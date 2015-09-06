Mersin'deki mutfaklardan 7 farklı mozaik uygulaması

Mutfaklarımızın dekorasyonunu oluştururken dikkat etmemiz gereken en temel ve önemli şeylerden biri de pek tabii ki temizlik ve temizliği sağlayan malzeme ve tasarım öğelerini seçmek olmalı. Çünkü mutfaklar hem bütün aile bireylerinin ve ev sakinlerinin kullandığı ortak ve sosyal alanlardır, hem de yemek pişen ve bu yüzden de hijyenin oldukça ön planda tutulması gereken alanlardır. Mutfaklarda hijyen ve temizliğin yeterince sağlanması için de yer ve duvar dekorasyonlarında kir tutmayan ve temizlemesi kolay olan fayanslar kullanılıyor. Bu fayans seçeneklerinden biri de cam ya da seramik mozaikler. Genellikle tezgahın ardındaki ve mutfak dolaplarının altındaki duvarlarda kullanılan mutfak mozaiği uygulamaları sıradan fayanslardan çok daha estetik bir seçenek olarak mutfakları hareketlendiriyor. Bu yazımızda da Mersin'de bulunan Akdeniz Dekorasyon isimli firma tarafından uygulanan mozaikli mutfak uygulamalarını derledik.
Beyaz mutfakların cazibeleri ve zarafetleriyle her zaman başka türlü bir büyüleri oluyor. Zaten bu yüzden de uzun süredir mutfaklarda en çok tercih edilen renklerden biri beyaz. Bu beyaz mutfakta da beyaz mutfak dolapları siyah tezgah ve dolap çerçeveleriyle kombinlenerek siyah beyaz bir estetik ortam oluşturulmuş. Bu siyah ve beyaz birleşime bulaşık makinesi ve lavabonun metalik gri rengi de karışınca sonuç bir kat daha mükemmelleşmiş tabii ki. Tezgah arkasında kullanılan mutfak mozaiğinde de bu üç rengin karışımı bir desen kullanılarak mutfağın şıklığına katkıda bulunan son dokunuş da gerçekleştirilmiş.
Bu defa ahşap tonlarla bir araya getirilmiş beyaz bir mutfak modeli görüyoruz. L şeklinde dizayn edilmiş olan mutfak beyazın şıklığını ahşabın ağırbaşlı ve alımlı etkisiyle birleştirirken, mutfak mozaiklerinde kullanılan hareketli çizgiler halindeki desenler de genel atmosferi kuvvetlendiren bir detay niteliğinde.
Daha geleneksel ve klasik bir modele sahip olan bu mutfaktaysa, mozaik seçiminde farklı renkli noktalardan oluşan bir desen tercih edilmiş ve böylece mutfağa hakim olan geleneksel yapı hareketlendirilip canlandırılmış.
Altın sarısı ve gri tonlarının birleştiği tekrarlayan kare şeklindeki desenlerden oluşan mutfak mozaiği, modern bir stile sahip olan mutfağın karakterin bütünleyen çağdaş bir tasarıma sahip.
Sade bir mutfak seviyorsanız ve hareketli ve renkli desenler size göre değilse, minimal tasarımlardan vazgeçemiyorsanız, sıradaki örnek tam size göre. İnci gibi bir manzara yaratan sedefli beyaz rengi ve kabartmalı yapısıyla şıklık kavramının tanımı olabilecek kadar kuvvetli bir etkiye sahip. Bu sade ve şık mutfak mozaiği modeli ayrıca hem modern hem de klasik mutfaklara uyum sağlayabilecek yapısıyla da öne çıkıyor.
Mutfaklara derinlik ve pozitif enerji katacak bir başka mozaik modelini de bu örnekte görüyoruz. Siyah, gri, beyaz ve kırmızı renklerinin bir arada kullanıldığı hareketli ve simetrik olmayan noktalardan oluşan kabartmalı deseniyle modern mutfaklara ve neşeli tasarımlara son derece uygun bir mozaik modeli.
Bir başka siyah, beyaz ve gri kombinasyonu da bu resimdeki mutfak modelinde karşımıza çıkıyor. Bu defa daha hareketli ve iç içe geçen renkler söz konusu. Seçilen çizgili mozaik deseni de mutfağın genel karakterini yansıtan ve estetik özelliklerini kuvvetlendiren bir etki yaratıyor.
(Mutfağınıza uyum sağlayacak mozaik modelini seçtiyseniz şimdi de zemin kaplama modellerine göz atmaya ne dersiniz? Mutfak zemin kaplama ve farklı mutfak zeminleri isimli yazımızda da farklı mutfak zemini seçeneklerini derledik.)