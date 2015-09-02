Modern ev dekorasyonları üzerine ilham veren tüyolar

Ev dekorasyon dergilerinde gördüğümüz o mükemmel tasarımları evimize uygulamak istediğimizde bizi bekleyen onlarca zorluktan biri, herhangi bir stili oluştururken dikkat etmemiz gereken detayları iyi bilmektir. Bazen ufak detaylarla yaratılacak ambiyanslar bütün bir stilden daha göz doldurucu olabilir. Bu yazımızda size, bir evi modern stilde veya modern çizgilere sahip olacak şekilde dekor etmenin ufak detaylarını birbirinden güzel örneklerle sunuyoruz. Salon, banyo, mutfak gibi temel odaların dekorunda kullanılacak hangi ögeler odaya nasıl bir özellik kazandırır veya giyinme odası, çamaşır odası, çalışma odası veya bahçe gibi alanların dekorunda nelere dikkat etmek gerekir, bunların hepsini işin uzmanlarından örneklerle bu yazıda bulacaksınız.
Modern ev dekorasyonları diğer stillere göre uygulaması daha kolay ve farklı stillerle sentezlenmeye en uygun olanıdır. Bu avantajı sayesinde dekora ekleyeceğiniz basit bir heykel veya popart bir öge dekorunuzu bambaşka bir stile bürüyüp tarzınızı yansıtacaktır. Modern ev dekorasyonu ile birlikte farklı stillerin detayları hakkında da ipuçları bulmak isterseniz “Ev dekorasyon stilleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Son zamanların en gözde dekorasyon stili minimalist dille modern stildir, yani modern zeminler üzerine uygulanan minimalist ögeler. Bu stili yakalayabilmek için yapmanız gereken en önemli şey pürüzsüz duvar ve sleek görünümlü zeminler ile evinize parlak bir fon kazandırmak. Bunun üzerine ekleyeceğiniz modern bir koltuk takımı ve birkaç küçük aksesuar tahmininizden daha uygun bir bütçeyle çok daha başarılı bir dekor kazanmanızı sağlayacaktır. GLR Arquitectos imzası taşıyan bu tasarımın zemini, duvarları, merdiven korkulukları ve aydınlatması sayesinde kazandığı parlak ve modern görüntüye dikkat edin.
Modern bir ev yaratmada her zaman tutacak bir fikir: aristokratik detaylar. Çalışma odası konsepti, çalışılan alan neresi olursa olsun, kullanılacak kültürel, bilimsel özellik taşıyan aksesuarlar veya kitaplık olarak kullanılan çeşitli mobilyalar ve tabii ki bol bol kitap sayesinde mükemmel ve modern bir görüntü yaratacaktır. Bu dekorda kullanılan duvar boyu kitaplık ışıklandırma ile birlikte odaya havalı bir kütüphane görüntüsü vermekle kalmamış dekorasyonu da kendi stilinde modernleştirmiş.
Sıradan bir salonda kullanılan bavuldan üretilmiş gibi görünen bir orta sehpa veya fotoğraftan tablolar ya da endüstriyel özellik taşıyan ham materyaller salonun bütün havasını değiştirecektir. Bu dekorda kullanılan metal görünümlü şifonyer ahşaptan üretilmiş olsaydı asla bu kadar dikkat çekici olmazdı ve dekorda bir şeyler eksik kalabilirdi. Bu yüzden stilinizi modernleştirmek istiyorsanız sıradan ögelerin farklı ham maddeden üretilmiş versiyonlarını kullanmaktan çekinmeyin.
Her dekorda, her odada hatta alanda kullanılabilecek en modern görünümlü aksesuar heykellerdir. Binlerce renk, model ve stilde bulunabilen, üstelik imitasyonlarını oldukça ucuza da bulabileceğiniz heykeller sayesinde siz de dekorasyonunuzu kolayca modernleştirebilirsiniz. Sanatın, yaşam alanlarınıza katacağı mükemmelliği emin olun beğeneceksiniz.
Tıpkı heykeller gibi tablolar da modern dekorasyon aksesuarları sıralamasında başı çekiyor. İster sıradan bir manzara resmi ister modern sanat tabloları, ister nü ister popart, zevkinize, stilinize hangisi uyuyorsa kullanın. Alanlarınıza katacağı değere şaşıracaksınız.
Minimalist çizgide modern dekorların en önemli özelliğidir, az renk, az desen ve sleek ışıklar. Eğer herhangi bir alanınızı modern bir görüntüye kavuşturmak istiyorsanız yapmanız gereken, sade renklerle desensiz bir fon yaratıp gerekli birkaç eşya ile dekorunuzu tamamlamak olacaktır. Bu giyinme odası bu konuda size oldukça iyi bir örnek teşkil ediyor.
Çalışma odası konseptinde de belirttiğimiz gibi, dekor edeceğiniz alanda ufak bir köşeyi okuma köşesi veya kitaplık olarak ayırma şansınız varsa, birkaç aksesuar ve kitaplarınız ile bu köşede yaratacağınız stil evinizin tamamına ışık katacaktır. Kitabın gücü dekor amaçlı kullanıldığında bile hayret uyandırıcı öyle değil mi? Her ne kadar kitaplığınızı aksesuar olarak görüp seçseniz de kitaplarınızın daha özel bir muameleyi hak ettiğini söylemeliyiz.
Temiz ve hijyenik bir görüntüsü olduğundan, banyo, mutfak gibi hijyenin önemli olduğu alanlarda parlak yüzeylerin tercih edilmesi çok doğru ayrıca kullanımı ve temizliği de sizi yormayacaktır. Kullanacağınız ufak aksesuarlarla bu tarz yüzeylere sahip banyoları saraylara layık bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Doğru ışıklandırma da tarzınızı keskinleştirerek alanın modern çizgisini mühürleyecektir. Logos Mimarlık imzalı bu banyoyu mükemmel bir örnek olarak görebilirsiniz.
Eğer evinde özel bahçesi olan şanslı ev sahiplerindenseniz bahçe aksesuarlarınız ve mobilyalarınız oluşturacağınız stilde baş aktör olacaktır. Bahçe dekorasyonunda modern bir çizgi yakalayabilmek için alçı veya farklı malzemelerden duvar uygulamaları ve açık ve pastel renklerde mobilyalar ile son derece şık ve modern bir dekor oluşturabilirsiniz. Örnek dekorun, aksesuarlarından mobilyasına, duvarlarından bahçe zeminine kadar her detayında modern izler var.
Bu dekorda kullanılan avizenin dekora neler kattığına bir bakın. Çok katmanlı cam yapısıyla ışığı haylaz oyunlarla yayan bu aydınlatma sayesinde sıradan bir yemek masası özel bir tasarıma dönüşmüş. Ayrıca barda ve yine tavanda kullanılan spotlar da odanın aydınlatmasını ahenkle tamamlamış. Herhangi bir alana uygulanacak herhangi bir dekora sadece yaratıcı aydınlatma ögeleriyle can verilebilir. Siz de evinizi dekor ederken bu detayı gözden kaçırmayın.
Bu mutfakta ilham alınacak öyle çok şey var ki nereden başlasak bilemedik. Öncelikle ankastre ürünler hem alandan tasarruf ettiren hem de son derece modern görünen yapıları ile en kullanışlı mutfak ürünleri olarak kabul edilebilir. Öyle ki üreticiler artık mutfak robotu gibi küçük ev aletlerini bile mutfağa monte edilebilecek, ankastre şekilde tasarlıyorlar. Tabii bu durum kullanıcının da işine yarıyor. Birçok üretici ankastre ürünlere yöneldiğinden artık fiyatları da eskisi gibi pahalı değil. Bu durumda modern bir mutfağa sahip olmak için işe ankastrelerle başlayabilirsiniz. Duvar, dolap, tezgah, zemin gibi yüzeylerde parlak ve pürüzsüz görüntü ve ankastre ile modern mutfağı yarattınız demektir. Bu tabloya bir de uygun renklerde aksesuarlar ve boy boy kavanozlar ve bir de son olarak afilli bir aydınlatma eklerseniz artık nefis yemekler hazırlamak için can atacağınız mükemmel bir mutfağınız oldu demektir.
Çamaşır ve ütü odası olarak ayırabileceğiniz bir oda varsa bembeyaz döşeyip mis kokulu temizlik maddeleriyle doldurmaktan çekinmeyin. Çünkü bu oda temizlik işlerinizi zevkli hale getirebilecek bir güzelliğe sahip olabilir. Tavanlardaki çamaşır tellerinden, havalandırmasına, telli raf sistemlerinden dekoratif kutularına kadar son derece iyi düşünülmüş, kullanışlı bir çamaşır odası evinize modern bir ferahlık katacak ve bir çok kalabalığınızı diğer odalardan toparlayacaktır.
Modern dekorasyon denince en çok kullanılan ve bu popülerliğini de hak eden “beyaz fon” yatak odalarınız için de iyi bir fikir olacak. Pastel renklerin beyazla uyumu ve bu renk raksının uyku mekanınıza katacağı dinginliği düşününce, mutlaka uygulamanız gereken bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.