Modern ev dekorasyonları üzerine ilham veren tüyolar

Ev dekorasyon dergilerinde gördüğümüz o mükemmel tasarımları evimize uygulamak istediğimizde bizi bekleyen onlarca zorluktan biri, herhangi bir stili oluştururken dikkat etmemiz gereken detayları iyi bilmektir. Bazen ufak detaylarla yaratılacak ambiyanslar bütün bir stilden daha göz doldurucu olabilir. Bu yazımızda size, bir evi modern stilde veya modern çizgilere sahip olacak şekilde dekor etmenin ufak detaylarını birbirinden güzel örneklerle sunuyoruz. Salon, banyo, mutfak gibi temel odaların dekorunda kullanılacak hangi ögeler odaya nasıl bir özellik kazandırır veya giyinme odası, çamaşır odası, çalışma odası veya bahçe gibi alanların dekorunda nelere dikkat etmek gerekir, bunların hepsini işin uzmanlarından örneklerle bu yazıda bulacaksınız.

Modern ev dekorasyonları diğer stillere göre uygulaması daha kolay ve farklı stillerle sentezlenmeye en uygun olanıdır. Bu avantajı sayesinde dekora ekleyeceğiniz basit bir heykel veya popart bir öge dekorunuzu bambaşka bir stile bürüyüp tarzınızı yansıtacaktır. Modern ev dekorasyonu ile birlikte farklı stillerin detayları hakkında da ipuçları bulmak isterseniz “Ev dekorasyon stilleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.