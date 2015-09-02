Mutfağınızın şıklığını arttıracak duvar dekorasyonları

Daha önceki mutfaklarla ilgili yazılarımızda da belirttiğimiz üzere yeme-içme, başka bir deyişle gastronomi kültürünün yeni şehirli sınıftan insanlar arasındaki hakimiyetiyle birlikte mutfakların evlerdeki rolü hem işlev olarak hem de geçirilen zaman açısından arttı. Bu da mutfakların dekorasyon dünyasındaki oynadıkları rolün de artmasına yol açtı. Bir mutfak tasarlamak aynı zamanda, (en azından diğer dekorasyon alanlarından) daha teknik bir iş de olduğundan, bu zor iş için harcanan mesai de yukarıda değindimiz artan rolle doğru orantılı olarak arttı, ayrıntılar daha bir önem kazandı, tarzlar çoğaldı, malzeme konusunda daha ince elenip sık dokunmaya başlandı.

Mutfak dekorasyonu konusundaki bu artan çeşitlilik kısa sürede mutfak duvarlarının dekorasyonuna da sirayet etti. Mutfaklar daha öncesinde uzun yıllar fayans hakimiyeti altındaydı. Ancak hem teknolojinin hızla gelişip su, buhar ve yağ gibi dekorasyon açısından tehlike arz eden etkenlere dayanıklı materyaller sağlaması, hem de dekorasyon tarzlarında çeşitlilik arayışları sebebiyle, hala büyük önemini korumakla birlikte, tek başına hakimiyetine artık sahip değil, bu konuda son yıllarda büyük bir çeşitliliğe ve seöme şansına sahip olduğunuzu belirtelim.

Mutfak konusu belirttiğimiz üzere teknik bir konu olduğundan insan çoğu zaman tek başına işin içinden çıkamıyor. Bu da gayet normal, zira; tasarım, renk, materyal ve teknikle ilgili hususları bir arada düşünmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu yüzden mutfak dekorasyonu konusunda uzmanlara başvurmaktan lütfen çekinmeyin. Bu konuda sitemizdeki uzmanlardan da faydalanabilirsiniz.

Genelde mutfak, özelde de mutfak duvarı dekorasyonu hakkında çok şey yazılıp çizilebilir ancak her zaman yaptığımız gibi görseller üzerinden gitmek daha pratik olacaktır diye düşünüyor ve sizi şimdi farklı ülkelerden derleğimiz örnekler eşliğinde mutfak duvar dekorasyonu konusuna daha yakından bakmaya davet ediyoruz.