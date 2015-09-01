Metruk bir binanın çevre dostu bir konağa dönüşümü

Hayatta mutlaka gerçekleştirmeniz gereken bazı şeyler vardır. Herkes için geçerli olmasa da bazılarımız parmaklarında bir karıncalanma hissiyle beraber kendi projesini hayata geçirme arzusunu derinden hisseder. Mesela eski bir evi yenilemek ve ona yeniden hayat kazandırmak. Stuccolustro da bu işte tam da bu duyguyu kuvvetle hissetmiş olanlardan biri. Kendine ait olan bu eski ve artık yaşanmaz durumdaki evi, uzman mimarlarla birlikte yenilemeye karar vermiş ve evin eski halini görenler için inanması güç ve mükemmel bir sonuç çıkarmış ortaya. İsterseniz kendiniz görebilirsiniz.
Evin şimdiki sahipleri bu konutu 2003 yılındaki bu metruk haliyle almaya karar vermişti. Bu eski bina bir zamanlar kasabadaki işlek kulüplerden biriymiş ve hatta kapısının üzerinde görülen ışıklı tabela da bina satın alındığında hâlâ çalışıyormuş ama tabii ki artık üzerindeki yazılar okunamaz haldeymiş. Her ne kadar bina oldukça yıpranmış bir halde ve çatısının ciddi bir tamirata ihtiyacı olsa da ve ahşap yüzeyi artık griye dönse de genel olarak sağlam malzemelerden yapıldığı için stabil bir durumdaymış. Yani bina her ne kadar yıpranmış, eski ve ter edilmiş olsa da tadilat ve yenilemelerle mükemmel bir ev yaratabilecek bir potansiyele sahipmiş.
Ama elbette binanın kullanıldığı tarihin üzerinden çok zaman geçmiş ve bu zaman yapımda kullanılan malzemelerde de izlerini bırakmış. Ahşap evin çoğu bölgesinde bu tip yıpranma ve çatlaklar meydana gelmiş. Bu yıpranmaların üzerinde çalışmak çok zor, zahmetli ve masraflı olduğundan binanın yüzeyinin tamamen yenilenmesine karar verilmiş.
Binanın arka cephesinde de zamanla oluşan izler kendini gösteriyor. Meskenin arka kısmı ön cephe gibi ahşaptan değil taş tuğlalardan yapılmış. Bu da yapının genelinde bir tutarsızlık yaratıyor pek tabii ki. Bunun için yenilenme sırasında arka cepheyle ön cephenin aynı malzemelerle ve aynı tarzda tasarlanmasına karar verilmiş.
Yenileme çalışmalarına elektrik tesisatından çatıya kadar her şey dahil edilmiş ve süreçte yalnızca kil, ahşap ve kireç taşı gibi ekolojik malzemeler kullanılmış. Binanın dış cephesinde açık renk tonlar ahşap renkleriyle birleştirilmiş ve çatı katı yükseltilerek binaya daha derin bir görünüm kazandırılmış. Pencere dizilimi aynı kalırken yalnızca doğal ışıktan faydalanmak için çatı katına bir ek pencere yeri daha açılmış.
Yalnızca binanın yapımında ekolojik malzemelerin kullanılması çevreci ev sahipleri için yeterli olmamış ve evin ısınmasında da çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan bir sistem düşünmüşler. Bu yüzden de bahçeye, ekolojik bir ısınma sistemi olan odunlu ısı pompası yerleştirilmiş.
Yarı ahşap bir binaya en çok yakışan şeylerden biri de güzel dizayn edilmiş göz alıcı bir çiçek bahçesidir hiç şüphesiz. Ev sahipleri bu ihtiyacı karşılamak için ortancalardan oluşan renkli bir bahçe yaratmışlar. Binanın hemen yanına yerleştirilen, yürüyüş yolunu renklendiren ortancalar ortama büyülerini yayıyorlar.
Evin içine girdiğimizde hemen rustik dokunun etkisinde kalıyoruz. Alçak ve işlenmemiş ahşaptan yapılmış tavan, rustik dokulu mobilyalar ve doğal malzemeler evin karakterini belirleyen unsurları oluşturuyor.
Yemek alanında yoğun ve boğucu bir hava oluşmasının önüne geçmek için duvarlar beyaza boyanmış. Duvarların oluşturduğu akıcı ve ferah etki yerdeki ahşap rabıtalar ve ahşap masayla bütünleşiyor. İki cephedeki pencereler içeriye yeterli gün ışığı sağlıyor.
Evin arka kısmında bahçe ve teras alanı bulunuyor. Evin içi ve dış cephesindeki doğal ve çevre dostu karakter elbette bahçede de devam ediyor. Doğal malzemelerden yapılmış mobilyalar, doğal taşlarla çevrelenmiş alanlar ve resimde de görüldüğü gibi bahçede dolaşan kediler bahçenin dokusunu özetliyor zaten.
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