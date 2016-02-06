Konforlu ve lüks ögeler barındıran sıcacık bir ev!

Ilıman iklimlerin yaşam alanlarına kazandırdığı en önemli özelliklerden birisi de bahçe ve havuz gibi alanlardır. Yılın yarıdan fazlasını sıcak sayılabilecek derecelerde geçiren şehirlerden birinde yaşıyorsanız sizin de evinizde en çok ihtiyaç duyduğunuz alan bahçe, veranda ve havuz gibi alanlardır. Bu özellikleri taşıyan bir ev bulmak istiyorsanız ya da bu tarz tasarımlara ilgi duyuyorsanız bu ev tam size göre. Bu yazımızda sizlere hem dekorasyonu hem de cazip dinlenme alanları ile dikkat çeken muhteşem bir ev tanıtacağız. İspanya'dan Senza Espacios adlı firma tarafından tasarlanan bu evin her alanı ayrı ayrı ilginizi çekecek. Gelin bütün odaları birlikte daha yakından inceleyelim.