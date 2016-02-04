Canlı bir kış bahçesi için neler yapılmalı ?

Bahar ve yaz aylarında günün yorgunluğunu, iş stresini atmak, ruhumuzu deşarj ederek dinlenmek için evimizin bahçesine kendimizi zar zor atarız. Bahçeler; ferah olması, zarif ve yemyeşil olması, oksijen bakımından zengin olması ve doğal olması nedeniyle huzur bulduğumuz, dinlendiğimiz, doğayla iç içe olduğumuz nadir alanlardan birisidir. Bu nedenle evimizin bir köşesini mutlaka bahçe şeklinde dekore ederek doğallığın, canlılığın ve estetiğin evimizin içerisinde veya kenarında yer almasını isteriz. Bahar ve yaz aylarında hava sıcaklığının uygun olması ve bitkilerin bahar ve yaz aylarında yeşermeye başlaması ile genellikle açık bahçeler şeklinde düzenlediğimiz bahçeler kış aylarının soğukluğu nedeniyle kullanılmaz ve harabe haline gelir. Kış aylarında havalar soğuk olduğu için evimizin dört duvarı arasında sıkışmış bir şekilde bir hayat sürmek, iş stresi ve günün yorgunluğu ile birleştiğinde psikolojik olarak bizi rahatsız eden bir hayat tarzına dönüşür. Kış aylarının karamsar havasından sıyrılmak, kış aylarında da bahçe keyfi yapmak için bir kış bahçesi tasarlayıp dekore etmek en basit ve en mantıklı çözümdür. Evinizin etrafında veya bahçenizin içinde belirli bir alanı cam paneller ile vaya şeffaf silikonlar ile kapatarak, evin içinde yer alan ve güneş gören bir pencere önünü, bir odanın köşesini kış bahçesi şeklinde dekor ederek bir kış bahçesi sahibi olabilirsiniz. Kış bahçeleri için dikkat etmeniz, bahçenizde yer alan bitkilerin yeşil ve canlı kalmasını sağlayabileceğiniz, evinizin ferah olmasına katkıda bulunacağınız yerine getirmeniz gereken bir takım kurallar ve koşullar vardır. Bu koşulları sağlayıp, gerekli kurallara uyarak soğuk kış aylarında canlı ve yemyeşil bir kış bahçesine sahip olabilir, evlerinizi daha doğal ve daha ferah hale getirebilirsiniz. Peki bir kış bahçesini nasıl tasarlamalı, bitkiler için neler yapmalı, kış bahçesinin canlı kalması için hangi koşulları sağlamalıyım ?

Evinizin içinde bir kış bahçesi oluşturmak istiyorsanız; güneş gören, oksijen bakımından yeterli oksijene sahip ve kolay havalandırılabilen bir alanı kış bahçesi olarak belirlemelisiniz. Bu alanı çevirerek evinizin iç ortamından ayırmalısınız. Bahçeler genellikle nem oranı yüksek alanlar olduğundan evinizin iç ortam dekorasyonuna zarar vereceğinden iç ortamdan ayıracak tedbirler almalı ve dekorasyonunuzun zarifliğini gölgelememelisiniz. Etrafını çevirdiğiniz kış bahçesi alanının bir kenarına açılıp kapanabilen bir pencere açmalı, istenildiğinde havalandırma sağlanabilmesi sağlanmalıdır. Kış bahçesinin etrafı ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra sıra canlı bir kış bahçesi oluşması için bitki seçimleri ve bitki bakımlarına gelir. Bitki seçimleri yapılırken soğuk hava şartlarına dayanıklı, soğuk havalarda yapraklarını dökmeyen, yeşil ve canlı kalabilen bahçe bitkileri seçilmelidir. Bu bitkiler, bahçe içerisinde sürekli yeşil kalacağından, yapraklarını dökmeyeceğinden kış bahçenizin canlılığını kış boyunca sağlayabilirsiniz. Bitki seçimleri yapılırken yıllık otsu bitkiler ile birlikte odunsu bitkileri birlikte seçerek doğal bir orman havası veya bahçe havası oluşturmalısınız. Sadece otsu bitkilerden yapacağınız kış bahçesi kısa süre sonra bitkiler kuruyacağından işlevsiz hale gelecek ve emeğiniz boşa gidecektir. Bu nedenle bitki seçimlerine azami özen göstermelisiniz. Bitki seçimleri yapıldıktan sonra dikkat etmeniz gereken koşullar vardır. Bu koşullar; bir bahçenin yaşaması için gerekli olan nem oranının sağlanması, güneş ışığının ve sıcaklık değerlerinin sağlanması, ideal oksijen oranlarının sağlanarak bitkilerin kapalı alanlarda nefes alış verişini yapabilmesini sağlayan koşullardır. Kış bahçesi kapalı bir alan olduğundan bitkilerin yaşamı için gerekli nem oranını sağlamak adına bir adet tekil nemlendirici cihaz temin etmeli ve bahçe içinde ideal bir köşeye yerleştirmelisiniz. Nem cihazları belirlenen oranların altına düşen nemi artırarak değer aralığına getirdiği gibi, belirlenen değerin üzerine çıktığında ortamı kurutarak nem değerini istenilen değer aralığında tutarak bitkilerin ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır. Nem dışında ideal sıcaklık sağlanmalıdır. Evinizin normal şartlar altında akşamları sıcak gün içinde de soğuktur. Bitki yaşamında bu durum tam tersi olduğundan bitkilerin ömrünü kısaltmamak adına gündüz ısıtma sağlayan bir sistem kurmalı, akşamları ise kış bahçesini dış ortamdan izole ederek ısınmasını önlemelisiniz. Bu şekilde bahçenizin ideal sıcaklık değerlerinde kalmasını sağlayabilir ve canlı bir kış bahçesi sahibi olabilirsiniz. Evinize yapacağınız kış bahçesi için nem, sıcaklık, havalandırma, güneş ışığı şartlarını sağlamalı, doğru bitkiler seçmelisiniz. Bu şartların sağlanması için homify kış bahçesi dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret etmelisiniz. Kış bahçesi örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı inceleyerek bir kış bahçesi için gerekli olan şartların nasıl sağlanması gerektiği, hangi bitkilerin seçilmesi gerektiği konular ile ilgili bilgi edinebilir veya benzer uygulamalar yapabilirsiniz.



