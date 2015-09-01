Şeker kutusu gibi bir aile evi

Zamanın ötesinde, uzun süre stil sahibi ve modern bir karakter taşıyabilecek bir ev tasarımı yaratmak kolay bir iş değil. Bugün sizlerle kapısını çalacağımız ev ise bu özellikleri eksiksiz bir şekilde taşıyor. Ev sahiplerinin ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde hem içerideki hem de dışarıdaki yaşam alanlarında karşılayan bir tasarıma sahip olan bu evde kullanılan malzemeler uzun ömürlü ve sağlam kalitelerde malzemelerden seçilmiş. Evin dikkat çeken bir diğer özelliği ise doğal çevresiyle mükemmel bir uyum içinde olması. Tüm yaşam alanlarına ayrı ayrı hayran kalacağınız bu müstakil ev Hollanda'dan ve tasarımında EIKplan Architecten isimli Hollandalı mimarlık firmasının imzasını taşıyor.
Evin sokak tarafındaki giriş kısmının dışarıdan görünüşü oldukça kendine has çağdaş bir karakter taşıyor. Evin ön cephesindeki camlar oldukça yoğun görüntüsüyle dikkat çekiyor; benzer tarzlı müstakil evlerde yoğun cam pencere kullanımı genellikle evin arka cephesinde uygulandığı için bu oldukça sıra dışı bir özellik katıyor. Evin beyaz yüzeyi gri çatı ve kapı girişindeki dekoratif sütunla mükemmel bir ahenk yakalıyor ve gri ve beyaz renklerin birlikteliği eve elegan ve modern bir efekt katıyor. Ayrıca doğal taşlardan yapılan yürüme yolu ve doğal kayaların süslediği modern peyzajlı ön bahçe de evin girişine eşsiz bir güzellik katıyor.
Evin arka kısmında yer alan bahçeden eve baktığımızda ise beklenmedik bir manzarayla karşılaşıyoruz. Evin çatısı yenilikçi bir tasarım anlayışıyla inşa edilirken çatının düzensiz ve asimetrik eğimi evin çağdaş atmosferini kuvvetlendirerek onun karakterini belirliyor. Bahçede ise konforlu mobilyalarla döşeli geniş ve ferah bir teras alanı ve bir de yemek alanı bulunuyor. Tüm atmosferin yıldızı niteliğindeki esas unsur ise büyük balık yetiştirme havuzu pek tabii ki.
Sıra dışı çatı yapısı sayesinde evin iç mekanlarında da yüksek tavanlı yaşam alanları yaratmak mümkün hale gelmiş. Bu da içeride oldukça ferah ve geniş odaların olmasına olanak vermiş. Ayrıca evin her cephesinde kullanılan yoğun cam uygulamaları sayesinde içerisi doğal ışıktan da maksimum düzeyde faydalanıyor. Evin iç mekanlarında da genele yayılmış olan bu çağdaş ve doğal ortam korunarak ahşap ve taş gibi doğal malzemeli mobilyalar tercih edilmiş. Renk seçimi de yine yumuşak ve doğal renklerden oluşuyor ve duvarlarda beyaz kullanılmış. Terasa bakan bu yemek alanında da gördüğümüz soyut sanat eseri gibi çağdaş dekoratif aksesuarlar evin bütünlüğünü koruyan ince ayrıntılar olarak dikkat çekiyor.
Siyah ve beyazın birlikteliğinden doğan elegan görünüşün hakim olduğu mutfak kendine has tarzı ve modern yapısıyla öne çıkıyor. Mutfağın karakterini belirleyen ana tasarım unsuru alanın ortasına fonksiyonel bir şekilde yerleştirilmiş olan mutfak adası. Bu sıra dışı ve göz alıcı mutfak adası uygulaması aynı zamanda tezgah görevi görüyor ve lavaboyu da üstünde barındırıyor. Adanın diğer kısmı ise yemek masası ve mutfak oturma alanı olarak kullanılıyor.
Son olarak sizlere ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilen mobilya tarzını gösterelim dedik. Evin koridorlarını kaplayan ve depolama alanı olarak kullanılan dolaplar tam olarak evin ölçülerine göre özel olarak tasarlanmış. Kar beyazıyla ahşabın bir araya geldiği bu dolaplar sade ama etkili bir fonksiyon üstleniyorlar.
Siz de bu yazıdaki gibi modern müstakil evlerden hoşlanıyorsanız Büyüleyici güzellikteki modern müstakil evler isimli derleme yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.