Zarif çizgileri ile muhteşem bir tasarım!

Dağ evi, çiftlik evi, rustik evler ve benzeri natürel özellikteki yapıları değil de modern ve gösterişli mimarileri tercih ediyorsanız bu yazı size göre. Modern mimarinin öne çıkan bütün özelliklerini barındıran bu şık ve zarif ev hayallerinizi süsleyecek. Modern mimari ve modern stil dekorasyonun buluştuğu evde natürel ögeler son derece yaratıcı fikirle tasarıma dahil edilmiş. Kalabalık bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş ve ferah odaları ve dinlenme alanları ile bu muhteşem eve bayılacaksınız. Tasarımlarında beyaz rengi kullanmayı çok seven Brezilya'lı tasarım ofisi Arquiteto Aquiles Nicolas Kilaris tarafından tasarlanan ev birçok yönü ile benzerlerinden ayrılıyor. Şıklığın ve zarafetin her odada ön planda olduğu bu evi gelin birlikte daha yakından görelim.
İki katlı evin mimarisinde beyaz renkli dış cephe, ışıltılı bir görüntü ve zarif çizgiler ile eğimler dikkat çekiyor. Çok sayıda cam kapı ve pencerenin kullanıldığı ve sarı spot ışıklarla parlaklık kazanan dış cephe beyaz rengi ile de göz dolduruyor. Ön bahçede bitkilendirme oldukça dengeli bir şekilde uygulanmış. Giriş kapısına kadar uzanan şık yürüyüş yolu ve geniş ön veranda ile ev daha da modern bir havaya bürünmüş.
Evin iç mekan tasarımında bol miktarda cam, kristal, lake ve seramik gibi parlak ve pürüzsüz yüzeyli ögelere yer verilmiş. Yine cömertçe kullanılan duvar ışıklandırmaları ve büyük gösterişli avizeler sayesinde iç mekanda görkemli bir hava yaratılmış. Beyaz, krem gibi açık renklerin kullanıldığı dekorasyonda bitkilendirme yeşil vurgular yapılmış. Koltuk ve halı gibi kumaş ürünlerinde parlak ve dokulu kumaş türleri seçilerek evin konsepti tamamlanmış.
Evin beyaz ve krem renklerinden oluşan renk dengesine bitkilendirme ile yeşil vurgular ekleyen mimarlar bu konuda oldukça sıra dışı bir yöntem kullanmışlar. Alışılmadık şekilde, iç mekan tasarımında bitkilendirme yerine ağaçlandırma kullanan mimarlar büyük palmiye ağaçları ile zevkli bir yaklaşım sunmuş. Yüksek tavan, beyaz renk ve yoğun ışıklandırma ile pırıl pırıl parlayan eve ağaçların yeşil ve kahverengi görüntüsü başarılı bir denge kazandırmış.
Beyaz rengin dekorasyonlarda önemli bir yeri vardır. Işığı yansıtmadaki başarısı nedeniyle, ferah ve aydınlık dekorlar yaratmanın sırrı beyaz ögelerden özellikle beyaz bir fondan geçer. Bu nedenle ışığın ve ferahlığın ön planda tutulduğu dekorasyonlarda beyaz renk bol bol kullanılır. Bu evin neredeyse her detayında beyaz renge rastlamak mümkün. Gördüğünüz büyük yemek odasında beyaz ve krem tonları ile güçlü bir ışılandırma birleştirilerek büyülü bir ortam yaratılmış. Yemek odası dekorasyonunun en önemli parçası olan yemek masaları hakkında detaylı fikirler ve örnek tasarımlar bulabilmek için “Yemek odası ya da mutfağım için hangi masayı seçmeliyim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Beyaz rengin dekorasyonlara kattığı ferahlık ve aydınlık bir yana, aynı zamanda dizayna hem doğallık ve sadelik hem de göz alıcı bir şıklık kazandırabilen yegane renktir. Özellikle detaylarda kullanıldığı zaman mekanların modern çizgisini tamamlıyorlar. Bu dekorasyonun da birçok detayında beyaz renk ile sadelik ve şıklık sağlanmış.
Evin oturma odası, yatak odası gibi zorunlu alanlarının dışında çok fazla dinlenme ve eğlence alanı mevcut. Mesela bu multimedya odası ev sahiplerine keyifli saatleri garanti ediyor. Dekorasyonu ile evin stiline uyum sağlayan oda, multimedya konseptini de en iyi şekilde karşılıyor. Konforlu koltuklar ve iyi bir ses sistemi ile oluşturulan multimedya odası, sizin keyif alanlarınız için de ilham kaynağı olabilir.