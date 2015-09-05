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Ankara'da stil sahibi bir ev

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Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Bu yazımızda sizlerle Mimark Tasarım tarafından dizayn edilen ve uygulanan şahane bir ev dekorasyonu örneğini inceleyeceğiz. Ankara'da, Kargen Sitesi'nde yer alan bu villanın iç yaşam alanları klasik bir estetik yaratılarak tasarlanmış. Zemin dekorasyonundan mobilya seçimine kadar her şeyin özenle seçildiği bu ev, klasik sevenler için örnek oluşturabilecek ve ilham verebilecek bir tasarıma ve uygulamaya sahip.

Giriş koridoru

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Evlerin girişlerinin görünümünün ev dekorasyon ve tasarımlarında her zaman büyük bir yeri vardır çünkü evin genelinde  hakim olan tasarım ve dekorasyon anlayışını yansıtır ve evin karakterini belli eder. Klasik tarzda dekore edilmiş olan bu göz alıcı villanın giriş koridoru da kendisinden beklenin çok daha fazlasını sunuyor. Tavandan sarkan gösterişli avize alanı şık bir tarzla aydınlatırken, yerdeki işlemeli mermer zemin dekorasyonu da mekana bir otel lobisi havası katarak seçkin bir atmosfer oluşturuyor. İkinci kattan görünen ve koridora açılan Fransız tarzı balkon da hem şık parmaklıkları hem de tasarımıyla büyüleyici bir estetiğe sahip.

Salon

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Giriş koridorundan doğruca klasik tarzda dizaynıyla ağırbaşlı, seçkin ve estetik bir görünüme sahip olan salona geçiyoruz. Salondaki oturma alanı, oturma grubu tercihleri ve aksesuar ve diğer mobilya seçimleriyle gerçek bir klasik olma niteliği taşıyor. Kızıl desenli açık renkli üçlü ve ikili koltuklar iki adet siyah berjerle tamamlanmış. Perdelerin şık ve haraketli dokuları merdiven ve balkon bölümündeki parmaklıklarla bütünleşiyor.

Spiral merdivenler

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Evin ikinci katına çıkan merdivenler spiral şeklinde dönerek yukarıya uzanıyor ve bu da tüm mekana estetik katan mimari unsurlardan biri. Girişte ve salonda gördüğümüz işlemeli şık parmaklıklar spiral şeklinde uzanan merdivenlerde de kullanılarak tasarımda bütünlük sağlanmış.

Yemek alanı

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Evin salonundan merdivenlere açılan holün girişte sol tarafında özellikle misafir ağırlamak için ideal olan mükemmel genişlikte bir yemek alanı da var. Hem salonu hem de koridoru gören ve herhangi bir duvar uygulamasıyla bölünmeyerek ferah bir atmosfer yaratılan yemek alanında giriş koridorunun aydınlık ve ferahlığı, salonun estetik ve ağırbaşlı duruşuyla birleşiyor.

Mutfak

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Yemek Odası
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Mutfakta ise oldukça modern, konforlu ve fonksiyonel bir tasarımla karşılaşıyoruz. Beyaz mutfak tercihi alana eşsiz bir zarafet ve şıklık katarken tezgah yerleşimi de kullanıcı için maksimum işlevi sağlayacak şekilde düzenlenerek ergonomi ve şıklık iç içe geçirilmiş. Mutfakta bir de çay kahve molaları ve aile arasındaki yemekler için dizayn edilmiş oturma alanı bulunuyor.

Mutfakta yeni trend dolap renkleri

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Mutfak
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Mutfağa bu açıdan baktığımızda ise beyaz mutfağın bir cephesindeki alt mutfak dolaplarının klasik bir kahverengi olarak seçildiğini görüyoruz. Bu tasarımda son yıllarda trend olan dekorasyon tercihlerinden biri ve üst dolap ve genel renklerde açık renklerin, alt dolaplarda ise koyu renklerin kullanılması mekana derinlik ve genişlik katıyor.

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Banyo

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Banyo
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Banyoda ise yine klasik bir estetikle karşılaşıyoruz. Aynalı ayrıntılara sahip, şık ve ahşap banyo dolabı, lavabonun üzerindeki mermer duvar dekorasyonu, aydınlatma öğelerinin göz alıcı tasarımı ve ayna çerçevesinin seçimi ilk bakışta hemen dikkat çeken tasarım unsurlarından.

Zemin dekorasyonu

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Giriş koridorunda, üst kat hol alanında ve evin diğer geçiş alanlarında gördüğümüz yer dekorasyonun çok daha net bir görünümünü inceleyebiliyoruz resimde. Zemin dekorasyonları tüm evin dokusunu değiştirmeye yetebilecek yapıya sahiptir. Burada da mermer üzerine işlemeli ve sarayları andıran desenli yapısıyla göz kamaştırıcı ve oldukça etkili bir zemin dekorasyonu örneği bulunuyor.

(Farklı zemin dekorasyonu modellerine ve çeşitlerine de bakmak isterseniz En güzel yer karoları isimli yazımıza da uğramanızı tavsiye ederiz.)

Şık bahçe havuzları
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