Minimal detayları ile bembeyaz bir ev

Dekorasyonlarda beyaz rengin hem aydınlatmada hem de modern görüntüde ne kadar büyük rol oynadığından birçok kez bahsetmiş olabiliriz. Işığı en iyi şekilde yansıtan renk olduğundan adeta kusursuz aydınlatmanın anahtarıdır. Ayrıca sade ve huzur veren görüntüsü sayesinde dekorasyonlara modern ve minimal özellikler kazandırmak için de kullanılabilir. Daha az renk, daha az desen ve daha az eşya düsturu ile yaşam alanları yaratan minimalist stil beyaz rengin sadeliğini sık sık kullanır. Eğer siz de dekorasyonlarınızda beyaz rengin bu muhteşem özelliklerinden birini ya da birkaçını bulundurmak istiyorsanız size harika bir haberimiz var. Bu yazımızda dekorasyonlarınıza ilham kaynağı olabilecek harika bir ev tanıtacağız. Beyaz rengin etkili bir şekilde kullanıldığı ve sıra dışı çatı yapısıyla dikkat çeken bu ev, tek katlı müstakil ve sade evlerden hoşlananlar için ideal. İtalya'dan Valeri Zoia Architetti Associati adlı firma tarafından çalışılan bu tasarım, hem mimarisi ile hem de dekorasyonu ile içinizi açacak. Gelin bu ferah ve modern evi birlikte daha yakından inceleyelim.