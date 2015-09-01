Şeker kutusu gibi bir aile evi

Son olarak sizlere ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilen mobilya tarzını gösterelim dedik. Evin koridorlarını kaplayan ve depolama alanı olarak kullanılan dolaplar tam olarak evin ölçülerine göre özel olarak tasarlanmış. Kar beyazıyla ahşabın bir araya geldiği bu dolaplar sade ama etkili bir fonksiyon üstleniyorlar.

Siz de bu yazıdaki gibi modern müstakil evlerden hoşlanıyorsanız Büyüleyici güzellikteki modern müstakil evler isimli derleme yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.