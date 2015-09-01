Evinize prestij kazandıracak 10 mutfak tasarımı

Daha önceki ‘Farklı coğrafyalardan estetik yemek masası örnekleri’ başlıklı yazımızda yeme-içmeden aldığımız zevkleri katlayan masa tasarımlarından bahsetmiştik. Bu kez yine gastronomiyle yakından ilgili bir dekorasyon konusuyla karşınızdayız ancak bu sefer konuya biraz daha geniş açıdan bakıp bir mutfağın tümünü göz önünde bulundurarak değişik mutfak tasarım modellerini sizin için hem ülkemizden hem de yurtdışından seçtiğimiz 10 örnek yardımıyla daha yakından incelemeye çalışacağız.

Günümüzde mutfaklar artık sadece yemek pişirilen değil aynı zamanda pişirilen yemeğin yendiği, hatta bazı evlerde yemek odasının ikame edildiği yerler haline de geldi. Bu yüzden yemek masalarıyla ilgili yukarıda bahsettiğimiz yazımızda da belirttiğimiz gibi yemekle birlikte, yemeğin sunuluş şekli ve sunulduğu ortam da oldukça önem kazanmaya başladı. Ayrıca yemek yapmanın bir ihtiyaçtan öte bir zevk, bir hobi haline geldiği son yıllarda, gastronomik yeteneklerimizi geliştirirken estetik ve konforun bir arada bulunduğu bir mutfakta çalışmak da hakkımız sanırız. Yeme-içme kültürünün böylesine önem kazandığı günümüzde mutfakta geçirilen vakit de arttı. Dolayısıyla estetik ihtiyaç ve kaygılar mutfaklara da taşınmış oldu. Geniş bir hareket alanı sağlayan ankastre mutfaklar sektörü domine ederken, daha mütevazi mutfaklar için de dikkat çeken, sıradışı ve hoş tasarımları bolca bulmak mümkün. Mutfak oldukça aktif bir şekilde zaman geçirilen bir mekan olduğundan estetiğin yanında konfor ve işlevsellik de mutlaka hesaba katılıp birlikte değerlendirilmesi gereken hususlar olarak ortaya çıkıyor. Mutfak tasarımı bir takım teknik unsur ve ayrıntılar da içerdiğinden kolay bir iş değildir. Mutfağınızı sil baştan yenilemeye ya da yeni evinizin mutfağını tasarlamaya niyet ediyorsanız, uzmanlara danışmanızın çok faydalı olcağı kanaatindeyiz. Mutfağı tasarlarken ilk göz önünde bulundurulan hiç şüphesiz mutfağın boyutlarıdır. Boyutları genişletme imkanı çoğu zaman olmadığından elde var olanı en optimal biçimde kullanıp yeterli hareket alanı ve estetiği oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir yemek odanız varsa elbette mutfağı tasarlamak konusunda eliniz rahatlayacaktır. Diğer durumda evde kaç kişinin yaşadığı ya da yemekli misafirin mutfakta kabul edilip edilmeyeceği gibi faktörleri de devreye sokmak gerekir. Başka bir önemli nokta kullanılacak malzemeyken, renk ve tarz gibi unsurlar üzerinde düşünmek de her zaman çok fazla düşünsel mesai harcadığımız konular arasında yer almaktadır. Tüm bunların yanında mutfak, buhar ve yağ gibi faktörler yüzünden her zaman tehdit altındadır, dolayısıyla havalandırma iyi hesaplanmalı ayrıca elektronik aletlere ve hassas malzemelerden yapılmış eşyalara da özel bir ihtimam gösterilmelidir.

Görüldüğü üzere pek çok değişken mutfak tasarımı konusunda rol oynuyor. Sizlere mutfak tasarımları konusunda örnekler sunmak kafanızda yeni fikirler oluşturmak açısından faydalı olacaktır, o yüzden şimdi örneklerimizle devam edelim.