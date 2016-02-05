Şıklığı ile göz kamaştıran seçkin bir ev!

Ilıman iklimlerin ve yaz şehirlerinin dekorasyonu olarak bilinen akdeniz stilinin izlerini taşıyan büyük ve güzel bir evle tanışmak ister misiniz? Modern dekorasyonun bütün avantajlarını taşıyan aynı zamanda akdeniz stiline özgü doğallık ve sıcaklığı barındıran bu muhteşem eve bayılacaksınız. Brezilya'lı mimarlık ofisi Fernando Roma Estudioroma tarafından tasarlanan evin, onu benzerlerinden ayıran birçok özelliği var. Akdeniz stilinin etkilerini taşıyan bu muhteşem özellikleri birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Evin bütün odalarına hatta bahçesine daha yakından bir göz atalım.
Akdeniz stilinin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; doğallığı ve rahatlığı, klasik bir şıklığa sahip ögelerle sunan otantik bir stildir. Akdeniz stilinde geniş pencereler, ahşap ögeler, hafif desenli ve dokulu kumaşlar, beyaz ve mavi ile toprak tonlarında renkler ön plandadır. Bu dekorasyon stilinde genelde, paravanlar, ferforje aplikler, sedef işlemeli veya bakırdan yapılmış aksesuarlar bolca kullanılmaktadır. Mutfaklarda, eskinin terekleri ve beyaz mutfak dolapları ile renkli mozaikler göze çarpabilir. Akdeniz stilde dekore edilmiş bir mutfağa girdiğinizde, küçük çiçekli ve yumuşak renkli tekstil ürünleri hemen dikkatinizi çeker. Üzeri seramik döşeli alanlar, eski görünümlü mobilya ve masalar, şömineler ile harika hissedeceğiniz bir tarz yakalanmıştır. Teras ve verandalarda, geniş salıncaklar ve hamaklar ile muhteşem dinlenme alanları dekore edilir. Her yönüyle, rahatlığı, konforu ve şıklığı tasarımın merkezine alan harika bir stildir.
Evin dış cephesine bakınca büyük pencereler ve sıcak renk tonlarından hemen dekorasyon hakkında ipuçları yakalayabilirsiniz. İki katlı büyük evin garajı, bahçesi, verandası ve diğer dinlenme alanları evin hem modern mimarinin avantajlarını hem de stilinin güzelliklerini taşıdığının en büyük kanıtı. Kiremit çatısı ve siyah, büyük ferforje kapısıyla heyecan verici bir ev.
Tekstil ürünlerinden mobilyalara, aksesuarlardan iç mekan özelliklerine kadar her detayında stilinin ve konseptinin izlerini taşıyan son derece başarılı bir tasarım. Tam kararında bitkilendirmesi ve yaratıcı tabloları ile evin her odasına şıklık ve doğallık kazandırılmış.
Dekorasyonda kullanılan mobilyaların hemen hepsi sağlam iskeletleri, dokulu ve yumuşak kumaşları ile konforlu ve estetik modeller. Ayrıca stil olarak klasik olmaya aday izler taşıyorlar. Cilalanmamış ahşap görünümünde aksesuarların bolca kullanıldığı dekorda en dikkat çeken unsur doğallık. Ev dekorasyonuna yeni başlıyorsanız ve mobilya seçimi konusunda kafanız karışıksa, mobilyalar hakkında birçok fikir ve öneri bulabileceğiniz “Evlerimizi şenlendiren en güzel mobilyalar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Geniş cam kapı ve pencereler ile sonsuz bir ferahlık sağlanan bu mutfakta sleek yüzeyler ile modern bir şıklık yaratılmış. Stilin özelliklerini vurgulayan renkli çiçekler ve diğer bitkilendirme ögeleri dizaynı güzelleştirmiş. Işıl ışıl görüntüsüyle hem evin konseptine uyan hem de bir ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bu mutfak dekorasyonlara ilham kaynağı olacak özellikte.
Evin yemek odasında bar masası olarak kullanılabilecek veya mini bar da diyebileceğimiz bir köşe bulunuyor. Hem kullanılan mobilyaların ve tezgahın klasik izler taşıyan yapısı ile hem de renkleri ile dikkat çeken harika bir alan. Konuklarınızı böyle bir yemek odasında ağırlamak istemez miydiniz?
Evin verandasında havuza bakan iki alan bulunuyor. Birine oturma grubu diğerine de yemek grubu koyarak muhteşem bir açık hava dinlenme alanı yaratılmış. Evin sıcak iklime sahip olan bir kentte olduğu düşünüldüğünde ev sahipleri en çok bu alanda vakit geçiriyor olmalılar.
Evin bahçesinde geniş sayılabilecek bir havuz ve büyük bir yeşil alan bulunuyor. Bunun haricinde havuza bakan şık bir verandası var. Bu fotoğrafta verandaya kurulmuş, açık hava mutfağı olarak da kullanılabilecek, pergolası sarmaşıklarla kaplı bir yemek alanı görebilirsiniz.