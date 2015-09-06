Görenleri kıskandıracak bir ev

Ev dekorasyonlarında genellikle konfor ya da estetik görünüm ön planda tutulur ve bu iki kavramdan birine yoğunlaşılır. Oysa bu, özellikle her geçen gün gelişen tasarım ve dekorasyon anlayışlarını göz önünde tutarsak hiç de doğru bir tasarım anlayışı değil çünkü artık konforu şıklıkla buluşturmak çok daha mümkün ve ulaşılabilir. Mesela hem klasik tasarımlı, hem konforlu, hem de şıklığıyla göz dolduran bir salon dizayn etmek mümkün. Bu yazımızda ziyaret edeceğimiz evde de işte böyle bir tasarım ve dekorasyon tarzı hakimiyetini sürdürüyor. Bu şık ve ilham verici evin tasarımında ise Canan Delevi imzası var.
Farklı tonlarda pastel renkler, kapitone dikişli klasik tarzda bir koltuk, yine klasik tarzda tasarlanmış berjerler, hardal sarısı perdeler ve aydınlatmalardan süzülen sarı ışık… Tüm bunlar bir araya gelince ortaya kusursuz bir sadelikte gerçek bir klasik salon dekorasyonu çıkıyor. Ancak klasik tarzlı bir oturma odası tasarlamak için yalnızca klasik mobilyalar seçmeniz yeterli değil, tıpkı bu salon dizayn edilirken yapıldığı gibi tüm aksesuar ve tasarım unsurlarını özenle seçmeniz, birbirleriyle uyumlu olmalarına dikkat etmeniz, ortaya düzenli ve şık bir görüntü çıkacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bu salonda da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Orta sehpanın modeli ve boyutu bile tüm salonunuzun dekorasyonunu etkileyen bir ayrıntıdır. Bu örnekte de mobilyaların renklerine ve stillerine uyumlu ve onları hareketlendirecek kadar gösterişe sahip şık bir orta sehpa tercihi dikkat çeken detaylardan biri.
Salona bir diğer açıdan baktığımızda dikkat çeken tasarım unsurlarının yalnzıca mobilyalardan ibaret olmadığını fark ediyoruz. Televizyon ünitesinin ardında yer alan duvarın tuğla görünümlü dokusu tüm salonun genel karakterine katkıda bulunan oldukça kuvvetli bir etkiye sahip. (Bu resimdekine benzer duvar dekorasyonu seçeneklerini Ev duvar dekorasyonu seçenekleri isimli yazımızda inceleyebilirsiniz.)
Orta sehpa ise ilk bakışta görünüşüyle göz doldurduğu gibi, aynı zamanda fonksiyonel ve kullanışlı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Cam yüzeyin altında yanlara gizlenmiş çekmecelerle oturma odanızın tüm dağınıklığını düzenleyebilecek bir mobilya olma niteliği taşıyan bu orta sehpanın üzerinde konumlanan mumluk, nar şeklindeki süs eşyası gibi aksesuarlar da ortama neşe ve hareketlilik katan önemli detayları oluşturuyor.
Mutfakta sade, yalın ve konforlu tasarım anlayışı ve tarzı sürdürülürken, stil olarak biraz daha modern bir tasarım uygulanmış. Beyaz mutfak dolapları, tezgahtaki metalik renkli ayrıntılar ve dolapların pürüzsüz ve parlak bir dokuya sahip olması mutfağa eşsiz bir hava katarken tavanda kullanılan spot ışıklar da mutfakta oldukça gerekli olan iyi ışıklandırma işlevini fazlasıyla yerine getiriyor.
Resimde yatağın üzerinde gördüğümüz simitli kahvaltı tepsisi aslında yatak odasının da genel dokusunu ve tasarım karakterini özetleyen bir görüntü niteliğinde. Nasıl ki simit yiyecek olarak son derece basit, yalın ama bir o kadar da gündelik hayatımız için vazgeçilmez yiyeceklerden biriyse, bu yatak odası da yalın bir tasarım tarzıyla , ama vazgeçilmez ve eşsiz bir doku yaratarak ve konfor ve şıklık bir arada ön planda tutularak dizayn edilmiş. Perde seçiminden yatak örtüsü tercihlerine kadar sirayet eden bu dekoratif dokunuşlar duvara gizlenmiş aydınlatmalarla da destekleniyor.
Ayrıca yatak odasında elbise dolaplarıyla bütünleşen özel tasarımlı bir televizyon ünitesi de var! Beyazlar içinde bir zarafete sahip olan dolapların içine yerleştirilmiş olan televizyon sayesinde, yatak odası tembel Pazar sabahlarını keyifle geçirebileceğiniz bir yaşam alanına dönüşüyor.