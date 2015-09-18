Yatak odanızı düzenlerken kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Yatak odaları, pek belli etmeseler de, zamanımızın çok büyük kısmını geçirdiğimiz mekanlardan biridir. Bir yatak odasının işlevini yalnızca uyumak için bir mekan olarak görmek, büyük bir hatadır. Yatak odanız sadece uyumanız için bir mekan değildir. Kimi zaman sahip olduğu dinlendirici ve huzur verici hava sayesinde ruhunuzu dinlendirmenize ve arındırmanıza yardımcı olur. Fakat bunun için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey, yatak odanızın doğru biçimde dekore edilmesidir.

Yatak odası dekorasyonu konusunda birkaç önemli husus vardır. Biz bu yazımızda elimizden geldiği kadar sizlerle bu hususları ve bu hususlarda dikkat edilmesi gereken konuları paylaşmaya çalışacağız. Bu hususların en başında yatak odanızın havası gelmektedir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, yatak odanız size dinlenmek ve ruhunuzu arındırmak için bir hava sunar. Bu açıdan, yatak odanızı dekore ederken bu konsepte bağlı kalmanız gereklidir. Öte yandan yatak odası dekorasyonu konusunda belli çizgilere bağlı kalmaz zorunda değilsiniz. Hatta yatak odanızı dekore ederken bir çizgiye bile bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Çünkü yatak odanızda rahat etmek ve yatak odanızı bu koşula bağlı olarak dekore etmek sizin en büyük hakkınızdır.Yatak odanızı dekore ederken bir stil ve bir alt tema seçmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Örnek vermek gerekirse, yatak odanızı sadece uyumak için istemiyorsanız, işlevsel dizaynlara göz gezdirebilirsiniz. Ya da depolayacak alana ihtiyacınız varsa, bu konuda tasarlanmış modeller üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Söz konusu yatak odası dekorasyonu olunca en kritik konuların başında renk seçimi gelir. Doğru bir renk seçmek yatak odanız için hayati bir öneme sahiptir. Bu konuda size rehberlik edecek en önemli kişi, sizin karakterinizdir. Ama yine de yatak odasında renk seçimi konusunda size birkaç küçük tavsiye verebiliriz. Öncelikle, renk seçimi-özellikle de yatak odası için-psikolojinizi oldukça yakından etkileyen bir konudur. Koyu ve karanlık renkler kullanmak içinizin kapanmasına ve sıkıntılı hissetmenize sebep olabilir. Bu sebepten ötürü elinizden geldiğince koyu renk kullanımından kaçının. Yatak odası konusunda en çok tercih edilen renk beyazdır. Gerek temizliği temsil etmesi ve gerekse psikoloji üzerinde olumlu etkilere sahip olmasıyla beyaz sizin için güzel bir tercih olabilir. Yatak odanızda kullanacağınız boya için mavi ve yeşil tonlarını da tercih edebilirsiniz. Mavi suyu ve ferahlığı çağrıştırırken yeşil de akla doğayı ve doğallığı getirmektedir.

Diğer bir önemli konu ise aksesuarlar. Aksesuarlar yatak odanıza kişiliğinizi yansıtmanız için en büyük yardımcınızdır. Bu açıdan aksesuar seçerken zevklerinize, ilgi alanlarınıza ve zevklerinize bağlı kalmalısınız. Kimi zaman yatak odanızdaki küçük bir aksesuarı değiştirmek yatak odanızın havası baştan sona etkileyebilir. Bu sebepten ötürü, yatak odanız için aksesuar seçerken oldukça dikkatli olun. Öte yandan kişiliğinize ve zevklerinize uygun aksesuarlar seçmek yatak odanızı daha fazla benimsemenizi ve yatak odanızda daha rahat etmenizi sağlayabilir.

Yatak odası dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da aydınlatma konusudur. Doğal aydınlatmaya sahip olacak kadar şanslı olsanız da, yatak odasında geçirilen zaman genellikle gece olduğu için bir aydınlatmaya ihtiyaç duyarsınız. Bu noktada dikkat etmeniz gereken iki küçük ayrıntı mevcut. Öncelikle, insanlar yatak odalarında genellikle huzuru ve sakinliği aradıkları için, bu mekanlarda aşırı parlak ve kuvvetli aydınlatmalar tercih etmek pek doğru değildir. Öte yandan diğer küçük ayrıntı ise, yatak odasında çok zayıf bir aydınlatmaya yer vermemek. Böylelikle yatak odanızı karanlığa düşmekten kurtarabilirsiniz. Yatak odanız için tercih edebileceğiniz en iyi aydınlatma-koşullara bağlı olarak değişebilir-hafif loş bir aydınlatma olacaktır.

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, Homify'ın yatak odası kategorisine göz gezdirebilirsiniz.