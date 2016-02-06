Kıskanılacak güzellikte bir mimari

20.yy'ın başlarından bu yana yaşam alanlarımızı şekillendiren modern mimarlık en genel tanımı ile mimaride genel biçimin basitleştirilip yalınlaşmasını ve klasik süslemenin yapıdan çıkarılmasını ilke edinen bir ekoldür. Fonksiyonalizm ve modernizm'i barındıran modern mimarı, oyma ve rölyeflerin olmadığı, düz ve keskin çizgilerin kullanıldığı, ana hatların daha belirgin çizildiği ve birincil özelliği fonksiyonellik olan yapılar üretir. Bu yazımızda sizlere modern mimarinin başarılı örneklerinden birini daha tanıtacağız. Geniş bir bahçe içerisine havuz, veranda, bahçe, teras gibi birçok kullanışlı alanla birlikte inşa edilen ve modern çizgileri ile dikkat çeken bu eve bayılacaksınız. Sıcak görüntüsünün taş dış cephe kaplaması ile güçlendirildiği ev, sıcak iklimlerin en gözde konseptini yansıtıyor. DME Jecuciondeobras tarafından tasarlanan evin mimari özellikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için birlikte diğer fotoğraflara da göz atmaya ne dersiniz?
Ev geniş ve seyrek ağaçlarla süslü bir bahçe içerisine inşa edilmiş. Planlamada havuz ve veranda gibi alanlara yeşil alanlardan daha çok yer verilmiş. Orman gibi bahçesi olan kırsal evlerinin aksine bahçesiyle bile modern stilin izlerini taşıyan şık bir ev. Kimi insanlar bahçelerinde farklı uzunluklarda çimenlerin, birbirinden farklı çeşit çeşit ot ve bitkilerin bulunduğu alanları sever, kimileri ise aksine muntazam bir şekilde biçilmiş, özel peyzaj çalışması yapılmış, estetik ve düzenli alanları tercih eder. Bu bahçe de muntazam çizgileri sevenler için ideal.
Dış cephede taş kaplaması birçok farklı stil ve tema için uygulanabilen şık ve kullanışlı bir yöntemdir. Kültür taş kaplama, kültür tuğla kaplama ve taş panel kaplama şeklinde üç farklı yöntemle uygulanabilen taş duvar kaplamaları son zamanlarda oldukça popüler. Özellikle iç mekanlarda taş duvar dekorasyonunun sık sık kullanıldığına rastlıyoruz. Mimaride ya da iç mekan tasarımında taş ve tuğla ögeleri seviyorsanız evin bu detayı çok hoşunuza gidebilir. Evin bazı sütunları tamamen kale duvarı görünümü kazandıran taş duvar kaplaması ile dekore edilmiş. Evin dış cephe rengine ve dekorasyonda kullanılan ahşap ögelere son derece uyan şık bir detay.
Evin bahçede bulunan açık dinlenme alanlarının hemen önünde geniş sayılabilecek bir havuz bulunuyor. Görüntüsü ve konumu ile oldukça şık ve kullanışlı bir yapıya sahip olan havuzun eve zenginlik kattığı aşikar. Geniş pencereler ve teras katı ile de havuz manzaraları şık dinlenme alanları yaratılmış. Ev sahiplerinin konforu için neredeyse her detay düşünülmüş.
Evin bu cephesinde, ikisi verandada bulunan, diğer ikisi de havuz üzerine yapılmış ahşap zeminde bulunan toplam dört adet dinlenme alanı mevcut. Şezlonglar ve hasır bahçe mobilyaları ile süslenen bu alanlar ev sahiplerine son derece keyifli zaman geçirme olanağı sunuyor. Ayrıca evin ikinci katında bu havuz başına bakan bir adet teras bulunuyor. Muhteşem manzarası ile göz alıcı bir güzelliğe sahip olan teras evin en güzel alanlarından biri. Teras dekorasyonu yapmak istiyorsanız ve nasıl yapacağınız konusunda fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Farklı ve birbirinden güzel teras dekorasyonlarını bu yazıda bulacaksınız.
Evin hemen her odasının bahçeye bakan bir cam kapısı veya geniş bir penceresi mevcut. Bu sayede hem iç mekanda sonsuz bir ferahlık sağlayan mimarlar hem de iç mekanlara muhteşem manzaralar kazandırmışlar.
Gerek yaratıcı ve ferah dinlenme alanları gerekse dekoratif özellikleri ile her zevke hitap edebilecek bu muhteşem yapı hayalleri süsleyecek güzellikte. Böylesine özgün, şık ve konforlu bir evde yaşamayı kim istemezdi ki?