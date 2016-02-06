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Tek kelimeyle fantastik bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Evler
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Genellikle sanat galerilerinde ve müzelerde tercih edilen saf beyaz duvarlar, müze dışında bu evde de kullanılmıştır. Beyaz küp teorisi olarak da bilinen iç ve dış duvarların beyaz ile boyanması ile elde edilen bu ev küçük kahve rengi vazolar ve nötr detaylar ile bir arka plan havası verilmiş, zarif  ve estetik bir görünüme kavuşturulmuş. İlginç niteliklere sahip bu ev, beyaz rengin hakimiyetinde açık ve ferah bir renk uyumu ile dekore edilmiştir. Ayrıca küçük detaylar büyütülerek beyaz rengin içinde muhteşem bir görsellik oluşturulmuştur. Bu proje, Mudge Studios tarafından hayata geçirilmiş ve ortaya şahane bir ev çıkarılmış.

Modern mutfak

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Yemek Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Oturma odasında ve salonda olduğu gibi beyaz renk etkisi modern mutfakta da devam ettirilmiş. Geniş bir pencere yapılarak yine gün ışığının odaya girmesi sağlanmış, mutfak bölümü saf beyaz renkte dekore edilerek mutfağın ışıl ışıl olması sağlanmış. Duvarların aksine zemin kahve rengi parkeler ile kaplanmış, cam bir yemek masası kullanılarak pembe tabanlı yemek masası sandalyeleri ile renk cümbüşü oluşturulmaya çalışılmış.

Cepheler

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Evler
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Resimde gördüğünüz dış cephe önünde arnavut kaldırımı ve büyük pencereler ile binanın doğal güneş ışığını alması sağlanmış.Saf beyaz renk duvarların önüne yeşil ve canlı bir bahçe yapılarak duvarların belirginliği artırılmış, niş pencere şeklinde dekore edilen ana giriş kapısı ve vazolar evin şık ve dekoratif olmasını sağlamış.Ahşap giriş kapısı vernikle parlatılmış, saf beyaz renk duvarlar içerisinde görsel bir güzellik oluşturularak ana giriş belirgin hale getirilmiş.

Işıl ışıl salon

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Oturma Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

İki cephenin kesiştiği alan salon olarak tasarlanmış ve uygulanmış. Salon iki cephe de yer alan pencereler ile doğal ışık alırken ayrıca gergi tavan içerisinde tavan boyunca led aydınlatmalar yapılarak salonun ışıl ışıl olması sağlanmış. Doğal ve yapay aydınlatmalar ile ışıl ışıl olan salon beyaz ve açık tonlarda renkler ile dekore edilerek muhteşem bir salon ortaya çıkması sağlanmış. Salonda kullanılan orta masalar beyaz renklerde tercih edilerek renk uyumu bozulmamış.

Oturma odası

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Oturma Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Salondan sonra ilerleyip oturma odasına ulaştığınızda salondan çok farklı renklerde dekore edildiğini görüyorsunuz. Salonun aksine ahşap parkeler ile kaplanmış zemin, tv duvarı beyaz rengin hakimiyetine son vermiş. beyaz oturma grubu pembe tekil koltuklar ile desteklenmiş ve beyaz orta masa ile beyaz renk dekorasyonun etkisi  az da olsa devam ettirilmek istenmiş  Geniş cam paneller ile yapılan pencere sayesinde doğal gün ışığından yararlanılmış, tavana yapılan aydınlatmalar ile oturma odasınında ışıl ışıl olması sağlanmış.

Yatak odası

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Yatak Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Mutfağı geçtikten sonra yatak odasına ulaşıyorsunuz. Yatak odasında da diğer odalarda olduğu gibi beyaz rengin hakimiyetinde bir dekorasyon yapılmış. Çift kişilik bir yatak ve yatağın karşısında bir televizyon ile sade ve minimalist bir dekorasyon yapılmış. Yatağın hemen sağ tarafında yer alan duvar cam duvar şeklinde dekore edilerek yatak odasının doğal bir yolla havalandırması ve gün ışığının girmesi sağlanmış. Televizyon ünitesi, bir kitaplık revize edilerek fonksiyonel bir kullanım sağlanmış.

Diğer alanlar

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Kış Bahçesi
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Evin odalarından sonra diğer bölümlere baktığınızda zarif bir iç mekan dekorasyonu yapıldığını görüyorsunuz. Boş alanlardan bir kısım cam ile kapatılarak yeşil canlı bitkiler konulmuş, kapalı bir kış bahçesi yapılarak zemin doğal taşlar ile kaplanmış. Kış bahçesi dışında kalan alanlar ahşap parkeler  ve kapı girişinde bulunan vestiyer  aynı renklerde ahşaptan yapılmış, renk uyumu ile muhteşem güzellikte bir iç mekan dekorasyonu ortaya çıkarılmış.

Konforlu ve lüks ögeler barındıran sıcacık bir ev!
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