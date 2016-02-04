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Zarif çizgileri ile muhteşem bir tasarım!

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homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Dağ evi, çiftlik evi, rustik evler ve benzeri natürel özellikteki yapıları değil de modern ve gösterişli mimarileri tercih ediyorsanız bu yazı size göre. Modern mimarinin öne çıkan bütün özelliklerini barındıran bu şık ve zarif ev hayallerinizi süsleyecek. Modern mimari ve modern stil dekorasyonun buluştuğu evde natürel ögeler son derece yaratıcı fikirle tasarıma dahil edilmiş. Kalabalık bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş ve ferah odaları ve dinlenme alanları ile bu muhteşem eve bayılacaksınız. Tasarımlarında beyaz rengi kullanmayı çok seven Brezilya'lı tasarım ofisi Arquiteto Aquiles Nicolas Kilaris tarafından tasarlanan ev birçok yönü ile benzerlerinden ayrılıyor. Şıklığın ve zarafetin her odada ön planda olduğu bu evi gelin birlikte daha yakından görelim.

Eğimleri ile dikkat çeken mimari

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İki katlı evin mimarisinde beyaz renkli dış cephe, ışıltılı bir görüntü ve zarif çizgiler ile eğimler dikkat çekiyor. Çok sayıda cam kapı ve pencerenin kullanıldığı ve sarı spot ışıklarla parlaklık kazanan dış cephe beyaz rengi ile de göz dolduruyor. Ön bahçede bitkilendirme oldukça dengeli bir şekilde uygulanmış. Giriş kapısına kadar uzanan şık yürüyüş yolu ve geniş ön veranda ile ev daha da modern bir havaya bürünmüş.

Işıltılı bir dekorasyon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin iç mekan tasarımında bol miktarda cam, kristal, lake ve seramik gibi parlak ve pürüzsüz yüzeyli ögelere yer verilmiş. Yine cömertçe kullanılan duvar ışıklandırmaları ve büyük gösterişli avizeler sayesinde iç mekanda görkemli bir hava yaratılmış. Beyaz, krem gibi açık renklerin kullanıldığı dekorasyonda bitkilendirme yeşil vurgular yapılmış. Koltuk ve halı gibi kumaş ürünlerinde parlak ve dokulu kumaş türleri seçilerek evin konsepti tamamlanmış.

Sıra dışı bitkilendirme

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin beyaz ve krem renklerinden oluşan renk dengesine bitkilendirme ile yeşil vurgular ekleyen mimarlar bu konuda oldukça sıra dışı bir yöntem kullanmışlar. Alışılmadık şekilde, iç mekan tasarımında bitkilendirme yerine ağaçlandırma kullanan mimarlar büyük palmiye ağaçları ile zevkli bir yaklaşım sunmuş. Yüksek tavan, beyaz renk ve yoğun ışıklandırma ile pırıl pırıl parlayan eve ağaçların yeşil ve kahverengi görüntüsü başarılı bir denge kazandırmış.

Beyazın zarafeti

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Beyaz rengin dekorasyonlarda önemli bir yeri vardır. Işığı yansıtmadaki başarısı nedeniyle, ferah ve aydınlık dekorlar yaratmanın sırrı beyaz ögelerden özellikle beyaz bir fondan geçer. Bu nedenle ışığın ve ferahlığın ön planda tutulduğu dekorasyonlarda beyaz renk bol bol kullanılır. Bu evin neredeyse her detayında beyaz renge rastlamak mümkün. Gördüğünüz büyük yemek odasında beyaz ve krem tonları ile güçlü bir ışılandırma birleştirilerek büyülü bir ortam yaratılmış. Yemek odası dekorasyonunun en önemli parçası olan yemek masaları hakkında detaylı fikirler ve örnek tasarımlar bulabilmek için “Yemek odası ya da mutfağım için hangi masayı seçmeliyim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Sade ve göz alıcı

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Beyaz rengin dekorasyonlara kattığı ferahlık ve aydınlık bir yana, aynı zamanda dizayna hem doğallık ve sadelik hem de göz alıcı bir şıklık kazandırabilen yegane renktir. Özellikle detaylarda kullanıldığı zaman mekanların modern çizgisini tamamlıyorlar. Bu dekorasyonun da birçok detayında beyaz renk ile sadelik ve şıklık sağlanmış.

Multimedya odası

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Evin oturma odası, yatak odası gibi zorunlu alanlarının dışında çok fazla dinlenme ve eğlence alanı mevcut. Mesela bu multimedya odası ev sahiplerine keyifli saatleri garanti ediyor. Dekorasyonu ile evin stiline uyum sağlayan oda, multimedya konseptini de en iyi şekilde karşılıyor. Konforlu koltuklar ve iyi bir ses sistemi ile oluşturulan multimedya odası, sizin keyif alanlarınız için de ilham kaynağı olabilir.

Işıl ışıl zarif bir ev
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