Kış bahçesi dekorasyonu: Yaza hoşçakal demeyin!

Yaz güneşinin sıcak yüzünü uğurladıktan sonra, kışa merhaba diyecek aylara yaklaşıyoruz. Yaz gibi kış bahçesi dekorasyonu örnekleri ile karşınızdayız. Doğa ile iç içe yaşamayı sevenler için kış aylarında da modern ve pratik çözümler mevcut. Mevcut bahçe düzeninden kopmak istemeyenler ve gün ışığını alan sıcak mekanlarda yaşamak isteyenler için en akılcı çözüm kış bahçeleridir. Taşıyıcı strüktürden kalan boşlukların çoğunlukla camla ya da saydam materyallerle çevrildiği kış bahçeleri, yaşam alanı ile bahçenin iç içe geçmiş halidir. Kış aylarının soğuk etkilerinden etkilenmeksizin tasarlanan kış bahçeleri, mevcut olan bahçe ile iç içe yaşama hissini daha sıcak bir platformda sunar. Farklı sistemlerle taşınabilen dinamik formları mevcuttur. En yaygın örnekleri ile kış bahçeleri modern, klasik, eklektik ya da akdeniz stil gibi farklı tarzlarda alternatiflerine sıklıkla rastlayabilirsiniz. Gün ışığını muntazam içeri alır, doğa ile iç içe tasarımların oldukça revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Sadece modern stil ile ilgileniyorsanız, Modern kış bahçesi tasarımları yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Doğrusu böyle bir kış bahçesi modeli her evin ihtiyacı, her evin vazgeçilmezi olabilir. Doğa ile iç içe, sımsıcak bir atmosfer ve gün ışığı. İnsanı ait olduğu doğa ile iç içe bırakan tasarım. Fonksiyon, konfor, estetik ve doğal ışık gibi alternatifleri tek mekanda çözen tasarım, hayalleri süsleyebilecek cinsten. Mekana ait tek duvar dekoru olarak büyük bir tablo tercih edilmiş. Konforlu oturma grupları ile keyifli saatler geçirilebilecek göz alıcı bir atmosfer. Kapılarını yemyeşil doğaya açan nefis kış bahçesi dekorasyonu, Vale Garden Houses tarafından dizayn edilmiş.
Bej rengi ağırlıklı, sade ama konforlu şık bir kış bahçesi ile karşı karşıyayız. Şık dizayn edilmiş örtü alternatiflerinden krem rengi örtü perde oldukça kullanışlı görünüyor. Mekana bambaşka hava katan perde modeli hem göze hitap ediyor, hem de işlevsellik bazında oldukça faydalı bir iş görüyor. Sıcak bir esinti veren saksıda ağaçlar ve naif aksesuar modelleri unutulmamış. Sehpa örtüsü olarak mekanın dekorasyonu ile uyumlu bej renk, yine şık bir avize modelinde de kullanılmış. Ayrıca mekanın dokusu ve renkleriyle uyumlu bir halı kullanılmış. Uyumun ve ahengin renklerle ve konforla sunulduğu bir kış bahçesi görüyoruz.
Gösterişli avizeler ve aksesuarlar mekanı şıklığı ile vurgulayan tasarımlarla mümkün. Konuklarınızı ağırlamak için böylesi apaydınlık kış bahçesine sahip olduktan sonra başka alanları unutacaksınız. Günlük yaşantınızın en önemli parçası olabilecek nitelikte mekanlar, ahir ömürde arzulanan başka ne olabilir ki. Bizleri koruyan ve çevreleyen duvarların ağır kütlelerinden kurtarıyor. İç açan renklerin sıklıkla tercih edilen kış bahçelerinde, konforlu oturma gruplarından halıya kadar detay ürününü kullanabilirsiniz.
Oturma gruplarından oluşan dekorasyonda, kış bahçesi apaydınlık pencerelere bakıyor. Bununla da kalmıyor, gösterişli bir çatı strüktürünü estetik kazanımına ekliyor. Taşıyıcıların görselleştirilmesi, her bir öğenin estetik unsur olarak dekorasyona katılması zevk sahibi bireylere alternatif fikirler sunuyor. Öte yandan zemin kaplaması olarak ahşabın sıcak renkleri tercih edilmiş.
Görkemli bir çatı perdesi kaplamasını zarafeti temsil eden yeşil bir avize tamamlıyor. Mekanla bütünleşen zarafet unsurları dekorasyona da yansıyor. Mobilya takımları, yemek masası modeli yerleşim ve dizaynında simetriyi yakalıyor. Özellikle tekli koltuk hariç. Bunun dışında yer zemini kaplaması olarak da, tavan süslemelerinin izdüşümü alınarak zarif bir atmosfer sağlanmış. Plan şekli olarak çokgen formlarla şekillendirilmiş, gözlere ziyafet bir kış bahçesi modeli.
Bu modelde, plan üzerinde zigzag şeklinde gelen pencereler örtülürken daha aydınlık pencere boşlukları bırakılıyor. Çatı örtüsüyle kaplanan kış bahçesi günün her saati keyif atmosferi olarak değerlendirilebilir. Belli aralıklarla güneşin konumuna göre kış bahçesini belli amaçlarla örtme alternatiflerini düşünebilirsiniz. Aynı şekilde işlevsel alanlar yaratmak için mobilyalar, yemek masası ve aksesuarlar için pencere, duvar dizaynı üzerine düşünebilirsiniz. Dekoratif duvarlar oluşturmak için çiçek saksıları ile süsleyebilir, içinizi aydınlatan örtü perde renklerini değerlendirebilirsiniz.
Gün ışığı ve beyaz renk dekorasyonun mekanı daha geniş göstermede iyi bir ikili olacağını düşünüyoruz. Özellikle küçük salon ya da oturma odalarını daha geniş gösterme ihtiyacı duyuyorsanız. Eskiye nazaran beyaz renk mobilyaların, dekoratif ürün ve aksesuarların sıklıkla kullanıldığı günümüzde içinizi aydınlatan, ferah bir atmosfer sağlamak için doğru tercih. Salt beyaz renk ile kurgulayacağınız dekorasyonda, bambaşka bir etkiyi tek bir renkle gerçekleştirebilir, evinizin havasını değiştirebilirsiniz.
Yıllarca kullanacağınız ve modellerinin uzun süre kullanılabileceği tasarımlarla ilgileniyorsanız, sade ama göze hitap eden örnekleri değerlendirebilirsiniz. Döşeme zeminindeki renk tercihleriyle mekana hareketlilik getirilmiş. Göz hizasının aydınlık beyaz pencerelerle çevrelendiği tasarımda, tavan örtüsü ve göz hizası altı duvarlarda saydamlık ihtiyacı görülmemiş. Bu tamamen tercihlerinize göre alternatiflerle değerlendirebileceğiniz tasarım örneklerinden biri. Sadeliğiyle her daim kullanışlı, şık bir kış bahçesi modeli.
Gözlere hitap eden bir kış bahçesi dekorasyonu, elbette ki dokulardan, renklerden ve cam kullanımı alternatiflerinden geçecek. Manzaranızın göz hizası ile sınırlı kalmasını istemiyorsanız, çatılara özenmeli, saydam yüzeylerle göğü davet etmelisiniz. Böylesi iç açıcı bir fikir, günün belli saatlerinde daha kullanışlı atmosfer yaratmak için küçük ipuçlarında gizli. Güneş ışığını kırmak için pekala perdeler ve örtüler kullanmak zorunda değilsiniz. Saydam özelliklerini kaybetmeyen materyaller, renkli camların kullanımı, kış bahçesinin havasını tamamen değiştirebilir.
Kış bahçesine canlılık veren yer zemini kaplamasındaki zıt renkler apaydınlık bir atmosferle desteklenmiş. Canlı renklerden sarı renginin kullanıldığı sandalyeler, ayrıca şık duruşuyla etkileyici bir hava oluşturuyor. Mekanla ahenk ve uyum içinde açık renklerde avizeyle tamamlanan dekorasyonda, beyaz renk ağırlıklı olarak kullanılmış. Her ne kadar yemyeşil bir manzarası olsa da, yeşili içeri davet etmeyi dekoratif saksılarla unutmamışlar.
Evinizin salonu gibi dizayn edebileceğiniz kış bahçelerinde, mobilya ve aksesuar ürünlerinden, salon perdelerine kadar, konfor sunan koltuk ve sandalye modellerini değerlendirebilirsiniz. Pencere kenarlarında kullanacağınız çiçek saksıları, yine dekoratif ağaç ya da büyük yer saksıları ile de çeşitlendirilebilir. Çatı detayının diğer kış bahçelerinden daha farklı detaylandırıldığı, gün ışığıyla iç içe bir tasarım örneği.
Ahşap strüktürden oluşan kış bahçesi dekorasyonunda mekanla uyumlu ahşap mobilya ürünleri tercih edilmiş. Doğal malzeme olan ahşabın böylesi bir atmosferle muhteşem uyuşmasını görüyoruz. Yer zemini örtüsü olarak da doğal dokular kullanılması tercih edilmiş. Şık aydınlatma unsurları ve yeşili içeri davet eden ağaç figürü ile kırsal bir yaşam alanı tasarlanmış. Kış aylarında keyifli saatler geçirilebilecek bir işlevsel detaylarla göze hitap eden bir mekan tasarlanmış.
Yaz aylarında kapıları sonuna kadar açıp işlevsel imkanlarıyla değerlendirebileceğiniz bir kış bahçesi. Akılcı çözümlerle yeniden örtebileceğiniz kapı sistemleri farklı alternatifleriyle mevcut. Uzun ve dar alanlarda, mekanı işlevsel olarak bölen, oturma alanı ve yemek alanı olarak ikiye ayıran tasarım oldukça kullanışlı. Konuklarınızı içeri davetn eden geniş kapı boşluklarıyla sadece gün ışığını içeri almıyor, doğanın ferah ve mis kokusunu da davet ediyorsunuz.