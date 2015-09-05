Ankara'da stil sahibi bir ev

Giriş koridorunda, üst kat hol alanında ve evin diğer geçiş alanlarında gördüğümüz yer dekorasyonun çok daha net bir görünümünü inceleyebiliyoruz resimde. Zemin dekorasyonları tüm evin dokusunu değiştirmeye yetebilecek yapıya sahiptir. Burada da mermer üzerine işlemeli ve sarayları andıran desenli yapısıyla göz kamaştırıcı ve oldukça etkili bir zemin dekorasyonu örneği bulunuyor.

(Farklı zemin dekorasyonu modellerine ve çeşitlerine de bakmak isterseniz En güzel yer karoları isimli yazımıza da uğramanızı tavsiye ederiz.)