Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim ?

İnsan türünün doğal yaşam ile olan birlikteliği, tarihin karanlık dönemlerine kadar uzanmaktadır. Durum böyle olunca, günümüzde dahi doğal yaşam insanların olmazsa olmazlarındandır. Fakat günümüzün betonlaşan şehirleri ile parklara ve ormanlara ulaşmanın her geçen gün zorlaşıyor olması, insanları bahçeleri ile ilgilenmeye itmekte.
Bahçeler, bahçelerimiz… Kimileri için yalnızca bir toprak parçası olan bu alanlar kimileri içinse doğal yaşama ve yeşile açılan bir kapı. Fakat her halükarda, bahçe dekorasyonunun bir evin sahip olduğu genel dekorasyonunun tamamlayıcı unsuru olduğu yadsınamaz bir gerçek. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bahçe bakımını doğru şekilde yapmanız gerekmekte. Fakat, oldukça spesifik bir konu olan bahçe bakımı, kimi zamanlar sizi astronomik rakamlarla karşı karşıya bırakabilir. Hatta kimi zamanlar sırf sebep olacağı maliyet yüzünden bahçe bakımından vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Fakat, bu yazımızda sizlerle düşük maliyetli bir bahçe bakımı için kilit noktaları paylaşacağız. Burada bahsedilen noktalara uyarak, oldukça bakımlı ve şık bir bahçeye -üstelik çok da düşük maliyetle- sahip olmanız pekala mümkün… Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce bahçe örneğini inceleyebilirler.
Bahçe dekorasyonuna ve bahçe bakımına başlamadan önce, ilk olarak yapmanız gereken şey toprak tipinizi öğrenmek. Toprak tipini bilmek, bahçe dekorasyonu konusunda büyük fayda sağlar. Çünkü farklı tip bitkiler ancak belli toprak tiplerinde yetiştirilebilirler. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, limon,portakal gibi meyvelerin bitkileri, genellikle Akdeniz toprağı da denilen Terra Rossa toprak tipinde yetişir. Bu tip topraklar demir açısından zengin oldukları için farklı farklı bitkilere de ev sahipliği yapma imkanına sahiptir. Diğer yandan, bahçenizdeki toprağın kimliğini belirleyerek hayalinizdeki bahçe için gerekli olan mineral ve vitaminleri de gübreleme yolu ile bahçenize temin edebilirsiniz. Bahçe dekorasyonunda toprak tipinin yanı sıra, bahçenizin bulunduğu bölgede hakim olan iklim türünün de rolü büyüktür. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bahçe dekorasyonunuza başlamadan önce gerek toprak tipini gerekse iklim şartlarını belirlemeniz gerekmekte…
Toprak tipinizi öğrendikten sonra yapmanız gereken ilk iş toprağınızı ıslah etmek. Daha açık söylemek gerekirse, bir toprağa sahip olmak bakımlı bir bahçeye sahip olmak için yeterli değildir. Bu açıdan bu toprağı işlenebilir ve ekilebilir hale getirmeniz gerekir. Peki bu nasıl mümkün olabilir ? Aslında ilk önce yapmanız gereken şey, bahçenizde istemediğimiz ve bakımlı bir bahçe hayalinizle uyuşmayan her türlü bitkiyi ortadan kaldırmaktır. Ardından, çeşitli gübrelerle toprağınızın mineral zenginliğini arttırmalısınız. Bakımlı ve parlak renkli bitkilere giden yol, mineral ve vitamin açısından zengin bir topraktan geçer. Diğer yandan, gübre konusunda piyasada birçok sunî gübre bulabilirsiniz. Eğer kırsal bir alanda yaşıyorsanız, doğal gübreler de edinebilirsiniz. Diğer yandan, bahçenize bir şey ekmeden veya dikmeden önce, toprağın hava almasını sağlayarak verimi de arttırabilirsiniz. Hebart Mimarlık Dekorasyon'a ait olan bu bahçe dekorasyonunda da görebileceğiniz üzere, mineral açısından zengin bir bahçe görsel açıdan da oldukça zengin bir görüntüye olanak sağlıyor.
Bahçenizi bir çeşit bir bütçe, bahçenizdeki bitkilerin her birini de bir gider kalemi olarak görürseniz, bahçenizdeki zararlı otların bahçenize ve bahçenizdeki bitkilere zararını çok daha kolay şekilde anlayabilirsiniz. Bahçenizdeki mineraller sınırlı iken, size estetik ve fonksiyonel yönden bir fayda sağlamayan ve aksine sizin özenle yetiştirdiğiniz bitkilerin minerallerini de kullanan zararlı otları temizlemeniz gerekir. Bu çeşit zararlı otlar, aynı zamanda bitkilerinizin alması gereken suyun ve ışığın da büyük çoğunluğunu alır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bahçe bakımında zararlı otları temizlemek kilit rol oynar. Bu tarz zararlı otları, henüz büyümeden ortadan kaldırmalısınız. Bu sayede bu otları koparmak çok daha kolay olacaktır. Olaya estetik açıdan bakacak olursak, bu tarz zararlı otların peyzaj düzenlemelerine zararları da oldukça fazladır. Bu zararlı otları kopardıktan sonra, dilerseniz birazdan değineceğimiz gibi, kurutarak gübre olarak da kullanabilirsiniz.
Doğru bir bütüne ulaşmanın en önemli noktası, parçaları doğru bir şekilde kullanmakta yatar. Buradan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bahçe bakımında araç gereçlerin bakımı da son derece önemlidir. Ayrıca bahçe bakımınıza verdiğiniz emeğinizin karşılığını efektif biçimde görmek isterseniz, doğru araç gereçleri de kullanmak zorundasınız. Bahçe bakımında sık yapılan hatalardan biri de bu araç gereçlerle ilgili bir hatadır. Bakımsız araç gereçlerle yapılan bir bahçe bakımı da tıpkı bu araç gereçler gibi eksik olacaktır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bahçe bakımında kullandığınız araç gereçleri işiniz bittikten sonra dezenfekte etmenizde büyük fayda var. Peki bu dezenfaksiyon işlemi nasıl yapılabilir ? Öncelikle bahçe bakımında kullandığınız araç gereçler metalden yapılmış ise, bahçe bakımını bitirdikten sonra bu araç gereçleri sıcak su ile yıkayarak dezenfekte edebilirsiniz. Yıkama işlemini bitirdikten sonra araç gereçlerinizi kurulayarak paslanmasının da önüne geçmeniz gerekir. Bu şekilde bahçe bakımının olmazsa olmazlarından olan araç gereçlerin temizliğini de düşük maliyetle halletmiş olursunuz. Abelia Peyzaj imzalı böyle bir bahçe sizin için hayal değil. Ancak araç gereçlerinizin bakımını da aksatmamanız gerekir.
Doğal yaşamın en zengin biçimde var olduğu ender yerlerden biri olan Ekvator bölgesinde, bu çeşit bir zenginliği sağlayan iki ana unsur vardır. Bunlardan ilki, o bölgenin sahip olduğu sıcak iklim iken, diğeri doğal yaşamın ana kaynağı olan nemdir. İşte bu sebepten ötürü, bahçenizde doğal bir ortam kurmak için gözden kaçırmamanız gereken noktalardan biri de nem konusudur. Eğer bahçenizde yeterli miktarda nem bulunmaz ise, bahçenizdeki bitkilerin kısa sürede olumsuz etkilenmesi oldukça olası. Peki bahçenizde gerekli olan nemi nasıl temin edebilirsiniz ? Aslında sık sık başvurulan yollardan birine başvurarak bahçenizi düzenli olarak sulayabilirsiniz. Diğer yandan, genişçe bir bahçeye sahip iseniz bu sulama işini kolay kılmak adına otomatik sulama sistemlerine yer verebilirsiniz. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki, su hayat kaynağı olsa da her bitki aynı oranda sulanmamalıdır. Çünkü bazı bitkilerin su ihtiyacı fazla iken bazı bitkilerin su ihtiyacı azdır. Diğer yandan, nemli bir bahçe genel olarak kuru bir bahçeye göre çok daha estetiktir. Bunda az önce de belirttiğimiz gibi, nemin canlılığı çağrıştırmasının rolü yadsınamaz. Asis Mimarlık Peyzaj'a ait olan bu bahçe düzenlemesinde, sizin de dikkatinizi çekeceği gibi, nemin katkısı tartışılmaz boyutta.
Bahçe bakımında en çok ihmal edilen konulardan biri, bahçedeki toprağı doğru gübre ile beslemektir. Doğru bir gübre tercihi ile bahçenizdeki toprağın verimliliği artacak dolayısı ile de bahçenizdeki bitkiler de aynı oranda daha bakımlı hale gelecektir. Peki doğru bir gübre tercihi nasıl yapılır ? Aslında bu noktada önünüze pek çok seçenek çıkar. Piyasada endüstriyel anlamda birçok sunî gübre bulmak mümkün. Fakat isterseniz bahçenizdeki toprak için gereken gübreyi yine bahçenizden elde edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken, özellikle sonbaharda bütün bahçeyi kaplayan yaprakları biriktirip bir yığın haline getirmek. Ardından hem yağışlarla hem de güneşin etkisiyle bir çeşit karışım haline gelen yaprakları dilediğiniz zaman bahçenize yayabilirsiniz. Bu sayede bahçenizin ihtiyaç duyduğu farklı farklı mineralleri de bahçenize yaymış olursunuz. Hem de bahçeniz için adeta zorunlu bir bakım ürünü olan gübreyi de yine bahçenizin kendisi ile üretmiş olursunuz. Fakat arada sırada sunî gübrelere de başvurarak bahçenizdeki mineral zenginliğini arttırmanızda fayda var.