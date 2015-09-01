Detaya önem verenler için şık mutfak aksesuarları

Aksesuarlar genel olarak boyutları küçük ama etki bırakma ve göze çarpma konusunda oldukça etkili objelerdir, bu yüzden de her türlü dekorasyonda çarpıcılığı arttırmak için kullanılırlar. Etki ve boyut arasında ters orantı bulunan böylesi bir alanda başarılı olmak her zaman çok kolay olmayabilir, kısacası aksesuar deyip geçemeyiz zira ufacık bir aksesuar koca bir dekorasyonu olumlu ya da olumsuz anlamda çok değişik gösterebilir.
Her dekorasyonda belli bir estetik ve işlevsellik dengesi bulunur, kişisel tercih ve ihtiyaçlara göre bu denge kimi zaman estetik, kimi zaman da işlevsellik lehine değişebilir. Mutfaklara ise yemek pişirmek ve yeme-içme gibi gayet somut ve belli aktiviteler amacıyla ihtiyaç duyulduğundan sadece bir nebze bile olsa yukarıda bahsettiğimiz denge işlevsellik lehine bozulmaktadır. Bu yüzden mutfak aksesuarları genel olarak diğer alanlara hitap eden aksesuarlardan daha değişik düsturlarla seçilir. Bir mutfak aksesuarı seçerken, en azından çoğu zaman, sadece estetik görüntüsüne, malzemesinin ve renginin diğer dekorasyon unsurlarıyla uyumuna değil aynı zamanda yoğun ve hızlı mutfak aktivitesi arasında işe yararlığına ve pratikliğine de dikkat edilir. Bu da ince tabii ki aksesuar seçiminde ince eleyip sık dokumayı gerektirir.
Aksesuar dekorasyonunda da elbette kişisel zevkler yönünde bir çizgi izlenmesi normaldir. Minimalist dekorasyondan hoşlananların her yeri aksesuarla doldurması beklenmez. Buna karşın bol aksesuar kullanımına rağmen şık bir çizgi yakalamayı başarabilenler de mutlaka vardır. Bu vesileyle belirtelim ki bol aksesuar kullanmak her zaman şıklıkla eş anlamlı olmayabileceği gibi tersi de geçerlidir. Kısacası her zaman bahsettiğimiz optimumu yakalamak için birçok değişkenin rol oynadığını bilmek ve ona göre hareket etmek gerekmektedir.
Gelin size bu yazımızda, dünyanın farklı ülkeleri ve farklı tarzlarının yanı sıra ülkemizden de örneklerle, mutfaklarınıza işlevsellikten taviz vermeden estetik görüntü kazandıracak 10 adet aksesuar tanıtalım.
Yeni lezzetlere yelken açmak ve bunu dostlarımızla paylaşmak zamanımızın trendi biliyorsunuz. Gördüğünüz ahşap kitap tutacağı da hem estetik yapısıyla özellikle ahşap ağırlıklı mutfak dekorasyonlarına hitap etmekle birlikte sadelik ve şıklığıyla pek çok tarzla arkadaş bir görüntü sergiliyor. Yemek kitabınızı gözünüzün hizasına yerleştirip pratiklik sağlayan sizler için İspanya’da tasarlandı.
Üzerindeki motiflerden de anlayacağınız üzere cupcake’lerinizi koyduğunuz kavanozlarınızı örteceğiniz bu cici bezler ülkemizde tasarlandı. İki farklı boyutta ve lastikli olarak tasarlanan bezler Ceviz El İşleri imzası taşıyor. Yıkanabilir özellikte olan ve mutfağınızda sevimli bir görüntü oluşturacak bu kavanozlar, detaylara dikkat edenlerin gözünden kaçmayacaktır. Sadece lezzeti değil sunumuyla da cupcake’leriniz ilgi çekecektir.
Mutfakta bolca rengi sevenler için bir örneğimizle devam ediyoruz. Hayvan figürlerine rağmen ayakkabı şeklinde ayaklarıyla ilginç bir görüntü oluşturan bu tepsi ve heykeller Almanya;da el yapımı olarak üretildi. Arka planda da göreceğiniz gibi aynı tarzda iki adet de penguen heykeli bulunmakta. Modelimiz bu tarzı sevenler için hoş ayrıntılar bulundurduğu gibi sadece mutfak değil yemek odası veya oturma odası gibi mekanlara da konumlandırabilme imkanı tanıyor.
Step Collection’ın tasarladığı bu mutfak aksesuarları fotoğrafta görüleceği üzere ikişer kase ve vazoyla bir adet geniş tabaktan oluşuyor. Kalın urganların geometrik olarak dolanması tekniğiyle oluşturulmuş tasarımı sadece mutfakta değil bahçede de kullanabilirsiniz. Çiçekten, meyveye ve çeşitli öteberiye dek birçok objeyi derli toplu tutmaya da yarayan bu şık aksesuarlar ahşap malzemeyle de oldukça uyumlu olacağı kanaatindeyiz.
İşte size estetiği pratik yararlara da döken bir örnek. Yıkayıp duruladığınız mutfak eşyalarınız kururken bir yandan da üzerlerindeki kurumayı bekleyen su da boşa gitmiyor ve alt tarafına yerleştireceğiniz bitkiyi suluyor. Estetik, işlevsellik hatta çevrecilik hepsinin bir arada olduğu ve yaratıcılığın sınırlarının zorlayan bu aksesuar İtalya’da tasarlandı.
Saatler mutfakta sadece zamanı öğrenmek için değil aynı zamanda yemeklerin pişme sürelerini doğru hesap edebilmek için de oldukça gerekli. Çatal, bıçak, kaşık motiflerinin yer aldığı mutfak temeasıyla dikkat çeken bu ağaçtan tasarım saat de Polonya imzası taşımasıyla ayrıca enteresan. Fotoğraftaki gibi siyah duvar ve ahşap dekorasyonla oldukça uyumlu olacağını düşünüyoruz.
Ahşaptan yapılma bu çok amaçlı altlıklar hem içeceklerinizin hem de peynir, çerez, meyve gibi küçük atıştırmalıklarınızın mutfağınızın yüzeylerini kirletmesinin önüne geçmeye çalışırken diğer yandan da şık görüntüsüyle gözlere hitap ediyor. Büyük yemeklerden ziyade sohbet eşliğindeki küçük aperitifler için hazırlanmış ahşap altlıkların aynı zamanda esnek olduklarını da hatırlatalım.
Fotoğrafınız gördüğünüz minimalist Fransız şişe açacağı Camille Coquelle imzası taşıyor. Ismiyle uygun olarak adeta metalik bir çizgi şeklindeki açacak, uzaktan bakınca çok da önemli görülmeyen bir objenin yani şişe açacağının nasıl bu kadar basit tasarlanıp aynı zamanda nasıl bu kadar estetik olabileceğine dair bir ders niteliğinde adeta.
Mermer mutfak dekorasyonunda her daim tutulan bir materyaldir. Siyah ve beyaz mermerin başarıyla harmanlandığı ve bir Hollanda firmasının tasarımı olan fotoğrafınızı gördüğünüz mermer altlık da modern ve geometrik çizgileriyle göz kamaştırıyor. Özellikle şarap severlere hitap ettiği anlaşılan bu aksesuarımızın birçok farklı model ve büyüklükte versiyonlarını sitemizde bulabileceğinizi de belirtelim.
Son olarak bir üründen çok bütün mutfağı ele alan bir örnekle fotoğraflarımıza son veriyoruz. Bolca aksesuar içeren bu mutfak Rusya’da tasarlandı. Duvarda göze çarpan çok sayıdaki Badminton ve masa tenisi raketleri tasarlayanın ilgi duyduğu spor branşlarına işaret eder mi bilemeyiz ancak enteresan ve sıradışı bir dizaynın ortaya çıktığı belli. Aydınlatmayla aynı seviyede duran saksılar da hemen dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Masa üzerindeki değişik boyutlardaki mumlar da göze çarpan diğer ayrıntılar.
Yerimiz kısıtlı olduğundan yalnızca 10 örnek kullanarak mutfak aksesuarları konusuna sadece bir giriş yapmış oluyoruz, zira konuyla ilgili daha önceki bir yazımızda da belirttiğimiz üzere aksesuar dünyası adeta bir okyanus ya da dipsiz bir kuyu, kısacası sonu yok. Bu okyanus veya kuyuda kaybolmamak için tarz ve ihtiyaç doğru belirlenip ona göre hareket edilmeli, hatta gerekirse uzmanların görüşüne başvurulmalı. Aksesuarlar konusuna ilginiz varsa ve evinizin mutfak dışındaki alanlarını da aksesuarlarla zenginleştirmek istiyorsanız yeni fikirler için ‘Dekorasyona değer katan ev aksesuarları’ başlıklı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.