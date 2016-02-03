Mutfak boyutlarına uygun dekorasyonlar

Yeni bir eve taşınmak durumunda kaldınız ve yeni evinizin mutfağı istediğiniz ölçülere sahip olmadığından tadilat yapmak, mutfağı istediğiniz mutfak haline getirmek istiyorsunuz. Ancak mutfak ölçüleri istediğiniz mutfak için ideal ölçülerde değil. Bu durumda yapmanız gereken mutfak ölçülerine göre tadilat yapıp, düzenleme ve yenileme yaparak mutfağınızı dekore etmek ve yeni mutfağınızı işlevsel hale getirmektir.Mutfak tadilatları ve yenileme işleri çok meşakkatli ve ilgi gerektiren işlemlerdir. Öncelikle mutfağınızı kendi kişiliğinize, tarzınıza uygun bir şekilde dekore etmenin yanında yapacağınız mutfak dekorasyonun fonksiyonel, işlevsel, estetik, zarif ve görsel bir mutfak haline getirmek için çok farklı etkenleri uyum içerisinde tasarlamalı ve uygulamalısınız. Mutfak dekorasyonu içerisinde yer alan mutfak dolapları, mutfak tezgahları, ıslak hacimler, tesisatlar, beyaz eşyalar, elektrikli eşyalar, duvar rafları, mutfak adası, yemek masası, yemek araç gereçleri gibi irili ufaklı çok sayıda dekorasyon unsuru vardır. Bütün bu unsurları bir potada eritmek ve estetik, işlevsel bir mutfak ortaya çıkarmak için titiz bir çalışma yapmalı, titiz bir uygulama ile mutfağınızı ortaya çıkarmalısınız. Zarif ve işlevsel bir mutfak için saydığımız bu etkenlerin dışında en büyük etken yeni mutfağın boyutlarıdır. Yeni mutfağın boyutları istediğimiz ölçülerde ise basit bir dekorasyon planlaması ile mutfak dekorasyonu tamamlanabilir. Ancak yeni mutfağın ölçüleri istediğimiz ölçülerden çok küçük ise yeni ölçülere göre revizeler yapmalı, yeni mutfağa göre dekorasyon planlanmalı ve ideal bir mutfak ortaya çıkarılmalıdır. Aksi halde küçük, işlevsel olmayan, ihtiyaçlarımıza cevap vermeyen bir mutfak ile yaşamak zorunda kalabilir, evin geri kalan dekorasyonunun kötü olmasına katkıda bulunabiliriz. Peki mutfak dekorasyonu ve tadilatı yapılırken küçük mutfaklarda dikkat etmemiz, özen göstermemiz gereken önemli noktalar nelerdir ?

Mutfak tadilatına başlamadan önce mutfağın boş olmasını sağlamalı, mutfak eşyalarını evin her hangi boş bir alanına yerleştirerek bir stüdyo mutfak şeklinde geçici bir mutfak oluşturmalıyız. Bu sayede tadilat süresince hem mutfak ihtiyacımızı karşılamış hem de mutfak tadilatı sırasında mutfak araç ve gereçlerinin zarar görmesini, önlemiş oluruz. Daha sonra mutfağımızın ölçülerini çıkararak bir mutfak şeması oluşturmamız, mutfak mobilyalarımızı bu şema içerisine kağıt üzerinde yerleştirerek planlama yapmamız gereklidir. Mutfak ölçülerine uygun bir planlama sonrasında uygulamaya başlamalıyız. Eğer mutfağımız çok küçük ise aydınlatma çok dikkat etmeliyiz. Küçük alanda mutfak mobilyaları nedeniyle alan daha fazla daralacağı için aydınlatma şiddeti dikkatli bir şekilde seçilmeli ve göz sağlığını tehdit etmemesi sağlanmalıdır. Ayrıca mutfak alanı çok dar ise büyük mutfak mobilyaları imkanlar dahilinde mutfak dışında ikame edilmeli ve mutfağın olabildiğince geniş olması sağlanmalıdır. Buz dolabı, bulaşık makinesi gibi büyük hacimli elektronik eşyalar mutfağın yakınında bir yere yerleştirilerek mutfağın devamı havası oluşturulabilir ve mutfak genişletilebilir. Mutfakların geniş gösterilmesi için ayna ve açık tonlarda boya, duvar kağıtları kullanılmalıdır. Açık ton renkler bulundukları hacimleri daha geniş gösteren renklerdir. Bu nedenle mutfak açık renklere boyanmalı ve geniş bir oda gibi görünmesi sağlanmalıdır. Mutfağınız çok dar ise büyük modüler mutfak dolapları yerine duvar rafları tercih edilmelidir. Modern raf sistemleri günümüzde her uzunlukta ve şıklıkta kolayca bulunabildiği için mutfaklara da rahatlıkla uygulanabilir. Modern raf sistemleri ile mutfaklara modüler dolapları koymadan muhafaza ve depolama alanları oluşturabilirsiniz. Modern raf sistemleri hem mutfağı şık, farklı ve estetik gösterecek hem de mutfak dolaplarının işlevini göreceğinden fonksiyonel kullanım sağlayacaktır. Mutfak alanları küçük olduğundan mutfak tezgahlarınızın boyutlarını da küçültmelisiniz. Mutfak tezgahının üst yüzeyini kaydıraklı yüzey olarak tercih ederek gerektiğinde tezgah alanını uzatabilir ve ihtiyacınız bittiğinde tekrar eski haline getirebilirsiniz. Mutfak tezgahlarını tasarlatırken mutfağınızda bulunan ölü alanlar olan köşe alanları, kolon veya kiriş çıkıntılarına göre tasarlatmalı ve bu alanların kullanılarak mutfağın biraz daha geniş olmasını sağlamalısınız. Mutfak tadilatı yaptıracaksanız ve mutfak ölçüleriniz küçük ise homify mutfak tadilatı ve küçük mutfak dekorasyon örneklerinin yer aldığı mutfak dekorasyonları sayfamızı ziyaret ederek fikir edinebilir veya benzer uygulamayı mutfaklarınıza yapabilirsiniz.



