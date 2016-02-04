Bahçem için en uygun ahşap türü hangisi ?

Bahçe dekorasyonu, kimilerine göre yalnızca gereksiz bir uğraş iken kimilerine göre de bir evin olmazsa olmazıdır. Fikrinizi hangi gruba dahil ederseniz edin, şunu söylemek gerekir ki, bahçe dekorasyonu evinizdeki dekorasyondan ayrılmaz bir parçadır. Hatta daha da ileri giderek, bahçe dekorasyonunuz ile evinizdeki dekorasyonun ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu sebepten ötürü, çoğu zaman evinizdeki dekorasyon ile bahçenizdeki dekorasyonun tarz olarak birbirine paralel olması gerekir. Modern bir tarza göre dekore edilmiş bir evde, bahçe dekorasyonunda metal hatta beton çizgilerin bulunması normaldir. Peki ama klasik tarza göre dekore edilen bir evin bahçesi hangi şekilde dekore edilmelidir ?
Klasik tarz ve ahşap, ayrılmaz bir ikilidir. Süslü hatlara sahip olan ahşap mobilyalar, klasik tarzın en büyük belirtisidir. İşte bu sebepten ötürü, klasik tarzda dekore edilen evinize paralel olarak bahçenizi de ahşabın hakim olduğu bir biçimde dekore etmelisiniz. Bunun için ise, özellikle bahçenizdeki mobilyaları ahşaptan seçmelisiniz. Eğer bahçenizde bir kulübe, çardak ya da bir veranda varsa, bunun malzemesini de ahşaptan tercih ederek evinizdeki dekorasyon ile bahçenizin genel dizaynı arasında bir uyum yakalayabilirsiniz. Peki ama bahçenizdeki mobilyalar için en uygun ahşap türü hangisidir ? Bu yazımızda, sizlerle dış mekanda kullanılabilecek ahşap türlerini paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken özellikle sağlamlık, dayanıklılık ve düşük maliyet gibi koşulları göz önünde tutacağız. Daha fazla bahçe örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneği yakından inceleyebilirler.
Bahçenizde kullanabileceğiniz ahşap türlerini sıralarken, dekorasyon alanında en sık tercih edilen ve bulunması en kolay ahşap türü olan çam ile başlayacağız. Çam ahşabın doğal yapısı, çam ağacına paralel olarak sağlam yapılıdır. Bozunmaya karşı oldukça dirençli olan bu ahşap türü, özellikle uzun vade ile planlanan dekorasyonlar için idealdir. Eğer bahçenize uzun ömürlü ahşap mobilyalar ya da ahşap bir çardak yapmak niyetindeyseniz, tercihinizi çam ahşaptan yana kullanarak, dekorasyonunuzun bozunmadan uzun yıllar boyunca kalmasını sağlayabilirsiniz. Diğer yandan, yine sağlam yapısı sayesinden mikroorganizmalara ve böcek saldırılarına karşı dirençli olan çam ahşap, dış mekanlarda oldukça tercih edilen bir ahşap türüdür. Çam ahşabın sahip olduğu reçine, dış yüzeye uygulandığında ahşabın dayanıklılığı özellikle sıcak ve nemli iklimlerde arttırılmış olur. Çam ahşabın tamamı ile doğal yapısı, özellikle çocuklarınız için oldukça güzel bir avantajdır. Ahşabın sahip olduğu sağlam yapısı sayesinde de özellikle dış mekanlarda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, çok sert bir yapıya sahip olmasa da, uzun bir ömre sahip olması nedeni ile dekorasyon yenileme işini bir kereye mahsus olarak halletmenize olanak sağlar. Çam ahşabın yapıştırılmasında, ahşap tutkalı oldukça efektif olarak iş görür. Ayrıca bu tutkal, çevre dostudur. Tüm bu olumlu özelliklerine bakarak çam ahşabın bu denli sık tercih edilmesine şaşırmamak gerek…
Dekorasyon sektörünün yanı sıra, özellikle endüstride de kullanılan ahşap türlerinden biri olan karaçam, palet yapımında en çok tercih edilen türlerin başında gelir. Sahip olduğu sıkı yapısı sayesinde sağlam bir yapıya sahiptir. Diğer yandan, dokusunda bulunan gözenekleri sayesinde de neme karşı koyar. Mantar, mikroorganizma ve böceklere karşı dirençlidir. Sert olması ve neme karşı direnç göstermesi, karaçamın dış cephede sık sık tercih edilen bir ahşap türü haline gelmesine neden olmuştur. Karaçamın üretim alanları, diğer spesifik ahşapların üretim alanına göre daha geniş olması, karaçamın maliyetinin diğer spesifik ahşap türlerinin maliyetine nazaran daha düşük olmasına sebep olmaktadır. İşte bu sebepten ötürü, bahçeniz için aradığınız sağlam, neme dayanıklı ve düşük maliyetli ahşap rolünü, karaçama gönül rahatlığı ile verebilirsiniz.
Eğer iklim koşullarının fazlaca etkili olmadığı, hatta neredeyse yağış almayan bir bölgede yaşıyorsanız ve bahçenizde kullanmak üzere bir ahşap türü arayışı içerisinde iseniz, bu konuda yardımınıza koşacak ahşap türü dişbudaktır. Genel olarak dişbudağın dış odununun rengi beyaza çok yakındır. Bu sebeple, özellikle mobilyalara çok şık bir görünüm sağlar. Fakat başlarda beyaza yakın olan bu renk, zamanla koyulaşır. Dişbudak, diğer ahşap türlerine göre oldukça sert, ağır ve sıkı bir ahşaptır. Sıkı bir yapıya sahip olduğu için, böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca tahrip edilemez. Eğer bahçenize ahşap bir oyun evi inşa etmek istiyorsanız, çocuğunuzun bu tarz tehditlerle karşı karşıya kalmaması için gönül rahatlığıyla dişbudak tercih edebilirsiniz. Dişbudağın bir diğer özelliği ise, vernikle kolayca verniklenebilmesidir. Bu avantajı, dekoratif açıdan size büyük kolaylık sağlar. Fakat dişbudak, su bazlı boyalarla kolayca boyanamayan ahşap türlerinden. Bu konuda size zorluk çıkarabilir.
Bahçe dekorasyonlarında, özellikle de ince işçilik gereken yerlerde sık sık tercih edilen ahşap türlerinden biridir ladin. Yapısı itibari ile çok yumuş ahşaplar sınıfına dahil edilebilir. Bu sayede, işlenmesi kolay bir hal alır. Ladinin ahşap olarak en büyük avantajlarından biri, tutkalla çok kolayla bir biçimde yapıştırılabilir olmasıdır. Bu avantajı üzerinde yumuşak bir yapıya sahip olmasının etkisi büyüktür. Ladin kullanılan dekorasyonlar neme karşı tamamen dayanıklı değildir. Fakat diğer ahşap türlerine göre, nem ahşabın bünyesine çok daha yavaş etki eder. Bu sebeple, özellikle az veya normal oranda yağış alan bölgelerde yaşayan okurlarımız için güzel bir alternatif olabilir. En başta ladinin ince işçilik isteyen kısımlarda oldukça kullanışlı bir malzeme olduğunu söyledik. Bunun sebebi, ladinin sahip olduğu yumuşak yapısı sayesinde oldukça kolay bir biçimde işlenebilmesidir. Ladin ağacından imal edilen ahşaplar, yumuşak bir yapıda olsalar dahi dış etkilere karşı gayet dirençlidirler. Bu sebepten ötürü, ladin dış cephede sık sık tercih edilen bir ahşap türüdür. Ladin yumuşak bir yapıda olduğu için, kesilmesi ve biçim verilmesi kolaydır. Fakat bununla beraber, ladin ağacından imal edilen ahşabın kolayca eğildiğini söylemek yanlış olacaktır.
Sıradaki ahşap türümüz ise dünyanın en soğuk alanlarından, Kuzey Sibirya'nın geniş tayga ormanlarından gelen Sibirya karaçamı. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu ahşap türünün en büyük avantajı, aşırı soğuklara karşı dayanıklı olması. Bunun iki türlü olumlu etkisi olabilir. İlk olarak, kuru bir bölgede yaşayan okurlarımız için güzel bir alternatif olabilir. Daha açık konuşmak gerekirse, geceleri çok soğuk gündüzleri ise çok sıcak olan hava şartları, diğer ahşap türlerini kolaylıkla yıpratır. Fakat Sibirya karaçamı, anavatanı sebebi ile bu tarz hava şartlarına alışkın olduğu için kolay kolay etkilenmez. Diğer olumlu etkisi ise, özellikle soğuk iklime sahip olan arazilerde dış mantolamada kullanılırsa, soğuğu büyük ölçüde kırmasıdır. Sahip olduğu gözenekli yapısı ve sert kabuğu sayesinde, ısınma masrafınızı büyük ölçüde azaltabilir. Diğer yandan, Sibirya karaçamının en yoğun biçimde kullanıldığı alanlardan biri de laminant parke yapımıdır. Bunun sebebi ise, bu tarz bir ahşabın sahip olduğu yapının oldukça estetik bir görünüme sahip olmasıdır. Açık bir renkle bezenmiş olması da Sibirya karaçamını estetik kılan diğer noktalardan biri… Reta Mimarlık imzalı bu bahçe dekorasyonunun da, Sibirya karaçamının laminant parke olarak kullanıldığını görebilirsiniz…
Kimi zaman da bahçenizde klasik ahşap türlerinden sıyrılarak yeni ahşap türleri denemek isteyebilirsiniz. Özellikle de nemli ve sıcak bölgelerden yaşayan okurlarımız, bu tarz iklimlerde yetişen ağaçlardan üretilen kerestelerden faydalanabilirler. Bu tarz egzotik ağaçlar, doğaları gereği aşırı neme ve sıcağa karşı koymaya meyillidirler. Bu tarz ağaçları kısaca saymak gerekirse: pelesenk ağacı, venge ağacı, İspanyol sedir ağacı, kral ağacı, paduk ağacı ve gül ağacı söylenebilir. Fark edeceğiniz üzere, ağaçların çoğu amaçlarına uygun olarak egzotik iklimde yetişen ağaçlardır. Bu sayede, bahçenizdeki mobilyaların kışın yoğun yağışa yazın ise güneşin kavurucu etkisine karşı koymasına olanak sağlayabilirsiniz… Pimodek Mimari Tasarım imzalı bu bahçe dekorasyonunda kullanılan ahşap türü ise, özellikle yapışa ve sıcağa karşı dayanıklı olan İspanyol sedir ağacıdır…