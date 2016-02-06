Kıskanılacak güzellikte bir mimari

20.yy'ın başlarından bu yana yaşam alanlarımızı şekillendiren modern mimarlık en genel tanımı ile mimaride genel biçimin basitleştirilip yalınlaşmasını ve klasik süslemenin yapıdan çıkarılmasını ilke edinen bir ekoldür. Fonksiyonalizm ve modernizm'i barındıran modern mimarı, oyma ve rölyeflerin olmadığı, düz ve keskin çizgilerin kullanıldığı, ana hatların daha belirgin çizildiği ve birincil özelliği fonksiyonellik olan yapılar üretir. Bu yazımızda sizlere modern mimarinin başarılı örneklerinden birini daha tanıtacağız. Geniş bir bahçe içerisine havuz, veranda, bahçe, teras gibi birçok kullanışlı alanla birlikte inşa edilen ve modern çizgileri ile dikkat çeken bu eve bayılacaksınız. Sıcak görüntüsünün taş dış cephe kaplaması ile güçlendirildiği ev, sıcak iklimlerin en gözde konseptini yansıtıyor. DME Jecuciondeobras tarafından tasarlanan evin mimari özellikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için birlikte diğer fotoğraflara da göz atmaya ne dersiniz?