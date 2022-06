Detaya önem verenler için şık mutfak aksesuarları

Aksesuarlar genel olarak boyutları küçük ama etki bırakma ve göze çarpma konusunda oldukça etkili objelerdir, bu yüzden de her türlü dekorasyonda çarpıcılığı arttırmak için kullanılırlar. Etki ve boyut arasında ters orantı bulunan böylesi bir alanda başarılı olmak her zaman çok kolay olmayabilir, kısacası aksesuar deyip geçemeyiz zira ufacık bir aksesuar koca bir dekorasyonu olumlu ya da olumsuz anlamda çok değişik gösterebilir.

Her dekorasyonda belli bir estetik ve işlevsellik dengesi bulunur, kişisel tercih ve ihtiyaçlara göre bu denge kimi zaman estetik, kimi zaman da işlevsellik lehine değişebilir. Mutfaklara ise yemek pişirmek ve yeme-içme gibi gayet somut ve belli aktiviteler amacıyla ihtiyaç duyulduğundan sadece bir nebze bile olsa yukarıda bahsettiğimiz denge işlevsellik lehine bozulmaktadır. Bu yüzden mutfak aksesuarları genel olarak diğer alanlara hitap eden aksesuarlardan daha değişik düsturlarla seçilir. Bir mutfak aksesuarı seçerken, en azından çoğu zaman, sadece estetik görüntüsüne, malzemesinin ve renginin diğer dekorasyon unsurlarıyla uyumuna değil aynı zamanda yoğun ve hızlı mutfak aktivitesi arasında işe yararlığına ve pratikliğine de dikkat edilir. Bu da ince tabii ki aksesuar seçiminde ince eleyip sık dokumayı gerektirir.

Aksesuar dekorasyonunda da elbette kişisel zevkler yönünde bir çizgi izlenmesi normaldir. Minimalist dekorasyondan hoşlananların her yeri aksesuarla doldurması beklenmez. Buna karşın bol aksesuar kullanımına rağmen şık bir çizgi yakalamayı başarabilenler de mutlaka vardır. Bu vesileyle belirtelim ki bol aksesuar kullanmak her zaman şıklıkla eş anlamlı olmayabileceği gibi tersi de geçerlidir. Kısacası her zaman bahsettiğimiz optimumu yakalamak için birçok değişkenin rol oynadığını bilmek ve ona göre hareket etmek gerekmektedir.

Gelin size bu yazımızda, dünyanın farklı ülkeleri ve farklı tarzlarının yanı sıra ülkemizden de örneklerle, mutfaklarınıza işlevsellikten taviz vermeden estetik görüntü kazandıracak 10 adet aksesuar tanıtalım.