız da, yatak odasında geçirilen zaman genellikle gece olduğu için bir aydınlatmaya ihtiyaç duyarsınız. Bu noktada dikkat etmeniz gereken iki küçük ayrıntı mevcut. Öncelikle, insanlar yatak odalarında genellikle huzuru ve sakinliği aradıkları için, bu mekanlarda aşırı parlak ve kuvvetli aydınlatmalar tercih etmek pek doğru değildir. Öte yandan diğer küçük ayrıntı ise, yatak odasında çok zayıf bir aydınlatmaya yer vermemek. Böylelikle yatak odanızı karanlığa düşmekten kurtarabilirsiniz. Yatak odanız için tercih edebileceğiniz en iyi aydınlatma-koşullara bağlı olarak değişebilir-hafif loş bir aydınlatma olacaktır.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, Homify'ın yatak odası kategorisine göz gezdirebilirsiniz.
Her şeyden öte, yatak odanızı bir tuval olarak düşünebilirsiniz. Bu sayede yatak odanıza yerleştireceğiniz her ögenin yatak odanıza nasıl bir katkıda bulunacağını rahatlıkla görebilirsiniz.Sonrasında ise yatak odanızın genel havasına yakından bakabilir, eksiklikleri ya da yanlışlıkları kolayca tespit edebilirsiniz. Böylelikle her ögenin uyum içinde dans ettiği bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Genel havaya özen gösterme konusunda, Sinar İç Mimarlık'a ait olan bu tasarım, sizin için güzel bir rehber olabilir.
Yatak odası dekore ederken, kimi zaman tek isteğiniz rahatlık olmayabilir. Yatak odanızda uyumaktan başka bir şeyler de yapmak isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda yatak odası dekorasyonunuza işlevsel bir hava kazandırmakta büyük fayda vardır. Bu yatak odası, bahsettiğimiz işlevsel hava için güzel bir örnektir. Yatak odanızı aynı zamanda çalışma odası olarak kullanıyorsanız ya da kitap okumayı seviyorsanız bu tarz bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Böylelikle kitaplığınız için ayrı bir alan kullanmanıza gerek kalmaz.
Pek dikkat çekmese de, yatak başları da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Estetik açıdan şık bir yatak başı, yatak odanızın bütün havasını baştan sona etkileyebilir. Sağladığı rahatlık da yabana atılmayacak cinstendir. Bu açıdan yatak odanız için yatak başı seçerken oldukça özenli davranmalısınız. Bu örnekte, güneşi andıran yatak başı oldukça şık bir havaya sahip.
Yatak odası dekorasyonlarında renk seçiminin çok büyük bir öneme sahip olduğundan yazımızın başında da bahsetmiştik. Bu yüzden yatak odanızı dekore ederken renk seçimine oldukça özen göstermelisiniz. Bu örnekte yatak odasında beyaz tonlarının kullanımını ve yarattığı etkiyi görebilirsiniz. Zaten beyaz renk olarak rahatlığı ve zarafeti çağrıştırdığı için yatak odanız için mükemmel bir tercihtir.
Pek sık rastlanmasa da, tavan araları yatak odaları için oldukça hoş mekanlar olabilir. Özellikle en tepede yer alması sayesinde size huzurlu vakit geçirmeniz için imkan sunar. Bu örnekte tavan beyaz renge sahip. Bu sebepten ötürü yatak da beyaz renkten seçilmiş. Eğer bu tarz bir yatak odanız varsa, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik yatağınızın üst kısmında bir açılır cam tavan yatırmaktır. Bu sayede uyumaya çalışırken gökyüzünü izleyebilirsiniz.
Yatak odası perdeleri, yatak odanızın havasını baştan aşağı etkileyebilecek bir diğer ögedir. Bu yüzden yatak odası dekorasyonunuz için perde seçerken özen göstermekten çekinmeyin. Yatak odanız büyük bir pencereye sahipse, geniş perdeler kullanmalısınız. Ayrıca kullanacağınız tülü açık renklerden seçmelisiniz. Öte yandan güneşlik için kullanacağınız kalın perdeyi oldukça koyu tonlardan seçerek, sabah güneşin sıcak etkisiyle uyanmaktan da kurtulmuş olursunuz. Hiba İç Mimari'ye ait olan bu tasarım, perde seçimi konusunda güzel bir örnek.
Yatak odası dekorasyonlarında özen gerektiren bir diğer konu da yatak odanızda kullanacağınız mobilyaların seçimidir. Bu mobilya seçimi oldukça önemlidir ve bütün yatak odanızı yakından etkiler. Bu konuda yapabileceğiniz en iyi şey, mobilyalarınızı yatak odanızın genel havasına uygun seçmektir. Bu örnekte bahsetmeye çalıştığımız uyumu yakından görebilirsiniz. Cese Home Concept'e ait olan bu tasarım, yatak odanız için mobilya seçerken size hoş fikirler verebilir.
Eğer bir çiftlik evi dekore ediyorsanız, yatak odası dekorasyonu sıkıntı yaşayabileceğiniz konulardan biridir. Çünkü yatak odasını-tıpkı diğer alanlarda da yaptığınız gibi-çiftlik evinin doğasına uygun olarak doğal biçimde dekore etmeniz gerekir. Bu da bu alanda kullanacağınız aksesuarları kısıtlar. Bu örnekte bu sorunla nasıl ustaca başa çıkıldığını görebilirsiniz. En önemli nokta, yatağın ve mobilyaların dokuya uygun olacak biçimde ahşaptan seçilmesi. Zeus Tasarım'a ait olan bu yatak odası dekorasyonu, çiftlik evinizi dekore ederken size rehberlik yapabilir.
Sadece uykunuza ev sahipliği yapıyor gibi görünseler de, yatak odaları fazlaca zaman geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Bu sebepten ötürü yatak odanızda tercih edeceğiniz aydınlatmaya da dikkat etmelisiniz. Çünkü yatak odanızda hem gündüz hem de gece zaman geçirebilirsiniz. Bu örnekte oldukça şık bir avize görebilirsiniz. Sahip olduğu şık yapısı ve beyaz rengi sayesinde kimi zaman sadece görüntüsü sebebiyle tercih edilebilir. F12 Photography'e ait olan bu örnek, yatak odanıza avize seçerken sizin için güzel bir alternatif olabilir.
Yatak odası dekorasyonlarında, en önemli konulardan biri de yatak odasını size göre dekore etmektir. Çünkü, yatak odası tamamen sizindir ve bu alanda rahat etmek, kendinizle başbaşa kalmak sizin en büyük hakkınızdır. Bu noktada yapabileceğiniz en uygun şey, yatak odanızı zevklerinize ve kişiliğinize göre dekore etmektir. Bu örnekte yatak başının üstünde bulunan, ahşap dümen ve çapa aksesuarları sayesinde, bu yatak odasının denize yakın bir evde bulunduğunu ve bir deniz aşığına ait olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu yatak odası dekorasyonu ilginizi çektiyse, Aral Tatil Çiftliği'nin profilini inceleyebilirsiniz.