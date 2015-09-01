Metruk bir binanın çevre dostu bir konağa dönüşümü

Yenileme çalışmalarına elektrik tesisatından çatıya kadar her şey dahil edilmiş ve süreçte yalnızca kil, ahşap ve kireç taşı gibi ekolojik malzemeler kullanılmış. Binanın dış cephesinde açık renk tonlar ahşap renkleriyle birleştirilmiş ve çatı katı yükseltilerek binaya daha derin bir görünüm kazandırılmış. Pencere dizilimi aynı kalırken yalnızca doğal ışıktan faydalanmak için çatı katına bir ek pencere yeri daha açılmış.

Yalnızca binanın yapımında ekolojik malzemelerin kullanılması çevreci ev sahipleri için yeterli olmamış ve evin ısınmasında da çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan bir sistem düşünmüşler. Bu yüzden de bahçeye, ekolojik bir ısınma sistemi olan odunlu ısı pompası yerleştirilmiş.