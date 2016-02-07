Taş mimarisi ile dikkat çeken özel bir kır evi!

Kır evlerinin karşı konulmaz cazibesine en çok yakışan stillerden birisi de rustik stildir. Eski Amerikan evlerinin de gözde stili olan rustik stil hala İngiltere, Amerika ve Almanya’da en çok uygulanan stiller arasında. Rustik, natürel unsurları ile dikkat çeken ve antik tasarımla modern çizgileri buluşturan bir dekorasyon stilidir. Ahşap, masif gibi ağaç ürünlerinin ve hasır gibi bitki kökenli ürünlerin bolca kullanıldığı stilde, doğallık ve rahatlık ana özelliktir. Modern dekorasyon anlayışının keskin çizgileri, minimal detayları ve kusursuz yeni görünümüne rustik stilde pek rastlanmaz. Rustik dekorasyon daha çok, eski görünümlü, eski malzemelerden düzenlenmiş veya değerlendirilmiş ürünleri barındırır. Rustik stil, şehir hayatının giderek modernleşen ve fütüristik ögeler taşıyan dekorasyonlarının aksine güçlü bir doğaya dönüş teması içerir ve bu yönüyle kırsal – köy evi özellikleri de taşır. Eğer siz de apartman dairelerinizde, villa veya müstakil evlerinizde kısaca yaşam alanlarınızda doğal ve antik unsurlar barındıran bir dekorasyon istiyorsanız rustik stil hakkında örnekler bakmaya başlayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız ev ise taşıdığı yoğun rustik özelliklerin yanı sıra modern alanlara da yer veren sıra dışı bir çizgiye sahip. İtalya'da bulunan Ariano Architettura adlı firma tarafından tasarlanmış evin her odası ayrı bir özenin ürünü. Gelin bu muhteşem eve birlikte göz atalım.

Rustik stilin detayları hakkında daha fazla fikir ve örnek tasarıma ihtiyacınız varsa “Rustik stilde ev dekorasyonunu nasıl yaparım?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Ayrıca sitemizin rustik stil sekmesinde arama da yapabilirsiniz.