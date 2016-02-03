Bahçeme nasıl bir kulübe kurabilirim ?

İnsanlar için doğal yaşam olmazsa olmazlardandır. Bugün yükselen gökdelenler, insanlara bu gerçeği unutturmaya çalışıyor olsa da insanın doğasında yeşil bir dünyanın özlemi yatar. İşte bu sebepten ötürüdür ki, metropol şehirlerden başka şehirde evler genellikle bir bahçeye sahiptir. Bahçeler, sahip olduğunuz doğal yaşam özlemini bir nebze de olsa dindirmenin en pratik yoludur.

Peki ama doğal yaşamla iç içe olduğunuz bahçenizde bir ahşap kulübe olsun istemez miydiniz ? Kulağa oldukça zor geliyor olabilir, ancak gerekli adımları akıllıca atarsanız bu sürecin oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Yapmanız gereken, en başta projenin teknik kısımlarını halletmek. Ardından inşaat kısmına geçtiğinizde, teknik kısımda belirlediğiniz adımları teker teker kolayca atarken, ahşap kulübe yapımını o kadar da zor olmadığını görecek ve kendinizle gurur duyacaksınız… Ahşap kulübelere dair çok daha fazla renkli örneği, homify'ın bahçe kategorisinde bulabilirsiniz…