Aieleler için vaha gibi bir ev

Banyo ve yatak odası arasında olmasıyla büyük bir avantaj sağlayan giyinme odası, geniş yapısıyla da muadillerinden ayrılıyor. Başarılı bir aydınlatma ve kahverengi-beyaz dengesini burada da bulmak mümkün.

Benzer konseptteki değişik ev modellerine olan merakınız devam etmekteyse ve bu yazıyı beğendiyseniz sizleri daha önce sitemizde yine tarafımızdan yayınlanan ‘Mütevazi ve kullanışlı bir aile evi’ başlıklı yazımıza davet ediyoruz.