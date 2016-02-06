Tek kelimeyle fantastik bir ev

Genellikle sanat galerilerinde ve müzelerde tercih edilen saf beyaz duvarlar, müze dışında bu evde de kullanılmıştır. Beyaz küp teorisi olarak da bilinen iç ve dış duvarların beyaz ile boyanması ile elde edilen bu ev küçük kahve rengi vazolar ve nötr detaylar ile bir arka plan havası verilmiş, zarif ve estetik bir görünüme kavuşturulmuş. İlginç niteliklere sahip bu ev, beyaz rengin hakimiyetinde açık ve ferah bir renk uyumu ile dekore edilmiştir. Ayrıca küçük detaylar büyütülerek beyaz rengin içinde muhteşem bir görsellik oluşturulmuştur. Bu proje, Mudge Studios tarafından hayata geçirilmiş ve ortaya şahane bir ev çıkarılmış.