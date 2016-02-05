Şıklığı ile göz kamaştıran seçkin bir ev!

Ilıman iklimlerin ve yaz şehirlerinin dekorasyonu olarak bilinen akdeniz stilinin izlerini taşıyan büyük ve güzel bir evle tanışmak ister misiniz? Modern dekorasyonun bütün avantajlarını taşıyan aynı zamanda akdeniz stiline özgü doğallık ve sıcaklığı barındıran bu muhteşem eve bayılacaksınız. Brezilya'lı mimarlık ofisi Fernando Roma Estudioroma tarafından tasarlanan evin, onu benzerlerinden ayıran birçok özelliği var. Akdeniz stilinin etkilerini taşıyan bu muhteşem özellikleri birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Evin bütün odalarına hatta bahçesine daha yakından bir göz atalım.

Akdeniz stilinin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; doğallığı ve rahatlığı, klasik bir şıklığa sahip ögelerle sunan otantik bir stildir. Akdeniz stilinde geniş pencereler, ahşap ögeler, hafif desenli ve dokulu kumaşlar, beyaz ve mavi ile toprak tonlarında renkler ön plandadır. Bu dekorasyon stilinde genelde, paravanlar, ferforje aplikler, sedef işlemeli veya bakırdan yapılmış aksesuarlar bolca kullanılmaktadır. Mutfaklarda, eskinin terekleri ve beyaz mutfak dolapları ile renkli mozaikler göze çarpabilir. Akdeniz stilde dekore edilmiş bir mutfağa girdiğinizde, küçük çiçekli ve yumuşak renkli tekstil ürünleri hemen dikkatinizi çeker. Üzeri seramik döşeli alanlar, eski görünümlü mobilya ve masalar, şömineler ile harika hissedeceğiniz bir tarz yakalanmıştır. Teras ve verandalarda, geniş salıncaklar ve hamaklar ile muhteşem dinlenme alanları dekore edilir. Her yönüyle, rahatlığı, konforu ve şıklığı tasarımın merkezine alan harika bir stildir.