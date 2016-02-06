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Konforlu ve lüks ögeler barındıran sıcacık bir ev!

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VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Akdeniz Havuz
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Ilıman iklimlerin yaşam alanlarına kazandırdığı en önemli özelliklerden birisi de bahçe ve havuz gibi alanlardır. Yılın yarıdan fazlasını sıcak sayılabilecek derecelerde geçiren şehirlerden birinde yaşıyorsanız sizin de evinizde en çok ihtiyaç duyduğunuz alan bahçe, veranda ve havuz gibi alanlardır. Bu özellikleri taşıyan bir ev bulmak istiyorsanız ya da bu tarz tasarımlara ilgi duyuyorsanız bu ev tam size göre. Bu yazımızda sizlere hem dekorasyonu hem de cazip dinlenme alanları ile dikkat çeken muhteşem bir ev tanıtacağız. İspanya'dan Senza Espacios adlı firma tarafından tasarlanan bu evin her alanı ayrı ayrı ilginizi çekecek. Gelin bütün odaları birlikte daha yakından inceleyelim.

Havuz, bahçe ve verandasıyla eksiksiz bir ev

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Akdeniz Havuz
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Yaz evlerinin olmazsa olmazı sayılan bütün özelliklerini barındıran bu ev, yalın ve şık görüntüsü ile de dikkat çekiyor. Evin arka bahçesini çevreleyen L şeklindeki veranda iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm katlanır cam sistemleri ile kış bahçesi gibi planlanmış bir yemek odasına ait. İkinci bölüm ise normal veranda gibi düşünülmüş. Ahşap pergola ile üzeri kapatılan bu veranda dört mevsim keyifle kullanılabilir.

Konforlu oturma odası

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Akdeniz Oturma Odası
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Ahşap ögeler ve krem tonlarının kullanıldığı oturma odasında vurgu rengi duvardaki büyük tablo ile sağlanmış. Canlı renkler içeren tablo odanın renk dengesini oluşturuyor. Tekstil ürünlerinde dokulu kumaşlar tercih edilerek odaya sıcaklık kazandırılmış. Mobilyalarda ise fonksiyonel ve konfor özellikleri ön planda tutulmuş. Oturma odası dekorasyonuna başlıyorsanız veya dekorunuzu yenileyecekseniz sitemizde arama yaparak farklı stillerde yüzlerce farklı dekorasyon örneğine ulaşabilirsiniz. Ya da birbirinden güzel örnek tasarımlar ve yaratıcı fikirler bulabileceğiniz “Farklı zevklere hitap eden oturma odası dekorasyon örnekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Modern bir mutfak

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Akdeniz Mutfak
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Evin mutfağında da diğer odalarda olduğu gibi modern stilin özellikleri yoğun olarak kullanılmış. Ancak diğer odalardan farklı olarak mutfakta dekorasyon çok daha sade ve minimalist bir çizgi ile yaratılmış. Az eşya, az renk ve az desen konseptini yansıtan mutfak dekorasyonunda parlak ve düzgün yüzeyler dikkat çekiyor. Beyaz renk ve güçlü bir aydınlatma ile mutfak dekorasyonunda oldukça ferah ve aydınlık bir ortam yaratılmış. Son derece şık ve güzel görünen mutfakta aynı zamanda kullanışlı ve modüler mobilyalar ile ekipmanlar tercih edilmiş.

Çok yönlü yemek odası

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Akdeniz Yemek Odası
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Evin mutfağına bitişik olarak büyük ve modern bir yemek odası da bulunuyor. Kış bahçesi temasında camekan ile çevrili olan bu yemek odasının bir de bar masası mevcut. Konuk ağırlamak için son derece ideal olan bu alan sayesinde keyifli ve muhteşem davetler verebilirsiniz.

Sıcak bir yatak odası

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Akdeniz Yatak Odası
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Evin yatak odası gül kurusu ve krem tonlarının yoğun olarak kullanıldığı sıcak ve biraz da romantik bir dekorasyona sahip. Işıklandırması, mobilyaları ve tekstil ürünleri ile sıcacık bir tema yaratılan yatak odası huzurlu uykular için dingin bir alan sunuyor. Eğer siz de yatak odanızda konfor ve ferahlık gibi özellikleri bulmak istiyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Farklı özelliklerde aydınlatma ögeleri ile alternatif ışıklandırma seçenekleri bulunduran bu yatak odası dinlenme, okuma ve uyku için ideal bir oda.

Işıl ışıl banyo

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Akdeniz Banyo
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Evin banyosu diğer alanların aksine çok daha gösterişli bir dekorasyona sahip. Cam ve ayna gibi yansıtıcı yüzeylerin ve lake gibi sleek mobilyaların tercih edildiği banyoda ışıltılı bir görünüm sağlanmış. Ahşap zemin ile bu parlak görüntünün fazlasını nötrleyen mimarlar dengeli ve başarılı bir aydınlık sağlamışlar. Oldukça şık ve göz alıcı bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş.

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