Taş mimarisi ile dikkat çeken özel bir kır evi!

Kır evlerinin karşı konulmaz cazibesine en çok yakışan stillerden birisi de rustik stildir. Eski Amerikan evlerinin de gözde stili olan rustik stil hala İngiltere, Amerika ve Almanya’da en çok uygulanan stiller arasında. Rustik, natürel unsurları ile dikkat çeken ve antik tasarımla modern çizgileri buluşturan bir dekorasyon stilidir. Ahşap, masif gibi ağaç ürünlerinin ve hasır gibi bitki kökenli ürünlerin bolca kullanıldığı stilde, doğallık ve rahatlık ana özelliktir. Modern dekorasyon anlayışının keskin çizgileri, minimal detayları ve kusursuz yeni görünümüne rustik stilde pek rastlanmaz. Rustik dekorasyon daha çok, eski görünümlü, eski malzemelerden düzenlenmiş veya değerlendirilmiş ürünleri barındırır. Rustik stil, şehir hayatının giderek modernleşen ve fütüristik ögeler taşıyan dekorasyonlarının aksine güçlü bir doğaya dönüş teması içerir ve bu yönüyle kırsal – köy evi özellikleri de taşır. Eğer siz de apartman dairelerinizde, villa veya müstakil evlerinizde kısaca yaşam alanlarınızda doğal ve antik unsurlar barındıran bir dekorasyon istiyorsanız rustik stil hakkında örnekler bakmaya başlayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız ev ise taşıdığı yoğun rustik özelliklerin yanı sıra modern alanlara da yer veren sıra dışı bir çizgiye sahip. İtalya'da bulunan Ariano Architettura adlı firma tarafından tasarlanmış evin her odası ayrı bir özenin ürünü. Gelin bu muhteşem eve birlikte göz atalım.
Rustik stilin detayları hakkında daha fazla fikir ve örnek tasarıma ihtiyacınız varsa “Rustik stilde ev dekorasyonunu nasıl yaparım?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Ayrıca sitemizin rustik stil sekmesinde arama da yapabilirsiniz.
Mimaride taş dış cephe kaplaması son yıllarda oldukça popüler olan bir akım. Özellikle kır ve dağ evi gibi evlerde dış cephenin tamamında veya bir kısmında taş cephe kaplaması kullanılarak harika dış cephe dekorasyonları oluşturuluyor. Bu evin de dış cephesinde taş paneller yardımıyla yapılan taş dekorasyon kullanılmış. Geniş bir bahçe içerisinde bulunan ev için gerçekten çok uygun bir özellik.
Evin iç mekan dekorasyonunda rustik özellikler taşıyan, eski görünümlü mobilyalar kullanılmış. Bu mobilyalar sayesinde evde sıcak ve aynı zamanda şık bir dekorasyon oluşturulmuş. Evin duvar ve zemininin düzgün görünüme karşın eski mobilyalar eve sıra dışı bir eklektik çizgi kazandırmış.
Evin oturma odası gibi sık kullanılan mekanlarında yüksek tavan bırakılarak ferahlık sağlanmış. Beyaz mobilyalar ile de bu ferahlık desteklenmiş. Ayrıca evde işlemeli şömine gibi otantik detaylar da dikkat çekiyor.
Evin bazı odalarında yüksek tavan uygulayabilmek için bir diğer kısımlarda da asma kat kullanılmış. Eve oldukça şık ve farklı bir hava kazandıran bu asma kat bir çeşit çalışma odası gibi değerlendirilmiş. Çalışma odasına çıkan merdivenler ise metal görünümü ile eve endüstriyel bir hava kazandırmış. Son derece iyi çalışılmış eklektik bir dizayn.
Evin bazı alanları yaygın olan stilin epey dışına çıkıyor. Tıpkı bu banyo gibi. Evin genelinde hakim olan stil ve temanın çok dışında olan bu banyo dekorasyonu ışıklandırması, renk dengesi, ekipmanları ve dizaynı ile modern bir havaya sahip. Ayrıca kullanılan aksesuarlar da farklı çizgisini yansıtıyor.
Çatı strüktürleri açıkta olan yüksek tavanı ile oldukça dikkat çekici görünen bu yatak odası, duvar dekorasyonu ve mobilyaları ile de göz dolduruyor. Evin sıra dışı yapısına katkı sağlayan bu yatak odası dekorasyonu oldukça konforlu ve uyku mabediniz için de son derece uygun.
Evin veranda ve teras gibi şahane dinlenme alanları da bulunuyor. Görselde evin çatısı altında bulunan ve yarım duvarları ile avlu özelliği taşıyan bir alan görüyorsunuz. Basir bir masa sandalye ve rahat bir hamak ile bu alan muhteşem bir dinlenme mekanına dönüşmüş.