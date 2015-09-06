Mersin'deki mutfaklardan 7 farklı mozaik uygulaması

Bir başka siyah, beyaz ve gri kombinasyonu da bu resimdeki mutfak modelinde karşımıza çıkıyor. Bu defa daha hareketli ve iç içe geçen renkler söz konusu. Seçilen çizgili mozaik deseni de mutfağın genel karakterini yansıtan ve estetik özelliklerini kuvvetlendiren bir etki yaratıyor.

(Mutfağınıza uyum sağlayacak mozaik modelini seçtiyseniz şimdi de zemin kaplama modellerine göz atmaya ne dersiniz? Mutfak zemin kaplama ve farklı mutfak zeminleri isimli yazımızda da farklı mutfak zemini seçeneklerini derledik.)