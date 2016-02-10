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Aieleler için vaha gibi bir ev

Murat Aksoy Murat Aksoy
CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Mutfak Ahşap
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Bugünkü yazımızla sizlere tanıtacağımız bu şirin ve şık aile evi İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alıyor. Büyüklüğü, şıklığı, modern iç dekorasyonu ve beyazın ağırlıkta olmasının verdiği parlaklığı ve aydınlığıyla bizleri büyüleyen bu evin, siz okuyucularımızın da hoşuna gideceğini umut ediyoruz. Uzaktan küçük bir bakışla dahi, özellikle kullanılan malzemelerinin kalitesi ve sıcaklığıyla dikkat çeken bugünkü evimizin en dikkat çeken özelliği zemin döşemesindeki ustalık, başarı ve şıklık. Bu başarılı iş için yer döşemelerinin sahibi, yine aynı ülkeden bir firma olan Tarimas de Autor’a teşekkür etmek gerekir. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan evimizin içerisinde bir tura çıkalım.

İdeal bir aile evi

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Evler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Kısmen tuğla kısmen de betondan inşa edilen ev, bu entersan özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Ön cephedeki gayet geniş cam ve çatıdaki pencereler doğal ışığı çekmek için birebir. Ön kısımda ise oldukça geniş sayılabilecek bir teras ve bahçe bulunmakta. Kısacası tam bir aile evi!

Kardeşlerin odası

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Çocuk Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

İlk olarak çocuk odasındayız. Tavandan da anlayabileceğiniz üzere oda üst katta yer alıyor. Çocukların birbiriyle bir mobilya yarışına girmemesi amacıyla iki çocuk için de aynı mobilyalar seçilmiş. Evin genel dekorasyonunda hakim olan beyaz renk ise pastel pembe tonlardaki ayrıntılarla renklendirilmiş.

Ana giriş

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Evler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin iç kısmıdaki beyaz ağırlığından farklı olarak dış cephe ve giriş kısmında birbirine yakın renklerdeki ahşap ve tuğla malzemenin şıklığı göze çarpıyor. Bize içeride ne olduğunu görmeye çağıran bu davetkar giriş kısmından sonra kapının arkasında neler var bir görelim.

Girişin içeriden görünümü

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Giriş kapısına arkadan, yani içeriden bakınca bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bu kez dışarıdaki koyu renklerin aksine beyazla açık renk ahşap zeminin ve ayrıntıların oluşturduğu huzur veren bir görüntü var. Cam orkuluk ve bakır avizeler de mükemmel bir ustalıkla düşünülmüş diğer ayrıntılardan yalnızca ikisi.

Merdivenler

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Yine giriş kısmındayız, bu kez üst kata çıkan merdivenlere daha yakından bakıyoruz. Zemini ahşapla kaplanmış merdivenler, duvarların rengi olan beyazla mükemmel uyan cam korkuluklarla daha gösterişli hale gelmiş. Tipik bir modern örnek olan merdivenler hem enden hem de boydan olan genişlikleriyle de dikkat çekiyor.

Açık bir alan

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Oturma odası, yemek odası ve mutfağı birarada bulunduran bir kamusal alan var evimizin içinde. Ancak buna rağmen tüm bu bölümler fonksiyonel olarak birbirlerinden gayet başarılı bir şekilde ayrılmış durumdalar. Hatta mutfakla yemek odası arasındaki sürgülü kapı mutlaka dikkatinizi çekmiştir, yemek kokularının iç odalara ulaşmaması için pratik bir çözüm.

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Beyaz mutfak

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Mutfak Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin birçok kısmı beyaz olur da mutfak olmaz mı! Sadece boyutlarıyla bile rüyaları süsleyebielecek olan mutfak da yine beyazın ve açık renk ahşap kaplamanın muhteşem bir bileşimi. İstisna oluşturan tezgahın önündeki fayans kısım ise yemek hazırlanırken oluşacak kir ve lekelerden kurtulmada daha elverişli olduğu için tercih edilmiş.

Misafirler için gizli banyo

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Banyo Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Mutfağın arka tarafı ustalıkla gizlenmiş bir misafir tuvaletinin bulunduğu bir koridora açılır. Bu kez evin genelinden farklı oarak duvarların da ahşap kaplandığını görüyoruz, bu da banyoya bir sauna havası vermek için tasarlanmış. Doğal ışığın bulunmadığı bu banyoda ışıklandırma ince LED şeritlerle sağlanıyor.

Tatlı hayat

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Nefesleri kesen bir büyük salon! Sadece büyüklüğü değil, kullanışlılığı, dekorasyonu ve renkleriyle gönülleri fethediyor. Şömineden aydınlatmaya, geniş pencereden mobilyaların renkliliğine kadar hayalleri süsleyen bir aile evi salonu.

Giyinme odası

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Giyinme Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Banyo ve yatak odası arasında olmasıyla büyük bir avantaj sağlayan giyinme odası, geniş yapısıyla da muadillerinden ayrılıyor. Başarılı bir aydınlatma ve kahverengi-beyaz dengesini burada da bulmak mümkün.

Benzer konseptteki değişik ev modellerine olan merakınız devam etmekteyse ve bu yazıyı beğendiyseniz sizleri daha önce sitemizde yine tarafımızdan yayınlanan ‘Mütevazi ve kullanışlı bir aile evi’ başlıklı yazımıza davet ediyoruz.

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