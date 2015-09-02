Mutfağınızın şıklığını arttıracak duvar dekorasyonları

Daha önceki mutfaklarla ilgili yazılarımızda da belirttiğimiz üzere yeme-içme, başka bir deyişle gastronomi kültürünün yeni şehirli sınıftan insanlar arasındaki hakimiyetiyle birlikte mutfakların evlerdeki rolü hem işlev olarak hem de geçirilen zaman açısından arttı. Bu da mutfakların dekorasyon dünyasındaki oynadıkları rolün de artmasına yol açtı. Bir mutfak tasarlamak aynı zamanda, (en azından diğer dekorasyon alanlarından) daha teknik bir iş de olduğundan, bu zor iş için harcanan mesai de yukarıda değindimiz artan rolle doğru orantılı olarak arttı, ayrıntılar daha bir önem kazandı, tarzlar çoğaldı, malzeme konusunda daha ince elenip sık dokunmaya başlandı.
Mutfak dekorasyonu konusundaki bu artan çeşitlilik kısa sürede mutfak duvarlarının dekorasyonuna da sirayet etti. Mutfaklar daha öncesinde uzun yıllar fayans hakimiyeti altındaydı. Ancak hem teknolojinin hızla gelişip su, buhar ve yağ gibi dekorasyon açısından tehlike arz eden etkenlere dayanıklı materyaller sağlaması, hem de dekorasyon tarzlarında çeşitlilik arayışları sebebiyle, hala büyük önemini korumakla birlikte, tek başına hakimiyetine artık sahip değil, bu konuda son yıllarda büyük bir çeşitliliğe ve seöme şansına sahip olduğunuzu belirtelim.
Mutfak konusu belirttiğimiz üzere teknik bir konu olduğundan insan çoğu zaman tek başına işin içinden çıkamıyor. Bu da gayet normal, zira; tasarım, renk, materyal ve teknikle ilgili hususları bir arada düşünmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu yüzden mutfak dekorasyonu konusunda uzmanlara başvurmaktan lütfen çekinmeyin. Bu konuda sitemizdeki uzmanlardan da faydalanabilirsiniz.
Genelde mutfak, özelde de mutfak duvarı dekorasyonu hakkında çok şey yazılıp çizilebilir ancak her zaman yaptığımız gibi görseller üzerinden gitmek daha pratik olacaktır diye düşünüyor ve sizi şimdi farklı ülkelerden derleğimiz örnekler eşliğinde mutfak duvar dekorasyonu konusuna daha yakından bakmaya davet ediyoruz.
Akdeniz Dekorasyon’a ait, yani ülkemizden olan bu tasarımda bol miktarda renkli mozaik kullanılmış. Teknik olarak birçok avantaj taşımakla birlikte mozaik hemen her zaman estetik de bir görüntü sunan materyallerden biridir, üstelik daha farklı renk ve tonlarda mozaikler kullanıp bu çeşitliliği zevklerinize göre arttırmak imkanına da sahipsiniz.
Özellikle kır evleri, yazlık evler vs. konseptlere daha uygun olan bu tasarım İtalyan imzası taşıyor. Taş duvarların kışın sıcak, yazın serin tutma gibi özelliklere sahip olması teknik avantajlar da sağlıyor. Fotoğraftaki gibi taş duvarlara sahip bölümlerin içi genelde ahşap ağırlıklı olarak dizayn edilse de, siz yeniliklere açık olmaktan çekinmeyin, şık taş duvarlarla kendi ytarzınızı buluşturmanızın önünde bir engel yok.
Sade ve düz çizgilerden hoşlananlara seslenen bu duvar dekorasyonu açık yeşil renge sahip. Şık görüntüsüyle olduğu kadar çok sayıda dolabı taşımaya yarayan tasarımı ve geniş yüzeyiyle pratik faydalara da sahip, çok sayıda eşyayı içerip önemli bir kalabalığı göz önünden kaldırabilecek yapısıyla dağınıklıktan hoşlanmayanları cezbedecek bir duvar dekorasyonu.
İskandinav tarzına sahip olmakla birlikte Polonya’da tasarlanan bu mutfakta hiç şüphesiz en çok dikkati çeken beyaz fon üzerindeki dev saat. Sadece zamanı öğrenmeye değil, yemeklerin pişme süresini hesaplama gibi pratik yararları olan saatin orada olması bu yüzden tesadüf değil. Beyazla gayet şık duracak şekilde sol taraf da açık gri renkte boyanmış ve bu harmoni yine aynı renkte dolaplarla tamamlanmış.
Önceki yazılarımızı takip ettiyseniz yemek odasından yatak odasına ve oturma odasına kadar her alanda klasikten vazgeçemeyen Ruslar’ın bu alışkanlıklarını mutfağa da taşımaları kimseyi şaşırtmamalı. Gelişen teknolojiyle birlikte artık suya veya buhara dayanıklı duvar kağıtları da üretildiğinden mutfakta duvar kağıdı kullanılması size garip gelmesin. Klasik tarzı seviyorsanız denemekten çekinmeyin.
Yukarıda değindiğimiz gibi artık mutfaklarda duvar kağıdı görmek vaka-yı adıye halini aldı, zira yeni teknoloji ve malzeme bilimi buna izin veriyor. Zeminden perdelere, dolpa kapaklarından avizeye her şey birbiriyle uyumlu bir şekilde tasarlanınca duvar kaıtları ve tezgahın arka fonunu oluşturan mozaik duvar kaplamasının da bunlara uyması kaçınılmaz oluyor. Modernlik ve sadeliği sevenlerin kaçırmaması gereken bu tasarım yine ülkemiz firmalarından Fabbrica Mobilya’ya ait.
Hebart Mimarlık Dekorasyon’un tasarladığı bu mutfakta duvarların bir kısmı saten boyayla boyanmışken sol kısımda gördüğünüz gibi, duvarın boya olan kısmının rengiyle uyumlu bir şekilde küçük kesme taşlarla kaplanarak oldukça estetik bir görüntü yakalanmış. Duvara monte edilen raflar alan arttrımı sağlarken süslemeye de elverişli, ayrıca alttan aydınlatmanın da eklenmiş olması hem rafları hem de duvarı daha havalı kılmış.
Yine ülkemizden bir örnekle devam ediyoruz. Damla Yapı Teknik’in eseri olan bu tasarımda koyu renkler dikkati çekiyor, hem duvarda, hem de tezgahta. Koyu renk duvar kaplamasını belli bir yükseklikte kesmeniz beyaz dolaplarla kontrast oluşturup daha şık bir görüntü yakalanmasın konusunda faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.
Yine yukarıda ismini andığımız Ankara kökenli Fabbrica Mobilya’ya ait olan bir mutfak tasarımı ancak bu kez beyazın hakimiyetinde. Mutfakta beyaz duvarlar görmek hiçbir zaman sürpriz değil zira her mutfak en azından iki tane –adı üzerinde- beyaz eşya ihtiva etmektedir. Burada da modadan vazgeçilmeyip beyaz dolaplarla ve zeminle de uygun olacak şekilde beyaz duvarf kağıdı tercihinde bulunulmuş. Hemen her objenin birbiriyle uyumlu seçildiği bu başarılı tasarımda insanın içini açan birşeyler var doğrusu.
Son olarak yine ülkemizden modern ve iddialı bir mutfak ve mutfak duvarı dekorasyonuyla bugünkü yazımızın görsellerini tamamlamak istiyoruz. Mass Architecs’in, tasarımda her zaman favoriler arasında yer alan siyah ve beyaz kontrastı üzerine kurduğu bu mutfak dekorasyonu eklektik bir görüntü sergiliyor, zira beyaza boyanmış tuğladan, dökme betona ve fayansa kadar farklı materyaller içeren bir mutfak duvarı dekorasyonuyla karşı karşıyayız. Çok örneğini görmediğimiz mutfak duvarında tablo veya çerçeve uygulamasını da burada görmek mümkün. İddialı ve sıradışı dekorasyonları sevenlerin ve bunlara açık olanların hoşuna gideceğini düşündüğümüz bir dekorasyon.
Gördüğünüz gibi mutfak dekorasyonunda farklılık yaratmaya çok değişik materyaller ve tarzların yardımıyla o mutfağın duvarlarından başlayabilirsiniz. Çok şık fayanslar olduğu gayet açık ama fayansa saplanıp kalmak zorunda da değilsiniz, kendi tarzınızı oluşturup dikkat çeken çarpıcı dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ne istediğinize karar vermek; ihtiyaç, estetik, tarz ve elbette bütçe gibi değişkenleriş bir arada değerlendirip bir optimum yakalamak.
Hem mutfak duvarı dekorasyonu hem de genel olarak mutfak dekorasyonuyla ilgili sitemizde bol miktarda yazı mevcut. Mutfak dekorasyonu hakkında yeni fikirlere ve tasarımlara açıksanız, bahsettiğimiz yazılardan birisi olan ‘Evinize prestij kazandıracak 10 mutfaktasarımı’ başlığını taşıyan yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.