Görenleri kıskandıracak bir ev

Farklı tonlarda pastel renkler, kapitone dikişli klasik tarzda bir koltuk, yine klasik tarzda tasarlanmış berjerler, hardal sarısı perdeler ve aydınlatmalardan süzülen sarı ışık… Tüm bunlar bir araya gelince ortaya kusursuz bir sadelikte gerçek bir klasik salon dekorasyonu çıkıyor. Ancak klasik tarzlı bir oturma odası tasarlamak için yalnızca klasik mobilyalar seçmeniz yeterli değil, tıpkı bu salon dizayn edilirken yapıldığı gibi tüm aksesuar ve tasarım unsurlarını özenle seçmeniz, birbirleriyle uyumlu olmalarına dikkat etmeniz, ortaya düzenli ve şık bir görüntü çıkacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bu salonda da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Orta sehpanın modeli ve boyutu bile tüm salonunuzun dekorasyonunu etkileyen bir ayrıntıdır. Bu örnekte de mobilyaların renklerine ve stillerine uyumlu ve onları hareketlendirecek kadar gösterişe sahip şık bir orta sehpa tercihi dikkat çeken detaylardan biri.