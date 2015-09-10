Kış bahçesi dekorasyonu: Yaza hoşçakal demeyin!

Yaz güneşinin sıcak yüzünü uğurladıktan sonra, kışa merhaba diyecek aylara yaklaşıyoruz. Yaz gibi kış bahçesi dekorasyonu örnekleri ile karşınızdayız. Doğa ile iç içe yaşamayı sevenler için kış aylarında da modern ve pratik çözümler mevcut. Mevcut bahçe düzeninden kopmak istemeyenler ve gün ışığını alan sıcak mekanlarda yaşamak isteyenler için en akılcı çözüm kış bahçeleridir. Taşıyıcı strüktürden kalan boşlukların çoğunlukla camla ya da saydam materyallerle çevrildiği kış bahçeleri, yaşam alanı ile bahçenin iç içe geçmiş halidir. Kış aylarının soğuk etkilerinden etkilenmeksizin tasarlanan kış bahçeleri, mevcut olan bahçe ile iç içe yaşama hissini daha sıcak bir platformda sunar. Farklı sistemlerle taşınabilen dinamik formları mevcuttur. En yaygın örnekleri ile kış bahçeleri modern, klasik, eklektik ya da akdeniz stil gibi farklı tarzlarda alternatiflerine sıklıkla rastlayabilirsiniz. Gün ışığını muntazam içeri alır, doğa ile iç içe tasarımların oldukça revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Sadece modern stil ile ilgileniyorsanız, Modern kış bahçesi tasarımları yazımıza da bir göz atabilirsiniz.