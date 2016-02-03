Bahçeme nasıl bir kulübe kurabilirim ?

İnsanlar için doğal yaşam olmazsa olmazlardandır. Bugün yükselen gökdelenler, insanlara bu gerçeği unutturmaya çalışıyor olsa da insanın doğasında yeşil bir dünyanın özlemi yatar. İşte bu sebepten ötürüdür ki, metropol şehirlerden başka şehirde evler genellikle bir bahçeye sahiptir. Bahçeler, sahip olduğunuz doğal yaşam özlemini bir nebze de olsa dindirmenin en pratik yoludur.
Peki ama doğal yaşamla iç içe olduğunuz bahçenizde bir ahşap kulübe olsun istemez miydiniz ? Kulağa oldukça zor geliyor olabilir, ancak gerekli adımları akıllıca atarsanız bu sürecin oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Yapmanız gereken, en başta projenin teknik kısımlarını halletmek. Ardından inşaat kısmına geçtiğinizde, teknik kısımda belirlediğiniz adımları teker teker kolayca atarken, ahşap kulübe yapımını o kadar da zor olmadığını görecek ve kendinizle gurur duyacaksınız… Ahşap kulübelere dair çok daha fazla renkli örneği, homify'ın bahçe kategorisinde bulabilirsiniz…
Kulübe yapımı sürecinin en başında, yapmanız gereken ilk şey inşa edeceğiniz ahşap kulübenin yerini iyi seçmek olacak. Bunu yapmak için bahçenizin kabataslak bir krokisini çizmeniz işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Ayrıca, inşa edeceğiniz ahşap kulübenin yerini belirleme sürecinde, dış etkileri de göz önünde bulundurmanız oldukça faydalı olacaktır. Örnek vermek gerekirse, eğer bahçenize ağaçlarınız varsa ve siz ahşap kulübenizi bu ağaçların gölgesine inşa ederseniz, kulübenizin ışık ihtiyacını karşılamak epey güçleşecektir. Üstelik ılıman ya da soğuk bir iklimde yaşıyorsanız, ahşap kulübenizin de soğuk olacağına emin olabilirsiniz. Diğer yandan, kulübenin genel hatlarını çizerken evinizin bulunduğu bölgede hakim olan iklimi de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin bol bol kar yağan bir iklime sahip olan bir bölgede bulunuyorsanız, düz çatılı bir ahşap kulübe inşa etmek pek yerinde olmayacaktır. Uzun kar yağışı sonrası ağırlaşan ahşap çatının çökmesi oldukça olası bir hal alır. Eğer bahçenizde bir havuzunuz varsa, ahşap kulübenizi bu havuzun yakınlarına inşa etmek oldukça keyifli vakit geçirmenize imkan verebilir. Diğer yandan, bu örnekteki gibi köşeli sınırları olan bir bahçeniz varsa, ahşap kulübenizi bahçenizin köşesine inşa edebilirsiniz. Bu sayede hem alandan tasarruf etmiş olursunuz hem de kulübenizin iki duvarı çok daha sağlam bir yapıya sahip olmuş olur…
Kulübe yapımı sürecinde çeşitli çıkmazlara girmemek ve yapım sürecinin telaşında yorgun düşmemek için, işin bütçe kısmını önceden ayarlamanız çok önemli. Çünkü bu tarz maddi konular, işin telaşından ve yorgunluğundan uzak olarak halledilmesi gereken konulardır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, kulübe yapımı sürecinde ihtiyacınız olan bütçeyi, bu bütçenin ayrılacağı malzemeleri yapıma başlamadan önce belirlemeniz oldukça faydalı olacaktır. Diğer yandan, bu konuya dair size verebileceğimiz diğer bir tavsiye, bütçenizi malzemeler için kullanırken dengeli bir tavır benimsemeniz olacak. Örnek vermek gerekirse, araç gereçler için bütçenin büyük kısmını ayarlarken ahşap keresteler için küçük bir kısım ayarlamanız, ahşap kulübenizin ömrünün kısa olmasına neden olacaktır. Bu nedenle, az önce de belirttiğimiz gibi bütçe ayarlama işini yapım sürecinin telaşından uzak biçimde, dengeli olarak yapmalısınız…
Bütçenizi ayarladıktan sonra sıra geldi gerekli malzemeleri edinmeye… Aslında ahşap kulübe yapımından bağımsız olmak üzere, tüm bu yapım işlerinde önceden yapılması gereken en kritik işlerden biri de ihtiyaç duyulacak malzemeleri önceden belirlemektir. Belirlemenin yanı sıra, bu malzemeleri projeye başlamadan önce edinmek, proje yapımını çok daha kolaylaştıracaktır. Ahşap kulübe yapımında da, ihtiyaç duyacağımız araç gereçleri ve malzemeleri önceden belirlemeniz ve ayrıca edinmeniz, kulübe yapımı sürecinde işinizi çok kolay kılacaktır. Yapacağınız kulübenin spesifik özelliklerinden bağımsız olarak ihtiyaç duyacağınız malzemeleri kısaca saymak gerekirse: ahşap keresteler(biraz sonra bu konuya da değineceğiz), çeşitli ebatlarda metal çiviler, ahşap tutkalı, vernik, eğer boyamak isterseniz ahşap boyası, tabi ki çekiç, kerpeten vb… Diğer yandan, eğer beton bir zemin istiyorsanız, bunun için işin uzmanı bir kişiye önceden başvurmanız da yerinde olacaktır. Eğer siz de Hebart Mimarlık Dekorasyon imzalı bu çardak gibi mükemmel bir kulübenin hayalini kuruyorsanız, yapım sürecine iyi hazırlanmanız elzem…
Ahşap kulübe yapımında en kritik rolü hiç şüphesiz ahşap keresteler oynar. Bir yandan kulübenin yapısını oluşturup onu dış etkilerden izole ederken, bir yandan da sağlam bir ahşap kulübe için anahtar rol oynar. Sizin de anlayacağınız gibi, tüm bu sebeplerden ötürü ahşap kereste seçimi çok önemlidir. Seçim konusunda size verebileceğimiz yegane tavsiye, kereste seçerken gerekli özeni göstermeniz ve mümkünse işin ehli birinden yardım almanız. Çünkü seçeceğiniz kerestenin evinizin bulunduğu yerin iklimine uygun olması gerekir. Karlı bir arazi için, sıcak bölgelerde kullanılan bir kereste türü tercih etmek hüsranla sonuçlanacaktır. Diğer yandan, sıcak ve yağış almayan bir bölgede yağışlı iklim bölgelerinde tercih edilen kereste türü tercih etmek de kulübenizin havasız ve sıcak olmasına neden olur. Ayrıca, doğru kereste türünü bulduğunuza emin olduktan sonra, ihtiyacınız olan kereste miktarından biraz daha fazla kereste satın almakta yarar var. Çünkü satın aldığınız kerestelerin çeşitli müdahaleler sonucu zarar görmesi pekala mümkün. Kulübe inşaatı telaşı sırasında, bir de eksik kereste derdiyle uğraşmak istemezsiniz. Daha önceden satın aldığınız ihtiyaç fazlası keresteler, bu noktada devreye girerek sizi bir de bu sorunla uğraşmaktan kurtaracaktır. Abelia Peyzaj'a ait olan bu ahşap kulübe örneğinde, ahşap kerestelerin hava koşullarına uygun olarak seçildiğini görüyoruz…
Bütçeyi ayarlayıp lojistik planı yaptıktan sonra ve gerekli malzemeleri de edinmenizin ardından sıra ilk iş olarak tabanı inşa etmeye geldi. İşe zeminle başlamanız kritik bir öneme sahip. Çünkü sonrasında inşa edeceğiniz duvarlar ve çatı, bu zemin üzerinde yükselecek. Peki ahşap kulübenizi inşa ederken, zemin konusunda hangi hususlara dikkat etmelisiniz ? Öncelikle başta da belirttiğimiz üzere, bu tarz bir ahşap kulübeyi bahçenize inşa edeceğiniz için, her halükarda dış etkilere dayanıklı olmak zorundadır. Diğer yandan, taban toprak ile yakından ilişki kuracağı için özellikle dış etkilere dikkat etmek gerekir. Örnek vermek gerekirse, bahçenizdeki araziyi zemin için uygun hale getirmeniz gerekir. Eğimli bir arazi üzerine düz bir taban oturtmaya çalışmak büyük ihtimalle hüsranla sonuçlanacaktır. İşte bu sebepten ötürü, toprak zemini düz hale getirmek zorundasınız. Diğer yandan, aşırı yağışlarda kulübenize su girmemesini istiyorsanız, zemini topraktan biraz yüksek yapmalısınız. Bu sayede kulübenize su girmesinin ve dolayısıyla ahşabın mahvolmasının önüne geçmiş olursunuz. Peyzaj düzenleme işlerinde uzmanlaşmış olan Greenline Peyzaj imzalı bu proje ise, bahçede yer alacak olan bir kulübeye ya da bir çardağa zemin olacak…
Adım adım kulübe inşa etme maceranızın neredeyse sonuna gelmiş bulunuyorsunuz… Zemini oturttuktan sonra yapmanız gereken şey, uygun biçimde bir duvar dikmek. İsterseniz bu duvarı önceden hazırlayıp ardından zeminle birleştirebilirsiniz. Ya da isterseniz, projenin başında satın aldığınız ahşapları kirişlere monte etmek suretiyle bir duvar elde edebilirsiniz. Ama iki halde de dikkat etmeniz gereken ana noktalardan biri, pencereler için gerekli boşluğu bırakmaktır. Bahçe kulübelerinde pencerelerin hayati önemi vardır. Penceresiz bir kulübe, kulübenin içinin aşırı soğuk olmasına neden olacaktır. İşte bu sebeplerden ötürü, bahçenizde düşlediğiniz ahşap kulübe için pencere boşlukları bırakmayı ihmal etmeyin. Duvarı diktikten sonra, sıra boyama işine geldi. Yine duvarı oluştururken sahip olduğunuz iki imkan gibi, isterseniz önceden duvarı boyayabilirsiniz. Fakat bizim tavsiyemiz, tüm bu sabitleme işleri bittikten sonra boyama işine geçmeniz yönünde. Çünkü önceden boyanmış olan ahşabın tabana monte edilmesi sırasında, çeşitli darbelerle boyasının zarar görmesi pekala mümkündür. Ahşap kulübe imalatında yoğunlaşmış olan Sakura Ahşap'a ait olan bu ahşap kulübe ise, hem size hem de minik çocuğunuza ortak bir yaşam alanı sunmayı vaat ediyor…