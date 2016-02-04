Bahçem için en uygun ahşap türü hangisi ?

Bahçe dekorasyonu, kimilerine göre yalnızca gereksiz bir uğraş iken kimilerine göre de bir evin olmazsa olmazıdır. Fikrinizi hangi gruba dahil ederseniz edin, şunu söylemek gerekir ki, bahçe dekorasyonu evinizdeki dekorasyondan ayrılmaz bir parçadır. Hatta daha da ileri giderek, bahçe dekorasyonunuz ile evinizdeki dekorasyonun ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu sebepten ötürü, çoğu zaman evinizdeki dekorasyon ile bahçenizdeki dekorasyonun tarz olarak birbirine paralel olması gerekir. Modern bir tarza göre dekore edilmiş bir evde, bahçe dekorasyonunda metal hatta beton çizgilerin bulunması normaldir. Peki ama klasik tarza göre dekore edilen bir evin bahçesi hangi şekilde dekore edilmelidir ?

Klasik tarz ve ahşap, ayrılmaz bir ikilidir. Süslü hatlara sahip olan ahşap mobilyalar, klasik tarzın en büyük belirtisidir. İşte bu sebepten ötürü, klasik tarzda dekore edilen evinize paralel olarak bahçenizi de ahşabın hakim olduğu bir biçimde dekore etmelisiniz. Bunun için ise, özellikle bahçenizdeki mobilyaları ahşaptan seçmelisiniz. Eğer bahçenizde bir kulübe, çardak ya da bir veranda varsa, bunun malzemesini de ahşaptan tercih ederek evinizdeki dekorasyon ile bahçenizin genel dizaynı arasında bir uyum yakalayabilirsiniz. Peki ama bahçenizdeki mobilyalar için en uygun ahşap türü hangisidir ? Bu yazımızda, sizlerle dış mekanda kullanılabilecek ahşap türlerini paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken özellikle sağlamlık, dayanıklılık ve düşük maliyet gibi koşulları göz önünde tutacağız. Daha fazla bahçe örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneği yakından inceleyebilirler.