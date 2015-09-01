Evinize prestij kazandıracak 10 mutfak tasarımı

Daha önceki ‘Farklı coğrafyalardan estetik yemek masası örnekleri’ başlıklı yazımızda yeme-içmeden aldığımız zevkleri katlayan masa tasarımlarından bahsetmiştik. Bu kez yine gastronomiyle yakından ilgili bir dekorasyon konusuyla karşınızdayız ancak bu sefer konuya biraz daha geniş açıdan bakıp bir mutfağın tümünü göz önünde bulundurarak değişik mutfak tasarım modellerini sizin için hem ülkemizden hem de yurtdışından seçtiğimiz 10 örnek yardımıyla daha yakından incelemeye çalışacağız.
Günümüzde mutfaklar artık sadece yemek pişirilen değil aynı zamanda pişirilen yemeğin yendiği, hatta bazı evlerde yemek odasının ikame edildiği yerler haline de geldi. Bu yüzden yemek masalarıyla ilgili yukarıda bahsettiğimiz yazımızda da belirttiğimiz gibi yemekle birlikte, yemeğin sunuluş şekli ve sunulduğu ortam da oldukça önem kazanmaya başladı. Ayrıca yemek yapmanın bir ihtiyaçtan öte bir zevk, bir hobi haline geldiği son yıllarda, gastronomik yeteneklerimizi geliştirirken estetik ve konforun bir arada bulunduğu bir mutfakta çalışmak da hakkımız sanırız. Yeme-içme kültürünün böylesine önem kazandığı günümüzde mutfakta geçirilen vakit de arttı. Dolayısıyla estetik ihtiyaç ve kaygılar mutfaklara da taşınmış oldu. Geniş bir hareket alanı sağlayan ankastre mutfaklar sektörü domine ederken, daha mütevazi mutfaklar için de dikkat çeken, sıradışı ve hoş tasarımları bolca bulmak mümkün. Mutfak oldukça aktif bir şekilde zaman geçirilen bir mekan olduğundan estetiğin yanında konfor ve işlevsellik de mutlaka hesaba katılıp birlikte değerlendirilmesi gereken hususlar olarak ortaya çıkıyor. Mutfak tasarımı bir takım teknik unsur ve ayrıntılar da içerdiğinden kolay bir iş değildir. Mutfağınızı sil baştan yenilemeye ya da yeni evinizin mutfağını tasarlamaya niyet ediyorsanız, uzmanlara danışmanızın çok faydalı olcağı kanaatindeyiz. Mutfağı tasarlarken ilk göz önünde bulundurulan hiç şüphesiz mutfağın boyutlarıdır. Boyutları genişletme imkanı çoğu zaman olmadığından elde var olanı en optimal biçimde kullanıp yeterli hareket alanı ve estetiği oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir yemek odanız varsa elbette mutfağı tasarlamak konusunda eliniz rahatlayacaktır. Diğer durumda evde kaç kişinin yaşadığı ya da yemekli misafirin mutfakta kabul edilip edilmeyeceği gibi faktörleri de devreye sokmak gerekir. Başka bir önemli nokta kullanılacak malzemeyken, renk ve tarz gibi unsurlar üzerinde düşünmek de her zaman çok fazla düşünsel mesai harcadığımız konular arasında yer almaktadır. Tüm bunların yanında mutfak, buhar ve yağ gibi faktörler yüzünden her zaman tehdit altındadır, dolayısıyla havalandırma iyi hesaplanmalı ayrıca elektronik aletlere ve hassas malzemelerden yapılmış eşyalara da özel bir ihtimam gösterilmelidir.
Görüldüğü üzere pek çok değişken mutfak tasarımı konusunda rol oynuyor. Sizlere mutfak tasarımları konusunda örnekler sunmak kafanızda yeni fikirler oluşturmak açısından faydalı olacaktır, o yüzden şimdi örneklerimizle devam edelim.
Adeta bütün mekanın mutfağa çevrildiği bu örneğimiz yemek yapmayı, yemeyi, atıştırmayı, (hele de dostlarla olursa) yaşam tarzı haline getirenlere sesleniyor. Her zaman bu kadr geniş bir alana sahip olamayabilirsiniz ama tarz olarak modernizmi benimseyenlerin esinlenebileceği bir mutfak tasarımı çıkmış ortaya. Ahşap malzemenin kullanıldığı bu tasarımda, aydınlatma da oldukça göz alıcı.
‘Bearprogetti’ adını taşıyan bu İtalyan tasarımını, ahşap mutfak tasarımı konusundaki en başarılı örneklerden birini oluşturduğu için seçtik. Açık renk ahşaptan bu mutfak, oldukça başarılı olduğunu gördüğümüz aydınlatmanın da yardımıyla iç ferahlatıcı bir görüntü oluşturken, diğer yandan da ince uzun mutfakların nasıl verimli kullanılabileceği konusunda ders niteliğinde. Cam kenarındaki tabureler ve tezgahla iki kişiye yemek yeme ikmanın da sunan mutfak alan darlığı yaşayan tek-ya da iki kişilik evlere hitap ediyor.
Yine İtalya’dayız ancak bu kez bir rustik mutfak tasarımı örneğiyle. Gri ve bej tonların hakim olduğu mutfakta buna uygun olarak metalik kısımlar da dikkat çekiyor. Büyük ekran bir televizyonun da ihmal edilmediği bu tasarımda, zemin ve duvar dekorasyonunun mutfak tasarımıyla ne kadar başarılıı bir harmoni oluşturduğunu görüyoruz. Ayrıca dolap ve masa doğru şekilde konumlandırılınca ortaya geniş sayılabilecek bir hareket alanının çıktığını da söyleyelim.
Malum olduğu üzere, dekorasyonun birçok alanında olduğu gibi mutfaklar da gri son yıllarda oldukça moda haline geldi. Grinin dışında ayrıca geometrik çizgilerin hakimiyetindeki bu mutfak minimalist tarzın en başarılı örneklerinden birini önümüze getiriyor. Aydınlatmadaki açık mavi unsruların ayrı bir hava kattığı bu tasarımın İtalyanlar ait olması çok da şaşırtıcı değil.
Bu kez çok uzaklara, Japonya’ya uzanıyoruz. Japonlar bu tasarımında, hemen her seferinde olduğu gibi açık renk ahşap kullanmışlar, ki tasarımın geri kalan beyaz unsurlarıyla birlikte iç ferahlatan bir özellik olarak karşımıza çıkmış. Arka planda görülen ahşap dolap pek çok eşyayı barındırabilecek derecede büyük olduğundan oldukça işlevsel. Beyaz renk tezgahın önüne bir de ahşaptan tezgah kullanılarak kapasite arttırımı da sağlanmış. Gerçekten her yönüyle usta işi bir mutfak tasarımı.
Bu aralar çok moda olmasa bile yine de hemen her yazımızda klasik severlere hitap edecek parçalar bulmaya gayret ediyoruz. Bu kez klasikçiler için Rusya’dan bir örnek seçtik. Büyük mutfaklara uygun bu tasarım avizeden sandalyeler, dolaplardan masa bacaklarına kadar tepeden tırnağa klasizm kokarken, zemin seçiminin de çok şık ve uyugun yapıldığını gözden kaçırmamamız gerekir.
Dekorasyonda kontrast her zaman işe yarayan ve şık bir çözümdür, mutfaklar da bundan bağımsız değil. Akdeniz Dekorasyon’un ülkemizde tasarladığı bu mutfak da siyah beyaz kontrastının başarıyla uygulandığı bir örneği önümüze getiriyor. Dolap sayısı bol tutularak kapasite ve dolayısıyla işlevsellik arttırılmış. Ayrıca fayans döşemesi de göz alıcı bir görüntü oluşturuyor. Modern mutfakalrdan vazgeçmek istemeyenlere önerebileceğimiz hoş bir tasarım.
Ankastre mutfakların son yıllarda sektörü domine ettiğini yukarıda belirtmiştik. Hebart Mimarlık’ın hazırladığı bu tasarım da, daha çok büyük mutfaklara uygun olan ankastre tasarımların başarılı bir örneğini oluşturuyor. Aynen yukarıdaki örneğimizde gördüğümüz gibi yine siyah beyaz kontrastının uygulandığı mutfakta buna ek olarak, krem rengi ve metalik öğeler de mevcut. Genişçe bir mutfağınız varsa içinden çıkmayı istemeyeceğiniz bu tasarımı kaçırmayın deriz.
Cam, ahşap ve fayans. Üçü de bir arada ancak birbirlerizle ne kadar güzel bir uyum sergiliyorlar değil mi? Daha önce başka yazılarımızda da tasarımlarına yer verdiğimiz Hiba İç Mimarlık ve Dekorasyon bu kez eklektik bir modelle karşımızda. Masada cam estetiği dikkatimizi çekerken, ahşap dolapların ayrı bir hoşluğu var. Bu yıl moda olan siyah beyaz kontrastına dayalı fayanslar da diğer iki komponentle harika bir uyum sergiliyor.
Son olarak oldukça enteresan ve cesur olmakla birlikte bir o kadar da başarılı bir modelle noktalıyoruz. Ada Ahşap’ın bu tasarımında sadece ahşap değil aynı zamanda PVC de kullanımış. Rengarenk duvar tasarımı, bir hayli geniş denilebilecek ahşap masası ve oldukça kullanışlı siyah raflarıyla değişiklik arayanlara seslenen bir dekorasyon örneği. Bundan sonraki birkaç yazımızda yine mutfaklarla ilgileneceğiz ancak biray daha detaya inmek kaydıyla.