Minimal detayları ile bembeyaz bir ev

Dekorasyonlarda beyaz rengin hem aydınlatmada hem de modern görüntüde ne kadar büyük rol oynadığından birçok kez bahsetmiş olabiliriz. Işığı en iyi şekilde yansıtan renk olduğundan adeta kusursuz aydınlatmanın anahtarıdır. Ayrıca sade ve huzur veren görüntüsü sayesinde dekorasyonlara modern ve minimal özellikler kazandırmak için de kullanılabilir. Daha az renk, daha az desen ve daha az eşya düsturu ile yaşam alanları yaratan minimalist stil beyaz rengin sadeliğini sık sık kullanır. Eğer siz de dekorasyonlarınızda beyaz rengin bu muhteşem özelliklerinden birini ya da birkaçını bulundurmak istiyorsanız size harika bir haberimiz var. Bu yazımızda dekorasyonlarınıza ilham kaynağı olabilecek harika bir ev tanıtacağız. Beyaz rengin etkili bir şekilde kullanıldığı ve sıra dışı çatı yapısıyla dikkat çeken bu ev, tek katlı müstakil ve sade evlerden hoşlananlar için ideal. İtalya'dan Valeri Zoia Architetti Associati adlı firma tarafından çalışılan bu tasarım, hem mimarisi ile hem de dekorasyonu ile içinizi açacak. Gelin bu ferah ve modern evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Tek eğimli ve metal alaşımlı çatısı farklı rengi ve şekli ile evin ilk bakışta dikkat çeken özelliği oluyor. Tek katlı ve bahçeli bu şirin evin en önemli özelliği ise ferahlığı. Geniş ve yemyeşil bir bahçenin ortasında bulunan bu beyaz ev her odasına ayrı bir ferahlık sağlayacak şekilde konumlandırılmış. Başarılı ve göz dolduran mimarisi ile herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev.
Evin iç mekanı yüksek tavan, fransız pencereler ve beyaz renk sayesinde oldukça ferah ve geniş bir görünüme sahip. Bu geniş alanı az eşya ile dekore eden tasarımcılar stilin özelliklerini bu az ve öz eşyada son derece güzel uygulamış. Mutfak ekipmanlarından mobilya ve aksesuarlara kadar çok iyi düşünülmüş ve uygulanmış bir dekorasyon.
Geniş pencereler sayesinde evin banyosu tıpkı bir spa banyosu gibi rahatlatıcı özellikte görünüyor. Aydınlığı, ferahlığı ve yemyeşil bahçeye açılan penceresi ile keyif dolu bir banyo deneyimi sunabilecek güzellikte. Banyo dekorasyonuna başladıysanız veya dekorasyonunuzu yenileyecekseniz size birbirinden güzel fikirler verecek tasarımlar için “Banyo fayans modelleri ve yaratıcı dekorasyonlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca daha fazla örnek dekorasyon için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Evin tek eğim çatısının iç mekandaki görüntüsü de oldukça şık. Çatı katının yüksek tavan için açık kullanıldığı dekorasyonda sadece duvara paralel bir asma kat bırakılmış. Bu katı çalışma odası gibi değerlendiren mimarlar oldukça dikkat çekici bir fikre imza atmışlar. Çatı penceresi sayesinde aydınlanan ve çatının beyaz strüktürleri ile beyaz duvarlar sayesinde ferahlık kazanan bu çalışma alanı yine beyaz mobilyalarla dekore edilmiş.
Evde kullanılan mobilyaların tamamı sade ve basit bir tasarıma sahip. Düz raf sisteminden oluşan kitaplık, sade bir masa ve yine gösterişsiz beyaz bir sandalye ile tamamlanan çalışma odası, ahşap zemin ile canlılık kazanmış. Korkuluklarda beyaz düz parmaklık tercih eden mimarlar bu asma katta gerçekten göz alıcı bir dizayn yaratmışlar. Alana canlılık katan bir başka detay ise yerdeki kırmızı beyaz çizgili şirin yolluk olmuş.
Evin arka bahçesi geniş ve oldukça yeşil bir alana sahip. Oturma odası ve yemek odasının açıldığı bu sürgülü cam kapılar evin arka bahçesine çıkıyor. Bu eve ve oturma odasına konfor sağlayan bir özellik olarak görülebilir. Başarılı ve çok yönlü bir ışıklandırma ile de evin aydınlık dekorasyonu tamamlanmış.