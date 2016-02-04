Zarif çizgileri ile muhteşem bir tasarım!

Dağ evi, çiftlik evi, rustik evler ve benzeri natürel özellikteki yapıları değil de modern ve gösterişli mimarileri tercih ediyorsanız bu yazı size göre. Modern mimarinin öne çıkan bütün özelliklerini barındıran bu şık ve zarif ev hayallerinizi süsleyecek. Modern mimari ve modern stil dekorasyonun buluştuğu evde natürel ögeler son derece yaratıcı fikirle tasarıma dahil edilmiş. Kalabalık bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş ve ferah odaları ve dinlenme alanları ile bu muhteşem eve bayılacaksınız. Tasarımlarında beyaz rengi kullanmayı çok seven Brezilya'lı tasarım ofisi Arquiteto Aquiles Nicolas Kilaris tarafından tasarlanan ev birçok yönü ile benzerlerinden ayrılıyor. Şıklığın ve zarafetin her odada ön planda olduğu bu evi gelin birlikte daha yakından görelim.